Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот
Йехуда́ Ли́ва (Лёв, Лев, Леб) бен Бецале́ль (рабби Лёв, известен как מַהֲרַ"ל, Махараль ми-Праг) (1512 (?), Познань — 17 сентября 1609, Прага) — крупнейший раввин и галахический авторитет, мыслитель и учёный. Обладал обширными познаниями не только в области раввинистической литературы, но и в области многих светских наук, в особенности в математике.
Мааараль широко известен благодаря своим трудам, в частности суперкомментариям к комментариям Раши на Тору, а также комментариям к апокалиптическим аггадот, работам по этике, философии и Каббале. Самый известный его труд «Нетивот олам» («Тропы мира») оказал большое влияние на последующее развитие еврейской этической мысли.
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«Ибо заповедь - свеча, и Тора - свет, и путь жизни - увещевания наставляющие» (Мишлей 6). Человек, сотворенный Б-гом на земле, окутан тьмой и мраком и пребывает он во тьме, а не на свету. (Эта тьма) - его тело, темное и непроницаемое для света, и он не может найти выхода на путь, который привел бы его к Б-гу. И даже если сияние и искры разума станут для него глазами и будут указывать ему путь, по которому следует идти, (они укажут) лишь, как надлежит человеку поступать просто в силу того, что он есть человек, которому Б-г даровал разум, освещающий путь. Б-г укрепил над головой человека свечу разума, чтобы тот знал, что ему как человеку надлежит делать. Этот путь не связан с тем, что человека избрал Б-г. А Израиля Б-г избрал из всех народов, и это выше человеческого разума. Поэтому, (если человек пожелает) следовать за своим Творцом и прилепиться к благословенному Б-гу, согласно сказанному (Дварим 13): «За Б-гом идите, Ему служите и к Нему прилепитесь», - не в силах светильника разума осветить человеку путь, который ему нужно будет пройти вслед за своим Творцом.
Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 1-3
Перевод: Александр-Арье Кутуков
Израиль, Иерусалим
2010, Швут Ами
Printed in Israel
Maharal of Prague Derech Khayim
Commentary on Mishnah Avoth ch. 1-3
Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 1-3 - Содержание
Предисловие автора
Мишна открывающая и завершающая
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 1-3 - Предисловие автора
Раби Менахем имеет в виду, что заповедь есть деяние человека, а все свои поступки человек совершает лишь с помощью тела. Тело же подвержено влиянию времени - ведь всем известно, что любая материальная вещь подчиняется течению времени. Поэтому заповедь, совершенная телом человека, защищает лишь в течение некоторого времени — об этом и говорит Талмуд, утверждая, что «заповедь защищает, лишь пока исполняется». Тора же бестелесна: она есть лишь постижение с помощью разума, и тело с нею никак не связано. А нематериальные вещи неподвластны времени. Поэтому Тора защищает вечно, все то время, пока человек прилеплен к вневременной Торе разума. Поэтому Писание говорит: «Ибо заповедь - свеча, а Тора - свет». И они светят человеку, чтобы привести его к конечной цели, к самой высшей ступени, желанному предназначению всего живого на земле.
И еще говорит Писание: «И путь жизни — увещевания наставляющие». Это означает, что все же «путем жизни» являются «наставляющие увещевания», то есть, не заповеди Торы, а наставления, которые дает человеку разум ради того, чтобы он мог жить. В мидраше Ваикра раба (глава 9) сказано: «Хранить путь к Древу жизни» - законы и обычаи повседневной жизни, которые появились на земле на 26 поколений раньше, чем Тора. Стих говорит: «хранить путь» - это обычаи повседневной жизни; «путь к Древу жизни» - это Тора». Тора названа «древом», а обычаи повседневной жизни - «путем» (и в этих названиях заключен глубокий смысл). Тора есть прочно укорененное насаждение, как дерево, которое прочно (сидит в земле), держась за нее длинными корнями. И даже если все ветры в мире задуют, не смогут сдвинуть его с места. Тора - это такое же прочно укорененное насаждение, а посадил Тору благословенный Б-г; Он эманировал ее (записанной) в правильном порядке из Самого Себя. Ниже в нескольких местах еще будет разъясняться, как это насаждение произросло из Б-га благословенного, подобно тому, как дерево произрастает из места, в которое посажено, то есть, из земли. И если все обитатели мира соберутся выкорчевать Тору, ни в чем не смогут сдвинуть ее; и так сказано в мидраше (там же, глава 19): когда царь Шломо взял себе слишком много жен, рассказывает раби Шимон, сын Йохая, книга Мишнэ Тора (Дварим) вознеслась и простерлась перед Б-гом, сказав Ему: «Властелин мира! Если документ отменен частично, он отменен полностью!» Ответил Б-г: «(Лучше) сам Шломо и тысяча таких же, как он, будут отменены, но не будет отменена ни одна твоя буква!»
И если даже все четыре земных царства, соответ-ствующие четырем сторонам света, соберутся, чтобы отнять Тору у Израиля с помощью (жестоких) законов, (запрещающих ее изучение), как они уже (не раз) делали, - они не смогут своими законами отменить Тору. Она названа «Древом жизни», что указывает на ее вечность, заключенную в ней самой, чтобы ты не смог подумать, что она дана лишь на время, Б-же упаси, или что в ней самой заложена (возможность) перерыва в ее действии. Поэтому она названа «Древом жизни» - ведь в жизни не может быть перерыва! (Это подобно) источнику живой (постоянно льющейся) воды — эта вода никогда не перестает литься. И (слово «живой» здесь означает) не то, что в выражении «живой человек». Когда говорят «живой человек», имеют в виду, что человек, (о котором идет речь), наделен жизнью, согласно сказанному в Писании: «И стал человек душою живою». То есть, человек получает жизнь (извне) и может лишиться ее (так же, как получил).
Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 4-6
Перевод: Александр-Арье Кутуков
Израиль, Иерусалим
2011, Швут Ами
Printed in Israel
Maharal of Prague Derech Khayim
Commentary on Mishnah Avoth ch. 4-6
Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 4-6 - Содержание
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Завершение трактата
Маараль из Праги - Дерех Хаим - Комментaрий на трактат Авот - Главы 4-6 - ГЛАВА 4
Бен Зома говорит: «Кто такой мудрец? Тот, кто учится у каждого человека, ибо сказано (Теилим 119:99): «От всех моих учителей я умудрился, ибо Твои свидетельства - моя беседа». Кто такой богатырь? Тот, кто подчиняет собственное дурное побуждение, ибо сказано (Мишлей 16:32): «Умеющий сдержать свой гнев лучше богатыря, а властвующий над своим духом - того, кто захватил город». Кто такой богач? Тот, кто радуется своему уделу, согласно сказанному (Теилим 128:2): «Бели делами своих рук будешь ты питаться, счастлив ты и благо тебе. Счастлив ты в этом мире, и благо тебе в мире Будущем». Кто такой уважаемый человек? Тот, кто уважает других людей, согласно сказанному (/ Шмуэлъ 2:30): «Ибо почитающих Меня Я почту, а презирающие Меня будут опозорены».
Этот тана назван не своим личным именем Шимон, а именем отца - «сын Зомы». Талмуд (Санхедрин 176) поясняет, что двое мудрецов, которых звали Шимон бен Азай и Шимон бен Зома, сидели перед мудрецами (в суде, но не среди мудрецов, а на ученических местах - перев.) и оспаривали их выводы. Это происходило, когда они были молоды и еще не стали мудрыми старцами и знаменитыми мудрецами. Поэтому они (во всей Торе) фигурируют под детскими именами (под которыми они стали широко известны еще тогда), когда никто не звал их собственным именем. Даже когда они прославились, их по-прежнему называли Бен Зома и Бен Азай. И несмотря на то, что были и другие ученики, сидевшие и рассуждавшие в присутствии мудрецов, эти двое были самыми умными, и рассуждения их были самыми логичными, а потому именно они удостоились такого названия.
Раши, однако, объясняет, что эти два мудреца просто не дожили до старости и что именно поэтому их звали по именам их отцов. Но, по-видимому, (в таком объяснении) нет необходимости, так как (на самом деле) эти имена остались у них после того, как они еще в юности прославились под ними, - так мне представляется.
Кто такой мудрец? Тот, кто учится у каждого человека... Здесь следует задаться вопросом: почему мудрецом не будет считаться (например) тот, кто обладает обширными познаниями в Торе? И еще вопрос. Для подтверждения своего мнения Бен Зома использует стих, который переводит так: От всех моих учителей я умудрился. Но почему он понимает стих именно так? На святом языке подобная грамматическая конструкция гораздо чаще понимается таким образом: «Больше, чем все мои учителя, я умудрился». Именно такая конструкция употреблена, например, в стихе (Теилим 19:11) «Притягательнее, чем золото и чем многочисленные драгоценности».
Можно заказать 2 тома в отдельных файлах или 2 тома в одном общем файле - по желанию.
Добрый день!
Я хотел бы получить эту книгу.
Большое спасибо!
Спасибо! Будем брать!