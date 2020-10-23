Людвиг Фейербах - Стремление к счастью

Фейербах - Стремление к счастью
Людвиг Андреас фон Фейербах родился 28 июля 1804 года на юге Германии, в Баварии. Его отец, Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах, был доктором права, криминологом, составителем уголовного кодекса этого независимого тогда немецкого государства. Он являлся первым теоретиком закона «психического принуждения» – считал, что если законодательство станет достаточно грозным, подробным и разработанным до мелочей, то люди просто будут бояться нарушать законы, опасаясь неотвратимого наказания. Конечно, на практике даже самая подробная регламентация еще не разрушала мотивы правонарушений у всех, но Фейербах-старший полагал, что тюрьмы и аресты просто помешают людям совершать новые преступления, а там уже и все привыкнут к безопасности, станут помогать предотвращать чужие злодеяния.
Отец Фейербаха также много сделал для возникновения такого жанра литературы как детектив. Он подробно пересказывал криминальные истории, звучавшие во время судебных заседаний, со всеми кошмарными подробностями, и хотя сам был убежден, что просто исследует, откуда берется злонамеренность и жестокость преступников, его книгами зачитывались любители сенсаций. Умер прославленный юрист при неясных обстоятельствах. Он расследовал дело найденыша Каспара Хаузера, странного юноши-бродяги, не умевшего говорить, а только писавшего бессвязные фразы и рисовавшего прекрасные цветы. Фейербах-старший предположил, что это может быть принц, незаконно отстраненный от престола и всю жизнь проживший в заключении, не видя ни одного человека. И Каспар Хаузер, и следователь, судя по всему, были отравлены. Мать Фейербаха, Ева-Вильгельмина Тростер, происходила из знатного, хотя и обедневшего рода. У Людвига было четверо братьев и трое сестер.
Все они были талантливыми личностями. Их дарования проявились в музыкальной, живописной, писательской, научной областях. Так, Карл стал крупным математиком, а Фридрих – специалистом по Индии и переводчиком. Людвиг учился в школе в Мюнхене. Тогда он познакомился с философом Фридрихом Генрихом Якоби, который не принадлежал к мыслителям первого ряда, но для развития немецкой философии сделал, возможно, даже больше, чем они. Полемизируя с Кантом и Фихте, он сделал их
известными во всех германских землях, а выступая с публичными лекциями, он заставил образованных немцев регулярно знакомиться с новинками философии.
Фейербах - Стремление к счастью
А.В. Марков, составление, предисловие, комментарии, 2020
ООО «Издательство АСТ», 2020
ISBN 978-5-17-120261-3
Фейербах - Стремление к счастью - Содержание
Александр Марков.Философ естественного счастья
Cущность христианства
- Предисловие к первому изданию
- Предисловие ко второму изданию
- Введение
- Глава первая. Общая сущность человека
- Глава вторая. Общая сущность религии
- Часть первая. Истинная, то есть антропологическая, сущность религии
- Глава третья. Бог как сущность религии
- Глава четвертая. Бог как нравственная сущность или закон
- Глава пятая. Тайна воплощения, или Бог как сущность сердца
- Глава шестая. Тайна страдающего Бога
- Глава седьмая. Тайна Троицы и Матери Божией
- Глава восьмая. Тайна логоса и подобия Божия
Эвдемонизм
- I. Неразрывность воли и стремления
- II. Кажущееся противоречие самоубийства со стремлением к счастью
- III. Различие между головой и безголовьем (kopflosIgkeIt)
- IV. Согласование буддизма со стремлением к счастью
- V. Обычные противоречия в стремлении к счастью
- VI. Зло природы и время
- VII. Нравственное стремление к счастью
- VIII. Существенные различия счастья и себялюбия
- IX. Стремление к счастью и обязанности по отношению к другим
- X. Гармония совести со стремлением к счастью
- XI. Добродетель и стремление к счастью
Право и государство
Фейербах - Стремление к счастью - Глава пятая. Тайна воплощения, или Бог как сущность сердца
Богословие, признающее метафизические определения вечности, непостижимости, неизменяемости и другие такие же отвлеченные определения, выражающие на самом деле сущность разума, – отрицает способность Бога страдать и тем самым отрицает истинность религии. Ибо религия, религиозный человек, обращающийся к Богу с благоговейной молитвой, верит в то, что Бог принимает действительное участие в его страданиях и нуждах, верить в волю Божию, обусловленную искренностью молитвы, т.е. силой сердца, верит в то, что Бог действительно непосредственно слышит его в самый момент молитвы.
Истинно религиозный человек, не задумываясь, выкладывает перед Богом свою душу; Бог кажется ему сердцем восприимчивым ко всему человеческому. Сердце может обращаться только к сердцу, оно находит утешение только в себе, в своей собственной сущности. Утверждение, что исполнение молитвы было предопределено уже от вечности, что оно входило изначала в план мироздания, является пустым, нелепым вымыслом механического мышления, абсолютно противоречащим сущности религии. «Нам нужен произвольный Бог», – говорит совершенно справедливо в духе религии Лафатер. Впрочем и в вышеупомянутом вымысле и в уверенности, что Бог слышит человека в самый момент молитвы, обнаруживается одинаковый взгляд на Бога, с той только разницей, что в первом случае противоречивые свойства неизменяемости и непостижимости отодвигаются в туманную даль прошедшего или вечности. Для меня в сущности совершенно безразлично, решается ли Бог исполнить мою молитву именно теперь, или это было решено им уже раньше.
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