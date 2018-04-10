Максим Исповедник - Письма
Письма великого византийского богослова Максима Исповедника (580–662 гг.) занимают среди его произведений далеко не второстепенное и не малозначащее место. Правда, в них мы не найдем и следа монофелитских споров, в которых св. Максим играл важную роль и которые заставили его разработать точное учение о двух волях и действиях (энергиях) Христа — учение, послужившее основанием для решений VI Вселенского собора (третьего Константинопольского).
Однако, это молчание дает нам повод вместе с Ларсом Тунбергом, превосходным знатоком Исповедника, подчеркнуть, что «остальные стороны богословия Максима и внесенного им вклада — или, скорее, более широкий контекст его мысли — оказались несколько в тени из-за того, что внимание сосредоточивалось на его борьбе с монофелитством», и что «он оказался способен найти право славное решение монофелитской проблемы, скорее, именно благодаря своей работе по синтезу и исправлению учения предшествовавшей богословской традиции». Часть этой работы и будет представлена в настоящей книге. Некоторые из писем даже числятся среди главнейших произведений св. Максима. Именно им и будет посвящено наше изложение.
Преп. Максим Исповедник - Письма
Перевод с древнегреческого Егора Начинкина, предисл. Ж.- К. Ларше, комм., научн. ред., сост. Г. И. Беневича
Изд. 2-е, испр. и дополн.
Санкт-Петербург: Издательство Олега Абышко, 2015 - 352 с.
ISBN: 978-5-903525-77-5
ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ
Преп. Максим Исповедник - Письма - Содержание
От составителя
Ж.-К. Ларше. Введение
- I. Значение писем
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II. Христологические письма
- 1. Введение
- 2. Христология Севира Антиохийского и его учеников
- 3. Взгляд преп. Максима на христологию Севира
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4. Защита православной христологии через критику христологии монофизитской
- a) Две природы Христа и их сохранение после соединения
- б) Существуют две природы, а не одна
- в) Православный смысл выражения св. Кирилла «единая природа Бога Слова воплощенная»
- г) Ипостасное соединение природ
- д) Христос не является одной составной природой
- е) Составная ипостась Христа
- ж) «Природы, из которых, в которых и которые есть Христос»
- з) Общение идиом
- и) Человеческая природа Христа воипостазирована
- 5. Смысл Письма XIX
- III. Письмо II, к кубикуларию Иоанну, «О любви»
- IV. Особенный интерес, который представляют некоторые другие письма
- V. Адресаты «писем» и биографические и исторические сведения о них
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Преп. Максим Исповедник. Письма
- ПИСЬМА, ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Ф. КОМБЕФИСА (пер. Е. Начинкина)
- Письмо I. Слово увещевательное в виде письма. Рабу Божиему господину Георгию, преблагословенному наместнику Африки
- Письмо II. Кубикуларию Иоанну, о любви
- Письмо III. Тому же
- Письмо IV. Тому же, о печали по Богу
- Письмо V. Константину
- Письмо VI. Святейшему и блаженнейшему архиепископу Иоанну о том, что душа бесплотна
- Письмо VII. Пресвитеру Иоанну о том, что душа и после смерти сохраняет действие мысли и не утрачивает ни одной из своих естественных способностей
- Письмо VIII. Тому же
- Письмо IX. Пресвитеру и игумену Фалассию
- Письмо X. Кубикуларию Иоанну
- Письмо XI. Игуменье о монахине, вышедшей из монастыря и раскаявшейся
- Письмо XII. Кубикуларию Иоанну о правых догматах Церкви Божией и против еретика Севира
- Письмо XIII. Краткое слово к иллюстрию Петру против учения Севира
- Письмо XIV. Тому же послание учительное
- Письмо XV. Об общем и особом, т. е. о сущности и ипостаси, Косьме, богоугоднейшему диакону Александрии
- Письмо XVI. Тому же
- Письмо XVII. Юлиану, схоластику Александрии, о церковном учении относительно воплощения Господа
- Письмо XVIII. Написанное от лица Георгия, преблагословенного наместника Африки, александрийским монахиням, отпавшим от соборной Церкви
- Письмо XIX. Пирру, святейшему пресвитеру и игумену
- Письмо XX. Монашествующему Марину
- Письмо XXI. Святейшему епископу Кидонии
- Письмо XXII. Авксентию
- Письмо XXIII. Пресвитеру Стефану
- Письмо XXIV. Сакелларию Константину
- Письмо XXV. Пресвитеру и игумену Конону
- Письмо XXVI. Пресвитеру Фалассию, спросившему, как это некоторые из языческих царей, ради Божьего гнева, угрожавшего их подданным, приносили в жертву детей и родственников, и гнев прекращался, как описано у многих древних писателей
- Письмо XXVII. Кубикуларию Иоанну
- Письмо XXVIII. Епископу Кирисикию
- Письмо XXIX. Тому же
- Письмо XXX. Епископу Иоанну
- Письмо XXXI. Тому же
- Письмо XXXII. Авве Полихронию
- Письмо XXXIII - XXXIX. Тому же
- Письмо XL. Тому же пресвитеру и игумену Фалассию
- Письмо XLI. Тому же
- Письмо XLII. Тому же
- Письмо XLIII. Кубикуларию Иоанну
- Письмо XLIV. Тому же
- Письмо XLV. Тому же
ПИСЬМА, НЕ ВОШЕДШИЕ В СОБРАНИЕ Ф. КОМБЕФИСА
- Письмо св. Максима к игумену Фалассию (Письмо А) (пер. З. А. Барзах)
- Того же [Максима] к благочестивейшему Стефану, пресвитеру и игумену (Письмо B) (пер. З. А. Барзах)
- Письмо от монаха Максима монаху Софронию, называемому Евкратом (Окончание Письма VIII) (пер. Г. И. Беневича)
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1. Г. И. Беневич. По поводу Окончания Письма VIII преп. Максима
- Приложение 2. Г. И. Беневич. Cвт. Софроний Иерусалимский, преп. Максим Исповедник и выход арабов-мусульман на сцену мировой истории
- Приложение 3. Г. И. Беневич. Об обновленной датировке сочинений преп. Максима
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Summary
Преп. Максим Исповедник - Письма - От составителя
В настоящем издании читателю представлен аннотированный перевод корпуса Писем (латинское название: Epistulae) преп. Максима Исповедника. Под этим названием принято понимать не все эпистолярное наследие преп. Максима, но те его письма, которые были собраны и изданы под таким заглавием Ф. Комбефисом и входят в «Греческую пат рологию» Миня (PG 91. 364–649). Первый опыт издания русского перевода Писем преп. Максима был осуществлен нами в 2007 г. Однако в том издании практически отсутствовали комментарии, что было восполнено в настоящем томе, который, таким образом, стал первым аннотированным изданием перевода Писем преп. Максима на современный европейский язык. Кроме того, со временем возникло желание улучшить и сам перевод; он был отредактирован (в некоторых письмах существенно) совместными усилиями переводчика и научного редактора. Нами была произведена частичная сверка с оригиналом наиболее существенных в философско-богословском отношении мест перевода, вставлены по-гречески термины, используемые преп. Максимом, а кроме этого, расставлена пагинация в соответствии с PG. Расширен был и раздел «Приложения».
Таким образом, настоящее издание Писем преп. Максима существенно улучшено по сравнению с изданием 2007 г. Кроме пере вода писем, включенных в первое издание, на русский язык до этого переводилось только Ep 2 («О любви»), адресованное кубикуларию Иоанну, и адресованные ему же Ер 4 («О печали по Богу») и Ep 10 о происхождении царской власти. В настоящем из дании эти письма переведены заново Е. Начинкиным, как и остальные, вошедшие в основной корпус Писем преп. Максима. Из современных европейских языков Письма целиком были переведены на французский язык Э. Понсуа (E. Ponsoye) и изданы с предисловием известного специалиста по преп. Максиму Ж.-К. Ларше. Это предисловие с любезного разрешения автора мы приводим в настоящем издании. Кроме того, существуют переводы Писем на румынский — о. Думит ру Станилоа и на новогреческий — Игнатия Сакалиса.
К переводу писем, собранных Ф. Комбефисом, в настоящем издании мы прибавляем перевод ряда других писем преп. Максима, не входящих в его собрание. В частности, это сохранившееся только на латыни т. н. Ер A, адресованное ливийскому игумену Фалассию, сообщающее о поведении римских апокрисиариев в Константинополе при утверждении Северина папой и содержащее ценный материал по вопросу отношения преп. Максима к значению Римского престола, а также впервые изданное С. Л. Епифановичем Ер B, адресованное пресвитеру и игумену Стефану. Кроме этих двух писем, мы публикуем в нашем переводе окончание Ер 8, не вошедшего в текст этого письма, изданный Ф. Комбефисом. Этот отрывок, содержащий свидетельство об отношении преп. Максима к насильственному крещению иудеев и самарян, совершенному по приказу императора Ираклия эпархом Карфагена Георгием в 632 г., был издан в 1937 г. Р. Девреессом и представляет несомненный интерес.
Из не вошедших в настоящий том писем преп. Максима следует упомянуть, в первую очередь, т. н. Второе письмо к Фоме, которое было переведено на русский язык о. Нектарием (Яшунским). К числу писем преп. Максима относится и написанное в ссылке Письмо к монаху Анастасию, изданное Ф. Комбефисом в PG 90. 132A — 133A. В русском аннотированном переводе, уточняющем перевод проф. М. Д. Муретова с учетом издания П. Аллен и Б. Нейл, оно было опубликовано нами ранее». Часть писем преп. Максима, посвященных, главным образом, полемике с моноэнергизмом и монофелитством, входят в число т. н. Богословско-по лемических трактатов, перевод которых был недавно осуществлен. Тем не менее, мы сделали исключение для одного из писем, входящего в их число, — TP 12. Это письмо, адресованное экзарху Африки Петру, мы приводим в дополнении к корпусу Писем. Оно сохранилось только в отрывках на латыни в переводе Анастасия Библиотекаря.
Мы решили включить это произведение и в настоящий том, поскольку оно проливает свет на отношения преп. Максима с рядом адресатов Писем и является важным источником в отношении жизни и деятельности преп. Максима в момент, когда он, полностью солидаризуясь c позицией Рима, перешел к «боевым действиям» против сторонников Экфесиса. Это письмо, как и Ер A к Фалассию, важно для понимания отношения преп. Максима к Римскому престолу и его месту во Вселенской церкви. Письма, публикуемые в дополнении к основному корпусу Писем, как и письма, входящие в основной корпус, мы снабдили комментариями, дополняющими Предисловие Ж.-К. Ларше, а окончание Ер 8 сопроводили специальной историко-библиографической справкой и кратким разбором его проблематики (см. Приложение). Кроме этого, в Приложение нами была включена статья, посвященная первой реакции православных христиан — близкого преп. Максиму свт. Софрония Иерусалимского и самого преп. Максима — на вторжение арабов-мусульман (основа анализа реакции преп. Максима — отрывок из Ер 14).
Поскольку вопрос об адресатах многих писем преп. Максима остается в науке дискуссионным, и критического издания Писем до сих пор не существует, в переводе сохранены адресаты, указанные в собрании Ф. Комбефиса. Современное состояние вопроса об адресатах писем преп. Максима отражено во вступительной статье Ж.-К. Ларше, наших комментариях и Приложении 3. Среди издаваемых писем преп. Максима, философскими произведениями в классическом смысле этого слова являются только два — впрочем, весьма важных — письма, это Ер 6 и 7. При этом Ер 6, посвященное полемике против учения о том, что души телесны, было нами проанализировано (это отражено в комментариях) на предмет источников преп. Максима в предшествующей традиции христианской философской мысли, которая, в свою очередь, тесно связана с языческой философской мыслью эпохи поздней античности. В этом контексте в комментариях обсуждается вопрос о понимании преп. Максимом естественного умозрения.
Что касается Ер 7, то оно представляет собой важный источник для установления контекста написания главного экзегетического сочинения преп. Максима — Трудностей к Иоанну, поскольку было написано одновременно с ним. Анализ Ер 7, отраженный в комментариях, позволил установить, что в период написания Трудностей преп. Максим полемизировал не только с оригенизмом, как считалось до сих пор, но и с его радикальными оппонентами из влиятельных монахов-халкидонитов Северной Африки. Судя по этому же письму, крайний антиоригенизм, угрожающий православному учению об обожении, был широко распространен в это время в Византийской империи. Все это важно не только для изучения церковной истории и наследия преп. Максима, но и для понимания характера полемики православных с еретиками. Ереси, с которыми приходится бороться православным, обычно «ходят парами», так что и стратегия полемики преп. Максима с такими «парными» ересями весьма поучительна.
Ер 1, обращенное к префекту Карфагена Георгию по случаю угрозы отстранения его от должности, содержит разработку важнейших этических категорий античной и позднеантичной философии — «находящегося в нашей власти» (ἐφ' ἡμῖν) и «не находящегося в нашей власти» (οὐκ ἐφ' ἡμῖν) и учения о соотношении этих этических категорий и Промысла Божия. Ряд писем преп. Максима (напр., Ер 12–15, 17) содержит разработку философских понятий «ипостась», «сущность», «особенность», «качество» и др. в контексте бого словско -философских споров с монофизитами-севирианами. Особое внимание привлекает учение о числе в приложении к христологии, истоки и параллели к которому мы постарались выявить. Посвященное объяснению смысла и происхождения царской власти Ер 10 является важным источник для изучения политико-философских взглядов преп. Максима, которые тесно связаны у него с учением о единстве человеческого рода и спасении. Чрезвычайную ценность представляет Ер 2 к кубикуларию Иоанну («О любви»), в котором преп. Максим дает богословско-философское обоснование христианского учения о любви, тесно связанное для него не только с этикой и антропологией, но и с христологией и триадологией.
Однако и те письма, в которых преп. Максим выступает как учитель аскетики, наставник монашеской жизни, экзегет, церковно-политический деятель или просто любящий друг и ученик своих духовных учителей, являют его как философа и в классическом, и в специфически христианском смысле этого слова. Везде в письмах преп. Максима мы видим нераздельное единство опыта и его осмысления, как и единство любви к Богу и ближнему, составляющее суть христианской философии.
Вместе с тем, внимательно читая письма преп. Максима, мы можем лучше, чем из каких-либо других его сочинений, представить и некоторые особенности его личности, и характер его отношений с другими людьми, и его влияние и роль, которую он играл в церковной жизни своего времени, как и тот исторический контекст, в котором он жил, а также церковно-политические и духовные обстоятельства, в которых находились его адресаты. Войны, кровопролитие, борьба за власть, духовные и житейские искушения в мире никогда не прекращались. Бесстрастные письма святого, разумеется, посвящены не их описанию, но, чтобы их адекватно воспринимать, нужно иметь в виду тот исторический и просто «человеческий» контекст, в котором они писались. Письма преп. Максима — прекрасное свидетельство того, как можно сохранять бесстрастие и проявлять христианскую любовь, находясь в самой гуще мировой и церковной истории.
От имени авторского коллектива хотелось бы выразить признательность всем, кто прямо или косвенно помогал нам в подготовке этого тома: О. Л. Абышко, А. А. Белоусу, М. И. Бениной, Т. Н. Боровинской, Кристиану Будиньону, Филиппу Буту, А. Г. Дунаеву, В. И. Земсковой, иеромонахам Кириллу и Мефодию (Зинковским), О. А. Ковалевой, Дирку Краусмюллеру, Жан-Клоду Ларше, Антуану Леви, В. М. Лурье, Д. В. Панченко, Д. А. Поспелову, М. А. Яковлеву и Мареку Янковяку.
Г. И. Беневич, 2015 г.
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