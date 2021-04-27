Поставленный в 1448 году в Москве митрополит Иона сохранял как свой титул митрополита киевского, так и теоретическую подчиненность патриарху в Константинополе.

После смерти Ионы в 1461 году новым митрополитом - по-видимому, все еще с тем же титулом «киевского» - становится Феодосий (Бывальцев), избранный по завещанию Ионы. Последующее утверждение этого избрания патриархом в Константинополе подразумевалось, но в действительности не состоялось. В 1464 году Феодосий добровольно - под предлогом болезни, которая была едва ли более чем предлогом, - оставляет кафедру. Следующий митрополит, Филипп, назначается без всяких попыток соблюдения легитимности. Киевская митрополия все еще едина, хотя для митрополитов, назначавшихся в Москве в течение оставшейся части XV века, начиная с Филиппа, мы не знаем их официальных титулов. Среди дошедших документов нет их ставленнических грамот, где использование официального титула было неизбежным. В дошедших до нас документах используется только неофициальный титул «митрополита всероссийского» (без упоминания города) - очевидно, потому, что с употреблением официального титула ощущалась какая-то неловкость.

Фактическое общение с константинопольскими патриархами после смерти митрополита Ионы так и не возобновилось. Неудивительно, что после покаяния униатского митрополита киевского Григория Болгарина в 1466 году патриарх признал законным митрополитом киевским только его. После этого последовала какая-то дипломатическая переписка между Константинополем, Вильно и Москвой о признании в Москве канонически поставленного митрополита Григория, от которой нам известны только итоги, и довольно скорые. Уже в начале 1467 года московская иерархия была отлучена патриархом Дионисием как отпавшая в раскол. Вскоре (точная дата неизвестна) и в Москве были приняты аналогичные решения о запрете церковного общения как с Константинополем, так и с западной частью киевской митрополии.

В самом начале 1470-х годов формируется идеология московской автокефалии и создается (в 1472 году, с обретением мощей) культ митрополита Ионы как основателя этой автокефалии. Сам Иона об этом вряд ли что-либо знал - по крайней мере, при жизни. Пахомий Логофет в панегирике на обретение мощей митрополита Ионы пристраивает его почитание к уже сложившемуся культу трех святителей московских - Петра, Киприана и Фотия. Впоследствии Киприана и Фотия из троицы московских святителей вытеснят Алексий и Иона.

De jure киевская митрополия оставалась единой, но появились две взаимоисключающие версии того, кто в ней митрополит, и кому принадлежит право назначения митрополита. De facto в Москве постепенно складывалось ощущение отдельности московской митрополии от киевской, которое выразилось в именовании местного митрополита московским. Этот титул становится вполне обычным, по крайней мере, уже для митрополита Варлаама (1511-1521), хотя мы так и не знаем доподлинно, использовался ли он при его возведении на митрополию, то есть в качестве его официального церковного титула.

Вадим Миронович Лурье - Прекращение московского церковного раскола 1467-1560 годов: финал истории в документах

Spicilegium Byzantino-Rossicum. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента РАН И. П. Медведева

Под редакцией Л. А. Герд. - М.: «Индрик», 2015. - 376 с., илл.

ISBN 978-5-91674-362-3