Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лукин Сергей – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет

Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Reference, Sociology Political Science
Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет, озаглавленная еще как «Слово Божье о богатстве», автором-составителем которой является ученый-экономист и православный писатель Сергей Лукин, представляет собой первый в православной литературе опыт систематизации экономических идей Библии. Подобные работы протестантских авторов («Финансовая симфония» Ларри Беркита и др.) гораздо менее масштабны как по количеству тематических разделов, так и по подбору самих цитат и комментариев к ним. В Экономической симфонии С. Лукина систематизированы по тематическим разделам цитаты из Синодального перевода всех канонических и неканонических книг Ветхого и Нового Заветов, за исключением I, II, III Книг Маккавейских и III Книги Ездры. Наиболее крупные разделы, напр. «Труд», «Богатство», «Собственность», «Налоги и пожертвования» разбиты на подразделы и пункты. Так, раздел «Труд» содержит подразделы «Разделение труда», «Двойственность труда», «Нравственные побуждения к труду», «Ритм труда»; подраздел «Ритм труда», в свою очередь, содержит пункты «Дневной цикл», «Недельный цикл» и др.
Многие цитаты дополнены небольшими комментариями, в которых либо кратко излагается содержание фрагмента, либо даются пояснения экономического характера. При этом автор-составитель старается пользоваться терминологией, доступной любому современному образованному человеку, избегая, по возможности, узкоспециальной терминологии экономической теории и других экономических наук. В разделе «Деньги» дается небольшой историко-экономический комментарий и приводятся приблизительные соотношения еврейских, персидских, греческих, римских денежных единиц различных эпох.
Метод симфонизации экономических идей позволяет лучше проявиться ветхозаветному и новозаветному нормативному взгляду на хозяйственную жизнь людей. При колоссальном количестве экономической литературы, издаваемой в современном мире, количество публикаций, посвященных экономическим идеям Библии и христианской нормативной экономике, недопустимо мало. Данная работа позволяет в какой-то мере восполнить этот недостаток.
Экономическая симфония, несомненно, будет полезна изучающим и преподающим экономические науки, православным и инославным предпринимателям и менеджерам, ученым экономистам и библеистам, студентам и преподавателям духовных учебных заведений. Она дает возможность убедиться в созвучии библейских идей и в экономическом аспекте, в удивительной непротиворечивости фрагментов, написанных в столь разные времена столь различными людьми, вдохновленными верховным Автором.

Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет

Тематический указатель. – Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2012. – 298 с.
ISBN 978-985-6978-34-3

Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном – Содержание

Предисловие
БЛАГА СВОБОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
БОГАТСТВО
  • Источник богатства
  • Богатство истинное и преходящее
  • Богатство и бедность, отношение к материальным благам
ДАРЫ
  • Наследство
ДЕЛОВОЙ УСПЕХ
ДЕНЬГИ
  • Деньги без указания единиц в Ветхом Завете
  • Денежные единицы в Ветхом Завете
  • Деньги без указания единиц в Новом Завете
  • Денежные единицы в Новом Завете
ДОВЕРИЕ И КОНТРОЛЬ
ДОГОВОРЫ
  • Поручительство
ДОХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ, ПРИБЫЛЬ
ЗАЙМЫ, ПРОЦЕНТ И РОСТОВЩИЧЕСТВО
ИНФЛЯЦИЯ
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЗДОИМСТВО И ЛИХОИМСТВО
НАЛОГИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
  • Церковные налоги и пожертвования в Ветхом Завете
  • Государственные налоги в Ветхом Завете
    • Контрибуции добровольные и принудительные
  • Новозаветное учение о даре, налоге и пожертвовании. Налоги и пожертвования в Новом Завете
ОЖИДАНИЯ И ПРОГНОЗЫ
  • Неопределенность будущего
ОПЛАТА ТРУДА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
  • Реклама
РАБСТВО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
  • Распределение военной добычи в ветхозаветном Израиле
РЕСУРСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ
СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
  • Небесные инвестиции
  • Поклажа
  • Покупка и продажа недвижимости
СОБСТВЕННОСТЬ
  • Выкуп собственности
  • Защита частной собственности
  • Имущественные отношения в апостольской общине Иерусалима
  • Относительность земной собственности
  • Традиционный и рыночный взгляд на имущество
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  • Потребительский излишек
ТОРГОВЛЯ. ПОКУПКА И ПРОДАЖА
  • Верность мер и весов в торговле
  • Торговля товарами и услугами
  • Торговля неправедная
ТРУД
  • Двойственность труда
    • Труд как творчество и созидание
    • Труд как тягость, наказание и искупление
    • Нравственные побуждения к труду
  • Разделение труда
  • Три крупных разделения труда
    • I. Разделение земледелия и скотоводства
    • II. Выделение ремесла, в т.ч. и сферы услуг
    • III. О профессиональных торговцах
  • Профессии в Ветхом Завете
    • Администратор, чиновник
    • Виноградарь
    • Врач и фармацевт
    • Гончар
    • Женский труд в домашнем хозяйстве
    • Земледелец
    • Зодчий
    • Кузнец
    • Купец
    • Лесоруб
    • Литейщик и скульптор
    • Мастер художественных работ
    • Мировар и составитель мазей
    • Моряк
    • Певец, музыкант
    • Пекарь
    • Плотник
    • Привратник
    • Прядильщик
    • Рыболов
    • Скотовод, пастух
    • Сторож
    • Строитель
    • Ткач
    • Ученый
    • Шахтер, рудокоп
  • Примеры человеческого труда в Новом Завете
    • Виноградарь
    • Гончар
    • Делатель палаток
    • Земледелец
    • Кожевник
    • Купец
    • Мастер-серебряник
    • Пастырь
    • Плотник
    • Пресвитер
    • Рыбак
    • Сборщик налогов
    • Свинопас
    • Строитель и художник
    • Эконом (домоправитель)
  • Ритм труда
    • Дневной цикл
    • Недельный цикл
    • Месячный цикл
    • Годовой цикл
    • Семилетний цикл
    • Пятидесятилетний цикл
  • Трудолюбие и лень
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ
  • Причины роста или снижения цен
  • Сравнительная ценность
  • Маржинальная и общая ценность
  • Цены на недвижимость, рента
  • Цены на товары и услуги
ШТРАФЫ И ПЕНИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ
  • Цикличность как Божественное установление
Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 05.02.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books