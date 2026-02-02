Максим Исповедник - Мистагогия
Есть мыслители, защищающие свои идеи и постоянно уступающие в малом, чтобы сохранить главное. Есть мыслители более редкие, которые отстаивают и все подробности своих построений, умея подобрать самые точные и изумительные доводы. Но реже всех вырастают мыслители, стоящие на страже не только мыслей, но и толкований и объяснений. Для них форма не менее важна, чем содержание, — потому что форма передает не одни лишь факты, но и способ отношения к ним, способ созерцания, угадывания и внимательного размышления. Максим Исповедник относится к последнему роду философов, и даже если мы не признаем его чемпионом среди них, то почтение к нему будет безмерно.
Максим Исповедник родился около 580 г. в семье константинопольского патриция — как и все выходцы из высшего сословия, он получил домашнее образование. Привычка к внимательным уединенным размышлениям, приобретенная с детства, много раз помогала ему в жизни. Споря с множеством оппонентов, он никогда не выходил из себя, умел быть задумчивым даже в разгар спора, а истолкование сложных фраз из Библии предпочитал любым, даже с амым увлекательным построениям. Именно как толкователь Библии, умевший рассмотреть парадокс с разных сторон, не снижая его остроты, Максим Исповедник и вошел в классическое христианское богословие.
Происхождение готовило Максиму блестящую карьеру, и в молодые годы, вероятно, он успел поработать администратором, но, предпочитая книжные занятия, стал в зрелом возрасте монахом, а примерно к пятидесяти годам и игуменом монастыря, находившегося всего в нескольких милях от Константинополя. Опыт Максима Исповедника помогает лучше понять историю монашества, не сводя его ни к отшельничеству в пустынях, ни к убежищу тогдашних маргиналов, яростных и необузданных, и потому нуждавшихся в систематической культуре наставлений. Близость столицы позволяла Максиму участвовать в ее интеллектуальной жизни, уклоняясь от жизни политической: политика, как и любая другая человеческая деятельность, становилась для него лишь притчей, примером, необходимым на пути к истинной жизни, но не вмещающим ее.
Преподобный Максим Исповедник - Мистагогия
пер. с др.-греч. А. И. Сидорова; вступит. ст. А. В. Маркова
М. : РИПОЛ классик, 2019. 240 с.
Серия "TEO-LOGOS"
ISBN97 8-5-386-10566-2
Преподобный Максим Исповедник - Мистагогия - Содержание
Александр Марков. Как милость меняет ход истории
Преподобный Максим Исповедник МИСТАГОГИЯ
Послание к Иоанну Кубикуларию о любви
Четыре сотни глав о любви
Толкование на молитву Господню
Мистагогия
- Введение
- I. Каким образом и как Святая Церковь есть образ и изображение Бога
- II. О том, как и каким образом Святая Церковь есть образ мира, состоящего из сущностей видимых и невидимых
- III. О том, что Святая Церковь есть также образ только чувственного мира
- IV. О том, как и каким образом Святая Церковь Божия символически изображает человека и сама изображается им как человек
- V. О том, как и каким образом Святая Церковь Божия есть образ и изображение души самой по себе
- VI. Как и каким образом Священное Писание называется человеком
- VII. Как и каким образом мир называется человеком, а человек — миром
- VIII. Что символизирует первый вход [архиерея] в священное Собрание и последующие за тем действия
- IX. Что показывает вход народа в Святую Церковь Божию
- X. Что символизируют божественные чтения
- XI. Что символизируют божественные песнопения
- XII. Что означают возглашения «мир всем»
- XIII. Символом чего, в собственном и частном смысле слова, является чтение святого Евангелия и последующие за ним тайнодействия
- XIV. Символом чего, в общем смысле слова, является божественное чтение святого Евангелия
- XV. Символом чего является закрытие врат Святой Церкви после [чтения] святого Евангелия
- XVI. Что означает вход святых даров
- XVII. Символом чего является божественное лобзание
- XVIII. Что означает божественный символ веры
- XIX. Что означает славословие Трисвятого
- XX. Символом чего является святая молитва: «Отче наш, иже еси на небесех»
- XXI. Что означает окончание таинственного священнодействия, завершающегося песнопениями «Един Свят, Един Господь» и прочее
- XXII. Как и каким образом в каждом из описанных [действий] созерцается отдельно обожительное и совершенное состояние души, постигаемой самой в себе
- XXIII. О том, что первый вход святого Собрания есть символ душевных добродетелей
- XXIV. Какие таинства осуществляет и совершает посредством священнодействий, установленных для святого Собрания, в верующих и с верой собирающихся [в храме] всегда пребывающая [в Церкви] благодать Святого Духа
Заключение
Десять глав о добродетели и пороке
No comments yet. Be the first!