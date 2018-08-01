Максим Исповедник - Творения
Одиннадцативековая история державы ромеев поражает какой-то своей законченной целостностью и внутренней органичностью. Подобный «парадокс Византии» породил среди исследователей целую научную дискуссию по проблеме «континуитета» и «дисконтинуитета» в византийской истории. Как обычно, на сей счет высказывались крайние точки зрения, и истина (опять же, как обычно) обретается, скорее всего, посередине их. Однако думается, что момент преемственности в большей степени, чем момент «разрыва» и «прерывности», является доминирующим началом в этой истории. Уже один факт органичного «вырастания» Византии из Римской империи, заставляющий ученых по-разному датировать исходный пункт истории державы ромеев, говорит в пользу этого.
Тем не менее не следует забывать, что в основе данного факта лежит другой, внешне менее заметный, ибо он произошел в сфере Духа, запечатлевающего Собой эмпирическую историю, — факт разрыва с языческим прошлым. Языческая держава римлян превратилась в христианскую империю. Поскольку процесс христианизации затянулся на несколько столетий, был чрезвычайно сложным и мучительным, то духовный смысл этого важнейшего события во многом ускользает от нас, скованных дебелостью греховной плоти. Очи телесного ума нашего зрят лишь явления земной истории, да и то весьма смутно, а духовные события священной истории Домостроительства Божия, накладывающиеся на земную ткань явлений, определяющие ее и сочетающие ее с вневременным и вечным бытием, как правило, с трудом поддаются нашему восприятию.
Творения преподобного Максима Исповедника
В 2-х томах, 1993-94 гг.
ПСТГУ
Серия "Святотческое наследие"
Творения преподобного Максима Исповедника - Книга I - Богословские и аскетические трактаты
Из-во "Мартис", 1993 г.
Перевод, вступительная статья и комментарии А. И. СИДОРОВА
Творения преподобного Максима Исповедника - Книга I - Богословские и аскетические трактаты - Содержание
-
Сидоров А. И. Преподобный максим исповедник: эпоха, жизнь, творчество
-
Слово о подвижнической жизни
-
Главы о любви
-
Послание к Иоанну Кувикуларию о любви
-
Мистагогия
-
Толкование на молитву Господню
-
К Феопемпту Схоластику
-
Толкование на 59 псалом
-
Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия
-
Различные богословские и домостроительные главы
-
Десять глав о добродетели и пороке
Комментарии
Указатель цитат из священного Писания
Творения преподобного Максима Исповедника - Книга I - Богословские и аскетические трактаты - Введение
В упомянутой истории Домостроительства Божия (центральной осью которой является Воплощение Бога Слова — Рождество Христово) событие превращения языческой империи в христианскую державу имеет первостепенное значение. Его можно сравнить, пожалуй, с моментом избрания ветхого Израиля в качестве «народа Божия» или с фактом крещения Руси.
Именно христианство, а точнее говоря Православие, и стало главным определяющим фактором единства и цельности державы ромеев, будучи «основной стихией народной жизни в Византии, ее глубочайшим, самым чутким жизненным нервом»[1]. Православная вера и являлась тем цементирующим духовным составом, который накрепко связал воедино телесные части византийского общества, придал им внутреннюю соразмерность и устойчивость. Православие проникло во все поры его, наложило свой неизгладимый отпечаток на государственную жизнь Византии, ее законодательство и быт, оформило всю ее культуру.
И даже сама гибель Византии как бы венчает торжествующим аккордом удивительную тысячелетнюю симфонию ее: Византия предпочла скорее остаться верной Православию, чем купить себе несколько столетий призрачного телесного существования ценой измены ему, ценой унии с католичеством, которая была бы равнозначна духовному самоубийству державы ромеев. Именно поэтому, умерев телесно, Византия нетленными письменами запечатлела себя на небесной хартии Домостроительства Божия о нас, заполнив одну из самых ярких и впечатляющих страниц священной истории, сопрягающей в себе земное с вечным. Эта верность Православию позволила Византии оставить и в земной истории свою преемницу — святую Русь, которая (какие бы разноречивые суждения ни высказывались на сей счет) является несомненной и прямой наследницей державы ромеев[2].
Однако, улавливая в свете Божественного Промысла духовный смысл исторического бытия Византии, было бы глубоко ошибочным идеализировать его. «Дух» и «буква» истории совсем не тождественны, а часто даже встают, как кажется, во внешнее противоречие друг с другом. Священная история определяет земную историю, но последняя началась, собственно говоря, с грехопадения, и грех, даже после того, как Спаситель на Кресте попрал смерть, имеет мощную инерцию и оказывает сильнейшее сопротивление Промыслу Божиему. Это можно наблюдать как в жизни отдельного человека, так и в жизни целых народов. Перефразируя известные слова св. Апостола Павла (Рим. 5,20), дерзнем сказать, что там, где преизобилует благодать, усиливается натиск греха на благодать. Поэтому земная история, рассматриваемая с точки зрения священной истории, представляется как постоянная «духовная брань».
Особенно явственно она ощущается в истории иудеев — ветхозаветного народа Божия, некогда избранного Богом и не смогшего (в основной своей массе) подтвердите свое богонзбранничество подвигом веры, и в истории русского народа-богоносца, носящего Бога в себе, но не всегда оказывающегося на высоте призвания своего, а порой падающего в темные и беспросветные глубины богоборчества и богоостав-леиности, готового иногда, наподобие древних иудеев, кричать: «Распни Его», а затем потоками собственной крови смывающего свой грех. История державы ромеев также является ярким примером подобной «духовной брани», которая скрывается под плотяниым покровом земных событий ее. И, конечно, в первую очередь она определяет течение и ход истории византийской Церкви. Не ставя перед собой широких задач охвата всей этой истории, обратимся только к одной странице ее и наметим основные этапы развития моиофелитских споров, без понимания которых невозможно понимание личности и миросозерцания прей. Максима Исповедника.
Творения преподобного Максима Исповедника - Книга II - Вопросоответы к Фалассию
Из-во "Мартис", 1994 г.
Творения преподобного Максима Исповедника - Книга II - Вопросоответы к Фалассию - Содержание
СИДОРОВ А. И. Монументальное творение преподобного
Максима Исповедника
ЕПИФАНОВИЧ С. Л. Предисловие
Максима монаха пролог к помещенным на полях схолиям
Максима монаха к Фалассию, благочестивейшему пресвитеру и игумену о различных затруднительных местах священного писания...
Вопросы I - LV
КОММЕНТАРИИ
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТАТ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Творения преподобного Максима Исповедника - Книга II - Вопросоответы к Фалассию - Предисловие
Известное под сокращённым названием «Вопросоответов к Фалассию» - огромное сочинение преп. Максима, занимающее первое место в издании его творений, в хронологическом отношении является одним из позднейших его произведений, почти что подведением итогов его подвижнической жизни. Ранее этого сочинения написано было другое весьма содержательное и лишь немного уступающее ему по объему сочинение Ambigua, «Изъяснение трудных мест в словах св. Григория Богослова».
Ранее его также, по-видимому, написаны «Истолкование молитвы Господней» и «Мистагогия» (толкование на литургию), примыкающие по общему своему характеру к Ambigua. Не говорим уже о «Слове подвижническом» и «Главах о любви», которые в виду их сравнительно примитивного характера можно считать самыми ранними произведениями св. отца и с которых собственно лучше всего было бы начинать изучение и чтение преп. Максима, чтобы под его собственным руководством войти в содержание его глубокомысленных созерцаний. Как сравнительно поздно написанное сочинение, рассчитанное притом на читателей, знакомых с предшествующими сочинениями преп. Максима, «Вопросоответы к Фалассию» могут на первых порах представить немало затруднений для начинающего читателя, незнакомого, например, с учением св. отца о практической философий (деятельно любомудрии), т. е. подвижнической жизни, — о чем можно составить себе представление по «Слову подвижническому» и «Главам о любви», — или с учением о «естественном (духовном) созерцании» бытия и заключенных в нем идей и пр., — о чем подробно говорится в Ambigua.
Но при достаточной углубленности все же и подобного рода трудности могут отпасть сами собою. Вообще же говоря, начать чтение преп. Максима с «Вопросоответов» интересно в том отношении, что это сочинение, как завершительное в ряду мистико-созерцательных творений преп. отца, знакомит с высшими плодами его духовной жизни и потому заслуживает особенного внимания. Не даром и сам преп. Максим/уделил ему исключительное внимание, о чем красноречиво говорят и размеры сочинения, — это самое большое из вcex творений св. отца, - и приложенные к нему самим автором схолии.
Преподобный Максим Исповедник - Полное собрание творений
Издательство: Мартис, 1993 г.
Амбигвы к Иоанну
Амбигвы к Фоме
Беседа о покаянии
Вопросоответы к Фалассию
Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия
Главы о любви
Десять глав о добродетеле и пороке
Диспут с Пирром
К Ионну Кубикуларию
К Феопемпту слоластику
Комментарии прп. Максима Исповедника на книгу святого Дионисия Ареопагита «О таинственном богословии»
Мистагогия
Панайотис К. Христу - О бесконечности человека
Письмо 10 Иоанну Кубикуларию
Письмо Иоанну постельничему о печали по Боге
Послание XV к Косьме, диакону из Александрии
Послание к Фоме
Различные богословские и домостроительные главы
Слово о подвижнической жизни
Старец и ученик
Толкование на молитву Господню
Толкование на псалом 59
Умозрительные и деятельные главы выбранные из семисот глав Греческого Добротолюбия
Беседа о покаянии
Вопросоответы к Фалассию
Главы о богословии и о домостроительстве воплощения Сына Божия
Главы о любви
Десять глав о добродетеле и пороке
Диспут с Пирром
К Ионну Кубикуларию
К Феопемпту слоластику
Комментарии прп. Максима Исповедника на книгу святого Дионисия Ареопагита «О таинственном богословии»
Мистагогия
Панайотис К. Христу - О бесконечности человека
Письмо 10 Иоанну Кубикуларию
Письмо Иоанну постельничему о печали по Боге
Послание XV к Косьме, диакону из Александрии
Послание к Фоме
Различные богословские и домостроительные главы
Слово о подвижнической жизни
Старец и ученик
Толкование на молитву Господню
Толкование на псалом 59
Умозрительные и деятельные главы выбранные из семисот глав Греческого Добротолюбия
Comments (3 comments)