Эта книга задумана как простое и доходчивое, написанное на общедоступном уровне исследование библейского учения о сотворении мира, его следствий, проблем и вопросов истолкования. Мы сравним креационизм с эволюционизмом, христианское мировоззрение со светским гуманизмом и так далее. В книгу включены основные библейские тексты о сотворении мира. Это исследование может послужить введением в научный метод и обзором основ естественных наук, затрагивающим противоречия между светским и христианским мировоззрениями.

Грейди Ш. Макмертри - Сотворение мира и наше мировоззрение

Н. Новгород, изд-во «Агапе», 2011.— 150 с.

ISBN 978-5-88930-072-4

Грейди Ш. Макмертри - Сотворение мира и наше мировоззрение - Содержание

Введение

Вступление

Интеллектуальная честность

Великие вопросы по первым одиннадцати главам Бытия (часть 1)

Великие вопросы по первым одиннадцати главам Бытия (часть 2)

Ноев Ковчег

Книга Иова — великая научная книга Писания

Сотворение мира в псалмах

Девять великих «доказательств» эволюции

Люди жили по 900 лет?

Христиании и охрана окружающей среды

Сложность вселенной

Список дополнительной литературы

Грейди Ш. Макмертри - Сотворение мира и наше мировоззрение - Книга Иова — великая научная книга Писания

О книге Иова отзываются как о самой завораживающей и в то же самое время самой позабытой книге Библии. Большинство довольствуется оценкой ее литературного стиля или анализом ее философского содержания. Однако книга Иова описывает природу и деятельность Сатаны, подтверждает буквальное истолкование повествования Бытия 1-11 о сотворении мира, но обходит стороной вопрос о причинах страданий праведников. У книги Иова двойное назначение. Во-первых, она иллюстрирует верховную власть Бога над всеми ангелами: как падшими, гак и свитыми. Во-вторых, она подчеркивает первостепенную важность факта сотворения мира.

Книга Иова - литературный шедевр на злободневную тему

Возможно, книга Иова — древнейшая в Библии, а Иов назван Божьим пророком. Иов умер через 140 лет после событий, описанных в книге. Учитывая, что до начала этих событий у него было десять взрослых детей, можем заключить, что Иов жил около 2000 года до нашей эры — прежде Авраама и Моисея, прежде возникновения Израильского народа ( Иов 42:16). Это видно из того, что книга Иова не упоминает ни о них, ни о судьях, царях, пророках, Моисеевом законе или заповедях. Мы знаем, правда, что еще до Моисея Божественные законы были известны людям, включая Иова и Авраама, хотя и не были записаны (Бытие 26:5; Иов 22:22; 23:12). Хотя Иов приносил жертвы, ни Моисеева система жертвоприношений, ни священники ни разу не упоминаются (Бытие 8:20; 22:13; Иов 1:5; 42:7-9). Книга рассказывает о событиях, описанных в Бытии и произошедших до рождения Иова, но ничего не говорит о более позднем периоде.

Итак, книга Иова — вымысел или правдивое и томное жизнеописание? Автор заявляет, что его рассказ правдив. Четыре главы цитируют Бога слово в слово, а другие главы описывают события, происходящие на небесах. Если правда здесь переплетается с вымыслом, то это — богохульство. Для пророка Иезекииля и апостола Иакова Иов был реальным человеком наряду с Ноем и Даниилом (Иезекииль 14:14; Иакова 5:11). Апостол Павел, несомненно, считал Иова реальным лицом и процитировал Иова 5:13 в 1 Коринфянам 3:19.

Книга Иова входит в категорию «книг мудрости» ветхозаветного канона. Она являет собой прекрасный пример древнееврейской драматической поэзии. Хотя не все утверждения этой книги выражают Божественную истину, мы знаем, что каждое ее предложение было записано по Божьему вдохновению (2 Тимофею 3:16).

Книга Иова представляет собой также и великолепный пример силлогизма со следующей логикой: Бог наказывает грешников; Иов был выбран для наказания; следовательно, Иов виновен в тайном грехе. Этот силлогизм повторяется три раза в главах 4—26. Иов по очереди отвечает на первую предпосылку каждого из своих друзей, затем — на вторую и третью. Однако в жизни Иова не найдено никакого тайного греха. Защищаясь, Иов основывает свою невиновность на четырех утверждениях, в равной степени относящихся к любому современному верующему:

1. Он был прощен (Иов 7:21)

2. У него есть посредник (Иов 9:33)

3. Он пережил спасение (Иов 13:16)

4. У него есть Искупитель (Иов 19:25)

При изучении книги Иова полезно руководствоваться следующим общим планом книги:

1. Пролог (главы 1—2)

2. Иов взывает о своем несчастье и отчаянии (глава 3)

3. Первый цикл силлогизма (главы 4—14)

4. Второй цикл силлогизма (главы 15—21)

5. Третий цикл силлогизма (главы 22—31)

6. Монолог Елиуя, пытающегося исправить всех остальных (главы 32—37)

7. Божий ответ и проверка научных знаний (главы 38—41)

8. Эпилог (глава 42)

Читая книгу Иова, большинство людей задаются вопросом: «Почему праведные страдают?» Но книга Иова совсем не рассматривает этот вопрос, потому что ее замысел — в ином. После всего пережитого Иов полностью восстанавливается и преуспевает более прежнего, тогда как многие благочестивые люди страдают и не получают возмещения. К тому же, многие мучаются и совсем не получают избавления, а грешники наслаждаются здоровьем, успехом и долголетием. Ответ на этот вопрос следует искать в другом месте.