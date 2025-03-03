Йехуда́ Ли́ва (Лёв, Лев, Леб) бен Бецале́ль (рабби Лёв, известен как מַהֲרַ"ל, Махараль ми-Праг) (1512 (?), Познань — 17 сентября 1609, Прага) — крупнейший раввин и галахический авторитет, мыслитель и учёный. Обладал обширными познаниями не только в области раввинистической литературы, но и в области многих светских наук, в особенности в математике.

Мааараль широко известен благодаря своим трудам, в частности суперкомментариям к комментариям Раши на Тору, а также комментариям к апокалиптическим аггадот, работам по этике, философии и Каббале. Самый известный его труд «Нетивот олам» («Тропы мира») оказал большое влияние на последующее развитие еврейской этической мысли.

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«Ибо заповедь - свеча, и Тора - свет, и путь жизни - увещевания наставляющие» (Мишлей 6). Человек, сотворенный Б-гом на земле, окутан тьмой и мраком и пребывает он во тьме, а не на свету. (Эта тьма) - его тело, темное и непроницаемое для света, и он не может найти выхода на путь, который привел бы его к Б-гу. И даже если сияние и искры разума станут для него глазами и будут указывать ему путь, по которому следует идти, (они укажут) лишь, как надлежит человеку поступать просто в силу того, что он есть человек, которому Б-г даровал разум, освещающий путь. Б-г укрепил над головой человека свечу разума, чтобы тот знал, что ему как человеку надлежит делать. Этот путь не связан с тем, что человека избрал Б-г. А Израиля Б-г избрал из всех народов, и это выше человеческого разума. Поэтому, (если человек пожелает) следовать за своим Творцом и прилепиться к благословенному Б-гу, согласно сказанному (Дварим 13): «За Б-гом идите, Ему служите и к Нему прилепитесь», - не в силах светильника разума осветить человеку путь, который ему нужно будет пройти вслед за своим Творцом.

Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 1-3 Перевод: Александр-Арье Кутуков Израиль, Иерусалим 2010, Швут Ами Printed in Israel Maharal of Prague Derech Khayim Commentary on Mishnah Avoth ch. 1-3 Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 1-3 - Содержание Предисловие автора Мишна открывающая и завершающая Глава 1 Глава 2 Глава 3 Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 1-3 - Предисловие автора

Раби Менахем имеет в виду, что заповедь есть деяние человека, а все свои поступки человек совершает лишь с помощью тела. Тело же подвержено влиянию времени - ведь всем известно, что любая материальная вещь подчиняется течению времени. Поэтому заповедь, совершенная телом человека, защищает лишь в течение некоторого времени — об этом и говорит Талмуд, утверждая, что «заповедь защищает, лишь пока исполняется». Тора же бестелесна: она есть лишь постижение с помощью разума, и тело с нею никак не связано. А нематериальные вещи неподвластны времени. Поэтому Тора защищает вечно, все то время, пока человек прилеплен к вневременной Торе разума. Поэтому Писание говорит: «Ибо заповедь - свеча, а Тора - свет». И они светят человеку, чтобы привести его к конечной цели, к самой высшей ступени, желанному предназначению всего живого на земле. И еще говорит Писание: «И путь жизни — увещевания наставляющие». Это означает, что все же «путем жизни» являются «наставляющие увещевания», то есть, не заповеди Торы, а наставления, которые дает человеку разум ради того, чтобы он мог жить. В мидраше Ваикра раба (глава 9) сказано: «Хранить путь к Древу жизни» - законы и обычаи повседневной жизни, которые появились на земле на 26 поколений раньше, чем Тора. Стих говорит: «хранить путь» - это обычаи повседневной жизни; «путь к Древу жизни» - это Тора». Тора названа «древом», а обычаи повседневной жизни - «путем» (и в этих названиях заключен глубокий смысл). Тора есть прочно укорененное насаждение, как дерево, которое прочно (сидит в земле), держась за нее длинными корнями. И даже если все ветры в мире задуют, не смогут сдвинуть его с места. Тора - это такое же прочно укорененное насаждение, а посадил Тору благословенный Б-г; Он эманировал ее (записанной) в правильном порядке из Самого Себя. Ниже в нескольких местах еще будет разъясняться, как это насаждение произросло из Б-га благословенного, подобно тому, как дерево произрастает из места, в которое посажено, то есть, из земли. И если все обитатели мира соберутся выкорчевать Тору, ни в чем не смогут сдвинуть ее; и так сказано в мидраше (там же, глава 19): когда царь Шломо взял себе слишком много жен, рассказывает раби Шимон, сын Йохая, книга Мишнэ Тора (Дварим) вознеслась и простерлась перед Б-гом, сказав Ему: «Властелин мира! Если документ отменен частично, он отменен полностью!» Ответил Б-г: «(Лучше) сам Шломо и тысяча таких же, как он, будут отменены, но не будет отменена ни одна твоя буква!» И если даже все четыре земных царства, соответ-ствующие четырем сторонам света, соберутся, чтобы отнять Тору у Израиля с помощью (жестоких) законов, (запрещающих ее изучение), как они уже (не раз) делали, - они не смогут своими законами отменить Тору. Она названа «Древом жизни», что указывает на ее вечность, заключенную в ней самой, чтобы ты не смог подумать, что она дана лишь на время, Б-же упаси, или что в ней самой заложена (возможность) перерыва в ее действии. Поэтому она названа «Древом жизни» - ведь в жизни не может быть перерыва! (Это подобно) источнику живой (постоянно льющейся) воды — эта вода никогда не перестает литься. И (слово «живой» здесь означает) не то, что в выражении «живой человек». Когда говорят «живой человек», имеют в виду, что человек, (о котором идет речь), наделен жизнью, согласно сказанному в Писании: «И стал человек душою живою». То есть, человек получает жизнь (извне) и может лишиться ее (так же, как получил).