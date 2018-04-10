Письма великого византийского богослова Максима Исповедника (580–662 гг.) занимают среди его произведений далеко не второстепенное и не малозначащее место. Правда, в них мы не найдем и следа монофелитских споров, в которых св. Максим играл важную роль и которые заставили его разработать точное учение о двух волях и действиях (энергиях) Христа — учение, послужившее основанием для решений VI Вселенского собора (третьего Константинопольского).

Однако, это молчание дает нам повод вместе с Ларсом Тунбергом, превосходным знатоком Исповедника, подчеркнуть, что «остальные стороны богословия Максима и внесенного им вклада — или, скорее, более широкий контекст его мысли — оказались несколько в тени из-за того, что внимание сосредоточивалось на его борьбе с монофелитством», и что «он оказался способен найти право славное решение монофелитской проблемы, скорее, именно благодаря своей работе по синтезу и исправлению учения предшествовавшей богословской традиции». Часть этой работы и будет представлена в настоящей книге. Некоторые из писем даже числятся среди главнейших произведений св. Максима. Именно им и будет посвящено наше изложение.

Преп. Максим Исповедник - Письма

Перевод с древнегреческого Егора Начинкина, предисл. Ж.- К. Ларше, комм., научн. ред., сост. Г. И. Беневича

Изд. 2-е, испр. и дополн.

Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2015 - 352 с.

ISBN: 978-5-903525-77-5

ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ

Преп. Максим Исповедник - Письма - Содержание

От составителя

Ж.-К. Ларше. Введение

I. Значение писем

II. Христологические письма 1. Введение 2. Христология Севира Антиохийского и его учеников 3. Взгляд преп. Максима на христологию Севира 4. Защита православной христологии через критику христологии монофизитской a) Две природы Христа и их сохранение после соединения б) Существуют две природы, а не одна в) Православный смысл выражения св. Кирилла «единая природа Бога Слова воплощенная» г) Ипостасное соединение природ д) Христос не является одной составной природой е) Составная ипостась Христа ж) «Природы, из которых, в которых и которые есть Христос» з) Общение идиом и) Человеческая природа Христа воипостазирована 5. Смысл Письма XIX

III. Письмо II, к кубикуларию Иоанну, «О любви»

IV. Особенный интерес, который представляют некоторые другие письма

V. Адресаты «писем» и биографические и исторические сведения о них

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Преп. Максим Исповедник. Письма

ПИСЬМА, ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Ф. КОМБЕФИСА (пер. Е. Начинкина)

Письмо I. Слово увещевательное в виде письма. Рабу Божиему господину Георгию, преблагословенному наместнику Африки

Письмо II. Кубикуларию Иоанну, о любви

Письмо III. Тому же

Письмо IV. Тому же, о печали по Богу

Письмо V. Константину

Письмо VI. Святейшему и блаженнейшему архиепископу Иоанну о том, что душа бесплотна

Письмо VII. Пресвитеру Иоанну о том, что душа и после смерти сохраняет действие мысли и не утрачивает ни одной из своих естественных способностей

Письмо VIII. Тому же

Письмо IX. Пресвитеру и игумену Фалассию

Письмо X. Кубикуларию Иоанну

Письмо XI. Игуменье о монахине, вышедшей из монастыря и раскаявшейся

Письмо XII. Кубикуларию Иоанну о правых догматах Церкви Божией и против еретика Севира

Письмо XIII. Краткое слово к иллюстрию Петру против учения Севира

Письмо XIV. Тому же послание учительное

Письмо XV. Об общем и особом, т. е. о сущности и ипостаси, Косьме, богоугоднейшему диакону Александрии

Письмо XVI. Тому же

Письмо XVII. Юлиану, схоластику Александрии, о церковном учении относительно воплощения Господа

Письмо XVIII. Написанное от лица Георгия, преблагословенного наместника Африки, александрийским монахиням, отпавшим от соборной Церкви

Письмо XIX. Пирру, святейшему пресвитеру и игумену

Письмо XX. Монашествующему Марину

Письмо XXI. Святейшему епископу Кидонии

Письмо XXII. Авксентию

Письмо XXIII. Пресвитеру Стефану

Письмо XXIV. Сакелларию Константину

Письмо XXV. Пресвитеру и игумену Конону

Письмо XXVI. Пресвитеру Фалассию, спросившему, как это некоторые из языческих царей, ради Божьего гнева, угрожавшего их подданным, приносили в жертву детей и родственников, и гнев прекращался, как описано у многих древних писателей

Письмо XXVII. Кубикуларию Иоанну

Письмо XXVIII. Епископу Кирисикию

Письмо XXIX. Тому же

Письмо XXX. Епископу Иоанну

Письмо XXXI. Тому же

Письмо XXXII. Авве Полихронию

Письмо XXXIII - XXXIX. Тому же

Письмо XL. Тому же пресвитеру и игумену Фалассию

Письмо XLI. Тому же

Письмо XLII. Тому же

Письмо XLIII. Кубикуларию Иоанну

Письмо XLIV. Тому же

Письмо XLV. Тому же

ПИСЬМА, НЕ ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Ф. КОМБЕФИСА

Письмо св. Максима к игумену Фалассию (Письмо А) (пер. З. А. Барзах)

Того же [Максима] к благочестивейшему Стефану, пресвитеру и игумену (Письмо B) (пер. З. А. Барзах)

Письмо от монаха Максима монаху Софронию, называемому Евкратом (Окончание Письма VIII) (пер. Г. И. Беневича)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Г. И. Беневич. По поводу Окончания Письма VIII преп. Максима

Приложение 2. Г. И. Беневич. Cвт. Софроний Иерусалимский, преп. Максим Исповедник и выход арабов-мусульман на сцену мировой истории

Приложение 3. Г. И. Беневич. Об обновленной датировке сочинений преп. Максима

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Summary

Преп. Максим Исповедник - Письма - От составителя

В настоящем издании читателю представлен аннотированный перевод корпуса Писем (латинское название: Epistulae) преп. Максима Исповедника. Под этим названием принято понимать не все эпистолярное наследие преп. Максима, но те его письма, которые были собраны и изданы под таким заглавием Ф. Комбефисом и входят в «Греческую пат рологию» Миня (PG 91. 364–649). Первый опыт издания русского перевода Писем преп. Максима был осуществлен нами в 2007 г. Однако в том издании практически отсутствовали комментарии, что было восполнено в настоящем томе, который, таким образом, стал первым аннотированным изданием перевода Писем преп. Максима на современный европейский язык. Кроме того, со временем возникло желание улучшить и сам перевод; он был отредактирован (в некоторых письмах существенно) совместными усилиями переводчика и научного редактора. Нами была произведена частичная сверка с оригиналом наиболее существенных в философско-богословском отношении мест перевода, вставлены по-гречески термины, используемые преп. Максимом, а кроме этого, расставлена пагинация в соответствии с PG. Расширен был и раздел «Приложения».

Таким образом, настоящее издание Писем преп. Максима существенно улучшено по сравнению с изданием 2007 г. Кроме пере вода писем, включенных в первое издание, на русский язык до этого переводилось только Ep 2 («О любви»), адресованное кубикуларию Иоанну, и адресованные ему же Ер 4 («О печали по Богу») и Ep 10 о происхождении царской власти. В настоящем из дании эти письма переведены заново Е. Начинкиным, как и остальные, вошедшие в основной корпус Писем преп. Максима. Из современных европейских языков Письма целиком были переведены на французский язык Э. Понсуа (E. Ponsoye) и изданы с предисловием известного специалиста по преп. Максиму Ж.-К. Ларше. Это предисловие с любезного разрешения автора мы приводим в настоящем издании. Кроме того, существуют переводы Писем на румынский — о. Думит ру Станилоа и на новогреческий — Игнатия Сакалиса.

К переводу писем, собранных Ф. Комбефисом, в настоящем издании мы прибавляем перевод ряда других писем преп. Максима, не входящих в его собрание. В частности, это сохранившееся только на латыни т. н. Ер A, адресованное ливийскому игумену Фалассию, сообщающее о поведении римских апокрисиариев в Константинополе при утверждении Северина папой и содержащее ценный материал по вопросу отношения преп. Максима к значению Римского престола, а также впервые изданное С. Л. Епифановичем Ер B, адресованное пресвитеру и игумену Стефану. Кроме этих двух писем, мы публикуем в нашем переводе окончание Ер 8, не вошедшего в текст этого письма, изданный Ф. Комбефисом. Этот отрывок, содержащий свидетельство об отношении преп. Максима к насильственному крещению иудеев и самарян, совершенному по приказу императора Ираклия эпархом Карфагена Георгием в 632 г., был издан в 1937 г. Р. Девреессом и представляет несомненный интерес.

Из не вошедших в настоящий том писем преп. Максима следует упомянуть, в первую очередь, т. н. Второе письмо к Фоме, которое было переведено на русский язык о. Нектарием (Яшунским). К числу писем преп. Максима относится и написанное в ссылке Письмо к монаху Анастасию, изданное Ф. Комбефисом в PG 90. 132A — 133A. В русском аннотированном переводе, уточняющем перевод проф. М. Д. Муретова с учетом издания П. Аллен и Б. Нейл, оно было опубликовано нами ранее». Часть писем преп. Максима, посвященных, главным образом, полемике с моноэнергизмом и монофелитством, входят в число т. н. Богословско-по лемических трактатов, перевод которых был недавно осуществлен. Тем не менее, мы сделали исключение для одного из писем, входящего в их число, — TP 12. Это письмо, адресованное экзарху Африки Петру, мы приводим в дополнении к корпусу Писем. Оно сохранилось только в отрывках на латыни в переводе Анастасия Библиотекаря.

Мы решили включить это произведение и в настоящий том, поскольку оно проливает свет на отношения преп. Максима с рядом адресатов Писем и является важным источником в отношении жизни и деятельности преп. Максима в момент, когда он, полностью солидаризуясь c позицией Рима, перешел к «боевым действиям» против сторонников Экфесиса. Это письмо, как и Ер A к Фалассию, важно для понимания отношения преп. Максима к Римскому престолу и его месту во Вселенской церкви. Письма, публикуемые в дополнении к основному корпусу Писем, как и письма, входящие в основной корпус, мы снабдили комментариями, дополняющими Предисловие Ж.-К. Ларше, а окончание Ер 8 сопроводили специальной историко-библиографической справкой и кратким разбором его проблематики (см. Приложение). Кроме этого, в Приложение нами была включена статья, посвященная первой реакции православных христиан — близкого преп. Максиму свт. Софрония Иерусалимского и самого преп. Максима — на вторжение арабов-мусульман (основа анализа реакции преп. Максима — отрывок из Ер 14).

Поскольку вопрос об адресатах многих писем преп. Максима остается в науке дискуссионным, и критического издания Писем до сих пор не существует, в переводе сохранены адресаты, указанные в собрании Ф. Комбефиса. Современное состояние вопроса об адресатах писем преп. Максима отражено во вступительной статье Ж.-К. Ларше, наших комментариях и Приложении 3. Среди издаваемых писем преп. Максима, философскими произведениями в классическом смысле этого слова являются только два — впрочем, весьма важных — письма, это Ер 6 и 7. При этом Ер 6, посвященное полемике против учения о том, что души телесны, было нами проанализировано (это отражено в комментариях) на предмет источников преп. Максима в предшествующей традиции христианской философской мысли, которая, в свою очередь, тесно связана с языческой философской мыслью эпохи поздней античности. В этом контексте в комментариях обсуждается вопрос о понимании преп. Максимом естественного умозрения.

Что касается Ер 7, то оно представляет собой важный источник для установления контекста написания главного экзегетического сочинения преп. Максима — Трудностей к Иоанну, поскольку было написано одновременно с ним. Анализ Ер 7, отраженный в комментариях, позволил установить, что в период написания Трудностей преп. Максим полемизировал не только с оригенизмом, как считалось до сих пор, но и с его радикальными оппонентами из влиятельных монахов-халкидонитов Северной Африки. Судя по этому же письму, крайний антиоригенизм, угрожающий православному учению об обожении, был широко распространен в это время в Византийской империи. Все это важно не только для изучения церковной истории и наследия преп. Максима, но и для понимания характера полемики православных с еретиками. Ереси, с которыми приходится бороться православным, обычно «ходят парами», так что и стратегия полемики преп. Максима с такими «парными» ересями весьма поучительна.

Ер 1, обращенное к префекту Карфагена Георгию по случаю угрозы отстранения его от должности, содержит разработку важнейших этических категорий античной и позднеантичной философии — «находящегося в нашей власти» (ἐφ' ἡμῖν) и «не находящегося в нашей власти» (οὐκ ἐφ' ἡμῖν) и учения о соотношении этих этических категорий и Промысла Божия. Ряд писем преп. Максима (напр., Ер 12–15, 17) содержит разработку философских понятий «ипостась», «сущность», «особенность», «качество» и др. в контексте бого словско -философских споров с монофизитами-севирианами. Особое внимание привлекает учение о числе в приложении к христологии, истоки и параллели к которому мы постарались выявить. Посвященное объяснению смысла и происхождения царской власти Ер 10 является важным источник для изучения политико-философских взглядов преп. Максима, которые тесно связаны у него с учением о единстве человеческого рода и спасении. Чрезвычайную ценность представляет Ер 2 к кубикуларию Иоанну («О любви»), в котором преп. Максим дает богословско-философское обоснование христианского учения о любви, тесно связанное для него не только с этикой и антропологией, но и с христологией и триадологией.

Однако и те письма, в которых преп. Максим выступает как учитель аскетики, наставник монашеской жизни, экзегет, церковно-политический деятель или просто любящий друг и ученик своих духовных учителей, являют его как философа и в классическом, и в специфически христианском смысле этого слова. Везде в письмах преп. Максима мы видим нераздельное единство опыта и его осмысления, как и единство любви к Богу и ближнему, составляющее суть христианской философии.

Вместе с тем, внимательно читая письма преп. Максима, мы можем лучше, чем из каких-либо других его сочинений, представить и некоторые особенности его личности, и характер его отношений с другими людьми, и его влияние и роль, которую он играл в церковной жизни своего времени, как и тот исторический контекст, в котором он жил, а также церковно-политические и духовные обстоятельства, в которых находились его адресаты. Войны, кровопролитие, борьба за власть, духовные и житейские искушения в мире никогда не прекращались. Бесстрастные письма святого, разумеется, посвящены не их описанию, но, чтобы их адекватно воспринимать, нужно иметь в виду тот исторический и просто «человеческий» контекст, в котором они писались. Письма преп. Максима — прекрасное свидетельство того, как можно сохранять бесстрастие и проявлять христианскую любовь, находясь в самой гуще мировой и церковной истории.

От имени авторского коллектива хотелось бы выразить признательность всем, кто прямо или косвенно помогал нам в подготовке этого тома: О. Л. Абышко, А. А. Белоусу, М. И. Бениной, Т. Н. Боровинской, Кристиану Будиньону, Филиппу Буту, А. Г. Дунаеву, В. И. Земсковой, иеромонахам Кириллу и Мефодию (Зинковским), О. А. Ковалевой, Дирку Краусмюллеру, Жан-Клоду Ларше, Антуану Леви, В. М. Лурье, Д. В. Панченко, Д. А. Поспелову, М. А. Яковлеву и Мареку Янковяку.

Г. И. Беневич, 2015 г.