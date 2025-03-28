Лютер Мартин – Собрание сочинений – Том 5 – 8

Большая часть лекций, представленных в настоящем томе (Weimar, XLIII, 431-695; St. Louis, II, 122-609), посвящена толкованию Лютером того, что он называл «четвертой книгой Бытия», содержащей повествования о завершении жизни Исаака и жизни Иакова до его отделения от Лавана. Она повествует о рождении 11 из 12 патриархов - родоначальников колен Израильских - разумеется, за исключением Вениамина (сравните Быт. 35:16-20).

Хронологические данные о самих лекциях скудны и трудно согласуемы между собою. Некоторые из них основаны на печатной версии лекций, другие - на трудах различных ученых, среди которых следует выделить Петра Мейнгольда. Отчасти они содержатся во внешних источниках, отчасти извлечены из самого текста в результате наших изысканий. Расположенные в последовательности глав, которым посвящены лекции, эти данные открывают следующую картину:

[26:1] 10 декабря 1541 года Иероним Безольд (Besold) писал Вейту Дитриху (находившемуся тогда в Нюрнберге): «По милости Божией, доктор Мартин продолжает истолкование Книги Бытие и несколько дней назад он начал объяснять главу 26». Петр Мейнгольд предположил, что понедельник, 5 декабря 1541 года, следует признать днем, когда Лютер возобновил свои лекции после приблизительно годового перерыва в преподавании.

[26:9] Студенческие записи свидетельствуют, что Лютер читал лекцию о Быт. 26:9 18 февраля 1542 года. Это произошло в субботу, но предполагается, что он читал лекции взамен пропущенных, возможно, из-за путешествий с Меланхтоном в предыдущем месяце.

[26:24 и 30:30] Дважды в настоящих лекциях Лютер изобразил себя «шестидесятилетним». Первое такое упоминание встречается в контексте некоторых размышлений о тайне человеческого сознания. Второе возникло в процессе рассуждений о многочисленных знакомых Лютеру людях, подобных жадному Лавану. Если воспринимать буквально оба данных упоминания, это означало бы, что Лютер рассмотрел фрагмент от конца Быт. 26 до конца Быт. 30 между 10 ноября 1543 года и 9 ноября 1544 года. Однако, даже без других свидетельств, следует отметить, что, называя числа и даже даты собственной жизни, Лютер часто округлял, кроме того, определенные свидетельства указывают на некоторую неопределенность как в суждениях его самого, так и в суждениях его родственников, относительно точной даты рождения Мартина Лютера.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 5 – Лекции о Книге Бытие

Перевод на русский язык: Валерий Володин. – Фонд «Лютеранское наследие», 2009. – 151 с.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 5 – Содержание

Предисловие к Тому 5

Лекции о Книге Бытие

Главы 26-30

Глава двадцать шестая

Глава двадцать седьмая

Глава двадцать восьмая

Глава двадцать девятая

Глава тридцатая

1. И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие.

До сих пор Моисей рассказывал о событиях, произошедших на протяжении шести лет после рождения Иосифа. С этого времени Иаков начал задумываться об управлении и о содержании своего семейства, о пропитании которого он вовсе не заботился на протяжении предыдущих 14 лет. Но, после того как он стал отцом такого множества детей, ему в голову, вероятно, слишком поздно, пришла мысль позаботиться о благосостоянии своего семейства. Ведь, хотя он на протяжении 14 лет с величайшим терпением переносил тягчайшие невзгоды под властью жадного хозяина, за эти шесть лет, посредством чудесного умения и Господня благословения, он приобрел имение, которым нельзя было пренебречь. Но не без зависти. Поскольку он не мог сохранить богатство в тайне от своего тестя и сыновей последнего. Соответственно, когда прошло шесть лет, он, хотя и без спешки, готовился вернуться в свое отечество. Возможно, он задержался бы и дольше, если бы не последовал призыв от Бога.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 6 – Лекции о Книге Бытие

Перевод на русский язык: Валерий Володин. – Фонд «Лютеранское наследие», 2009. – 172 с.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 6 – Содержание

Предисловие к Тому 6

Лекции о Книге Бытие. Главы 31-37

Глава тридцать первая

Глава тридцать вторая

Глава тридцать третья

Глава тридцать четвертая

Глава тридцать пятая

Глава тридцать шестая

Глава тридцать седьмая

Лекции Лютера о Книге Бытие, главы 38-44 (Weimar, XLIV, 304-581; St. Louis, II, 1158-1655), продолжают историю Иосифа и его братьев, начатую в томе 6. Том 8 завершает историю и «Лекции о Книге Бытие». Лекции Лютера о Книге Бытие, главы 38-44 (Weimar, XLIV, 304-581; St. Louis, II, 1158-1655), продолжают историю Иосифа и его братьев, начатую в томе 6. Том 8 завершает историю и «Лекции о Книге Бытие».

В своем нынешнем состоянии лекции, посвященные этим главам, содержат еще меньше свидетельств о датах и обстоятельствах их прочтения, чем большинство данных комментариев. Существуют некоторые внешние свидетельства, на основании которых мы можем высказать определенные хронологические предположения. Существуют два утверждения, которым можно приписать некоторое хронологическое значение, оба они довольно неопределенны. В комментариях на Быт. 39:13-15 содержится утверждение Лютера: «Так Экка недавно постигла кончина, достойная его дел и слов - лишившись разума, он прискорбно умер, не исповедуя Бога и не призывая Его». Иоганн Экк скончался 10 февраля 1543 года, а 16 февраля 1543 года Вейт Дитрих, один из редакторов настоящих «Лекций о Книге Бытие», письменно сообщил Лютеру о смерти Экка и некоторых сопутствовавших ей обстоятельствах. Невозможно определить, как скоро после того сообщения Лютер произнес приписываемые ему здесь слова, но смерть имела место «недавно», предположительно, за год до этого высказывания. Второй хронологический намек в этих лекциях следует значительно позже, когда Лютер критически высказывается о событиях, произошедших 24 года тому назад. Если, как мы предположили, он указывает на Вормский рейхстаг 1521 года, это позволяет лекции о Быт. 44 датировать 1545 годом.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 7 – Лекции о Книге Бытие

Перевод на русский язык: Валерий Володин. – Фонд «Лютеранское наследие», 2009. – 153 с.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 7 – Содержание

Предисловие к тому 7

Лекции о Книге Бытие. Главы 38-44

Глава тридцать восьмая

Глава тридцать девятая

Глава сороковая

Глава сорок первая

Глава сорок вторая

Глава сорок третья

Глава сорок четвертая

1. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим.

2. И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов.

Я не сомневаюсь в том, что сердце Иосифа трепетало и истаивало от всего, о чем рассказал Иуда в своей речи, ведь, из-за великой привязанности и любви к братьям, каждое слово поражало его сердце. Сердце воистину разрывалось.1 Поскольку он не был жесток или груб, но относился к ним с великой добротой и нежностью, он был исполнен Святого Духа и чудесной привязанности к братьям.

Иуда рассказал почти все, что могло содействовать возбуждению чувств и привязанности Иосифа. Потому Иосифу было труднее дождаться конца речи, нежели самому Иуде и его братьям – завершить собственную речь. Потому он велел стоявшим вокруг египтянам: «Выйдите!» Он больше не мог терпеть. Его сердце таяло от приятнейшего огня и сладкой влаги, истекавшей с его слезами и воздыханиями. Он приказал всем удалиться и не позволил присутствовать никому кроме этих гостей, возможно, не желая, чтобы египтяне видели его слезы и воздыхания. Ведь излияние чувств и его привязанность к братьям и отцу были столь велики, что он не мог терпеть присутствия и вида чужих людей. Затем он начал с краткого утверждения.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 8 – Лекции о Книге Бытие

Перевод на русский язык: Валерий Володин. – Фонд «Лютеранское наследие», 2009. – 136 с.

Мартин Лютер – Собрание сочинений – Том 8 – Содержание

Предисловие к тому 8

Лекции о Книге Бытие

Главы 45-50