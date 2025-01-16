Магид из Полоцка - Корона Торы - Вершина холма

Великий и праведный мудрец рабейну Бхайе – глава раввинского суда Испании – пишет в своей книге «Ховот Алевавот»: «Не сочти достаточным для себя лишь прочесть мои лаконично изложенные концепции Мусара. Каждая из них обладает неоценимой значимостью только при серьезном изучении и глубоком постижении. Одним из главных посланцев дурного побуждения является влияние, глубоко проникающее в твое подсознание с целью породить в твоем сердце сомнения в истинном Знании, привести в смятение душу обманчивыми рассуждениями и лживыми доводами, вызывая в твоей вере растерянность в том, что прежде не вызывало у тебя никаких сомнений. Если же ты будешь остерегаться дурного побуждения и обратишься к твоему чистому мышлению, то отразишь нацеленные на тебя стрелы. Так, с Б-жьей помощью, ты спасешь свою душу.

Если же ты последуешь за зовом злого начала и будешь поступать согласно его влиянию, то оно не оставит тебя, пока не уничтожит в этом и в Грядущем мирах и не искоренит из обеих обителей. И так об этом сказано: «Многих привела она к гибели, и нет числа убитым ею. Дом ее – пути в Преисподнюю, нисходящие в обиталище смерти». Не следует задумываться о других войнах с далекими или близкими, а только о сражении с Сатаном, который заносит над тобой острый меч и насильно проникает в твое владение».

И теперь посмотри: стрелы дурного побуждения разят, как вспышки молний. Царь Шломо, мудрейший из всех людей, говорит об этом в первых десяти главах книги Мишлей: многих великих в Израиле привели к гибели стрелы коварной женщины – чужой мудрости. И каждый, трепещущий перед Г-сподом, должен внимательно изучить эти главы вместе со своими детьми, дабы они навечно сохранились в их памяти, как сказано: «Повяжи их (заповеди Мои) на персты твои, напиши их на скрижалях сердца твоего». И там же сказано: «Да не удалятся они от глаз твоих; храни их в сердце твоем».

Из-за этого недостатка в нашем народе распространилась проказа и пропала слава нашей Торы. Горе нашим ушам, слышащим об этом, горе нашим глазам, видящим такое. И я посчитал, что на меня возложена обязанность возвеличить, возвысить и украсить корону святой Торы нашего Б-га и вознести ее выше всех других корон, о чем сказали наши мудрецы: «Существуют три короны: Торы, священничества и царства, и корона Торы величественнее двух остальных, ибо царство обретается тридцатью достоинствами, священничество – двадцатью четырьмя, а Тора – сорока восьмью». И так я слышал от имени нашего великого учителя – истинного Гаона рава Элиягу из Вильны: «Тора называется «ֵאֶשׁתַחִיל» – «достойная женщина» из-за того, что сорок восемь путей ее постижения опираются на тридцать достоинств, необходимых для обретения царства, как сказано: «Мною цари коронуются...», и еще восемнадцать дополнительных».

Магид из Полоцка - Корона Торы - Вершина холма

С комментарием «Мудрость раввинов Литвы» и толкованиями книги Зоар. – Вильнюс, 2024. – 274 s.

Магид из Полоцка - Корона Торы - Вершина холма – Содержание