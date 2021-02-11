Занимаясь исследованием религиозного движения русских иудействующих (субботников), я довольно часто получал письма от их потомков, пытавшихся разобраться в своем происхождении. Привычка относить себя и других к одной из общепризнанных категорий («русские», «евреи», «сектанты», «православные» и т. п.), наталкиваясь на «странности» в биографии и облике предков, ставит перед потомками субботников вопросы, на которые у них, как правило, нет ответа. «Ведь мы и сами-то толком никогда не могли объяснить, кто мы. Особенно глядя на фотографию деда в кипе», — писала мне из Москвы внучка сибирского субботника. В другом письме, из Владивостока, дочь выходца из закавказского села Привольного писала о своем отце: «Кто он по национальности, мы не могли понять, так как он сам это не очень понимал. Мать вспоминает, что он говорил слова “геры”, “молокане”, но мы не принимали это всерьез, т. к. думали, что такой национальности нет».

Идентичность субботников и их потомков остается проблематичной даже в тех местах, где общины иудействующих сохранились и загадочные слова «геры», «молокане», «караимы», «субботники» и т. п. известны всем. Вот, например, как рассуждает о своей «национальности» жительница села Привольного:

«Ну, конечно, русские! А кто же мы? Ну, русские, субботники. Ну, паспорту нас... Написано: русская. Ну а как еще больше? Азербайджанка? Еврейка? <...> А может, караимы.

А может, какие... Кто их знает, какие мы есть на свете! А теперь жизня, время какая! Вот, к дитям [в Россию. — А. Л.] ехать — как теперь там жить? Знаешь, как страшно? Субботу соблюдать... Мы вот тут привыкли. Мы ж свинью вообще не ели» (Привольное-1997-10).

Для нее собственная идентичность связана скорее с повседневными практиками, с нормами поведения (соблюдение Субботы, диетарные предписания и т. п.), а не с каким-либо определенным этнонимом или конфессионимом.

Александр Леонидович Львов - Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сообщество

(Studia Ethnologica; Вып. 9)

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — 328 с., [16] с. ил.

ISBN 978-5-94380-106-8

Александр Леонидович Львов - Соха и Пятикнижие: русские иудействующие как текстуальное сообщество - Содержание

Предисловие. А. А. Панченко

Введение

О чем эта книга?

Терминология

Хронология и география

Статистика

Историография

Методология

1. Критика социальных категорий

2. За пределами социальных категорий: мир-событие У. Онга

3. Исследования грамотности и текстуальные сообщества Б. Стока

4. Текстуальное сообщество как «мир-событие»

5. Текстуальные сообщества и социально-утопические легенды К. В. Чистова

6. Текстуальный опыт и «автокоммуникация» Ю. М. Лотмана

7. Текстуальные сообщества и идентичность

8. «Текстуальные сообщества» в исследованиях 1990-2000-х гг

Часть 1. Крестьяне, власть и письменные тексты

Глава 1. Начало движения: петровская реформа благочестия и генезис русского сектантства

1.1. Документы и версии

1.2. Божеские собрания как «нерукотворная церковь»

1.3. Петровская реформа чтения: замысел и воплощение

1.4. Крестьянское понимание царского призыва к благочестию

1.5. «Народное чтение» и русское инакомыслие

Глава 2. Публичные собеседования: начетчики, священники и крестьянская община в сектантских селах в конце XIX в.

2.1. Начетчики и фольклористика

2.2. Публичные собеседования

2.3. Методы проверки соответствия тексту

2.4. Конкуренты начетчиков: пророки и институции

2.5. Осмысление прочитанного

2.6. Риторика начетчиков и устное знание письменных текстов

Глава 3. «Небесное МВД»: переписка с властью и наивный монархизм

3.1. Теоретическое предисловие: наивный монархизм

3.2. Свидетельства сельских священников

3.3. Тексты прошений: анализ мотивов

3.4. Механизмы смыслообразования в традиции прошений

3.5. Институциализация традиции прошений

3.6. Роль сельских писарей в традиции прошений

Часть 2. Русские крестьяне и еврейская цивилизация

Глава 4. Иудействующие, иудаизм и крипто-иудеи

4.1. Иудейство метафорическое и метонимическое

4.2. Евреи и субботники: типологическое сопоставление культур

4.3. Черта оседлости и мессианские ожидания

4.4. Галаха: гиюр, геры и крипто-иудеи

4.5. Агада: десять потерянных колен

4.6. Легенда о десяти потерянных коленах в традиции субботников

Глава 5. Евреи и субботники: модели взаимодействия

5.1. Вокруг обрезания: елецкие субботники и евреи-винокуры

5.2. Встреча в Петербурге: царский указ, Моисеев закон и еврейская вера

5.3. Караимская тема в контактах между субботниками и евреями

Глава 6. Сион и Беловодье: эмиграция иудействующих в Палестину в конце XIX — начале XX в

6.1. Субботники-сионисты: историческая память и письмо из прошлого

6.2. Эсхатологические ожидания иудействующих в 1880—1890-х гг.

6.3. Роль «писем» в развитии эсхатологических ожиданий

6.4. Устные свидетельства об эмиграции иудействующих

6.5. Социальный контекст и причины эмиграции иудействующих

6.6. Взаимодействие письменного и устного в осмыслении эмиграции

Часть 3. Текстуальные сообщества и соблазн идентичности

Глава 7. Субботники-караимы: чистота и социальный порядок в текстуальных сообществах

7.1. Разделение на два толка

7.2. Различия в практиках и возможные влияния

7.3. Ритуальная нечистота в теории М. Дуглас и в текстуальных сообществах

7.4. Теории сакрального: между нарративом и категорией

7.5. Текстуальный и категориальный порядки в общинах субботников

Глава 8. Поиски репрезентации: субботники на книжном рынке

8.1. Субботники в мозаике новых идентичностей конца XIX — начала XX в.

8.2. Молитвенники для субботников

8.3. Экзотизация субботников: описания в этнических категориях

Глава 9. Русские иудействующие в еврейских колхозах

9.1. Евреи и субботники после 1917 года

9.2. Частная религия Анны Моисеевны

9.3. Конструирование идентичности как последствие Холокоста

Заключение

Приложение. Тексты подложных указов

1. О «духоборцах» г. Александрова

2. О «духоборцах» г. Георгиевска

3. О необходимости «исполнять Моисеев закон в точности»

4. Разрешение «отправлять богослужение без стеснения всем старообрядцам, духоборцам, молоканам и поморцам»

5. Сообщение крестьянина Томской губернии о распространении подложного указа

Принципы публикации архивных материалов и интервью

Список сокращений

Библиография

Список использованных интервью

Summary