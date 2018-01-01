Азбука понятий

Демократия - понятие, которому мы в этой книге пытаемся дать определение. Но определение понятий - дело не совсем произвольное. Они не могут быть даны «из головы», априорно, поскольку определяем мы нечто, имеющее имя и поэтому историю, историю и поэтому имя. Например, когда Роберт Даль в 1960-х годах предложил переименовать современную демократию в полиархию (многовластие) и дать определение этому относительно незатертому слову, то термин не прижился, и сам Даль вернулся к демократической терминологии.

Слова имеют определенную власть над нашими мыслями и чувствами. Но еще большую власть имеют над нами комплексы идей, которые за ними стоят. Основные политические понятия - это не просто слова, а сложные смысловые сочетания слов и идей, стоящих за этими словами.

В этом смысле необыкновенно важно учитывать исторический контекст современной политической мысли - историю понятий. Это направление исследований сильно продвинулось в последние 50 лет. Сегодня мы уже очень хорошо знакомы с происхождением используемых нами терминов и стоящих за ними значений.

Знаем, как люди осмысляли свою общественную жизнь, что для них было важным, в каких категориях они размышляли и к каким выводам приходили. Более того, мы все чаще задумываемся и о том, в каких понятиях ретроспективно осмысляются нами общества прошлого. И, наконец, о том, как наши понятия сочетаются с понятиями того исторически отдаленного от нас периода, где привычное нам слово обладало другим значением, а где, наоборот, смысл, который мы связываем с конкретным словом, вкладывался в совсем другие понятия.

Магун Артемий - Демократия, или демон и гегемон

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. 154 с.: ил.

[Азбука понятий; вып. 1]

ISBN 978-5-94380-205-8

Магун Артемий - Демократия, или демон и гегемон - Содержание

ВВЕДЕНИЕ 1. Загадки демократии 2. Метод истории понятий

I. НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ДЕМОКРАТИИ 1. Современные определения 2. Новый путь 3. Кризис демократии? 4. Критики демократии 5. Демократия и либерализм

II. ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИИ 1. Древняя Греция Роль демократии в Древней Греции Термин «демократия» История демократии в Афинах Общество свободного времени? Античные теории демократии: контрасты и параллели с современностью 2. Рим и после Рима Рим Средние века Эпоха Возрождения 3. Новое время XVIII век XIX век Демократия, социализм, коммунизм Консерваторы и либералы 4. Двадцатый век Между двумя войнами После Второй мировой войны

III. ОБЪЯСНЕНИЕ 1. Исток 2. Предпосылки 3. Структурные причины 4. Смысл и цель 5. Что делать, и что будет? Демократия как идеал и как реальность Демократия и федерация Мобилизация и апатия Есть ли у демократии будущее?



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Магун Артемий - Демократия, или демон и гегемон - Загадки демократии

«Еще одна книга об этом скучнейшем и все равно недостижимом у нас в стране идеале, - скажет, наверное, читатель еще до того, как откроет эту книгу, если откроет ее вообще. - Автор наверняка и сам демократ - сейчас будет ругать власти и учить нас жить». И действительно, в последние десятилетия слово «демократия» стало - в официальном языке - синонимом всего хорошего, что есть в политике. Правда, каждый понимает его по-разному, на свой вкус, - как снадобье, которое давала детям Мери Поппинс: для одного демократия - это права меньшинств, для другого - свобода бесконтрольных действий, для третьего - народное одобрение, для четвертого - конкуренция партий. Несмотря на то, что все наслаждаются демократией в полной мере, слово стерлось, потеряло и полемический смысл, и зажигательность. Однако в таких общих и затертых понятиях часто таится очень важная и с трудом распознаваемая суть. Попробуем стряхнуть пыль с демократии, и, возможно, она вновь предстанет перед нами во всем своем блеске.

За что же ухватиться в поисках интриги? Ведь само слово демократия в переводе с греческого означает «власть народа»! Кто может быть против власти народа? Тем более - над кем? Над самим собой! Кто же еще должен править народом, как не он сам? Кто же вообще должен править?.. Хотя демократия в нынешнем смысле - новое изобретение, она как будто бы соответствует природе власти. Суверен ведь есть прежде всего тот, кто правит собой сам (а потом уже другими)! Правда, в данном случае, чтобы править собой, надо все время признавать свою собственную разделенность (на элиты и народ), отсылать во вне себя, к какому- то другому «народу», идеальному или, наоборот, наивному.