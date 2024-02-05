Лукин Сергей – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет
Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет, озаглавленная еще как «Слово Божье о богатстве», автором-составителем которой является ученый-экономист и православный писатель Сергей Лукин, представляет собой первый в православной литературе опыт систематизации экономических идей Библии. Подобные работы протестантских авторов («Финансовая симфония» Ларри Беркита и др.) гораздо менее масштабны как по количеству тематических разделов, так и по подбору самих цитат и комментариев к ним. В Экономической симфонии С. Лукина систематизированы по тематическим разделам цитаты из Синодального перевода всех канонических и неканонических книг Ветхого и Нового Заветов, за исключением I, II, III Книг Маккавейских и III Книги Ездры. Наиболее крупные разделы, напр. «Труд», «Богатство», «Собственность», «Налоги и пожертвования» разбиты на подразделы и пункты. Так, раздел «Труд» содержит подразделы «Разделение труда», «Двойственность труда», «Нравственные побуждения к труду», «Ритм труда»; подраздел «Ритм труда», в свою очередь, содержит пункты «Дневной цикл», «Недельный цикл» и др.
Многие цитаты дополнены небольшими комментариями, в которых либо кратко излагается содержание фрагмента, либо даются пояснения экономического характера. При этом автор-составитель старается пользоваться терминологией, доступной любому современному образованному человеку, избегая, по возможности, узкоспециальной терминологии экономической теории и других экономических наук. В разделе «Деньги» дается небольшой историко-экономический комментарий и приводятся приблизительные соотношения еврейских, персидских, греческих, римских денежных единиц различных эпох.
Метод симфонизации экономических идей позволяет лучше проявиться ветхозаветному и новозаветному нормативному взгляду на хозяйственную жизнь людей. При колоссальном количестве экономической литературы, издаваемой в современном мире, количество публикаций, посвященных экономическим идеям Библии и христианской нормативной экономике, недопустимо мало. Данная работа позволяет в какой-то мере восполнить этот недостаток.
Экономическая симфония, несомненно, будет полезна изучающим и преподающим экономические науки, православным и инославным предпринимателям и менеджерам, ученым экономистам и библеистам, студентам и преподавателям духовных учебных заведений. Она дает возможность убедиться в созвучии библейских идей и в экономическом аспекте, в удивительной непротиворечивости фрагментов, написанных в столь разные времена столь различными людьми, вдохновленными верховным Автором.
Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном - Экономическая симфония на Ветхий и Новый Завет
Тематический указатель. – Минск: Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2012. – 298 с.
ISBN 978-985-6978-34-3
Сергей Лукин – Слово Божье о богатстве материальном и духовном – Содержание
Предисловие
БЛАГА СВОБОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
БОГАТСТВО
- Источник богатства
- Богатство истинное и преходящее
- Богатство и бедность, отношение к материальным благам
ДАРЫ
- Наследство
ДЕЛОВОЙ УСПЕХ
ДЕНЬГИ
- Деньги без указания единиц в Ветхом Завете
- Денежные единицы в Ветхом Завете
- Деньги без указания единиц в Новом Завете
- Денежные единицы в Новом Завете
ДОВЕРИЕ И КОНТРОЛЬ
ДОГОВОРЫ
- Поручительство
ДОХОДЫ, ИЗДЕРЖКИ, ПРИБЫЛЬ
ЗАЙМЫ, ПРОЦЕНТ И РОСТОВЩИЧЕСТВО
ИНФЛЯЦИЯ
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЗДОИМСТВО И ЛИХОИМСТВО
НАЛОГИ И ПОЖЕРТВОВАНИЯ
- Церковные налоги и пожертвования в Ветхом Завете
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Государственные налоги в Ветхом Завете
- Контрибуции добровольные и принудительные
- Новозаветное учение о даре, налоге и пожертвовании. Налоги и пожертвования в Новом Завете
ОЖИДАНИЯ И ПРОГНОЗЫ
- Неопределенность будущего
ОПЛАТА ТРУДА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ОЦЕНКА
ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
- Реклама
РАБСТВО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
- Распределение военной добычи в ветхозаветном Израиле
РЕСУРСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИИ
СБЕРЕЖЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
- Небесные инвестиции
- Поклажа
- Покупка и продажа недвижимости
СОБСТВЕННОСТЬ
- Выкуп собственности
- Защита частной собственности
- Имущественные отношения в апостольской общине Иерусалима
- Относительность земной собственности
- Традиционный и рыночный взгляд на имущество
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- Потребительский излишек
ТОРГОВЛЯ. ПОКУПКА И ПРОДАЖА
- Верность мер и весов в торговле
- Торговля товарами и услугами
- Торговля неправедная
ТРУД
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Двойственность труда
- Труд как творчество и созидание
- Труд как тягость, наказание и искупление
- Нравственные побуждения к труду
- Разделение труда
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Три крупных разделения труда
- I. Разделение земледелия и скотоводства
- II. Выделение ремесла, в т.ч. и сферы услуг
- III. О профессиональных торговцах
-
Профессии в Ветхом Завете
- Администратор, чиновник
- Виноградарь
- Врач и фармацевт
- Гончар
- Женский труд в домашнем хозяйстве
- Земледелец
- Зодчий
- Кузнец
- Купец
- Лесоруб
- Литейщик и скульптор
- Мастер художественных работ
- Мировар и составитель мазей
- Моряк
- Певец, музыкант
- Пекарь
- Плотник
- Привратник
- Прядильщик
- Рыболов
- Скотовод, пастух
- Сторож
- Строитель
- Ткач
- Ученый
- Шахтер, рудокоп
-
Примеры человеческого труда в Новом Завете
- Виноградарь
- Гончар
- Делатель палаток
- Земледелец
- Кожевник
- Купец
- Мастер-серебряник
- Пастырь
- Плотник
- Пресвитер
- Рыбак
- Сборщик налогов
- Свинопас
- Строитель и художник
- Эконом (домоправитель)
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Ритм труда
- Дневной цикл
- Недельный цикл
- Месячный цикл
- Годовой цикл
- Семилетний цикл
- Пятидесятилетний цикл
- Трудолюбие и лень
ЦЕНА И ЦЕННОСТЬ
- Причины роста или снижения цен
- Сравнительная ценность
- Маржинальная и общая ценность
- Цены на недвижимость, рента
- Цены на товары и услуги
ШТРАФЫ И ПЕНИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РОСТ
- Цикличность как Божественное установление
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