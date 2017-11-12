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Нестеренко - Институциональное пленение Церкви

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Книга «Институциональное пленение церкви» — попытка осмыслить, с одной стороны, библейский замысел относительно церкви, а с другой, возникшие на фоне этого замысла всевозможные отклонения от нормы в ходе многовековой истории христианства. По мнению автора, одной из наиболее серьезных угроз церкви является «институционализм», который подрывает органическую природу церкви, заменяя ее искусственной, созданной по образцу государств и бизнес-корпораций.

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография

Харьков: Импресс, 2017 г. — 768 с.

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография - Содержание

  • Список использованных переводов библии
  • Предисловие. «Институциональное пленение Церкви» (рецензия)
  • Предисловие автора. Третья волна порабощения христианства
Введение. Сущность и проблемы институционального пленения Церкви
  • Почему институт порабощает?
  • Пленение через церковное членство
  • Пленение иерархией
  • Общая постановка проблемы
ГЛАВА 1 Εκκλησια или Institution?
  • Сущность Церкви как библейской категории
  • Образы Церкви и их смысловая интерпретация
  • Семья (Дети Божьи, братья)
  • Израиль
  • Супруга (невеста и жена Христа)
  • Тело Христа
  • Храм Божий (скиния, святилище, дом Божий)
  • Гора Сион
  • Иерусалим
  • Новый Иерусалим как образ Церкви
  • Драгоценные камни Церкви
  • Потерянные колена и имена
  • Истинное и ложное понятие о Церкви и членстве
  • «Просеивание» и «Церковь остатка»
  • «Просеивание» в Церкви здесь и сейчас
  • Управление Божьей Церковью
  • Модель Иезекииля vs модель Иофора
  • Лица животных — Евангелия
  • Иезекииль о вознесении Церкви
  • Практическое значение видения Иезекииля
ГЛАВА 2 Преемственность Духа или историческая позиция?
  • Ловушка историзма
  • Апостольская преемственность
  • Изначальное важнее исторического
  • Преемственность Павла
  • Духовная преемственность
  • Церковь предшествует истории

ГЛАВА 3 Sicut est vere или Ad hominem?

  • Иллюзия человеческой авторитетности
  • Основа папства — авторитет человека
  • Основание для реального авторитета
  • Опасность аргументации «от авторитета»
  • Истина — независима от людей

ГЛАВА 4 Библиократия или доктринерство?

  • Доктрина против учения
  • Риск порабощения доктринерством
  • Подмена Библии толкованиями
  • Вызов доктринерству
  • Библейский феноменализм
  • Ошибки в толкованиях
  • Между каменным и песчаным фундаментом
  • Библиократия как выход
  • Трансцендентность и имманентность Библии
  • Канонизация библейских книг
  • «Перегибы» в применении библиократии
ГЛАВА 5 Единство или однообразие?
  • Какое единство нам нужно?
  • Разделения: плохие и... необходимые
  • Единство в многообразии
  • Пути достижения единства
  • Ступени истины на пути к единству
ГЛАВА 6 Печать веры или таинство организации?
  • Таинство: традиционное и библейское
  • Современные проповедники обрезания
  • Порабощение таинствами
  • Рождение свыше — подлинное таинство
  • Христианские обряды и таинство веры
  • Елеосвящение
  • Исповедь
  • Водное крещение
  • Причастие
ГЛАВА 7 Служение или руководство?
  • Значение пастыря для церкви
  • Власть пастыря и ее природа
  • Условная власть и взаимное подчинение
  • Пастырство и церковная дисциплина
  • Похвальба в чужой плоти
  • Предохранитель от узурпации
  • Приказы и повеления пастырей
  • Пресвитерский совет vs единоначалие
  • Злоупотребление пастырстом
  • Восстание Корея, Дафана и Авирона
  • «Сугубая честь» для пастыря
  • Эпилог Свобода христианина в XXI веке
  • Институционализм как угроза христианству
  • Постинституциональная Церковь
  • Органическая Церковь — цель Реформации 2.0
  • Воплощение модели Иезекииля
  • Реформа Церкви — путь к освобождению
МАНИФЕСТ ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЫ В XXI ВЕКЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Приложение А
  • Приложение В
  • Приложение С
  • Приложение D
  • Приложение Е
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография - Предисловие автора. Третья волна порабощения христианства

Что происходит с современной Церковью? Этот вопрос я многократно задавал себе, анализируя богослужения и будничные ситуации из жизни своей общины, других общин братства, а также похожие ситуации в некоторых других протестантских конфессиях благодаря свидетельствам очевидцев и интернету. Долгое время этот вопрос не давал мне покоя, пока я, наконец, не осознал: современные церкви находятся в рабстве. Происходит это под влиянием различных факторов, которыми Писание характеризует наше Последнее время.
В церквях утверждается вера в «железную руку», которая должна привести нас к такому желанному счастью и успеху. Однако по мере того, как эта рука начинает проявлять себя, ее работа все чаще приводит к обратному эффекту. И чем больше и громче провозглашается призыв сохранить чистоту христианской веры, тем сильнее дают о себе знать всевозможные отступления от истины и самое главное — отход от водительства Святого Духа (Гал. 5:18). Без этого водительства христиане быстро становятся слабыми, беспомощными, а иногда и вообще перестают быть христианами, применять свою веру в своей жизни, не говоря уже о влиянии на мир.
Печально сознавать, что современные церкви на актуальные и животрепещущие нужды рядовых членов часто не готовы ответить ничего, кроме сухих и холодных религиозных клише, а также предостережений, вроде того, что «так думать неблагопристойно». В результате люди замыкаются в себе, не могут никому сказать о том, что их действительно волнует, поскольку боятся прослыть «маловерами» и «недуховными». Но кто же тогда «духовный»? Неужели «духовным» считается притворно кривить в улыбке губы, изображая «радость в Господе»? Или бессмысленно качать головой, делая вид, что все ясно и очевидно? А может, «духовно» — это поддакивать, не понимая предмет разговора или в лучшем случае — молчать, не создавая лишних проблем?
Как справедливо отмечает Н. Скопич, в современных церквях явно не поощряется такой подход к разрешению вопросов, который может причинить беспокойство. Христиане склонны делать вид, что они живут в мире, где все просто и нет никаких сложностей, где на каждый вопрос имеется прямой, ясный ответ, а каждая проблема имеет определенное и быстрое решение. Когда такой подход к жизни не совпадает с реальностью, окружающей нас каждый день, христиане обычно отрицают ее.
Оказывается, «проблемными» людьми у нас в церквях считают не тех, кто с лукавством и лицемерным молчанием Иуды творит беззаконие, а тех, кто с прямотой Петра и принципиальностью Павла открыто говорит о своих идеях, сомнениях, переживаниях и возражениях. Вот как об этом говорит Ф. Бьючнер: «Церковь зачастую носит на себе неприятный образ, который так похож на разбитую семью. В ней есть авторитарное присутствие служителя — профессионала, который знает все ответы и принимает большую часть решений — противостоять которому мало кто отваживается, либо потому что не смеет, либо, потому что убежден, что это ничего не изменит. Тут есть внешне братство и внутренне одиночество общины. Тут царят негласные правила и тайные умыслы, сомнения и несогласия, которые ради соблюдения норм приличия предпочитают не обсуждать. Тут есть люди преисполненные творчества и всевозможного рода идей, которым зачастую не дают ход и не признают, по причине нежелания подымать шум, просто продолжая всё делать так, как это делалось всегда».
Все эти внешние симптомы — свидетельство глубокого и системного кризиса современной Церкви. Мы можем игнорировать их, делая вид, что ничего не происходит. Можем даже обвинить тех, кто об этом кризисе говорит, называя их паникерами, создающими бурю в стакане воды. Можем продолжать движение в пагубном направлении, руководствуясь принципом «казаться, а не быть». Можем отрицать, что «Церковь в большинстве своем стала сосредоточена на том, что могут сделать люди, а не на том, что совершает Бог». Но что же в таком случае остается от Церкви? Где та соль земли и свет миру, которые должны сохранять вечную истину и одновременно прояснять современные проблемные вопросы с позиции Божьей истины?
Views 853
Rating 5.0 / 5
Added 12.11.2017
Author brat Warden
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

B
brat Viktor 5 years ago

Очень интересно. Нет ли второго издания?
E
ekseget 6 years ago

Спасибо большое!!!

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