Лукин Сергей – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет

Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет, озаглавленная еще как «Слово Божье о богатстве», автором-составителем которой является ученый-экономист и православный писатель Сергей Лукин, представляет собой первый в православной литературе опыт систематизации экономических идей Библии. Подобные работы протестантских авторов («Финансовая симфония» Ларри Беркита и др.) гораздо менее масштабны как по количеству тематических разделов, так и по подбору самих цитат и комментариев к ним. В Экономической симфонии С. Лукина систематизированы по тематическим разделам цитаты из Синодального перевода всех канонических и неканонических книг Ветхого и Нового Заветов, за исключением I, II, III Книг Маккавейских и III Книги Ездры. Наиболее крупные разделы, напр. «Труд», «Богатство», «Собственность», «Налоги и пожертвования» разбиты на подразделы и пункты. Так, раздел «Труд» содержит подразделы «Разделение труда», «Двойственность труда», «Нравственные побуждения к труду», «Ритм труда»; подраздел «Ритм труда», в свою очередь, содержит пункты «Дневной цикл», «Недельный цикл» и др.

Многие цитаты дополнены небольшими комментариями, в которых либо кратко излагается содержание фрагмента, либо даются пояснения экономического характера. При этом автор-составитель старается пользоваться терминологией, доступной любому современному образованному человеку, избегая, по возможности, узкоспециальной терминологии экономической теории и других экономических наук. В разделе «Деньги» дается небольшой историко-экономический комментарий и приводятся приблизительные соотношения еврейских, персидских, греческих, римских денежных единиц различных эпох.

Метод симфонизации экономических идей позволяет лучше проявиться ветхозаветному и новозаветному нормативному взгляду на хозяйственную жизнь людей. При колоссальном количестве экономической литературы, издаваемой в современном мире, количество публикаций, посвященных экономическим идеям Библии и христианской нормативной экономике, недопустимо мало. Данная работа позволяет в какой-то мере восполнить этот недостаток.

Экономическая симфония, несомненно, будет полезна изучающим и преподающим экономические науки, православным и инославным предпринимателям и менеджерам, ученым экономистам и библеистам, студентам и преподавателям духовных учебных заведений. Она дает возможность убедиться в созвучии библейских идей и в экономическом аспекте, в удивительной непротиворечивости фрагментов, написанных в столь разные времена столь различными людьми, вдохновленными верховным Автором.

Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет

Тематический указатель. – Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2012. – 298 с.

ISBN 978-985-6978-34-3

Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном – Содержание

Предисловие

БЛАГА СВОБОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

БОГАТСТВО

Источник богатства

Богатство истинное и преходящее

Богатство и бедность, отношение к материальным благам

ДАРЫ

Наследство

ДЕЛОВОЙ УСПЕХ

ДЕНЬГИ

Деньги без указания единиц в Ветхом Завете

Денежные единицы в Ветхом Завете

Деньги без указания единиц в Новом Завете

Денежные единицы в Новом Завете

ДОВЕРИЕ И КОНТРОЛЬ

ДОГОВОРЫ

Поручительство

ДОХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ, ПРИБЫЛЬ

ЗАЙМЫ, ПРОЦЕНТ И РОСТОВЩИЧЕСТВО

ИНФЛЯЦИЯ

КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

МЗДОИМСТВО И ЛИХОИМСТВО

НАЛОГИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Церковные налоги и пожертвования в Ветхом Завете

Государственные налоги в Ветхом Завете Контрибуции добровольные и принудительные

Новозаветное учение о даре, налоге и пожертвовании. Налоги и пожертвования в Новом Завете

ОЖИДАНИЯ И ПРОГНОЗЫ

Неопределенность будущего

ОПЛАТА ТРУДА

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

ОЦЕНКА

ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

Реклама

РАБСТВО

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Распределение военной добычи в ветхозаветном Израиле

РЕСУРСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ

СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

Небесные инвестиции

Поклажа

Покупка и продажа недвижимости

СОБСТВЕННОСТЬ

Выкуп собственности

Защита частной собственности

Имущественные отношения в апостольской общине Иерусалима

Относительность земной собственности

Традиционный и рыночный взгляд на имущество

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Потребительский излишек

ТОРГОВЛЯ. ПОКУПКА И ПРОДАЖА

Верность мер и весов в торговле

Торговля товарами и услугами

Торговля неправедная

ТРУД

Двойственность труда Труд как творчество и созидание Труд как тягость, наказание и искупление Нравственные побуждения к труду

Разделение труда

Три крупных разделения труда I. Разделение земледелия и скотоводства II. Выделение ремесла, в т.ч. и сферы услуг III. О профессиональных торговцах

Профессии в Ветхом Завете Администратор, чиновник Виноградарь Врач и фармацевт Гончар Женский труд в домашнем хозяйстве Земледелец Зодчий Кузнец Купец Лесоруб Литейщик и скульптор Мастер художественных работ Мировар и составитель мазей Моряк Певец, музыкант Пекарь Плотник Привратник Прядильщик Рыболов Скотовод, пастух Сторож Строитель Ткач Ученый Шахтер, рудокоп

Примеры человеческого труда в Новом Завете Виноградарь Гончар Делатель палаток Земледелец Кожевник Купец Мастер-серебряник Пастырь Плотник Пресвитер Рыбак Сборщик налогов Свинопас Строитель и художник Эконом (домоправитель)

Ритм труда Дневной цикл Недельный цикл Месячный цикл Годовой цикл Семилетний цикл Пятидесятилетний цикл

Трудолюбие и лень

ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ

Причины роста или снижения цен

Сравнительная ценность

Маржинальная и общая ценность

Цены на недвижимость, рента

Цены на товары и услуги

ШТРАФЫ И ПЕНИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ