Настоящее исследование представляет собой попытку возрождения именно церковно-научного метода изучения искусства. В свою очередь, мы не ставим перед собой всеобъемлющих задач. Возвращаясь к историко-описательному методу, представляем краткую, но цельную картину тысячелетней культуры Русской Церкви, по возможности восполняя сложившиеся в силу различных исторических обстоятельств информационные лакуны.

В структуре и методах изложения материала мы ориентировались на труды по церковному искусству и церковной археологии приснопамятного профессора Московской Духовной Академии, магистра богословия, протоиерея Алексия Останова (+1975). Однако отметим, что охватить весь информативный материал и привлечь большинсто малоизвестных источников и литературы по церковному искусству полностью не удалось. Преимущественно самодостаточными, имеющими большой объем дополнительной информации, представлены в работе подстрочники. Для самостоятельного изучения приводится список наиболее интересной и, что не менее важно, доступной литературы.

Олег Викторович Стародубцев - Русское церковное искусство Х-ХХ веков

М. : Лепта Книга, Издательство Сретенского монастыря, 2007. — 728 с.: илл.

ISBN 978-5-91173-027-7

Олег Викторович Стародубцев - Русское церковное искусство Х-ХХ веков - Содержание

ЧАСТЬ I

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЦЕРКОВЬ И ИСКУССТВО

ОБЗОР ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА I - XI ВВ.

ГЛАВА I. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ (КОНЕЦ X - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIII ВЕКА) СТАНОВЛЕНИЕ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОГО ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА КОНЕЦ X - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XII ВВ. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ПЕРИОДА ДРОБЛЕНИЯ ЕДИНОГО КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА (ВТОРАЯ ТРЕТЬ XII - НАЧАЛО XIII ВВ.) КНИГИ. ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО. ШИТЬЕ (XI - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIII ВВ.)

ГЛАВА II. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ (КОНЕЦ 30-Х ГГ. XIII-НАЧАЛО XVI ВВ.) ПОСЛЕДСТВИЯ МОНГОЛО-ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ ДЛЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. СТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛ (КОНЕЦ 30-Х ГГ. XIII - СЕРЕДИНА XIV ВВ.) РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ КУЛИКОВОЙ БИТВЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIV - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XV ВВ.) ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ПЕРИОДА ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (СЕРЕДИНА XV - НАЧАЛО XVI ВВ.)

ГЛАВА III. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО В XVI-XVII В. НА ПУТИ К «НОВОМУ ВРЕМЕНИ» ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVI - НАЧАЛА XVII ВВ. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО XVII В.



ЧАСТЬ II

ГЛАВА IV. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО XVIII - НАЧАЛА XX ВВ. СИНОДАЛЬНАЯ ЭПОХА ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО XVIII В. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

ГЛАВА V. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО 1917 - 2000 ГГ. НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД СОСТОЯНИЕ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА В ПЕРИОД С 1917 ПО 1988 ГГ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ 1988-2000 ГГ.

ГЛАВА VI. ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ XIV - XVIII ВВ. ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА ИКОНОСТАС. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, СИМВОЛИКА ЦЕРКОВНЫЕ КОЛОКОЛА МЕДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ XI - XX ВВ. РАСПИСНАЯ ЭМАЛЬ (ФИНИФТЬ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЧТИМЫЕ И ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ ЗЕМЛИ РУССКОЙ ИКОНА В РУССКОЙ ИСТОРИИ ПАСТЫРЬ И ХРАМ

РЕСТАВРАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Словарь архитектурно-художественных терминов

Именной словарь

Меры длины

Меры веса

Список сокращений

Рекомендуемая литература

Список использованной литературы

Примечания к части I

Примечания к части II

Указатель имен

Указатель географических, исторических и церковно-археологических наименований

Указатель памятников церковного искусства

Олег Викторович Стародубцев - Русское церковное искусство Х-ХХ веков - Обзор христианского искусства I - XI вв. - Истоки христианского искусства

Святой апостол Павел различает в истории человечества два главнейших периода: период духовной незрелости и порабощения и период свободы и совершенства (Гал. 4, 3; 5, 1). Все человечество должно было пройти продолжительный тяжелый период воспитания и приготовления до тех пор, пока не пришла предопределенная Богом «полнота времени», когда Он послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы через Него все сделались сынами и наследниками Божиими и достигли зрелости «мужа совершенства» (Еф. 4,13).

Первохристианская Церковь состояла из иудеев и язычников. Иудеи вместе с Десятословием внесли в Церковь отвержение всякого изображения. Эллины были носителями средиземноморской культуры и не мыслили культа вне изображений. Язычники же, напротив, во всем видели предмет идолопоклонства. Иудейство своим учением удовлетворяло духовные потребности человека, но оставляло неудовлетворенными чувственные. Язычество, напротив, стремилось удовлетворить чувственные потребности человека, но оставляло нетронутыми духовные. Только с утверждением христианства явилось единство внешних форм выражения и глубины духовного содержания.

Совершенное соединение произошло в Лице Господа нашего Иисуса Христа. В Нем соединилось Божественное и человеческое, духовное и физическое. Христос установил нерасторжимый союз, единство между истиной и красотой, примирил в Себе непримиримое.

Иметь изображения Того, Кто соединил в Себе Небо и землю, Кто совершил дело спасения человечества, было естественной потребностью первых христиан. Хотя духовный образ Христа жил в душах первых христиан, но сильно было желание запечатлеть средствами искусства этот священный и дорогой образ.

У христиан Востока и Запада с самых ранних времен (и не как исключения) находились священные изображения. О них говорят Асторий, епископ Петр, св. Нил, св. Ефрем, свт. Кирилл Александрийский, св. Епифаний. Тем самым Церковь учит и утверждает, что священный образ существует с самого начала утверждения христианства.

Вместе с этим не все отцы и учители Церкви приветствовали появление христианских образов. Так, св. Иустин, свт. Климент Александрийский и особенно Тертуллиан выступали против всякого подобия и образа, равно как и против тех, кто их создавал, неправильно трактуя правило из «Апостольских Постановлений», где прямо сказано: «Делатель кумиров, ставший христианином, или пусть откажется от этой работы, или да извергнется из Церкви».

Новозаветный образ органически связан с самой сущностью учения о воплощении Слова и поэтому не только не противоречит ветхозаветному запрету, но, напротив, является естественным его завершением и раскрытием.

Изобразительное предание Церкви имеет священный характер и уходит корнями в глубокую древность. Стоит упомянуть о том, что Сам Господь оставил чудным образом на плате (убрусе) Свой Божественный Лик, а св. евангелист и апостол Лука, согласно церковному преданию, написал иконы Богоматери и получил от Нее благословение.