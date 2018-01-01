Магун - Демократия, или демон и гегемон
Азбука понятий
Демократия - понятие, которому мы в этой книге пытаемся дать определение. Но определение понятий - дело не совсем произвольное. Они не могут быть даны «из головы», априорно, поскольку определяем мы нечто, имеющее имя и поэтому историю, историю и поэтому имя. Например, когда Роберт Даль в 1960-х годах предложил переименовать современную демократию в полиархию (многовластие) и дать определение этому относительно незатертому слову, то термин не прижился, и сам Даль вернулся к демократической терминологии.
Слова имеют определенную власть над нашими мыслями и чувствами. Но еще большую власть имеют над нами комплексы идей, которые за ними стоят. Основные политические понятия - это не просто слова, а сложные смысловые сочетания слов и идей, стоящих за этими словами.
В этом смысле необыкновенно важно учитывать исторический контекст современной политической мысли - историю понятий. Это направление исследований сильно продвинулось в последние 50 лет. Сегодня мы уже очень хорошо знакомы с происхождением используемых нами терминов и стоящих за ними значений.
Знаем, как люди осмысляли свою общественную жизнь, что для них было важным, в каких категориях они размышляли и к каким выводам приходили. Более того, мы все чаще задумываемся и о том, в каких понятиях ретроспективно осмысляются нами общества прошлого. И, наконец, о том, как наши понятия сочетаются с понятиями того исторически отдаленного от нас периода, где привычное нам слово обладало другим значением, а где, наоборот, смысл, который мы связываем с конкретным словом, вкладывался в совсем другие понятия.
Магун Артемий - Демократия, или демон и гегемон
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016. 154 с.: ил.
[Азбука понятий; вып. 1]
ISBN 978-5-94380-205-8
Магун Артемий - Демократия, или демон и гегемон - Содержание
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ВВЕДЕНИЕ
- 1. Загадки демократии
- 2. Метод истории понятий
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I. НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА О ДЕМОКРАТИИ
- 1. Современные определения
- 2. Новый путь
- 3. Кризис демократии?
- 4. Критики демократии
- 5. Демократия и либерализм
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II. ИСТОРИЯ ДЕМОКРАТИИ
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1. Древняя Греция
- Роль демократии в Древней Греции
- Термин «демократия»
- История демократии в Афинах
- Общество свободного времени?
- Античные теории демократии: контрасты и параллели с современностью
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2. Рим и после Рима
- Рим
- Средние века
- Эпоха Возрождения
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3. Новое время
- XVIII век
- XIX век
- Демократия, социализм, коммунизм
- Консерваторы и либералы
- 4. Двадцатый век
- Между двумя войнами
- После Второй мировой войны
- 1. Древняя Греция
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III. ОБЪЯСНЕНИЕ
- 1. Исток
- 2. Предпосылки
- 3. Структурные причины
- 4. Смысл и цель
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5. Что делать, и что будет?
- Демократия как идеал и как реальность
- Демократия и федерация
- Мобилизация и апатия
- Есть ли у демократии будущее?
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Магун Артемий - Демократия, или демон и гегемон - Загадки демократии
«Еще одна книга об этом скучнейшем и все равно недостижимом у нас в стране идеале, - скажет, наверное, читатель еще до того, как откроет эту книгу, если откроет ее вообще. - Автор наверняка и сам демократ - сейчас будет ругать власти и учить нас жить». И действительно, в последние десятилетия слово «демократия» стало - в официальном языке - синонимом всего хорошего, что есть в политике. Правда, каждый понимает его по-разному, на свой вкус, - как снадобье, которое давала детям Мери Поппинс: для одного демократия - это права меньшинств, для другого - свобода бесконтрольных действий, для третьего - народное одобрение, для четвертого - конкуренция партий. Несмотря на то, что все наслаждаются демократией в полной мере, слово стерлось, потеряло и полемический смысл, и зажигательность. Однако в таких общих и затертых понятиях часто таится очень важная и с трудом распознаваемая суть. Попробуем стряхнуть пыль с демократии, и, возможно, она вновь предстанет перед нами во всем своем блеске.
За что же ухватиться в поисках интриги? Ведь само слово демократия в переводе с греческого означает «власть народа»! Кто может быть против власти народа? Тем более - над кем? Над самим собой! Кто же еще должен править народом, как не он сам? Кто же вообще должен править?.. Хотя демократия в нынешнем смысле - новое изобретение, она как будто бы соответствует природе власти. Суверен ведь есть прежде всего тот, кто правит собой сам (а потом уже другими)! Правда, в данном случае, чтобы править собой, надо все время признавать свою собственную разделенность (на элиты и народ), отсылать во вне себя, к какому- то другому «народу», идеальному или, наоборот, наивному.
На это можно возразить, что народ сегодня - это ведь не крестьянин и не слуга, как в XVIII или XIX веке. Народ - это все мы, разные, но чем-то объединенные! Народ - это наше единство, наша способность к солидарности! Существует, впрочем, мнение, что демократия недостижима, потому что народ не может собраться вместе - ни реально, ни виртуально. И что он вообще не может собраться. Это действительно так. Но из этого следует лишь то, что демократия сегодня понимается как идеал, к которому надо стремиться, и раз нет физической возможности проводить народные собрания для всех, то необходимо проводить всенародные выборы народных представителей. Именно таким образом мы и можем максимально приблизиться к идеалу демократии.
Демократия подразумевает коллективное принятие решений. Либо - в тех случаях, когда коллектив слишком большой, - люди, ответственные за принятие решений, советуются с теми, кто наделил их полномочиями выражать коллективное мнение. Можно ли не согласиться с таким порядком? Разве ты не хочешь, чтобы с тобой советовались? Или, наоборот, ты чувствуешь себя таким умным, что хочешь принимать все решения сам? Ну если даже так, хвастаться нечем, лучше свою недемократичность не афишировать. И потом, не советуешься ты - не посоветуются с тобой. Нет никаких гарантий, что тебе удастся всегда занимать более высокую общественную позицию, поэтому лучше на всякий случай быть демократом.
И вообще, что значит быть против демократии? Это значит выступать за монархию или наследственную аристократию? Но это же абсурдно: монархи и аристократы не имеют больше никакой священной легитимности! Бывают, правда, и в наше время случаи, когда появляются новые «монархи», которые возводят в культ сами себя: Гитлер, Сталин, Туркменбаши, Ким Чен Ын... Но свою власть они осуществляют крайне жесткими методами; развенчание недавних вождей начинается сразу же после их смерти, когда становятся очевидными все их ошибки и преступления. И если нам не по душе все вышеперечисленные варианты властных структур, то остается обратиться только к демократии: режиму, где вместо власти вождя-отца зияет, по выражению французского философа Клода Лефора, как бы «пустое место». Это место строго охраняется - не дай Бог кому-нибудь проявить тиранические наклонности. Будь демократом - это закон! Закон ставится на пустое место Вождя, на место Отца (да и тогда уж на место Матери тоже, хотя на него реже претендуют узурпаторы).
Все вроде бы логично, хотя и сложнее, чем представлялось на первый взгляд. Действительно, демократия - как мы ее понимаем - олицетворяет для нас все самое хорошее, но она является одновременно и идеалом, и тщетным стремлением к этому идеалу, и властью, и критикой всякой власти, и самовластием множества, и властью пустоты - и самоуправлением граждан, и властью безличного абстрактного закона. В основе этих противоречий лежит то, что я бы назвал загадками демократии. Эти загадки не бросаются в глаза, но именно они в первую очередь интригуют, когда речь заходит о демократии.
Браво, хорошая серия книг от нашего Мастера!