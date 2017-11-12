Книга «Институциональное пленение церкви» — попытка осмыслить, с одной стороны, библейский замысел относительно церкви, а с другой, возникшие на фоне этого замысла всевозможные отклонения от нормы в ходе многовековой истории христианства. По мнению автора, одной из наиболее серьезных угроз церкви является «институционализм», который подрывает органическую природу церкви, заменяя ее искусственной, созданной по образцу государств и бизнес-корпораций.

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография

Харьков: Импресс, 2017 г. — 768 с.

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография - Содержание

Список использованных переводов библии

Предисловие. «Институциональное пленение Церкви» (рецензия)

Предисловие автора. Третья волна порабощения христианства

Введение. Сущность и проблемы институционального пленения Церкви

Почему институт порабощает?

Пленение через церковное членство

Пленение иерархией

Общая постановка проблемы

ГЛАВА 1 Εκκλησια или Institution?

Сущность Церкви как библейской категории

Образы Церкви и их смысловая интерпретация

Семья (Дети Божьи, братья)

Израиль

Супруга (невеста и жена Христа)

Тело Христа

Храм Божий (скиния, святилище, дом Божий)

Гора Сион

Иерусалим

Новый Иерусалим как образ Церкви

Драгоценные камни Церкви

Потерянные колена и имена

Истинное и ложное понятие о Церкви и членстве

«Просеивание» и «Церковь остатка»

«Просеивание» в Церкви здесь и сейчас

Управление Божьей Церковью

Модель Иезекииля vs модель Иофора

Лица животных — Евангелия

Иезекииль о вознесении Церкви

Практическое значение видения Иезекииля

ГЛАВА 2 Преемственность Духа или историческая позиция?

Ловушка историзма

Апостольская преемственность

Изначальное важнее исторического

Преемственность Павла

Духовная преемственность

Церковь предшествует истории

ГЛАВА 3 Sicut est vere или Ad hominem?

Иллюзия человеческой авторитетности

Основа папства — авторитет человека

Основание для реального авторитета

Опасность аргументации «от авторитета»

Истина — независима от людей

ГЛАВА 4 Библиократия или доктринерство?

Доктрина против учения

Риск порабощения доктринерством

Подмена Библии толкованиями

Вызов доктринерству

Библейский феноменализм

Ошибки в толкованиях

Между каменным и песчаным фундаментом

Библиократия как выход

Трансцендентность и имманентность Библии

Канонизация библейских книг

«Перегибы» в применении библиократии

ГЛАВА 5 Единство или однообразие?

Какое единство нам нужно?

Разделения: плохие и... необходимые

Единство в многообразии

Пути достижения единства

Ступени истины на пути к единству

ГЛАВА 6 Печать веры или таинство организации?

Таинство: традиционное и библейское

Современные проповедники обрезания

Порабощение таинствами

Рождение свыше — подлинное таинство

Христианские обряды и таинство веры

Елеосвящение

Исповедь

Водное крещение

Причастие

ГЛАВА 7 Служение или руководство?

Значение пастыря для церкви

Власть пастыря и ее природа

Условная власть и взаимное подчинение

Пастырство и церковная дисциплина

Похвальба в чужой плоти

Предохранитель от узурпации

Приказы и повеления пастырей

Пресвитерский совет vs единоначалие

Злоупотребление пастырстом

Восстание Корея, Дафана и Авирона

«Сугубая честь» для пастыря

Эпилог Свобода христианина в XXI веке

Институционализм как угроза христианству

Постинституциональная Церковь

Органическая Церковь — цель Реформации 2.0

Воплощение модели Иезекииля

Реформа Церкви — путь к освобождению

МАНИФЕСТ ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЫ В XXI ВЕКЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение В

Приложение С

Приложение D

Приложение Е

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография - Предисловие автора. Третья волна порабощения христианства

Что происходит с современной Церковью? Этот вопрос я многократно задавал себе, анализируя богослужения и будничные ситуации из жизни своей общины, других общин братства, а также похожие ситуации в некоторых других протестантских конфессиях благодаря свидетельствам очевидцев и интернету. Долгое время этот вопрос не давал мне покоя, пока я, наконец, не осознал: современные церкви находятся в рабстве. Происходит это под влиянием различных факторов, которыми Писание характеризует наше Последнее время.

В церквях утверждается вера в «железную руку», которая должна привести нас к такому желанному счастью и успеху. Однако по мере того, как эта рука начинает проявлять себя, ее работа все чаще приводит к обратному эффекту. И чем больше и громче провозглашается призыв сохранить чистоту христианской веры, тем сильнее дают о себе знать всевозможные отступления от истины и самое главное — отход от водительства Святого Духа (Гал. 5:18). Без этого водительства христиане быстро становятся слабыми, беспомощными, а иногда и вообще перестают быть христианами, применять свою веру в своей жизни, не говоря уже о влиянии на мир.

Печально сознавать, что современные церкви на актуальные и животрепещущие нужды рядовых членов часто не готовы ответить ничего, кроме сухих и холодных религиозных клише, а также предостережений, вроде того, что «так думать неблагопристойно». В результате люди замыкаются в себе, не могут никому сказать о том, что их действительно волнует, поскольку боятся прослыть «маловерами» и «недуховными». Но кто же тогда «духовный»? Неужели «духовным» считается притворно кривить в улыбке губы, изображая «радость в Господе»? Или бессмысленно качать головой, делая вид, что все ясно и очевидно? А может, «духовно» — это поддакивать, не понимая предмет разговора или в лучшем случае — молчать, не создавая лишних проблем?

Как справедливо отмечает Н. Скопич, в современных церквях явно не поощряется такой подход к разрешению вопросов, который может причинить беспокойство. Христиане склонны делать вид, что они живут в мире, где все просто и нет никаких сложностей, где на каждый вопрос имеется прямой, ясный ответ, а каждая проблема имеет определенное и быстрое решение. Когда такой подход к жизни не совпадает с реальностью, окружающей нас каждый день, христиане обычно отрицают ее.

Оказывается, «проблемными» людьми у нас в церквях считают не тех, кто с лукавством и лицемерным молчанием Иуды творит беззаконие, а тех, кто с прямотой Петра и принципиальностью Павла открыто говорит о своих идеях, сомнениях, переживаниях и возражениях. Вот как об этом говорит Ф. Бьючнер: «Церковь зачастую носит на себе неприятный образ, который так похож на разбитую семью. В ней есть авторитарное присутствие служителя — профессионала, который знает все ответы и принимает большую часть решений — противостоять которому мало кто отваживается, либо потому что не смеет, либо, потому что убежден, что это ничего не изменит. Тут есть внешне братство и внутренне одиночество общины. Тут царят негласные правила и тайные умыслы, сомнения и несогласия, которые ради соблюдения норм приличия предпочитают не обсуждать. Тут есть люди преисполненные творчества и всевозможного рода идей, которым зачастую не дают ход и не признают, по причине нежелания подымать шум, просто продолжая всё делать так, как это делалось всегда».

Все эти внешние симптомы — свидетельство глубокого и системного кризиса современной Церкви. Мы можем игнорировать их, делая вид, что ничего не происходит. Можем даже обвинить тех, кто об этом кризисе говорит, называя их паникерами, создающими бурю в стакане воды. Можем продолжать движение в пагубном направлении, руководствуясь принципом «казаться, а не быть». Можем отрицать, что «Церковь в большинстве своем стала сосредоточена на том, что могут сделать люди, а не на том, что совершает Бог». Но что же в таком случае остается от Церкви? Где та соль земли и свет миру, которые должны сохранять вечную истину и одновременно прояснять современные проблемные вопросы с позиции Божьей истины?