Макарию было тридцать лет, когда он поселился в пустыне скитской. Но уже в первые годы его подвижнической жизни называли его отроком-старцем. Так как братия, собравшиеся к Макарию, не имели пресвитера, то епископ Египетский рукоположил Макария на 40-м году его жизни в пресвитера, когда он имел уже дар чудотворений и пророчества.

Когда число братий умножилось, Макарий воздвиг для них четыре храма, которые имели особых пресвитеров. Все отшельники жили в особых кельях, отделенных одна от другой. Сам Макарий жил также отдельно в глубокой пустыне и имел при себе только двух учеников, один принимал приходящих, другой жил подле него в особой келье. От кельи своей Макарий прокопал подземный ход длиною в полстадии и на конце его небольшую пещеру. Когда приходящие беспокоили его, он удалялся этим ходом в свою пещеру, и никто не знал, куда он уходил. Один из учеников его, знавший об этом ходе, рассказывал, что Макарий прочитывал 24 молитвы, идя в пещеру, и столько же на обратном пути.

Преподобный Макарий Великий - Духовные беседы - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2013. — 656 с.

ISBN 978-5-7533-0776-7

Преподобный Макарий Великий - Духовные беседы - Духовная сокровищница - Содержание

Жизнь преподобного Макария Великого, Египетского

ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ

БЕСЕДА 1 Иносказательное изъяснение видения, описанного пророком Иезекиилем

БЕСЕДА 2 О царстве тьмы, то есть греха, и о том, что один Бог может отъять от нас грех и избавить нас от рабства лукавому князю

БЕСЕДА 3 О том, что братия между собою должны жить искренно, в простоте, в любви, в мире, вести же борьбу и брань с внутренними помыслами

БЕСЕДА 4 Христиане, чтобы сподобиться им небесных похвал от Бога и от Ангелов, должны внимательно и тщательно совершать течение свое на поприще мира сего

БЕСЕДА 5 Велика разность между христианами и людьми мира сего. Одни, имея в себе дух мира, в сердце и в уме связаны земными узами, а другие вожделевают любви Небесного Отца, Его единого имея предметом всех своих желаний

БЕСЕДА 6 Намеревающиеся благоугождать Богу должны совершать молитвы в мире, в безмолвии, в кротости и премудрости, чтобы, молясь с воплями, не стать соблазном для всех. В сей же беседе заключаются два вопроса: вещественные ли творения суть престолы и венцы? И что такое двенадцать престолов Израилевых?

БЕСЕДА 7 О том, что бывает с христианами во время совершения молитв, и о степенях совершенства, то есть могут ли христиане достигать совершенной меры

БЕСЕДА 8 О снисхождении Христовом к человеку. Беседа сия заключает в себе также несколько вопросов и ответов

БЕСЕДА 9 О том, что Божии обетования и пророчества исполняются при различных испытаниях и искушениях и что от искушений лукавого избавляются приверженные к единому Богу

БЕСЕДА 10 О том, что дары Божией благодати сохраняются и умножаются смиренномудрием и усердием, утрачиваются же превозношением и нерадением

БЕСЕДА 11 О том, что сила Духа Святого в сердце человеческом подобна огню; еще о том, в чем имеем нужду для различения помыслов, возникающих в сердце; также о мертвом змие, который Моисеем пригвожден был на вершине древа и служил образом Христа. В сей же беседе содержатся два разговора: один — Христа с лукавым сатаною, а другой - грешников с сатаною же

БЕСЕДА 12 О состоянии Адама до преступления им Божией заповеди и после того, как он утратил собственный свой и небесный образ. Сия же беседа содержит в себе несколько весьма полезных вопросов

БЕСЕДА 13 О том, какого плода требует Бог от христиан

БЕСЕДА 14 О том, что посвящающие Богу помыслы и ум делают сие в надежде, что просветятся очи их сердца, что Бог сподобляет таковых в святости и величайшей чистоте приступать к Таинствам и уделяет им благодать Свою; также о том, что должны делать мы, желающие получить какое-либо из небесных благ; наконец, о том, что апостолы и пророки подобны солнечным лучам, входящим в окно. Еще беседа учит, что такое земля сатанинская и земля ангельская — обе неосязаемые и невидимые

БЕСЕДА 15 Беседа сия содержит в себе пространное учение о том, как душе в святости, непорочности и чистоте надобно пребывать пред Женихом своим Иисусом Христом, и еще некоторые весьма поучительные вопросы — например, о том, все ли члены восстанут в воскресение, — и иные многие: о зле, о благодати, о свободном произволении, о достоинстве человеческого рода

БЕСЕДА 16 О том, что духовные люди подлежат искушениям и скорбям, проистекающим от первого греха

БЕСЕДА 17 О духовном помазании и славе христиан и о том, что без Христа невозможно спастись или соделаться причастником вечной жизни

БЕСЕДА 18 О сокровище христиан, то есть о Христе и о Духе Святом, различными способами ведущем их к достижению совершенства

БЕСЕДА 19 Христиане, желающие преуспевать и возрастать, должны понуждать себя ко всему доброму, чтобы избавиться им от живущего в них греха и исполниться Духа Святаго

БЕСЕДА 20 Один Христос, истинный Врач внутреннего человека, может уврачевать душу и украсить ее ризою благодати

БЕСЕДА 21 Христианину предстоит двоякая брань, а именно: внутренняя и внешняя, и последняя состоит в удалении себя от земных развлечений, а первая происходит в сердце с помыслами, какие внушаются лукавыми духами

БЕСЕДА 22 О двояком состоянии отходящих от жизни сей

БЕСЕДА 23 Как царский и многоценный бисер могут носить только родившиеся от царского семени, так и небесный бисер можно носить только Божиим чадам

БЕСЕДА 24 Состояние христиан подобно купле и закваске. Как купцы собирают земные прибытки, так христиане собирают рассеянные в веке сем помыслы. И как закваска делает кислым все смешение, так греховная закваска проникает весь род Адамов, но Христос влагает в верные души небесную закваску благости

БЕСЕДА 25 Беседа сия учит, что ни один человек, если не подкреплен Христом, не в силах преодолеть соблазны лукавого; показывает, что должно делать желающим себе Божественной славы; и еще учит, что чрез Адамово преслушание впали мы в рабство плотским страстям, от которого избавляемся таинством Креста; и, наконец, показывает, как велика сила слез и Божественного огня

БЕСЕДА 26 О достоинстве, драгоценности, силе и делании бессмертной души и о том, как искушается она сатаною и получает избавление от искушений. Здесь же присовокуплены некоторые весьма поучительные вопросы

БЕСЕДА 27 Беседа сия оканчивает пространное рассуждение, начатое в предыдущей беседе, о достоинстве и состоянии человека-христианина; она же научает многому преполезному о свободном произволении, присовокупляя к сему некоторые исполненные Божественной мудрости вопросы

БЕСЕДА 28 В беседе сей описывается и оплакивается бедствие души, и именно, что по причине греха не обитает в ней Господь; также говорится об Иоанне Крестителе, что никто из рожденных женами не больше его

БЕСЕДА 29 Раздаяние благодати человеческому роду Бог совершает двояким образом, с тем чтобы плодов ее потребовать на праведном суде

БЕСЕДА 30 Душе, чтобы войти в Царствие Божие, должно родиться от Святого Духа, и каким образом бывает сие

БЕСЕДА 31 Верующему должно перемениться в уме своем и собрать в Бога все помыслы, в чем действительно и заключается все служение Богу

БЕСЕДА 32 Слава христиан даже ныне пребывает в душах их, во время же воскресения обнаружится и прославит тела по мере их благочестия

БЕСЕДА 33 Должно непрестанно и усердно молиться Богу

БЕСЕДА 34 О двояком воскресении душ и тел и о различной славе воскрешенных

БЕСЕДА 35 О славе христиан, какой в воскресение сподобятся тела их, просветившись вместе с душами

БЕСЕДА 36 О ветхой и новой субботе

БЕСЕДА 37 О рае и о духовном законе

БЕСЕДА 38 Много тщательности и разумения потребно нам при дознании истинных христиан и того, кто истинный христианин

БЕСЕДА 39 О том, что все добродетели и все худые дела связаны между собою и, подобно звеньям в цепи, зависят одни от других

БЕСЕДА 40 Для чего дано нам Богом Божественное Писание?

БЕСЕДА 41 Весьма глубоки тайники души, постепенно возрастающей в благодати и в пороках

БЕСЕДА 42 К совершенству ведет человека или вредит ему не внешнее, но внутреннее, то есть или Дух благодати, или дух лукавства

БЕСЕДА 43 О том, какую перемену и какое обновление в человеке-христианине совершает Христос, уврачевавший душевные страсти и недуги

БЕСЕДА 44 О преспеянии человека-христианина, вся сила которого зависит от сердца, что и описывается здесь в разных чертах

БЕСЕДА 45 О том, что не искусство какое, не богатство мира сего, но одно Пришествие Христово может уврачевать человека. В сей же беседе показывается весьма великое сродство человека с Богом

БЕСЕДА 46 О различии между словом Божиим и словом мира, между чадами Божиими и чадами мира сего

БЕСЕДА 47 Иносказательное истолкование того, что было под законом

БЕСЕДА 48 Нет достаточной причины отказаться человеку от наслаждений мира сего, если не приимет он участия в блаженстве иного мира

БЕСЕДА 49 О совершенной вере в Бога

БЕСЕДА 50 Бог чудодействует во святых Своих

ПОСЛАНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО СЕМЬ СЛОВ СЛОВО 1 О хранении сердца

СЛОВО 2 О совершенстве духовном

СЛОВО 3 О молитве

СЛОВО 4 О терпении и рассудительности

СЛОВО 5 О возвышении ума

СЛОВО 6 О любви

СЛОВО 7 О свободе ума Предметный указатель

Преподобный Макарий Великий - Духовные беседы - Духовная сокровищница - ЖИЗНЬ ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО ЕГИПЕТСКОГО

Макарий, в отличие от другого соименного и современного ему подвижника, родившегося в Александрии (Городского), названный Египетским, а за свою святость и мудрость Великим, родился в 300 г. Время юности провел он в доме родителей и был пастухом стад отца своего. Не сохранилось известия, чтобы Макарий получил образование в каком-либо училище, но из его писаний видно, что он не чужд был и книжного образования. Но то несомненно, что нравственное его образование началось рано. Как в самых молодых летах он заботился о правоте своих действий, показывает один случай в его детстве, рассказанный им самим. Однажды сверстники его пошли в чужой сад за смоквами и, когда бежали назад, уронили одну из них. Макарий поднял ее и съел. Эта погрешность так тяжело легла на его чистую совесть, что осталась навсегда памятною, и во всю жизнь свою, как говорил сам Макарий, он не мог вспомнить о ней без слез.

Сильное стремление к подвижнической жизни в начале четвертого века, пробужденное в Египте примером Великого Антония и увлекавшее в пустыни многочисленные толпы верующих, и действие Божественной благодати, особыми таинственными путями приводящей избранных на путь, им предназначенный, расположили Макария, оставив все земные заботы, посвятить себя единственно попечению о спасении своей души.

Решась оставить мир, Макарий не вдруг поселился в пустыне, но, желая испытать себя, может ли переносить труды пустынного подвижничества, сначала поселился в келье, вблизи селения. Так начал свою подвижническую жизнь и Антоний Великий. Так подвизались и прежде Антония многие ревнители благочестивой жизни.

Молитва, псалмопение, богомыслие были главным занятием Макария в его келье. Для снискания пропитания он плел корзины. Один из его знакомых приходил к нему, брал у него рукоделие, продавал и на вырученные деньги доставлял ему пищу. Добродетельная жизнь Макария, его благочестивые, мудрые наставления обратили на него всеобщее внимание, и жители одного близлежащего селения пришли и сделали его против его воли у себя клириком. Но Макарий, по любви к уединению, ушел в другое, более отдаленное место, где прежний знакомец нашел его и доставлял ему нужное.

Недолго и здесь Макарий наслаждался ненарушимым безмолвием, которого сильно желало его сердце. Скоро стали собираться к нему ищущие наставлений. Кроме того, здесь постигло его искушение, которое мог выдержать так, как он выдержал, только муж, подкрепляемый силою Духа Святого. В близлежащем селении одна девица сделалась беременною и оклеветала Макария как виновника ее греха. Кротко, без ропота перенес Макарий бесчестие и удары, которым подвергли его жители селения. Он принял даже на себя обязанность доставлять пропитание девице и для сего изнурял себя усиленными трудами. Но Промысл чудесным образом обнаружил невинность святого подвижника. Когда наступило время родить несчастной, она подверглась страшным мучениям и не могла разрешиться от бремени, пока пред всеми не объявила невинности Макария и не назвала действительного виновника ее греха. Мучимые раскаянием за оскорбление, без вины нанесенное отшельнику, жители селения собрались к нему просить прощения. Услышав это, Макарий скрылся в дальнейшую пустыню — скитскую.

В пустыне Ливийской, недалеко от обильных селитрою озер (Нитрийских), доселе существуют четыре монастыря. Один из них называется монастырем Святого Макария, а прочие три — Абу-Макар (то есть отца Макария), и вся страна — Макариевой пустыней. Развалины стен и зданий показывают, что здесь прежде много было обителей. Без сомнения, это есть то место, куда удалился Макарий Египетский. Гора Нитрийская и лежащая за нею пустыня были уже заселены иноками. Здесь была пустыня келий. Жительству иноков здесь положил начало преподобный Аммоний, с благословения Великого Антония. Пустыня скитская еще на целые сутки пути была далее пустыни келий. Это была дикая песчаная пустыня, где изредка только встречались ключи с едва сносною для питья водою. Сюда не было и проложенной дороги, путь направляли по течению звезд.

Но вскоре после того, как поселился здесь Макарий, сюда собралось много ревнителей благочестия, которые вверяли себя руководству сего подвижника. По своим высоким подвигам, по своему непрестанному стремлению к совершенству они более подобны были Ангелам, нежели человекам. Несколько десятков тысяч насчитывалось иноков в пустынях египетских, но скитские иноки славились между всеми по совершенству жизни и по своей мудрости. Чем страшнее была пустыня скитская, тем более требовалось мужества, чтобы селиться в ней. Таких только и принимал Макарий к себе.