Лютер - Домашняя постилла
Эти проповеди я день за днем читал в своем доме для своих домочадцев, дабы делать то, что подобает делать отцу семейства среди своих домашних: учить их вести христианскую жизнь. Да подаст Бог, чтобы сие вошло к ним не только в уши, но и в сердце. Я также надеюсь, что это не осталось без плода, по слову Исаии (Ис. 55:11): «Слово Мое не возвращается ко мне тщетным». Если некоторое падает при дороге, некоторое на камень, а некоторое между терниями, оно всё же находит добрую почву, где приносит плод и откуда не возвращается тщетным.
Оно не всегда находит хорошие места, однако, находит кого-то, кто является хорошим полем, а не одни лишь негодные места.
Мартин Лютер - Домашняя постилла. Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года Виттенберг, 1544
Санкт-Петербург: ООО «Издательство Светоч», 2016 г. – 698 с.
ISBN 978-5-904630-21-8
Мартин Лютер - Домашняя постилла. Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года Виттенберг, 1544 – Содержание
Предисловие А. М. Прилуцкого
Гомилетическая Теология Мартина Лютера
Предисловие М. Вилборга
Предисловие Доктора Мартина Лютера
- Первое воскресенье Адвента (1533)
- Второе воскресенье Адвента (1533)
- Третье воскресенье Адвента (1532)
- Четвертое воскресенье Адвента (1533)
- Рождество Христово (1530-1534)
- Второй день праздника Рождества. День Св. Стефана
- Воскресенье после Рождества (1531)
- Новый Год (1531)
- Воскресенье после Нового Года (1534)
- Богоявление (1534)
- Первое воскресенье после Богоявления (1534)
- Второе воскресенье после Богоявления (1533)
- Третье воскресенье после Богоявления
- Четвертое воскресенье после Богоявления (1533)
- Пятое воскресенье после Богоявления
- Воскресенье Septuagesima( 1534)
- Воскресенье Sexagesima (1534)
- Воскресенье перед Великим Постом (1534)
- Первое воскресенье Великого Поста (1534)
- Второе воскресенье Великого Поста (1534)
- Третье воскресенье Великого Поста (1534)
- Воскресенье середины Великого Поста (1533)
- Пятое воскресенье Великого Поста (1533)
- Вербное воскресенье (1522). О Пришествии Христа
- Великий четверг (1534)
- Страстная пятница (1534)
- Пасха (1531)
- Первое воскресенье после Пасхи (1534)
- Второе воскресенье после Пасхи (1533-34)
- Третье воскресенье после Пасхи
- Четвертое воскресенье после Пасхи
- Пятое воскресенье после Пасхи (1533)
- Вознесение Христово
- Шестое воскресенье после Пасхи (1531-1533)
- День пятидесятницы (1533)
- Понедельник после праздника пятидесятницы (1534)
- День Святой Троицы (1535)
- Первое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Второе воскресенье после дня Святой Троицы (1535)
- Третье воскресенье после дня Святой Троицы (1532)
- Четвертое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)
- Пятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)
- Шестое воскресенье после дня Святой Троицы (1534)
- Седьмое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Восьмое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)
- Девятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)
- Десятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)
- Одиннадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)
- Двенадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532)
- Тринадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Четырнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Пятнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1534)
- Шестнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)
- Семнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532)
- Восемнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Девятнадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Двадцатое воскресенье после дня Святой Троицы (1532-1533)
- Двадцать первое воскресенье после Дня Святой Троицы (1532)
- Двадцать второе воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Двадцать третье воскресенье после дня Святой Троицы (1532)
- Двадцать четвертое воскресенье после дня Святой Троицы (1533)
- Двадцать пятое воскресенье после дня Святой Троицы (1532)
- Последнее воскресенье церковного года. Судное воскресенье
- Толкование доктором Мартином Лютером евангельских чтений, относящихся к важнейшим праздникам церковного года
- Сретение Господне (1534)
- Благовещение Девы Марии (1532)
- День Святого Иоанна Крестителя (1532)
- День Святого Михаила
- День Всех Святых
Содержание
Мартин Лютер - Домашняя постилла. Проповеди на все воскресные и праздничные дни церковного года Виттенберг, 1544 - Предисловие А. М. Прилуцкого. Гомилетическая теология Мартина Лютера
Много ли современный российский читатель знает о Мартине Лютере? Выпускники советской школы усваивали незамысловатую схему, составленную из нескольких идеологем. С одной стороны, внушалось тогда, Лютер выступал как идеолог нарождающейся буржуазии, роль которой в борьбе с феодальными реакционными силами была на том этапе прогрессивной, а с другой стороны, когда Лютер выступил против крестьянских повстанцев, то в этом проявилась классовая направленность Реформации. Поскольку на сознательном и подсознательном уровне учащимся внушалась ненависть к капиталистам и любовь к крестьянам, портрет Лютера получался в целом мрачным и малопривлекательным. Разумеется, при этом зверства, совершенные крестьянскими повстанцами, не освещались: после коллективизации и индустриализации даже октябрятам было известно, что лес рубят — головы летят.
Заявления же о том, что в основе Реформации была «борьба за дешевую церковь», в чем проявился истинный дух капитализма, пришедший на место безалаберной феодальной расточительности, вовсе лишало образ Лютера привлекательности: чего же хорошего, когда дело веры подчиняется буржуазному скопидомству? От такого материализма мутило даже самых заядлых истматчиков. Односторонность такой трактовки и деятельности Лютера, и сущности Реформации, сейчас очевидная, тогда мало кого беспокоила, поскольку возможность непосредственно познакомиться с сочинениями Лютера и для тогдашних учителей, и тем более для их учеников — практически исключалась, из всего наследия Лютера доступен был только один богословский трактат «О рабстве воли», мало что говорящий неподготовленному читателю.
Потом на смену одной не вполне изжитой идеологеме пришла другая — и здесь постарались неопротестанантские конфессии, которые были заинтересованы интерпретировать Лютера как своего предшественника и фактического «конфессиарха» (по аналогии с «ересиархом»), претендуя, таким образом, на историчность и определенную традиционность. Так сформировался образ борца, церковного революционера, сокрушителя основ, врага традиций, едва ли не анархиста-харизматика.
Казалось бы, такая трактовка Лютера более исторична, поскольку в ее пользу можно было привести многочисленные акты католической апологетики. Но фактически такой подход нельзя признать объективным. Следует помнить, что католические полемические тексты того времени, как и всякие полемические памятники, далеки от объективности: они напоминают военные сводки, в которых поражения выдаются за победы. Да и писались они с позиций тех блестящих понтификов-гуманистов, которые ориентировались в текстах Вергилия лучше, нежели в Св. Писании, которые приходили в ужас от самой мысли, что их ренессансный рафинированный виноградник раскапывает «дикий вепрь» — именно в этих аллегориях было сформулировано тогдашнее отлучение Лютера от католической церкви. Однако непосредственное знакомство с трудами Лютера побуждает непредвзятого читателя отвергнуть обе схемы: и экономическую, и «церковно-экстремистскую»: оказывается, что накопление капитала Лютера вовсе не интересовало, о банкирах и ростовщиках он отзывался крайне негативно, фанатиком не был, иконы не крушил, а о пророках, претендующих на обладание особым, личным откровением, отзывался как о бесоодержимых. Сейчас, слава Богу, «настоящий Лютер» вытесняет образ «идеологизированного Лютера», и этот процесс можно только приветствовать.
Для понимания сути исторических процессов иногда бывают более ценными несколько случайных зарисовок с натуры, отредактированное письмо, свидетельство очевидца, нежели тома спекулятивных рассуждений. И в этом отношении проповеди Лютера представляют собой уникальный по своей значимости «человеческий документ», облеченный в гомилетическую форму.
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