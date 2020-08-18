Джамиля Рамазанова - Итальянская школа братьев Лихудов в Москве

Государственная культурно-языковая политика в царствование Петра I проводилась монархом и его сотрудниками по двум смежным направлениям – по линии секуляризации русской культуры и линии адаптации на русской почве культурных моделей Запада. Не всегда на протяжении петровского царствования эти пути совпадали, однако вынужденное следование подданных по каждому из них почти все это время сопровождалось специальными принудительными и контрольными мерами властей. Это общее положение истории русской культуры конца XVII – первой четверти XVIII в., не раз отмечавшееся в отечественной историографии классического периода еще в трудах С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, М. М. Богословского, а в современной – в работах Б. А. Успенского и особенно В. М. Живова, как ни парадоксально, менее всего прослеживалось исследователями применительно к истории преподавания в России ключевого фактора культуры Запада – западноевропейских языков.

Тесные связи дисциплинарных и контрольно-принудительных правительственных мероприятий с практиками преподавания и опытом восприятия иностранных языков в России периода петровского царствования до сих пор не изучались так пристально, как они того заслуживают, по-видимому, только по причине скудости источников. В самом деле, в основном источники по истории первых в России школ иностранных языков – греческих, латинских, немецких и других – сохранились фрагментарно, и, как правило, они не позволяют составить целостного представления о системах обучения и участии властей в мероприятиях по обеспечению образования учеников. Более того, само это участие может быть поставлено под вопрос применительно к немногим создававшимся в России эпохи Петра I лютеранами и кальвинистами языковым школам, некоторые из которых могли иметь межконфессиональный характер и посещаться детьми русских аристократов. Однако сказанное ни в коей мере не относится к предмету исследования настоящей работы – истории Итальянской школы (1697–1700), ставшей действительно первым в России всесословным светским государственным учебным заведением, целенаправленно учрежденным правительством Петра I для обучения иностранному языку. Преподавателями Итальянской школы были ученые греки, ранее основавшие Славяно-греко-латинскую Академию в Москве, – братья Иоанникий и Софроний Лихуды, получившие образование в Венеции и Падуе.