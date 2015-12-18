После суда 1525 г. и заточения в Иосифо-Волоколамский монастырь литературная деятельность преподобного Максима Грека надолго прервалась. Впрочем, на суде 1531 г. обвинение утверждало, что осужденный, находясь в монастыре, говорил о своей невиновности. распространял свои сочинения и взгляды: «покаяния и исправления не показоваше, и неповинна во всем себе глаголаше, и отреченая мудроствоваше, и послания писаша» (Судные списки. С. 97).

Прямыми показаниями источников, которые позволили бы принять или опровергнуть это свидетельство, мы не располагаем;неизвестны сочинения Максима Грека, которые можно было бы датировать временем между 1525–1531 гг.

Необходимо учитывать тенденциозность речи Даниила, поскольку целью суда 1531 г. было обоснование отказа удовлетворить просьбу афонского прота Анфима об освобождении ученого монаха и его возвращении в Ватопед; она была высказана, как можно предполагать, в его грамоте Василию III, датированной тем же годом, что и год второго суда («лѣта 7039-го») и содержавшей поздравления по случаю рождения наследника, будущего Ивана Грозного (август 1530 г.). Судьи и обвинители не сочли возможным удовлетворить просьбу прота и создали «презумпцию виновности» (Опись 1626. С. 71; Синицына 20082. С. 30–31). Условием снятия отлучения и освобождения было покаяние осужденного, поэтому и появилось процитированное высказывание митрополита Даниила.

В суровых условиях заточения, при запрете иметь перо и чернила, узник сохранял жажду писать. В двух рукописных сборниках волоколамского происхождения обнаружены краткие греческие тексты (стихи из Псалтыри), процарапанные заостренной деревянной палочкой (каламом) на чистых листах, письмо принадлежит Максиму Греку, что определено Б. Л. Фонкичем (Фонкич 20031. С. 85–88). Рукопись (РГБ. Ф. 113, Вол. 152. Л. 454–455), содержащая греческое письмо (Псалтырь с восследованием),была написана Герасимом Замыцким, возможно, когда он был монахом волоколамского монастыря (Кузьмин, Синицына 2006. С. 158). С ним, по-видимому, можно идентифицировать Герасима, адресата одного из сочинений Максима Грека (о том, что святыни,находящиеся в руках «поганых», не теряют своей святости); в казанском издании оно было опубликовано по списку без имени адресата, но в Румянцевском собрании содержится текст с именем («честнѣишии отче Герасиме») (Журова. Ч. 2. С. 156).

Преподобный Максим Грек - Сочинения том 2

Рукописные памятники Древней Руси, 2014

ISBN 978-5-9905759-6-7

Преподобный Максим Грек - Сочинения том 2 - Содержание

Введение (Н. В. Синицына)

• Творчество преподобного Максима Грека 30–50 гг. XVI в. и собрание избранных сочинений из 47 глав (Н. В. Синицына)

Тексты Иоасафовского собрания

Предисловие сказающе вкратцѣ силу книжкы сеа

• 1. Исповѣдание православныа вѣры Максима инока изъ Святыа Горы, им же извѣщаетъ о Христѣ Иисусѣ всякаго православнаго священника же и князя, что по всему истиннѣиши есть православенъ инокъ, всю православную вѣру съблюдаа цѣлу и непремѣнну и непорочну

• 2. Молитва ко Пречистѣи Богородици, в тои же отчясти винословие о страсти Спасовѣ

• 3. Пѣснь благодарьствена къ пресвятѣи Троици глаголема въ всю Свѣтлую недѣлю Святыа Пасхы

• 4. Сказание, какаа словеса реклъ бы Петръ, отверглься Христа и плакася горко

• 5. Слово о Рожествѣ Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в томъ же и на иудѣя

• 6. Слово обличително на еллиньскую прелесть

• 6-а. Греческая версия

• 7. Слово похвалное къ святым апостолом Петру и Павлу, в том же обличение и на латыньскыа три болшиа ереси

• 8. Слово обличително на агаряньскую прелесть и умыслившаго еа сквернаго пса Моамефа

• 9. Слово о том же къ благовѣрным на богоборца пса Моамефа, в нем же и Сказание отчасти о кончинѣ вѣка сего

• 10. Слово обличително вкупѣ и развращателно лживаго писания Афродитиана персянина зломудреннаго

• 11. Слово отвѣщателно о исправлении книгъ рускых, в нем же и на глаголющих, яко плоть Господня по въскресении из мрътвыхъ неописана бысть. Чтущеи внимаите прилѣжно и разсужаите богоугодно, вкупе и человѣколюбно

• 12. Словцо отвѣчятелно о книжном исправлении

• 13. Того же инока Максима Грека Слово о том, яко Промысломъ Божимъ, а не звѣздами и колесом счястиа вся человѣчьскаа устраяються

• 14. Бесѣда Души и Уму, по вопросу и отвѣту, о еже откуду страсти ражаются въ них, в том же и о божественѣмъ промыслѣ и на звѣздочетцѣх

• 15. Словеса душеполезна зѣло внимающим ихъ, бесѣдуеть Умъ къ Души своеи, в томъ же и на лихоимьство

• 16. Слово о покаании .

• 16-а. Греческая версия

• 17. На несытное чрево и безчисленых золъ виновно иночьствующимъ

• 18. Словеса на обьщую прелесть мечтаемыхъ во снѣ сониих

• 19. Слово о покаании велми душеполезно вѣрою и любовию нелицемѣрною внимающим его и с разумом трезвеным прочитающим его

• 20. Стязание о извѣстном иночьскомъ жительствѣ, лица же стязующихся Филоктимонъ да Актимонъ, сирѣчь Любостяжетелныи да Нестяжателныи

• 21. Какыа рѣчи реклъ бы убо к Съдѣтелю всѣм епископъ тферьскыи съжжену бывшу събръному храму и всему двору его и всѣм имѣниом и самому граду и множаишим иным храмом и двором и людем погорѣвшим гнѣвомъ Божиим въ лѣте 45-мъ осмыа тысящи июлиа 22, и какыи отвѣщает ему боголѣпнѣ всѣх Господь, им же и внымати подобает съ страхомъ и вѣрою нелицемѣрною

• 22. Сложение вкратцѣ о бывшемъ пожарѣ тверскомъ, въ томъ же и похвала о обновлении церковного украшения,бывшаго боголюбивымъ епископомъ тверскимъ Акакиемъ

• 23. Слово благодаьствено къ Господу нашему Иисусу Христу о бывшеи победе на крымскаго пса прѣдстательством владычицы нашеа Пресвятыа Богородицы, при благовѣрномъ великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ всея Руси, въ лѣто 49 8-а тясящи

• 24. Слово к начяльствующему на земли

• 25. Главы поучителны к начяльствующим правовѣрно

• 26. Слово пространнѣе излагающе съ жалостию нестроениа и бесчиниа цареи и властелѣхъ послѣдняго вѣка сего

• 27. Словцо к смеющим трижды глаголати «аллилуиа» чрез преданиа церковнаго, а четвертое «слава тебе Боже»

• 28. От Еаугелиа, еже от Иоанна .

• 29. Того же инока Максима Грека Сказание противу глаголющих, яко плотским съвокуплением и рождьством хотяще множитися человѣчьскыи род, аще не согрѣшили праотци

• 30. Сказание о иже свышнемъ мирѣ и о спасении душь наших Господу помолимся

• 31. Сказание о Июдѣ предатели на Аполинария

• 32. Слово къ хотящим оставляти жены своя без вины законныя и ити въ иноческое житие

• 33. Сказание, како знаменоватися крестным знамением

• 34. Сказание, яко не подобаеть отнюдь внимати глаголющим:не быти прочее им божественѣи литургии, не поспѣвшимъ приити къ чтению божественаго Еуагелия

• 35. О освящении водѣ на заутриа святых богоявлении

• 36. Слово поучително вкупѣ же и обличително прелести звѣздочетстѣи утѣшително живущим въ скръбѣхъ

• 37. Послание къ нѣкоему иноку, бывшу въ игуменѣх, о нѣмецкои прелести,глаголемѣи фортунѣ, и о колесѣ ея

• 38. Слово въспоминательно о исправлении иноческаго житиа къ нѣкоим честным инокыням, и яко исплънение Еуагельскых заповѣдеи съ и есть въ истину страх Божии

• 39. Словеса акы от лица Пресвятыя Богородици к лихоимцом и скверным и всякыя злобы исполненным,а каноны всякыми и различными песьнми угожати чающим

• 40. Послание къ нѣкоему другу его, въ немъ же толкование нѣкоихъ рѣчении неудобь разумѣваемыхъ въ божественномъ писании

• 41. Послание к иному некоему другу, в нем же сказание триех некых взыскании, нужных всякому рачителю книжному

• 42. Сказание къ глаголющимъ, яко во всю Свѣтлую недѣлю солнце не заходя стояло, и того ради глаголютъ:единъ день всю Свѣтлую недѣлю

• 43. Повесть самовидца бывша мучению некоего новоявленна мученика в Гречестеи земли

• 44. Сказание ко отрицающимся на поставлении и кленущимся своимъ рукописаниемъ русскому митрополиту и всему Священному собору, еже не приимати поставления на митрополию и на владычество отъ Римскаго папы латынския вѣры и отъ Цареградскаго патриарха аки во области безбожныхъ турковъ поганаго царя, и поставленнаго отъ нихъ не приимати

• 45. Съвѣт къ събору православному на Исака жидовина, влхъва и чародѣя и прелестника

• 46. Сказание о птице неясыти

• 47. Словеса възставлятелна къ покаянию

• 48[47-а]. Похвалная епи о преподобном Иоаннѣ, нареченном Тревеликом

• 49[47-б]. Похвалнаа епи о блаженѣи Фомаиди, мечемъ убитѣи от своего свекра.

• 50[47-в]. Похвална епи о нѣкоторои добропобѣднѣи мученици,еи же имя Потамиа, еже тлъкуется рѣчнаа

• 51[47-г]. Похвалнаа епи к нѣкоему пречюдному древнему мученику,его же имя невѣдомо

Текстологические комментарии (Н. В. Синицына)

Список сокращений в ссылках на источники и литературу

Указатель шифров использованных рукописей

Указатель имен

Преподобный Максим Грек - Сочинения том 2

Что касается фактов биографии, то второй период жизни Максима Грека в России, в отличие от первого, почти не отражен в документальных источниках, может быть, за исключением лишь грамот патриархов с просьбой о его освобождении (1545 и 1546 гг.). Поэтому фактами биографии становятся акты творчества, творческая биография. Имеются также «Сказания» о Максиме Греке, рассказывающие о некоторых обстоятельствах его жизни.

В литературе достаточно распространено мнение, что после второго суда 1531 г. его положение облегчилось в тверском Отроче монастыре под покровительством епископа Акакия. Принято считать, что Судный список, излагая приговор 1531 г., допускает неточность в отношении Максима Грека и сообщает место его заточения согласно приговору 1525 г. — Иосифов монастырь — вместо Твери, куда он был отправлен после суда, согласно «Выписи о втором браке Василия III». Однако не исключено,что ошибку делает не Судный список, а «Выпись» и что после суда 1531 г. Максим был отправлен снова в Волоколамский монастырь на тех же жестоких условиях, что и прежде (так что даже не понадобилось составлять новые грамоты), а перевод в Тверь произошел позже. В послании митрополиту Даниилу «уже извержену» он пишет, имея в виду второй суд: «оковы пакы дасте ми, и пакы азъ заточенъ, и пакы затворенъ и различными озлоблении озлобляемъ…» (Журова. Ч. 2. С. 138).

В следующем после второго суда году («в лѣто 7040-е») написано краткое сочинение, в котором автор сообщает о себе: «в темнице затворенъ и скръбя»; следовательно, по крайней мере в период между сентябрем 1531 г. — августом 1532 г. он оставался в условиях темничного заточения. Но облегчение, улучшение положения все же произошло: узник получил возможность писать, и первым сочинением был названный «плач»: «Сия Словеса сътворилъ есть инокъ въ темници затворенъ и скръбя, ими же себе утѣшаше и утвръжаше въ тръпѣнии въ 7 тысяч и 40-ное лѣто» (Журова. Ч. 2. С. 131). Это — самое раннее известное сочинение второго периода.

Этим же годом датировано начало работы автора по составлению собрания своих сочинений (см. далее). Следовательно, конец 1531–1532 годы были ознаменованы возобновлением литературного творчества преп. Максима Грека, и дата «Словес»-плача появилась не случайно, т. к. она обозначила время возвращения к творческому труду. Свои сочинения он датировал, надо полагать, если они были связаны с важными событиями либо его личной, либо общественной жизни. Можно напомнить, что среди сочинений первого периода датировано лишь одно, и это тоже весьма примечательная дата: 1524 год; сочинение посвящено опровержению предсказанного в венецианском астрологическом Альманахе на февраль 1524 г. нового всемирного потопа (Сочине-

ния. Т. 1. С. 311). К 30-м гг. относится еще одно сочинение с датой — по поводу тверского пожара 1537 г. (тексты № 21, 22 настоящего издания).