Эти проповеди я день за днем читал в своем доме для своих домочадцев, дабы делать то, что подобает делать отцу семейства среди своих домашних: учить их вести христианскую жизнь. Да подаст Бог, чтобы сие вошло к ним не только в уши, но и в сердце. Я также надеюсь, что это не осталось без плода, по слову Исаии (Ис. 55:11): «Слово Мое не возвращается ко мне тщетным». Если некоторое падает при дороге, некоторое на камень, а некоторое между терниями, оно всё же находит добрую почву, где приносит плод и откуда не возвращается тщетным.

Оно не всегда находит хорошие места, однако, находит кого-то, кто является хорошим полем, а не одни лишь негодные места.

Мартин Лютер - Домашняя постилла. Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года Виттенберг, 1544

Санкт-Петербург: ООО «Издательство Светоч», 2016 г. – 698 с.

ISBN 978-5-904630-21-8

Мартин Лютер - Домашняя постилла. Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года Виттенберг, 1544 – Содержание

Предисловие А. М. Прилуцкого

Гомилетическая Теология Мартина Лютера

Предисловие М. Вилборга

Предисловие Доктора Мартина Лютера

Первое воскресенье Адвента (1533)

Второе воскресенье Адвента (1533)

Третье воскресенье Адвента (1532)

Четвертое воскресенье Адвента (1533)

Рождество Христово (1530-1534)

Второй день праздника Рождества. День Св. Стефана

Воскресенье после Рождества (1531)

Новый Год (1531)

Воскресенье после Нового Года (1534)

Богоявление (1534)

Первое воскресенье после Богоявления (1534)

Второе воскресенье после Богоявления (1533)

Третье воскресенье после Богоявления

Четвертое воскресенье после Богоявления (1533)

Пятое воскресенье после Богоявления

Воскресенье Septuagesima( 1534)

Воскресенье Sexagesima (1534)

Воскресенье перед Великим Постом (1534)

Первое воскресенье Великого Поста (1534)

Второе воскресенье Великого Поста (1534)

Третье воскресенье Великого Поста (1534)

Воскресенье середины Великого Поста (1533)

Пятое воскресенье Великого Поста (1533)

Вербное воскресенье (1522). О Пришествии Христа

Великий четверг (1534)

Страстная пятница (1534)

Пасха (1531)

Первое воскресенье после Пасхи (1534)

Второе воскресенье после Пасхи (1533-34)

Третье воскресенье после Пасхи

Четвертое воскресенье после Пасхи

Пятое воскресенье после Пасхи (1533)

Вознесение Христово

Шестое воскресенье после Пасхи (1531-1533)

День пятидесятницы (1533)

Понедельник после праздника пятидесятницы (1534)

День Святой Троицы (1535)

Первое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Второе воскресенье после дня Святой Троицы (1535)

Третье воскресенье после дня Святой Троицы (1532)

Четвертое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)

Пятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)

Шестое воскресенье после дня Святой Троицы (1534)

Седьмое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Восьмое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)

Девятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)

Десятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)

Одиннадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)

Двенадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532)

Тринадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Четырнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Пятнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)

Шестнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)

Семнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532)

Восемнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Девятнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Двадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)

Двадцать первое воскресенье после Дня Святой Троицы (1532)

Двадцать второе воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Двадцать третье воскресенье после дня Святой Троицы (1532)

Двадцать четвертое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)

Двадцать пятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532)

Последнее воскресенье церковного года. Судное воскресенье

Толкование доктором Мартином Лютером евангельских чтений, относящихся к важнейшим праздникам церковного года

Сретение Господне (1534)

Благовещение Девы Марии (1532)

День Святого Иоанна Крестителя (1532)

День Святого Михаила

День Всех Святых

Содержание

Мартин Лютер - Домашняя постилла. Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года Виттенберг, 1544 - Предисловие А. М. Прилуцкого. Гомилетическая теология Мартина Лютера

Много ли современный российский читатель знает о Мартине Лютере? Выпускники советской школы усваивали незамысловатую схему, составленную из нескольких идеологем. С одной стороны, внушалось тогда, Лютер выступал как идеолог нарождающейся буржуазии, роль которой в борьбе с феодальными реакционными силами была на том этапе прогрессивной, а с другой стороны, когда Лютер выступил против крестьянских повстанцев, то в этом проявилась классовая направленность Реформации. Поскольку на сознательном и подсознательном уровне учащимся внушалась ненависть к капиталистам и любовь к крестьянам, портрет Лютера получался в целом мрачным и малопривлекательным. Разумеется, при этом зверства, совершенные крестьянскими повстанцами, не освещались: после коллективизации и индустриализации даже октябрятам было известно, что лес рубят — головы летят.

Заявления же о том, что в основе Реформации была «борьба за дешевую церковь», в чем проявился истинный дух капитализма, пришедший на место безалаберной феодальной расточительности, вовсе лишало образ Лютера привлекательности: чего же хорошего, когда дело веры подчиняется буржуазному скопидомству? От такого материализма мутило даже самых заядлых истматчиков. Односторонность такой трактовки и деятельности Лютера, и сущности Реформации, сейчас очевидная, тогда мало кого беспокоила, поскольку возможность непосредственно познакомиться с сочинениями Лютера и для тогдашних учителей, и тем более для их учеников — практически исключалась, из всего наследия Лютера доступен был только один богословский трактат «О рабстве воли», мало что говорящий неподготовленному читателю.

Потом на смену одной не вполне изжитой идеологеме пришла другая — и здесь постарались неопротестанантские конфессии, которые были заинтересованы интерпретировать Лютера как своего предшественника и фактического «конфессиарха» (по аналогии с «ересиархом»), претендуя, таким образом, на историчность и определенную традиционность. Так сформировался образ борца, церковного революционера, сокрушителя основ, врага традиций, едва ли не анархиста-харизматика.

Казалось бы, такая трактовка Лютера более исторична, поскольку в ее пользу можно было привести многочисленные акты католической апологетики. Но фактически такой подход нельзя признать объективным. Следует помнить, что католические полемические тексты того времени, как и всякие полемические памятники, далеки от объективности: они напоминают военные сводки, в которых поражения выдаются за победы. Да и писались они с позиций тех блестящих понтификов-гуманистов, которые ориентировались в текстах Вергилия лучше, нежели в Св. Писании, которые приходили в ужас от самой мысли, что их ренессансный рафинированный виноградник раскапывает «дикий вепрь» — именно в этих аллегориях было сформулировано тогдашнее отлучение Лютера от католической церкви. Однако непосредственное знакомство с трудами Лютера побуждает непредвзятого читателя отвергнуть обе схемы: и экономическую, и «церковно-экстремистскую»: оказывается, что накопление капитала Лютера вовсе не интересовало, о банкирах и ростовщиках он отзывался крайне негативно, фанатиком не был, иконы не крушил, а о пророках, претендующих на обладание особым, личным откровением, отзывался как о бесоодержимых. Сейчас, слава Богу, «настоящий Лютер» вытесняет образ «идеологизированного Лютера», и этот процесс можно только приветствовать.

Для понимания сути исторических процессов иногда бывают более ценными несколько случайных зарисовок с натуры, отредактированное письмо, свидетельство очевидца, нежели тома спекулятивных рассуждений. И в этом отношении проповеди Лютера представляют собой уникальный по своей значимости «человеческий документ», облеченный в гомилетическую форму.