Течение неба - Христианство - опасное путешествие - Епископ Григорий - Лурье

Вошедшие в этот сборник статьи объединены одной темой: возможно ли вообще, а если возможно, то как, интеллектуально развитому и образованному человеку быть православным. Я попытался ответить на этот вопрос в одиннадцати пунктах, поэтому статей в этом сборнике одиннадцать.

Но если отвечать не в одиннадцати пунктах, а в одном предложении, то ответ такой: православным ему быть возможно, но только если понимать, что истинное православие весьма далеко от его расхожих версий.

Главные темы большинства статей — вера в Иисуса Христа как Бога и как тело Церкви. Может быть, эта фраза покажется непонятной, но для того и книга, чтобы ее объяснить.

Некоторые статьи («Швейцарская догматика» и «Необходимость армии») были написаны для детей старшего школьного и младшего студенческого возраста. Опыт, однако, показал, что на них и у многих взрослых отзывается их внутренний ребенок. В Евангелии это, как известно, одобряется (Мф. 18,3).

Одна статья посвящена не напрямую религии, но зато она касается религиозных аспектов понятия интеллигенции («Когда интеллигенция ушла, ...а наука осталась»). Если остальные статьи сборника говорят о семенах веры, то эта посвящена почве, на которой они могут (или не могут) быть посеяны.

Четыре последние статьи посвящены организации церковной жизни. Из них две («Несколько слов о сергианстве» и «Истинное православие как образ жизни») посвящены ее принципам, а две другие (две последние статьи сборника) — практике ее организации.

Другими словами о теме книги сказал наш лучший за последнее время религиозный поэт Илья Кормильцев (и спела Настя Полева) в песне, откуда взято название книги:

Я смотрю на голубой экран,

С самой лучшей из любых программ,

Как туман — облака,

Алый плот уносит река.

Я жду заката, плеска весла,

Я жду отъезда навсегда,

Я жду прощанья, я жду гудка,

Где та рука, что даст мой трап мне?

Епископ Григорий - Лурье - Течение неба : Христианство как опасное путешествие навсегда

М. : Эксмо, 2014. - 256 с. - (Книги жизни).

ISBN 978-5-699-72090-3

Епископ Григорий - Лурье - Течение неба - Содержание

О христианской вере и ее неочевидных последствиях

Простым философским языком о сложных богословских материях

1. Личная вера под социальным давлением

2. Риски для психики меньше, чем кажется со стороны

3. Вера в Церковь — противоположность религиозной вере в собственное Я

4. Границы Церкви: принцип иерархии вместо членских билетов

5. Апостольское преемство

6. Нужная дверь

7. Евхаристия

Швейцарская догматика (краткий курс)

Предисловие

Беседа 1. Из-за чего сыр-бор

Беседа 2. Почему интеллигентный человек никогда не станет православным (учение о Церкви)

Беседа з. Два отношения к делу: идеология и свобода (о православной аскетике)

Православие в стиле «русский барин» как проблема для всех

Иноходец. Простой исполнимый совет для православных либералов

Когда интеллигенция ушла, ...а наука осталась

Размышления по поводу книги Д. М. Буланина «Эпилог к истории русской интеллигенции»

1. Д. С. Лихачев как миллет-баши русской интеллигенции

2. Интеллигентность в науке: ограничения по сроку годности и побочным эффектам

3. Древнерусская литература как жертва интеллигенции

4. Научное книгоиздание в цифровую эпоху

5. «Этичность» научного знания как его коррозия

6. Как мы тут будем без них

Православие по Фрейду

О главном различии между либеральным и традиционным христианством

Необходимость армии

Краткое разъяснение смысла христианства средневековому ребенку, живущему в наши дни

1. Почему христианство — это война

2. Почему война — дело свободных людей

3. Человеческий материал: естественный и искусственный

4. Как изобретали искусственный человеческий материал

5. Частица человеческой биомассы под микроскопом

6. Почему неправильно бунтовать, а нужно пойти в армию

7. Почему свободный человек должен гнушаться «счастьем»

8. Почему вера в Бога — это не расчет на награду и не страх наказания

9. Почему наше время — самое лучшее

Несколько слов о сергианстве и о его церковноканонической составляющей

1. Синодальный строй как самоуправство

2. Общее сергианство 1917 года

3. За что боролись, на то и напоролись

Истинное православие как образ жизни. Шесть пунктов

Аскетика Евхаристия и богослужение Монашество Догматика Организация церковных общин «снизу» Блокировка клерикального перерождения

Проблема лидеров и проблемы из-за лидеров

Классификация ИПЦ: история и перспективы

ИПЦ v.1.0

ИПЦ v.1.х

ИПЦ v.2.0 как проект

ИПЦ v.2.0—2.x как реальность

ИПЦ v.3.0

Епископ Григорий - Лурье - Течение неба - О христианской вере и ее неочевидных последствиях

Простым философским языком о сложных богословских материях

Если с вами случилось «это» — у вас появилась христианская вера, — то, значит, «у вас проблемы». Нижеследующий текст написан на тот случай, если «вы хотите об этом поговорить».

1 Личная вера под социальным давлением

Церковная жизнь бывает настолько привлекательной внешне, что многие начинают ею жить просто «за компанию». И, начав, потом не знают, зачем она им нужна. Или придумывают для нее такой смысл, который перечеркивает ее суть. Телега ставится впереди лошади и уже никуда не едет.

Что в этом деле лошадь? Лошадь — личная вера в Бога. О ней многие люди говорят пословицей: «Если ты говоришь с Богом, то это молитва, а если Бог говорит с тобой, то это шизофрения». Такие люди отрицают в вере самое главное, то есть ее саму. В таком настроении возможна настоящая шизофрения, но никак не молитва: молитва, которая не предполагает ответа, — это аутичный монолог, замаскированный под диалог. Бывают такие люди, которые вступают в беседу, но сами говорят, никого не слушая. Такова же и молитва без веры — то есть молитва, не предполагающая ответа. Если же твоя молитва предполагает ответ, то ты знаешь, что это не обязательно шизофрения, хотя и от шизофрении никому зарекаться нельзя.

Очень многие говорят, что надо просто начать соблюдать христианские заповеди и совершать обряды, молиться, и тогда вера постепенно придет сама. Примерно это советовал даже Паскаль. Таким способом, несомненно, можно втянуться в церковную жизнь. В понимании многих людей это и будет означать, что ты стал верующим. Например, если Православие понимается как этническая религия некоторых народов, то именно таким способом и рекомендуют к ней приобщаться.

Но святоотеческое или евангельское Православие никак не предполагает, будто к нему можно приобщиться соблюдением каких бы то ни было обычаев. В Евангелии страница за страницей объясняется, что это не так — что это вера фарисеев, которая во многом внешнем совпадает с подлинной верой в Бога, но внутренне ее отрицает. Но у христианских народов распространено убеждение, что хотя фарисеи — отрицательные персонажи, но только им можно подражать в деле организации христианской жизни народа: на соблюдении обычаев основано будто бы все, на личной вере не основано ничего. А это означает, что вообще любая личная вера, правильная или неправильная, становится для такой религиозной жизни разрушительной. Поэтому вера подменяется обычаями, а настоящее Православие — этническим, как это было в официальной религиозности иудеев. Естественно, что в наше время «этническое православие» автоматически воспроизводится в национальных диаспорах, но никому всерьез не нужно в бывших православных странах.

В нормальной жизни «этнически православных» народов соблюдение обычаев сокращено до необременительного минимума, а те, кто посещают храмы чаще, чем несколько раз в жизни, делают это в одном ряду с посещением знахарей, экстрасенсов и астрологов, то есть в качестве одной из общедоступных оккультных практик. В этом много от примитивной магии, но вообще нет христианства — даже если в качестве волшебной еды используется причастие.

Все это совсем не абсурдно, а определяется действием социальных механизмов, поддерживающих стабильность общества. Социальная стабильность требует предсказуемости и одинаковости, а личная вера вносит непредсказуемость и различия, а то и социальную рознь. Поэтому все религиозные учения, даже самые радикальные, становились массовыми только там и тогда, где и когда с использованием их атрибутики удавалось придумать способ организации обычной жизни обычных людей, — чтобы не было ничего радикального, да и вообще поменьше индивидуального. «Христианские народы» точно так же отказывались от евангельского отвержения мира, как, например, мусульманские народы отказывались от своего аналога отвержения мира, то есть от джихада, — хоть физического, хоть суфийского духовного (обе этих концепции, мусульманская и христианская, суть разные трактовки одной и той же ветхозаветной идеи — Нового Исхода вслед за новым Моисеем — Мессией, через Которого будет дан Новый Завет).

Поэтому личная вера никогда не является социально одобряемой практикой. Человек с личной верой может подчинить себе общество путем физического или психологического насилия, причем для этого ему не обязательно делать это сознательно. Например, египетские монахи в IV веке подчинили общество христиан своему авторитету, когда пытались из него убежать. Общество любит таких людей не только тогда, когда они внушают страх, но, во всяком случае, тогда, когда смотрит на них снизу вверх. Никакое общество не будет смотреть на них как на равных. Только снизу вверх или сверху вниз.