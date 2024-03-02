Макарий, Архимандрит – Поведение древних христиан в отношении к язычникам

Промыслу угодно было, чтобы христиане, распространяясь мало-помалу, не имели до известного времени своего единоверного императора, а были подданными императоров языческих, и за исповедание своей веры по их отечественным законам, были осуждаемы и наказываемы, как преступники. Рассматривая поведение христиан в отношении к языческому правительству, мы представим его отдельно от поведения их во время гонений, воздвигаемых также по определениям правительства.

Древние христиане не только никогда не были возмутителями против императоров, а напротив, с охотой повиновались им и оказывали самое искреннее почтение, чего требовала исповедуемая ими вера. Первенствующие христиане смотрели на императоров, как на людей, поставленных и вознесенных самим Богом, и управляющих народом не иначе, как силой Его всемогущей власти. Это понятие Тертуллиан выражает так: «Император велик, поскольку признает в Боге неба и земли своего Владыку. Творец неба и всех тварей есть и его Творец. Через Него он император, и прежде, нежели сделался императором, он был и есть человек. Он принял царский венец от того же Бога , от Которого получил и жизнь». Святой Ириней пишет, что «земная власть язычников от Бога для пользы людей и спокойствия, а потому должно повиноваться учрежденной Богом для падших людей власти». То же почти повторяли Афинагор и Феофил Атиохийский.

Государство, управляемое языческими императорами, в глазах христиан было такой страной, в которой им назначил жить сам Бог, и которой благоденствие и несчастье соединены с собственной их судьбой. «Когда империя в тревоге, - писал Тертуллиан, - то тревожатся и члены ее, равным образом и мы, хотя считаемся людьми сторонними, неизбежно подвергаемся той же участи». Поэтому христиане не только никогда не были возмутителями против императорской власти, но искренне уважали ее и повиновались ей, помня всегда слова апостола о повиновении властям (Рим. XIV, 1 -6) и пример Иисуса Христа (Мф. XVII, 24; Ин. XIX, 1 1 ). Святой Поликарп Смирнский от лица христиан так признается перед языческим судьей: «Мы научены, чтобы властям и господствам, установленным от Бога, оказывать такую честь, которая им прилична и нам не причиняет вреда».

Архимандрит Макарий – Поведение древних христиан в отношении к язычникам, или Примеры благочестия среди соблазнов

Издание напечатано по ориrиналу 1858 rода, одобренному цензором Санкт-Петербурrскоrо Комитета Духовной Цензуры протоиереем Иоанном Яхонтовым 12 июня 1857 rода. – Ростов-на-Дону: Издательская группа, Издательство православного фонда «Благовест», 1996. – 152 с.

ISBN 5-78-54-0007-3

Архимандрит Макарий – Поведение древних христиан в отношении к язычникам – Содержание

Введение

I. Взаимоотношения древних христиан и языческих правительств

Спокойные времена

Времена гонений

II. Поведение древних христиан в жизни общества Любовь к ближнему

О непозволительности мщения

Милосердие

Врачевание и изгнание злых духов

Молитвы за язычников

Государственная служба

Воинская служба

Торговля и ремесла

О запрещении астрологии, магии, гадания

Философия и литература

О вреде зрелищ

Духовные наслаждения

III. Устройство домашней жизни древних христиан

Отношения в семье

О запрете на брак с язычниками

Христиане и язычники в одной семье

Дружба с язычниками

Трапеза

Рабы и господа

Одежда и украшения

Заключение

Перечень творений святых отцов церкви