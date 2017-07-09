Начала толкований

Протоиерей И. Мейендорф указывает на две причины, сделавшие экзегезу универсальным способом понимания.

Во-первых, аллегорический метод дает возможность толковать все исторически конкретное, а стало быть, преходящее в качестве символов неизменной реальности. Для эллинистического мира это очень важная возможность. Следует помнить, что универсализация культуры, происходившая на основе греческого элемента, требовала неимоверных усилий от представителей «негреческих» культур: чтобы усвоить и понять все греческое, чтобы, попросту, перевести все явления современной им жизни на свои родные языки.

Но культура требовала и обратного перевода, перевода на греческий. В результате сама ткань эллинистической культуры была греческой во многом лишь с виду. Например, такая неизменная греческая ценность, какой была пайдейа, обнаруживается — очень естественным для истории культуры, но наверняка очень странным, скажем для грека классической поры, образом — политической ценностью. Пайдейа теперь это не только то искусство, которое помогает человеческой природе достичь природой же определенного совершенства, но и всемогущее стратегическое оружие сначала империи Птолемеев, а затем и Пергама. В самом деле, что помимо образования может так эффективно утвердить универсализм культуры, получающий свое материальное выражение в имперских амбициях? Что еще может так тесно связать греческую пайдейю и восточную империю? По-видимому, мало что еще, раз императоры вкладывают неограниченное количество ресурсов в строительство и содержание Александрийской библиотеки. Именно в виду этой эллинизации, происходившей, разумеется не без участия «эллинизируемых», новая культура требовала определенных усилий и со стороны самих греков. Пока задача сводилась только к пониманию этой новизны, привнесенной в общую культуру «варварскими» народами, задача была вполне разрешимой.

Разрешимой тем более, что развитие собственно греческой софистическо-перипатетической традиции позволяет легко представить греческую культуру на этапе коллекционирования и подведения итогов, на котором мы и застаем ее все в той же Александрийской библиотеке. Разумеется, у греков был свой путь в эллинизм. Но только еще не было своего пути в христианство. С самого Воплощения и апостольской проповеди в мире появилась куда более мощная объединительная сила, чем пайдейа. Таким образом, христианство как раз и стало тем камнем преткновения, о который бились волны греческой интеллектуальной культуры. Для грека в самом деле было непонятно, как Бог может не только меняться, но самым очевидным образом умаляться, когда еще Платон

учил, что бог, будучи совершенным, изменяться не может, поскольку само изменение совершенства означает его ухудшение. Да и как могут исторические описания еврейского народа стать Священным Писанием для греков? Именно эту сложность ставит И. Мейендорф в качестве первой причины, необходимости символического понимания Ветхого Завета.

Экзегеза, стало быть, давала возможность принятия греками истории иудейского народа как собственной в виду нового христианского единства всех вообще народов и единства всех вообще людей во Христе.