Царь Давид - Петр Люкимсон

Как ни странно это прозвучит, но нет ничего проще, чем написать исторический (или псевдоисторический) роман о царе Давиде. Да, художественный уровень этого романа будет зависеть от степени таланта автора, но все сюжетные перипетии и характеры героев вполне предсказуемы. Даже если писатель захочет продемонстрировать силу своего воображения и решит прибегнуть к жанру фэнтези, все равно вольно или невольно он останется привязанным к Библии - Книге Книг, влекущей всё новых читателей, независимо оттого, верят они в Бога или нет.

В сущности, рассказываемая Библией история жизни царя Давида и представляет собой такой роман, причем написанный рукой гениального мастера или группы соавторов. Если бы это было иначе, если бы Библия несла в себе только религиозно-философские идеи и некие исторические сведения, не захватывая при этом сердец читателей, она никогда не сыграла бы такой огромной роли в истории человечества.

Так что с романом о царе Давиде все более или менее ясно...

Совсем иное дело попытаться создать хотя бы отчасти научную биографию царя Давида — великого воина и государственного деятеля, а также, вне сомнения, самого популярного поэта всех времен и народов, ибо трудно найти язык, на который не были бы переведены написанные им псалмы.

Прежде всего, автор такой биографии неминуемо сталкивается с научной школой, утверждающей, что, подобно Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею и Иисусу Навину, первые цари Израиля Саул, Давид и Соломон «родились на страницах Библии», то есть являются вымышленными, сказочными персонажами.

Надо сказать, что историков, придерживающихся версии, что этих царей никогда не существовало, сегодня немного. Куда меньше, чем, скажем, тех, кто высказывает подобную точку зрения по отношению к еврейским праотцам и пророку Моисею. Но они есть, в их суждениях имеется своя логика, и нельзя взять и просто проигнорировать их аргументы.

Главным доводом в пользу своей точки зрения сторонники этой школы долгое время приводили тот факт, что, кроме самой Библии, никаких других письменных источников и археологических памятников, подтверждающих реальность существования царей Саула, Давида и Соломона, нет. В 1994 году первый такой памятник вроде бы появился — это стела из Тель-Дана, на которой высечено утверждение арамейского правителя, что он «...уничтожил семьдесят царей, которые снарядили против него тысячи колесниц и тысячи всадников. И'., убил царя Израиля Иорама, сына Ахавы, и царя из дома Давидова Ахизияху,сына Иорамы».

На этом, как отмечает американский исследователь Эрик Кляйн, все и заканчивается. Больше никаких записей и свидетельств с упоминаниями о Давиде или Соломоне нет. Все сохранившиеся постройки, связаные, по мнению археологов, с царем Давидом, датируются не X веком до н. э., а IX или даже VIII. Профессор Кляйн по этому поводу отмечает, что многие археологи, работающие сегодня в Израиле, нередко датируют свои находки, сверяясь с отрывками из Библии, в чем глубоко не правы. Ведь цель библейской археологии, справедливо пишет он далее, не в том, чтобы доказывать или опровергать содержание Библии, а в изучении подлинной культуры Святой земли и ее реальной истории.

Но в том-то и дело, что никаких артефактов, ставящих под сомнение историческую достоверность основных событий, описываемых в Библии, тоже до сих пор не найдено. Зато всё новые и новые находки подтверждают аутентичность ее текстов и правдивость изложенных в ней событий. Как читатель увидит далее, эти же находки подтверждают и историческую реальность фигуры царя Давида. А что касается эпохи, в которую он жил, то это, как говорится, отдельный вопрос, в котором нам еще предстоит разобраться.