Максимов - Практическая психофилософия
Большое спасибо за то, что решили прочитать мою третью книгу по психофилософии. По-хорошему, по-правильному, во вступлении я должен долго и желательно умно рассказывать о том, что такое психофилософия, каковы ее задачи, принципы и т. д. Не знаю, как Вам, дорогой читатель, но мне делать «по-правильному» (то есть ровно так, как принято) всегда было неинтересно. Я не буду долго объяснять Вам суть психофилософии. Вместо этого я предлагаю Вам ознакомиться с ее главными принципами, а также со словарем основных терминов психофилософии. И то и другое, как мне представляется, позволяет довольно точно понять, что такое психофилософия. Впрочем, я не исключаю, что какие-то выводы или понятия покажутся Вам неясными; что ж, в этом случае я могу только отослать Вас к первым книгам по психофилософии, в которых я, как мог, объяснял и основные термины, и ключевые принципы. С чем-то Вы не согласитесь. Скажем, один мой близкий друг категорически не приемлет мое определение веры. Отлично. Оттолкнувшись от него или даже оттолкнув его, Вы можете прийти к своему пониманию любого термина. Но согласитесь, что для начала разговора нужно понять, какой смысл вкладывает в важнейшие слова. Во время чтения (при желании) Вы можете возвращаться к этим страницам для того, чтобы понять, что я имею в виду под тем или иным термином, или еще раз посмотреть четкую формулировку принципов, о которых я так или иначе говорю в книге.
Андрей Максимов - Практическая психофилософия
К. : Конформ Стайл, 2017. 288 с.
ISBN 978-617-660-266-8
ISBN 978-617-660-266-8
Андрей Максимов - Практическая психофилософия - Содержание
Вместо вступления
- Основные принципы психофилософии
- Словарь основных терминов психофилософии
1. Мы все — психологические консультанты
- Кто наши шаманы?
- Куда податься, когда плохо?
- Три выхода в одну дверь
- Психофилософия — это не психология
2. Психология: шаги из бездны
- Психология лечит, а не учит
- Психология. Россия. XX век
- Великий Павлов и «невеликая психология»
- Психология. Россия. XXI век
- Помогая другим — помогаешь себе
3. Эта ненормальная норма
- Ремонтируем головы. Не все
- Мир не без здоровых людей?
- Норма — это логика
- Психофилософия и дети
- Соучаствовать в другом
4. Человек — как тайна
- Камень, который нельзя познать
- Поддержка — не в силе, а в понимании
- Слово — как семя
- Призвание — это желание
- Одной на всех логики не бывает
- Доверчивость вместо борьбы
5. Перед Вами сидит центр Вселенной и плачется на жизнь
- ... И больше никакие
- Хочу ощущать мир
- Общение — это поиск открытий
- Два уха и один язык
- Глаза — проводники чувств
6. Советчики и антисоветчики
- Советы — за, советы — против
- Совет да приказ
- Расширить суженный взгляд
- Желание — как движитель
- Договориться: договорить себя
7. Человек — часть энергии мира
- Почему не прижилась мильеза
- Реальность дается или строится?
- Человек — не наблюдатель, а строитель
- Реальность — это выбор
- Мы волеем мир
8. Привычка менять привычки
Книги, вдохновившие меня
Если не хочется вставать по утрам, потому что не ждешь от наступающего дня ничего хорошего... Да если ему просто неуютно жить, он заплутал в жизни, запутался в своих взаимоотношениях с близкими и далекими людьми — куда ему податься? Казалось бы, ответ очевиден: к специалистам. Однако со своими психологическими проблемами наши люди предпочитают ходить не к профессионалам, а друг к другу. На своей страничке в «Фейсбуке» я провел опрос — спросил людей: «Куда вы обращаетесь, когда возникают психологические проблемы?» Мне ответили тысяча с лишним человек. Был ли мой опрос репрезентативным?
Не так давно из замечательной книги Дэвида Майерса «Социальная психология» я узнал, что, собственно говоря, означает этот таинственный термин «репрезентативный опрос». «Поразительно, — пишет Майерс, — но если в исследовании участвуют 1200 случайно отобранных людей (неважно, изучаем ли мы население какого-либо города или всей страны), на 95 % можно быть уверенным в том, что ошибка определения не превысит 3 %.
Представьте себе, — продолжает известный американский ученый, — огромный кувшин, наполненный бобами, половина из которых красные, а половина — белые. Отберите, не глядя, 1200 штук, и можете на 95 % быть уверенными в том, что среди отобранных вами бобов от 47 % до 53 % красные. И не имеет никакого значения, сколько бобов в кувшине — 10 тысяч или 100 миллионов... Как по нескольким капелькам крови можно судить о состоянии всего организма, так и по случайной выборке можно судить обо всем населении». Удивительная закономерность, не так ли? Едва ли не мистического свойства, но с ученым не поспоришь...
Честно говоря, я досконально не подсчитывал точное количество участвующих в моем опросе, но их было как раз где-то около 1200. (Сумма ответов, понятно, чуть больше, нежели число участников, поскольку некоторые предлагали несколько вариантов.) Но, с другой стороны, это мои «фейсбучные френды» и френды моих френдов — то есть люди весьма определенные. Поэтому не убежден, что результаты опроса можно считать строго научными. Но, если говорить совсем честно, для меня это не так уж и важно: результаты показали то, о чем и я, и Вы, дорогой читатель, и сами догадывались.
Итак, когда у людей возникают психологические проблемы, они обращаются:
- Вчера или завтра?
- Страдание — враг жизни
- Привычки — это серьезно
- Привыкни к новому
- Без гнева и печали
- Якоря реальности
- Одиночество — это проблема?
- Одиночество — это выбор?
- Одиночество само не рождается?
- Волшебные вопросы
- Стеснительность равна высокомерию
- Что случилось?
- Комплекс внести!
- Воспитание комплексов
- Детские комплексы — не приговор
- Стыд, стесняющий жизнь
- Человек жив другими
- Я — хороший, я — плохой
- Реализация себя
- Научиться любить?
- Определение любви
- Любовь — как познание
- Секс — это тест
- Любите ли Вы?
- Любят ли Вас?
- Финал любви
- Что такое эгоизм?
- Эгоизм — дитя комплексов
- Настройся на любовь к себе
- Жизнь и смерть внутреннего человека
- В поисках горизонта
- Что такое самоисповедь?
- Письменные беседы
- Стань себе другом
- Верите ли вы в Бога?
- Церковь зримая и незримая
- Христианство — религия радости
- Психофилософские критерии Веры
- Молитва и психология
- Человек — это его убеждения
- Убеждения — кирпичи реальности
- Убеждения и свобода
- Убеждения — это программа
- Желание стать другим
- Как слышите? Прием!
- Так вот ты какой, невроз
- Невротический человек — больной человек
- Невроз — дитя дисгармонии
- Расслабьтесь, все хорошо
- Успокойтесь. Но не до конца
- Желания и смысл
- Не забывая о сознательном
- Состояние, а не болезнь
- Степень печали
- Движение и речь
- Жизнь минус желания равно депрессия
- Старость: заслуга или вина?
Книги, вдохновившие меня
Андрей Максимов - Практическая психофилософия - Куда податься, когда плохо?
Если у человека возникают психологические проблемы, если окружающий мир и он сам как часть этого мира вызывают страх...
Если не хочется вставать по утрам, потому что не ждешь от наступающего дня ничего хорошего... Да если ему просто неуютно жить, он заплутал в жизни, запутался в своих взаимоотношениях с близкими и далекими людьми — куда ему податься? Казалось бы, ответ очевиден: к специалистам. Однако со своими психологическими проблемами наши люди предпочитают ходить не к профессионалам, а друг к другу. На своей страничке в «Фейсбуке» я провел опрос — спросил людей: «Куда вы обращаетесь, когда возникают психологические проблемы?» Мне ответили тысяча с лишним человек. Был ли мой опрос репрезентативным?
Не так давно из замечательной книги Дэвида Майерса «Социальная психология» я узнал, что, собственно говоря, означает этот таинственный термин «репрезентативный опрос». «Поразительно, — пишет Майерс, — но если в исследовании участвуют 1200 случайно отобранных людей (неважно, изучаем ли мы население какого-либо города или всей страны), на 95 % можно быть уверенным в том, что ошибка определения не превысит 3 %.
Представьте себе, — продолжает известный американский ученый, — огромный кувшин, наполненный бобами, половина из которых красные, а половина — белые. Отберите, не глядя, 1200 штук, и можете на 95 % быть уверенными в том, что среди отобранных вами бобов от 47 % до 53 % красные. И не имеет никакого значения, сколько бобов в кувшине — 10 тысяч или 100 миллионов... Как по нескольким капелькам крови можно судить о состоянии всего организма, так и по случайной выборке можно судить обо всем населении». Удивительная закономерность, не так ли? Едва ли не мистического свойства, но с ученым не поспоришь...
Честно говоря, я досконально не подсчитывал точное количество участвующих в моем опросе, но их было как раз где-то около 1200. (Сумма ответов, понятно, чуть больше, нежели число участников, поскольку некоторые предлагали несколько вариантов.) Но, с другой стороны, это мои «фейсбучные френды» и френды моих френдов — то есть люди весьма определенные. Поэтому не убежден, что результаты опроса можно считать строго научными. Но, если говорить совсем честно, для меня это не так уж и важно: результаты показали то, о чем и я, и Вы, дорогой читатель, и сами догадывались.
Итак, когда у людей возникают психологические проблемы, они обращаются:
- К самому себе — 461 человек.
- К близким и друзьям — 336 человек.
(В сумме это почти 800 из 1200.)
- К Богу, священникам — 170 человек.
- К специалистам в психологии — 109 человек.
- К музыке, книгам, фильмам — 90 человек.
- К лекарствам, в том числе к алкоголю как к лекарству, — 52 человека.
- К природе, к своим домашним питомцам, собакам и кошкам — 21 человек.
- К помощи Интернета прибегают 14 человек.
- И наконец, никуда не обращаются — 12 человек.
Подавляющее большинство людей осознают свои психологические проблемы и пытаются с ними бороться. При этом две трети опрошенных считают психологическими консультантами самих себя, а также своих друзей и знакомых. Лишь каждый десятый обращается к специалистам — это чуть больше, чем количество тех, кто в трудную минуту ищет помощи у произведений литературы и искусства. Мы не отдаем себе отчета в том, что каждый из нас является психологическим консультантом. Все мы так или иначе даем советы самим себе, своим близким, родным и знакомым.
спасибо