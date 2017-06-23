Одного из преподавателей автора как-то спросили: «Как лучше всего читать книгу Откровения?» Тот ответил: «Быстро!» Ответ подобного рода нельзя назвать нетипичным. Пройти между Сциллой и Харибдой в вопросах истолкования непросто. Внимание одних поглощено связью между пророчествами и текущими событиями. С другой стороны, можно заподозрить, что большинство церквей игнорирует присутствие этой книги в Библии. В любом случае люди упускают каноническую функцию Откровения как вдохновляющей вершины библейского повествования.

Этот краткий комментарий на книгу Откровения написан в помощь занятому студенту. Читая лекции по Откровению в Институте Теологии и Христианского служения в Санкт-Петербурге, я столкнулся с нехваткой солидных комментариев на книгу Откровения, доступных на русском языке. Данный комментарий - попытка исправить такую ситуацию. Он призван проникнуть за смысловую завесу Апокалипсиса от Иоанна и ясно изложить студентам его центральное послание как для первых слушателей и читателей, так и для сегодняшней церкви. Мои лекции по Откровению в 2005 и 2006 годах были с энтузиазмом восприняты студентами Института и более широким кругом слушателей в Университете Санкт-Петербурга. Им я и посвящаю свой комментарий.

Аллан МакНикол - Откровение откровения - Комментарий на Апокалипсис Иоанна

Перевод с английского Е. Разинов

Пер. с англ. - СПб: Свежинцев Е.Е.,2007.- 88с.

ISBN 978-5-94041-022-5

Аллан МакНикол - Откровение откровения - Комментарий на Апокалипсис Иоанна - Содержание

Предисловие

Вступление

Структура писем семи церквям в Асии

Небесное видение Иоанна: Видение Бога и Агнца на небесах (4:1-5:14)

Агнец

Семь труб: кризис углубляется (8:2-11:18)

Семь чаш гнева: разрешение имперского кризиса (11:19-16:21)

Легенда об Аполлоне и императоры

Судьба отступнического града-жены и ее союзников (17:1-21:8)

Появление непорочного града-жены: Нового Иерусалима (21:9-22:5)

Теологические темы

Цитируемые труды

Аллан МакНикол - Откровение откровения - Комментарий на Апокалипсис Иоанна - Литературная структура и форма Из четырех основных типов литературы в Новом Завете (Евангелие, история [Деяния Апостолов], послание и апокалипсис) Откровение - яркий пример последнего. Первые же слова книги заявляют, что это откровение (по-гречески: апокалипсис) Иисуса Христа. Формально книга является апокалипсисом с приложением эпистолярного начала и окончания (см. письма Нового Завета). Основное содержание книги - серия видений, дающих эзотерическую информацию о небесном мире и его воздействии на историю (апокалипсис) (4:1-22:5). Ему предшествует раздел 1:4-3:22, серия писем, представляющих видение Иисуса Иоанном, который находится на земле и еще не взят на небеса (4:1). Начиная с 1:4-8 здесь, как и в большинстве новозаветных писем, изложено вступление с включением приветствий и именами отправителя и адресатов, сопровождаемое доксологией. В 1:9-20 Иоанн как представитель называет семь церквей и излагает свое видение Христа, явившегося и ходящего средин них как Сына Человеческого, обозревающего Свои светильники. Затем каждая из семи церквей получает отдельное послание (2:1-3:22). Таким образом, раздел 1:4-3:22 - это видение в форме письма. Оно содерлсит послание Иисуса Христа церквям, и дополняет видения, почерпнутые в небесном мире (4:1-22:5). Как пролог (1:1-3), так и эпилог (22:6-21) производят впечатление того, что собранные в разделе 1:4-22:5 видения представляют собой законченный литературный труд.

Контекст апокалипсиса и апокалиптическая литература

В общепринятом понимании слово «апокалипсис» относится к чрезвычайным кризисным ситуациям, заканчивающимся «крушением». К сожалению, такой широко распространенный взгляд отпугивает многих людей от изучения Откровения. Кроме того, он совершенно искажает природу и функции древней апокалиптической литературы. Хотя Откровение 1:1 кажется первым литературным трудом, называющим себя апокалипсисом (Vielhauer, 582), книга Откровения вовсе не является первым древним произведением, заявляющим о раскрытии божественных тайн и хода истории. Среди иудеев в Ветхом Завете классическим способом разговора о раскрытии Богом Своих целей в отношении человечества было привлечение категории истории. Пророки по вдохновению возносились в небесные обители, и считалось, что они слышали намерения божественных сфер в отношении конкретной исторической ситуации Израиля (ср. 3 Цар. 22:19-28). Не стоит говорить о том, что такая информация всегда была ограниченной по масштабу. Бог решал не раскрывать людям все Свои советы и мудрость (Иов 38-39; 42:1-4; Сирах 3:21-24). Но позднее, в период между заветами, эта перспектива начинает меняться. Определенные книжники среди иудеев называли себя получателями мудрости великих мудрецов прошлого, таких, как Енох, Илия или Ездра. Книжники верили, что эти мудрецы совершали путешествия в небесный мир в сопровождении ангелов, и оставили после себя наследие информации о космосе, состоянии умерших, и других эзотерических вопросах. Письменные отчеты об этом наследии включают в себя такие книги, как 1-е Еноха, Апокалипсис Илии, 4-ю Ездры, и 2-ю Баруха. Обычно такая литература называется апокалиптической (Charlesworth, 1:3-4). Наиболее ясное ее выражение в Новом Завете- это книга пророка Даниила, главы 7-12. Первые читатели Откровения были знакомы с такой литературой, которая была распространена повсеместно не только среди евреев, но и в греко-римском мире. В отличие от сегодняшнего дня, когда «апокалипсис» означает неумолимо надвигающуюся катастрофу, древним эти писания позволяли заглянуть в неизведанное, и строить надежду на существование трансцендентной сферы, гарантирующей итоговое правосудие и порядок во вселенной.

Лучший перевод слова «апокалипсис» в Опер. 1:1, обычно переводимого как «Откровение», - это «снятие покрова». Как в обрядах почетный сановник снимает покров со статуи, так и Откровение в первом столетии заявляет о раскрытии тайн и замыслов Бога для Своего народа. Но это не следует понимать превратно. Откровение, в отличие от произведений Нострадамуса в позднем средневековье, не есть закодированный набор символов, дающий нам конкретную информацию о будущем ходе истории; скорее, оно напоминает нам о том, кто управляет ходом истории. Оно учит читателя тому, что жизнь - не совокупность всего того, что мы воспринимаем своими органами чувств. Подобные взгляды на реальность зачастую являются неполными и искаженными. Нам нужно понять, что драма нашей жизни разыгрывается на гораздо более широкой сцене - сцене сокрытой Божественной перспективы. Откровение заявляет от раскрытия этой перспективы церквям первого столетия в восточной Азии. Откровение утверждает, что, несмотря на видимость противоположного, Голгофский Агнец, а не римский цезарь является владыкой и Повелителем истории, и в итоге распространит Свою верховную власть над всем творением.

С точки зрения процедуры Иоанн облекает Божественную весть в ошеломляющее разнообразие литературных приемов и образов в русле основных форм письма и пророческо-апокалиптической структуры. Не претендуя на исчерпывающий перечень, отметим появление фрагментов гимнов (4:8, 11; 5:9; 7:15-17; 11:17-18; 15:3-4; 18:66); насмешек (18:2-24); символизма и нумерологии (9:1-6; 12:1-17; 13:17-18; 17:1-14); и творческое использование олицетворения (Рим изображен как храмовая блудница [17:1-6]). Все это составляет собой захватывающее литературное произведение, увлекающее внимательного читателя.

Больше все характеризует Откровение пристрастность в том, что сегодняшние ученые называют интертекстуальность. Хотя автор Откровения не приводит прямых цитат из других мест Писания, он повторяет, вплетает и напоминает поразительное число сюжетов и образов из большей части Ветхого Завета, осуществляя достойное завершение библейской истории. Интертекстуальность в Откровении не только включает в себя ссылки на отдельные образы (напр., учения Валаама в 2:14), но и задействует такие основные библейские идеи, как суд и исход, переработанные вне своего Ветхозаветного контекста в интересах завершения христианской истории (7:9-17; 15:2-4). Иногда даже структура некоторых глав имеет тесную взаимосвязь со структурой библейской книги (видения, Откр. 19-21 с заключительными главами Иезекииля). При такой насыщенности библейскими образами и метафорами книгу Откровения невозможно по-настоящему оценить во всей полноте без достаточного знакомства со всей библейской историей.