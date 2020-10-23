Людвиг Фейербах - Стремление к счастью

Людвиг Андреас фон Фейербах родился 28 июля 1804 года на юге Германии, в Баварии. Его отец, Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах, был доктором права, криминологом, составителем уголовного кодекса этого независимого тогда немецкого государства. Он являлся первым теоретиком закона «психического принуждения» – считал, что если законодательство станет достаточно грозным, подробным и разработанным до мелочей, то люди просто будут бояться нарушать законы, опасаясь неотвратимого наказания. Конечно, на практике даже самая подробная регламентация еще не разрушала мотивы правонарушений у всех, но Фейербах-старший полагал, что тюрьмы и аресты просто помешают людям совершать новые преступления, а там уже и все привыкнут к безопасности, станут помогать предотвращать чужие злодеяния.

Отец Фейербаха также много сделал для возникновения такого жанра литературы как детектив. Он подробно пересказывал криминальные истории, звучавшие во время судебных заседаний, со всеми кошмарными подробностями, и хотя сам был убежден, что просто исследует, откуда берется злонамеренность и жестокость преступников, его книгами зачитывались любители сенсаций. Умер прославленный юрист при неясных обстоятельствах. Он расследовал дело найденыша Каспара Хаузера, странного юноши-бродяги, не умевшего говорить, а только писавшего бессвязные фразы и рисовавшего прекрасные цветы. Фейербах-старший предположил, что это может быть принц, незаконно отстраненный от престола и всю жизнь проживший в заключении, не видя ни одного человека. И Каспар Хаузер, и следователь, судя по всему, были отравлены. Мать Фейербаха, Ева-Вильгельмина Тростер, происходила из знатного, хотя и обедневшего рода. У Людвига было четверо братьев и трое сестер.

Все они были талантливыми личностями. Их дарования проявились в музыкальной, живописной, писательской, научной областях. Так, Карл стал крупным математиком, а Фридрих – специалистом по Индии и переводчиком. Людвиг учился в школе в Мюнхене. Тогда он познакомился с философом Фридрихом Генрихом Якоби, который не принадлежал к мыслителям первого ряда, но для развития немецкой философии сделал, возможно, даже больше, чем они. Полемизируя с Кантом и Фихте, он сделал их

известными во всех германских землях, а выступая с публичными лекциями, он заставил образованных немцев регулярно знакомиться с новинками философии.