Любавичский Ребе – Бати Ле-Гани

Пришел Я в сад Мой, сестра Моя, невеста» 2. Мидраш Раба 3 толкует этот стих так: «Сказано не “в сад” ”ле-гани), и слово “гани ,לגני) ”ле-ган), а ”в сад Мой ,לגן) Мой“ — (גנוני) ”сад Мой”, созвучно слову “гинуни“ ,(גני) брачный чертог” 4. [То есть] пришел в место, где Я пребывал изначально 5, поскольку основа Шхины 6 была в нижних мирах» 7. Только из-за греха вкушения плода с Древа познания, говорит мидраш, Шхина удалилась с земли на небо. А вследствие грехов Каина и Эноша поднялась с первого неба на второе и третье. В поколении потопа — с третьего на четвертое 8. Так написано в мидраше, объясняющем стих «И услышали голос Г-спода Б-га, ходящего митѓалех) в саду в прохладе дня» 9: «Сказал рабби ,מתהלך) Аба: “Написано не меѓалех, ‘идущий’, а митѓалех 10, что означает ‘уходит скачками’” 11» 12. Но потом в мир пришли семь праведников 13 и снова раскрыли Шхину внизу. Авраѓам удостоился опустить ее с седьмого неба на шестое 14, Ицхак — с шестого на пятое и так далее, пока не появился Моше — он седьмой, а «все седьмые любимы особенно» 15 — и не спустил Шхину на землю 16.

Основным местом раскрытия Шхины был Храм, как сказано: «И пусть сделают Мне святилище, и Я помещусь в них» 17. Не говорится «в него» (в Храм), а сказано «в них», что означает «в каждого еврея 18» 19. Об этом же идет речь в стихе «Праведники унаследуют землю и будут обитать на ней вечно» 20. По какой причине праведники унаследуют землю, то есть райский сад? 21 Они «побуждают обитать» 22 в мире (то есть приводят в него) качество, которое пророк описал словами «Обитающий вечно 23, Возвышенный и Святой» 24, чтобы оно было раскрыто внизу. Теперь понятно толкование мидраша: «“Пришел Я в сад Мой” — в Мой брачный чертог, в место, где Я пребывал изначально, — основа Шхины с самого начала была раскрыта в нижних [творениях]» 25.

Дело в том, что мир был сотворен и создан потому, что «возжаждал Всевышний иметь жилище в нижних [творениях]» 26, чтобы Б-жественность раскрылась в нижнем в духовном смысле мире. Это должно произойти через служение человека посредством того, что называется «иткафья» (подчинение) и «итѓапха» (превращение) 27. Иными словами, душа спускается со своего уровня и облачается в тело и животную душу, которые скрывают, иногда даже полностью, ее свет ради того, чтобы отделить добро от зла и очистить тело, животную душу и часть мира, которая к ней относится. Об этом сказано: «“Пусть сделают Мне святилище, и Я буду пребывать в них” — в каждом еврее» 28. И еще: «Когда будет преодолено сопротивление “ситра ахра” (другой стороны 29), вознесется слава Всевышнего во всех мирах» 30.

Любавичский Ребе – Бати Ле-Гани – 1965, 1985 годы

Москва, 2025. – 206 с. – (Хасидское учение – сокровищница души.)

Любавичский Ребе – Бати Ле-Гани – Содержание

Ребе Раяц

Бати ле-гани

Любавичский Ребе