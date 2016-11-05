В 2014 году издательство «Культурная революция» завершило первую в истории России публикацию полного собрания сочинений Фридриха Ницше. Это издание знаменует собой окончательное вхождение и полноценное присутствие последней высшей философской мысли западной культуры в духовном пространстве русской культуры и русского языка. Реализуя задачу формирования глубокой культурной преемственности между Западом и Россией, наше издательство планирует публикацию наиболее значимых текстов по осмыслению философского наследия Ф.Ницше. Одним из таких текстов является книга К. Лёвита «Ницшевская философия вечного возвращения того же», которая, как и уже опубликованные в России обстоятельные исследования М. Хайдеггера на эту тему («Ницше», издательство «Владимир Даль», 2006 г.) раскрывает творчество Ницше как философскую систему мысли, в основе которой лежит и одновременно результатом которой является (такова уж парадоксальность этой мысли) идея Вечного возвращения. Эта идея (и ее вариации) известна человечеству с незапамятных времен, однако об ее происхождении у нас никаких сведений нет. Некоторые исторические подходы к рассмотрению судьбы этой идеи в античности изложены в публикуемой здесь же статье В. Бакусева «Вечное возвращение и античность» (которая, однако, не ограничивается только историческим аспектом данной темы). В конце XIX века Ницше на совершенно новом уровне возвращает эту идею в актуальную западную философию, предлагая её в качестве решения и выхода из ситуации наступающего всеобщего нигилизма и релятивизма. Идея Вечного возвращения, пользуясь ницшевской метафорой, словно Великий полдень снова восходит на духовном небосклоне человечества, становясь, - вместе с идеей Воли к власти, - философской основой провозглашаемого Ницше аристократического дионисизма сверхчеловека.

Карл Лёвит - Ницшевская философия вечного возвращения того же

Пер. с нем. В. Бакусева. - М.: Культурная революция, 2016. - 336 с.

ISBN 978-5-902764-61-8

Карл Лёвит - Ницшевская философия вечного возвращения того же - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

I.Ницшевская философия: система в афоризмах

II.Периодизация сочинений Ницше

III.Объединяющая основная идея в философии Ницше

Глава I. Освобождение от «ты должен» до «я хочу»

Глава 2. Освобождение от «я хочу» до «я есмь» играющего мирами ребенка

IV.Антихристианское повторение античности в апогее современности

V.«Как становятся самим собой» в идее вечного возвращения

VI.Проблематичная взаимосвязь между существованием человека и бытием мира в истории философии Нового времени

VII.Вечное возвращение того же и повторение тождественного

VIII. Критическая мерка для оценки эксперимента Ницше

Дополнение

К истории истолкования Ницше (1894-1954)

От переводчика

Примечания

Приложение

В. Бакусев. «Вечное возвращение» и античность

Карл Лёвит - Ницшевская философия вечного возвращения того же - Предисловие издателя

Мыслители XX века очень по-разному воспринимали ницшевскую идею Вечного возвращения. Она объявлялась метафизической (религиозной, заменяющей собой «умерших богов»), субъективной (случайной, отвечающей наличную жизненную драму), оригинальной (выдумкой, красивой игрой ума), непонятной (невнятной, бессмысленной), патологической (бредовой, нездоровой фантазией). Таким разноликим образом философский смысл этой идеи игнорировался, нивелировался, подменялся, рационализировался и, в конечном счете, в соответствии с предсказанной Ницше логикой нигилизма (и его современного собрата - постмодернизма), отрицался. Однако не понимать или отрицать философское значение этой ниц-шевской идеи, как представляется, означает проходить мимо всей философии Ницше. Более того, имманентное и адекватное восприятие этой философии невозможно без понимания идеи Вечного возвращения как ее центрального нерва и сути.

Но и это еще не все. Идея Вечного возвращения, в том виде, в котором она предстает перед нами в философском наследии Ницше, основана на его личном долгом и поступательном духовном самостановлении. Благодаря неустанному самовопрошанию, самоиспытанию, Ницше сумел значительно опередить в духовном развитии свое время, предвосхитив тем самым наше общее духовное будущее. И если древние мудрецы открывали доступ к восприятию эзотерических знаний, а через них и к новому, более высокому восприятию себя и мира, с помощью череды продуманных и опасных духовных испытаний, посвятительных мистерий для избранных и подготовленных адептов, то Ницше сумел самостоятельно обнаружить и прожить все необходимые мистерии духа для обретения нового философского знания. Он отважно и в полном одиночестве спустился в темные, запретные подземелья своего существа, к фундаментальным основаниям своего Я, вызвав тем самым небывалую собственную трансформацию и ускоренный онтогенез.

На этом пути, о котором нам до сих пор мало что известно, идея Вечного возвращения стала его личным духовным обретением, откровением, достижением, достоянием, обладающим вневременной и внеличностной ценностью и смыслом. Сегодня нам известна только основная канва или мифология этого духовного события: из своей собственной глубины Ницше принес нам идею Вечного возвращения подобно тому, как когда-то Прометей принес нам от богов огонь. А значит, эта очень опасная, уничтожающая и созидающая мысль, теперь стала доступной:

для всех и ни для кого. Именно таким подзаголовком снабдил Ницше свою главную философскую поэму «Так говорил Заратустра», полностью посвященную этой идее и одновременно посвящающую в нее.

Идея Вечного возвращения, будучи фундаментально воспринятой, создает совершенно новую оптику и состояние духа, в котором для человека снова открывается безграничное море и неизведанная земля. Как самообновляющаяся жизнь, являющаяся причиной самой себя, эта идея загадочна и витальна сама по себе. Для разгадки ее тайны, рассмотрения ее многочисленных граней, аспектов, перспектив крайне желательно, но недостаточно иметь философское образование. Для вхождения в круг этой мысли, для восприятия ее во всей ее полноте, нужна, прежде всего, духовная решимость, подобная ницшевской. Это решимость поиска радикального, то есть философского основания собственной жизни (вопрос о желательности ее экзистенциального проживания снова и снова, и в точности такой, какова она уже есть, может мгновенно приблизить нас к сути идеи Вечного возвращения).