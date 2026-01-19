Мак-Артур, Джон - Свобода и сила прощения

Прощение. Нет ничего более чуждого греховной природе человека. И ничто не характеризует Божественную благодать так, как прощение.

Падшее человечество очень трудно воспринимает Божье прощение. Как грешники, мы каждый лично знаем, насколько трудно бывает простить других, тех, кто обошелся несправедливо с нами. Поэтому некоторые люди не могут представить Всемогущего Бога иначе, как суровым и непрощающим. Другие, зная, что Писание учит нас, что Бог многомилостив, воображают, что Он настолько снисходителен, что грешнику на самом деле нечего бояться. Но обе концепции крайне ошибочны в вопросе понимания Божественного прощения.

В поисках компромисса наше отношение к прощению склонно изменяться в зависимости от того, на какую сторону уравнения мы смотрим. Когда мы — получатели милости, мы, естественно, рассматриваем прощение как одну из величайших добродетелей. Но когда мы оказываемся обиженной стороной, прощение часто кажется нам вопиющим нарушением справедливости!

И тем не менее, все признают и справедливость, и милосердие как великие добродетели. Кто из нас не желает получить прощение, когда знает, что поступил неправильно? И кто не презирает несправедливость, особенно когда был обижен сам?

Итак, как же нам совместить этих две великих добродетели, справедливость и милосердие? Но более важно, как совмещает их Бог? Если Он ненавидит несправедливость, как Он может поощрять милосердие? Как может совершенно святой Бог прощать грешников?

«Ну, для Бога это легко, — подумаете вы. — В конце концов, Он может просто решить простить нас и объявить все наши преступления утратившими силу и аннулированными. Он может просто извинить грешника и оставить грех ненаказанным».

Но это недостаточное понимание сущности Бога и небиблейский взгляд на прощение. Бог не может и не будет оправдывать преступников, просто игнорируя сделанное ими зло. Так поступать было бы несправедливо, а Бог есть Бог справедливый.

Здесь мы должны быть особенно осторожны, чтобы наше мышление было библейским. Некоторые люди склонны принимать Божью благодать и прощение как должное, игнорируя Его совершенную праведность. Другие много и громко говорят о Божьей справедливости, мало упоминая Его благодать. Обе истины должны быть в гармонии, если мы хотим понять, чему учит о прощении Св. Писание.

Мак-Артур, Джон - Свобода и сила прощения

Самара: Благая весть, 2025. — 328 с.

ISBN: 978-5-7454-1923-2

Мак-Артур, Джон - Свобода и сила прощения – Содержание

Вступление

1 Основание всякого прощения

2 Молитва умирающего Христа

3 Если исповедуем грехи наши

4 Считай это на мне

5 Прощая взаимно

6 Как Бог простил вас

7 Если согрешит твой брат

8 Блаженство прощения

9 Ответы на трудные вопросы о прощении

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Как мы должны понимать искупление?

2. Что такое непростительный грех?

3. Две классические проповеди о прощении Ч. Г. Сперджен: Прощение, ставшее доступным Александр Мак-Ларен: Прощающий Сын Человеческий



Примечания

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