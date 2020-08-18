Джамиля Рамазанова - Итальянская школа братьев Лихудов в Москве

Рамазанова - Итальянская школа братьев Лихудов в Москве
Государственная культурно-языковая политика в царствование Петра I проводилась монархом и его сотрудниками по двум смежным направлениям – по линии секуляризации русской культуры и линии адаптации на русской почве культурных моделей Запада. Не всегда на протяжении петровского царствования эти пути совпадали, однако вынужденное следование подданных по каждому из них почти все это время сопровождалось специальными принудительными и контрольными мерами властей. Это общее положение истории русской культуры конца XVII – первой четверти XVIII в., не раз отмечавшееся в отечественной историографии классического периода еще в трудах С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, М. М. Богословского, а в современной – в работах Б. А. Успенского и особенно В. М. Живова, как ни парадоксально, менее всего прослеживалось исследователями применительно к истории преподавания в России ключевого фактора культуры Запада – западноевропейских языков.
Тесные связи дисциплинарных и контрольно-принудительных правительственных мероприятий с практиками преподавания и опытом восприятия иностранных языков в России периода петровского царствования до сих пор не изучались так пристально, как они того заслуживают, по-видимому, только по причине скудости источников. В самом деле, в основном источники по истории первых в России школ иностранных языков – греческих, латинских, немецких и других – сохранились фрагментарно, и, как правило, они не позволяют составить целостного представления о системах обучения и участии властей в мероприятиях по обеспечению образования учеников. Более того, само это участие может быть поставлено под вопрос применительно к немногим создававшимся в России эпохи Петра I лютеранами и кальвинистами языковым школам, некоторые из которых могли иметь межконфессиональный характер и посещаться детьми русских аристократов. Однако сказанное ни в коей мере не относится к предмету исследования настоящей работы – истории Итальянской школы (1697–1700), ставшей действительно первым в России всесословным светским государственным учебным заведением, целенаправленно учрежденным правительством Петра I для обучения иностранному языку. Преподавателями Итальянской школы были ученые греки, ранее основавшие Славяно-греко-латинскую Академию в Москве, – братья Иоанникий и Софроний Лихуды, получившие образование в Венеции и Падуе.
Джамиля Нуровна Рамазанова - Итальянская школа братьев Лихудов в Москве 1697 - 1700
Отв. ред. Б. Л. Фонкич. ‒ 2-изд. ‒ М.: Издательский Дом ЯСК, 2019. ‒ 408 с., вклейка в конце книги.
(Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 11).
ISBN 978-5-907117-69-3
Джамиля Нуровна Рамазанова - Итальянская школа братьев Лихудов в Москве - Содержание
- Оглавление
- Предисловие
- Введение
Глава 1. Итальянская школа Иоанникия и Софрония Лихудов
- Предпосылки и цель создания школы Учителя
- Особенности функционирования Итальянской школы
- Обеспечительные меры Разрядного приказа
- Как поступали в Итальянскую школу
- Методы преподавания
- Место расположения Итальянской школы
- Ученики
- Количественный и социальный состав
- Судьбы учеников
Глава 2. Источники о деятельности Итальянской школы Лихудов
- Росписи учеников
- Росписи подьячих
- Повестки
- Сказки
- Челобитные
- Памяти
- Заключение
Приложения
- 1. Публикация документов по истории Итальянской школы
- 2. Сказки лиц, направленных для изучения итальянского языка, их родителей и родственников
Список сокращений
Источники и литература
Именной указатель
Джамиля Рамазанова - Итальянская школа братьев Лихудов в Москве - Источники о деятельности итальянской школы Лихудов
Среди учебных заведений, действовавших в конце XVII в., Итальянская школа выделяется обширностью комплекса сохранившихся источников, позволяющих проследить деятельность Разрядного приказа по обеспечению работы школы. Источники представлены несколькими видами документов, соответствующих разным этапам организации и функционирования школы. Это росписи учеников, росписи разрядных служащих, повестки, сказки учеников, их родителей и учителей, писцовые выписки из сказок, памяти, челобитные и др. Практически все эти виды документов типичны для русского приказного делопроизводства XVII в., в том числе и для практик Разряда. Однако уникальным оказывается объект внимания служащих Разряда: впервые за все время своего существования этот приказ обеспечивал работу учебного заведения.
Для этого служащие руководимого Т. Н. Стрешневым ведомства применяли традиционные для себя административные практики и формы их документирования. Вместе с тем вследствие деятельности Итальянской школы и организации Разрядом ее работы в архиве приказа отложились и другие документы, по содержанию совершенно нетипичные для русского приказного делопроизводства. Это составленные Лихудами росписи, информировавшие Разряд о посещаемости школьников и их успеваемости. В основу дальнейшего анализа источников положена видовая структура документов. Как известно, делопроизводство русских правительственных ведомств XVII в., в том числе и Разрядного приказа, неоднократно изучалось как в отношении исторических практик, так и в части исследования характерных для таких практик видов документов с особенностями их формуляров, фразеологии и лексики.
Однако все же для этих практик, как представляется, были весьма редки ситуации, подобные изучаемой нами: задачи созданной и контролируемой Разрядом Итальянской школы, во-первых, породили небывалые прежде в русском делопроизводстве отчетные документы (такие как отмеченные выше росписи Лихудов со сведениями о посещаемости и результативности школьников при освоении итальянского языка), во-вторых, обусловили необходимость встраивания и регулярного движения этих новых деловых текстов в системе приказного документооборота. Чтобы понять, как это оказалось возможным и как происходило, требуется внимательнее рассмотреть особенности комплекса источников по истории Итальянской школы.
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