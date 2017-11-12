Нестеренко - Институциональное пленение Церкви
Книга «Институциональное пленение церкви» — попытка осмыслить, с одной стороны, библейский замысел относительно церкви, а с другой, возникшие на фоне этого замысла всевозможные отклонения от нормы в ходе многовековой истории христианства. По мнению автора, одной из наиболее серьезных угроз церкви является «институционализм», который подрывает органическую природу церкви, заменяя ее искусственной, созданной по образцу государств и бизнес-корпораций.
Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография
Харьков: Импресс, 2017 г. — 768 с.
Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография - Содержание
- Список использованных переводов библии
- Предисловие. «Институциональное пленение Церкви» (рецензия)
- Предисловие автора. Третья волна порабощения христианства
Введение. Сущность и проблемы институционального пленения Церкви
- Почему институт порабощает?
- Пленение через церковное членство
- Пленение иерархией
- Общая постановка проблемы
ГЛАВА 1 Εκκλησια или Institution?
- Сущность Церкви как библейской категории
- Образы Церкви и их смысловая интерпретация
- Семья (Дети Божьи, братья)
- Израиль
- Супруга (невеста и жена Христа)
- Тело Христа
- Храм Божий (скиния, святилище, дом Божий)
- Гора Сион
- Иерусалим
- Новый Иерусалим как образ Церкви
- Драгоценные камни Церкви
- Потерянные колена и имена
- Истинное и ложное понятие о Церкви и членстве
- «Просеивание» и «Церковь остатка»
- «Просеивание» в Церкви здесь и сейчас
- Управление Божьей Церковью
- Модель Иезекииля vs модель Иофора
- Лица животных — Евангелия
- Иезекииль о вознесении Церкви
- Практическое значение видения Иезекииля
ГЛАВА 2 Преемственность Духа или историческая позиция?
- Ловушка историзма
- Апостольская преемственность
- Изначальное важнее исторического
- Преемственность Павла
- Духовная преемственность
- Церковь предшествует истории
ГЛАВА 3 Sicut est vere или Ad hominem?
- Иллюзия человеческой авторитетности
- Основа папства — авторитет человека
- Основание для реального авторитета
- Опасность аргументации «от авторитета»
- Истина — независима от людей
ГЛАВА 4 Библиократия или доктринерство?
- Доктрина против учения
- Риск порабощения доктринерством
- Подмена Библии толкованиями
- Вызов доктринерству
- Библейский феноменализм
- Ошибки в толкованиях
- Между каменным и песчаным фундаментом
- Библиократия как выход
- Трансцендентность и имманентность Библии
- Канонизация библейских книг
- «Перегибы» в применении библиократии
ГЛАВА 5 Единство или однообразие?
- Какое единство нам нужно?
- Разделения: плохие и... необходимые
- Единство в многообразии
- Пути достижения единства
- Ступени истины на пути к единству
ГЛАВА 6 Печать веры или таинство организации?
- Таинство: традиционное и библейское
- Современные проповедники обрезания
- Порабощение таинствами
- Рождение свыше — подлинное таинство
- Христианские обряды и таинство веры
- Елеосвящение
- Исповедь
- Водное крещение
- Причастие
ГЛАВА 7 Служение или руководство?
- Значение пастыря для церкви
- Власть пастыря и ее природа
- Условная власть и взаимное подчинение
- Пастырство и церковная дисциплина
- Похвальба в чужой плоти
- Предохранитель от узурпации
- Приказы и повеления пастырей
- Пресвитерский совет vs единоначалие
- Злоупотребление пастырстом
- Восстание Корея, Дафана и Авирона
- «Сугубая честь» для пастыря
- Эпилог Свобода христианина в XXI веке
- Институционализм как угроза христианству
- Постинституциональная Церковь
- Органическая Церковь — цель Реформации 2.0
- Воплощение модели Иезекииля
- Реформа Церкви — путь к освобождению
МАНИФЕСТ ХРИСТИАНСКОЙ СВОБОДЫ В XXI ВЕКЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение А
- Приложение В
- Приложение С
- Приложение D
- Приложение Е
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Максим Григорьевич Нестеренко - Институциональное пленение Церкви: монография - Предисловие автора. Третья волна порабощения христианства
Что происходит с современной Церковью? Этот вопрос я многократно задавал себе, анализируя богослужения и будничные ситуации из жизни своей общины, других общин братства, а также похожие ситуации в некоторых других протестантских конфессиях благодаря свидетельствам очевидцев и интернету. Долгое время этот вопрос не давал мне покоя, пока я, наконец, не осознал: современные церкви находятся в рабстве. Происходит это под влиянием различных факторов, которыми Писание характеризует наше Последнее время.
В церквях утверждается вера в «железную руку», которая должна привести нас к такому желанному счастью и успеху. Однако по мере того, как эта рука начинает проявлять себя, ее работа все чаще приводит к обратному эффекту. И чем больше и громче провозглашается призыв сохранить чистоту христианской веры, тем сильнее дают о себе знать всевозможные отступления от истины и самое главное — отход от водительства Святого Духа (Гал. 5:18). Без этого водительства христиане быстро становятся слабыми, беспомощными, а иногда и вообще перестают быть христианами, применять свою веру в своей жизни, не говоря уже о влиянии на мир.
Печально сознавать, что современные церкви на актуальные и животрепещущие нужды рядовых членов часто не готовы ответить ничего, кроме сухих и холодных религиозных клише, а также предостережений, вроде того, что «так думать неблагопристойно». В результате люди замыкаются в себе, не могут никому сказать о том, что их действительно волнует, поскольку боятся прослыть «маловерами» и «недуховными». Но кто же тогда «духовный»? Неужели «духовным» считается притворно кривить в улыбке губы, изображая «радость в Господе»? Или бессмысленно качать головой, делая вид, что все ясно и очевидно? А может, «духовно» — это поддакивать, не понимая предмет разговора или в лучшем случае — молчать, не создавая лишних проблем?
Как справедливо отмечает Н. Скопич, в современных церквях явно не поощряется такой подход к разрешению вопросов, который может причинить беспокойство. Христиане склонны делать вид, что они живут в мире, где все просто и нет никаких сложностей, где на каждый вопрос имеется прямой, ясный ответ, а каждая проблема имеет определенное и быстрое решение. Когда такой подход к жизни не совпадает с реальностью, окружающей нас каждый день, христиане обычно отрицают ее.
Оказывается, «проблемными» людьми у нас в церквях считают не тех, кто с лукавством и лицемерным молчанием Иуды творит беззаконие, а тех, кто с прямотой Петра и принципиальностью Павла открыто говорит о своих идеях, сомнениях, переживаниях и возражениях. Вот как об этом говорит Ф. Бьючнер: «Церковь зачастую носит на себе неприятный образ, который так похож на разбитую семью. В ней есть авторитарное присутствие служителя — профессионала, который знает все ответы и принимает большую часть решений — противостоять которому мало кто отваживается, либо потому что не смеет, либо, потому что убежден, что это ничего не изменит. Тут есть внешне братство и внутренне одиночество общины. Тут царят негласные правила и тайные умыслы, сомнения и несогласия, которые ради соблюдения норм приличия предпочитают не обсуждать. Тут есть люди преисполненные творчества и всевозможного рода идей, которым зачастую не дают ход и не признают, по причине нежелания подымать шум, просто продолжая всё делать так, как это делалось всегда».
Все эти внешние симптомы — свидетельство глубокого и системного кризиса современной Церкви. Мы можем игнорировать их, делая вид, что ничего не происходит. Можем даже обвинить тех, кто об этом кризисе говорит, называя их паникерами, создающими бурю в стакане воды. Можем продолжать движение в пагубном направлении, руководствуясь принципом «казаться, а не быть». Можем отрицать, что «Церковь в большинстве своем стала сосредоточена на том, что могут сделать люди, а не на том, что совершает Бог». Но что же в таком случае остается от Церкви? Где та соль земли и свет миру, которые должны сохранять вечную истину и одновременно прояснять современные проблемные вопросы с позиции Божьей истины?
Очень интересно. Нет ли второго издания?
Спасибо большое!!!