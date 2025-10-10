Магические тексты, амулеты и ритуалы Древнего Востока в избранных трудах Б. А. Тураева

Ещё в 1886 г. Навилль, предпринимая по поручению конгресса ориенталистов критическое издание Книги Мёртвых и остановившись для начала только на её редакции времён Нового Царства, указывал на более древние редакции, заключающиеся в курсивных надписях на стенках саркофагов Среднего царства. В то время реконструкция этой редакции была ещё преждевременной: саркофагов было известно немного и, самое главное, не были полностью изданы Тексты Пирамид, входящие отчасти в состав и этих надписей на саркофагах. Теперь мы находимся в лучших условиях: с 1894 г. Тексты Пирамид лежат перед нами в полном, отдельном издании Масперо; появилось даже несколько специальных работ, посвящённых им, также найдено и издано несколько новых саркофагов. Однако тексты последних всё ещё в весьма малой степени привлекают внимание учёных; только Лефебюр посвятил одно прекрасное исследование «главе о божественной барке», встречающейся только в эту эпоху религиозной литературы. Переводчик Книги Мёртвых Лепаж-Ренуф иногда указывал на те или другие её главы, попадающиеся среди древних Текстов Саркофагов, но почти исключительно берлинских, изданных ещё Лепсиусом. Наконец, Масперо, издавший несколько подобных текстов, найденных в окрестностях Фив, указал те места, которые встречаются в Текстах Пирамид и в Книге Мёртвых. Подобную же работу наметил в общих чертах, хотя в недостаточной мере, Гриффис в своём издании найденного сравнительно недавно древнего (может быть, наиболее древнего из всех подобных) саркофага в Дендера. Но здесь дурное состояние текстов, обязанных своим происхождением провинциальному писцу, значительно затрудняет исследователя.

Уже из сказанного и сделанного пока видно, что интересующие нас тексты в истории египетской литературы и религии занимают такое место, которое обеспечивает за ними глубокий интерес и важность. Встречаясь во всё продолжение эпохи Среднего Царства, примыкая, с одной стороны, к древнейшему памятнику египетской религиозной литературы — Текстам Пирамид, и упираясь другим концом в наиболее распространённый из текстов, т. н. Книгу Мёртвых, эти сборники заупокойных формул представляют промежуточную стадию этого богатого развития. Действительно, характер их тот же. Это такие же сборники магических текстов, предназначенных сопутствовать покойнику. Древнейшие из них заключают в себе ещё значительную долю из бессмысленных и грубых Текстов Пирамид; более новые уже принимают в свой состав ту главу, которою в праве гордиться Книга Мёртвых, — а именно 17-ю, с её догматом о единстве божества бога Ра. Таким образом, история этих текстов — история поступательного движения египетской богословской мысли. К сожалению, изучить эту историю мы пока не в состоянии. Перед нами такая масса разнообразных текстов, привести к единству которые может быть лишь задачей будущего. 16 саркофагов дают слишком громадный материал, осложняемый ещё тем обстоятельством, что он почти на каждом из них — свой; отдельные главы весьма редко повторяются. Наконец, плохая сохранность надписей на дереве или непрочной штукатурке, ошибки и небрежность писцов местами превосходят всякое вероятие.

Ввиду сказанного целью моей заметки не могут быть какие-либо окончательные широкие выводы и обобщения; для них время назреет ещё нескоро. Я позволю себе лишь продолжить то, что я наметил в ІѴ-й главе своей диссертации «Бог Тот», и указать ещё на несколько отдельных пунктов соприкосновения между интересующими нас текстами и другими заупокойными египетскими сборниками. В указанной работе мне удалось, руководствуясь саркофагами: Имаму, Монтухотпа, Себеко и Горхотпа, установить присутствие среди этих древних текстов глав: 17, 18, 52, 53, 68 и 83 Книги Мёртвых. Теперь я укажу на другие, не менее интересные и знаменательные совпадения. На этот раз предметом моего исследования будет интересный саркофаг Имаму Британского Музея, который до сих пор не возбудил ничьего внимания; даже английский переводчик Книги Мёртвых, справляясь с берлинскими гробами, ни разу не принимает в соображение его текстов.

Магические тексты, амулеты и ритуалы Древнего Востока в избранных трудах Б. А. Тураева

Ред., состав, и предисл. И. А. Бузлова; общ. ред. и послесл. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 248 с. ил. — (Серия Code Grimoire).

ISBN 9781-313-94396-5

Магические тексты, амулеты и ритуалы Древнего Востока в избранных трудах Б. А. Тураева - Содержание

Бузлов И. А. Тураев Б. А. и дореволюционная египтология в России

Часть I: Мир ушедших Тураев Б. А. Из истории Книги Мёртвых. Несколько замечаний о текстах саркофага ‘Im:mw( 1904) Тураев Б. А. Изображения воскресения на египетских памятниках (1914) Тураев Б. А. Ящики для египетских погребальных статуэток, называемых «ушебти» (1912)

Часть II: Боги и культы Тураев Б. А. Народ «Кефі» египетских памятников (1893) Тураев Б. А. Два текста, относящиеся к культу Мина (1904) Тураев Б. А. Терракотовый светильник из Ольвии (?), изображающий чету Бэсов (1912)

Часть III: Магические тексты и амулеты Тураев Б. А. Абиссинские магические свитки (1916) Тураев Б. А. Коптский пергаментный амулет (1912) Тураев Б. А. Магический папирус Salt 825 Британского музея (1917)

Двинянинов Б. К. Послесловие издателя

Библиография