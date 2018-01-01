Вместо вступления

1. Мы все — психологические консультанты

2. Психология: шаги из бездны

3. Эта ненормальная норма

4. Человек — как тайна

5. Перед Вами сидит центр Вселенной и плачется на жизнь

6. Советчики и антисоветчики

7. Человек — часть энергии мира

Вчера или завтра?

Страдание — враг жизни

Привычки — это серьезно

Привыкни к новому

Без гнева и печали

Якоря реальности

Одиночество — это проблема?

Одиночество — это выбор?

Одиночество само не рождается?

Волшебные вопросы

Стеснительность равна высокомерию

Что случилось?

Комплекс внести!

Воспитание комплексов

Детские комплексы — не приговор

Стыд, стесняющий жизнь

Человек жив другими

Я — хороший, я — плохой

Реализация себя

Научиться любить?

Определение любви

Любовь — как познание

Секс — это тест

Любите ли Вы?

Любят ли Вас?

Финал любви

Что такое эгоизм?

Эгоизм — дитя комплексов

Настройся на любовь к себе

Жизнь и смерть внутреннего человека

В поисках горизонта

Что такое самоисповедь?

Письменные беседы

Стань себе другом

Верите ли вы в Бога?

Церковь зримая и незримая

Христианство — религия радости

Психофилософские критерии Веры

Молитва и психология

Человек — это его убеждения

Убеждения — кирпичи реальности

Убеждения и свобода

Убеждения — это программа

Желание стать другим

Как слышите? Прием!

Так вот ты какой, невроз

Невротический человек — больной человек

Невроз — дитя дисгармонии

Расслабьтесь, все хорошо

Успокойтесь. Но не до конца

Желания и смысл

Не забывая о сознательном

Состояние, а не болезнь

Степень печали

Движение и речь

Жизнь минус желания равно депрессия

Старость: заслуга или вина?

Андрей Максимов - Практическая психофилософия - Куда податься, когда плохо?

Если у человека возникают психологические проблемы, если окружающий мир и он сам как часть этого мира вызывают страх...



Если не хочется вставать по утрам, потому что не ждешь от наступающего дня ничего хорошего... Да если ему просто неуютно жить, он заплутал в жизни, запутался в своих взаимоотношениях с близкими и далекими людьми — куда ему податься? Казалось бы, ответ очевиден: к специалистам. Однако со своими психологическими проблемами наши люди предпочитают ходить не к профессионалам, а друг к другу. На своей страничке в «Фейсбуке» я провел опрос — спросил людей: «Куда вы обращаетесь, когда возникают психологические проблемы?» Мне ответили тысяча с лишним человек. Был ли мой опрос репрезентативным?



Не так давно из замечательной книги Дэвида Майерса «Социальная психология» я узнал, что, собственно говоря, означает этот таинственный термин «репрезентативный опрос». «Поразительно, — пишет Майерс, — но если в исследовании участвуют 1200 случайно отобранных людей (неважно, изучаем ли мы население какого-либо города или всей страны), на 95 % можно быть уверенным в том, что ошибка определения не превысит 3 %.



Представьте себе, — продолжает известный американский ученый, — огромный кувшин, наполненный бобами, половина из которых красные, а половина — белые. Отберите, не глядя, 1200 штук, и можете на 95 % быть уверенными в том, что среди отобранных вами бобов от 47 % до 53 % красные. И не имеет никакого значения, сколько бобов в кувшине — 10 тысяч или 100 миллионов... Как по нескольким капелькам крови можно судить о состоянии всего организма, так и по случайной выборке можно судить обо всем населении». Удивительная закономерность, не так ли? Едва ли не мистического свойства, но с ученым не поспоришь...



Честно говоря, я досконально не подсчитывал точное количество участвующих в моем опросе, но их было как раз где-то около 1200. (Сумма ответов, понятно, чуть больше, нежели число участников, поскольку некоторые предлагали несколько вариантов.) Но, с другой стороны, это мои «фейсбучные френды» и френды моих френдов — то есть люди весьма определенные. Поэтому не убежден, что результаты опроса можно считать строго научными. Но, если говорить совсем честно, для меня это не так уж и важно: результаты показали то, о чем и я, и Вы, дорогой читатель, и сами догадывались.



Итак, когда у людей возникают психологические проблемы, они обращаются:

К самому себе — 461 человек.

К близким и друзьям — 336 человек.

(В сумме это почти 800 из 1200.)

К Богу, священникам — 170 человек.

К специалистам в психологии — 109 человек.

К музыке, книгам, фильмам — 90 человек.

К лекарствам, в том числе к алкоголю как к лекарству, — 52 человека.

К природе, к своим домашним питомцам, собакам и кошкам — 21 человек.

К помощи Интернета прибегают 14 человек.

И наконец, никуда не обращаются — 12 человек.

Подавляющее большинство людей осознают свои психологические проблемы и пытаются с ними бороться. При этом две трети опрошенных считают психологическими консультантами самих себя, а также своих друзей и знакомых. Лишь каждый десятый обращается к специалистам — это чуть больше, чем количество тех, кто в трудную минуту ищет помощи у произведений литературы и искусства. Мы не отдаем себе отчета в том, что каждый из нас является психологическим консультантом. Все мы так или иначе даем советы самим себе, своим близким, родным и знакомым.

8. Привычка менять привычки9. Выбор одиночества10. Мы — комплексы, мы — комплексы, мы очень любим комплексы11. Любовь и разговоры12. Полюби себя, если не хочешь быть эгоистом13. Вера — понятие конкретное14. Убедитесь в своих убеждениях15. Здравствуйте, невротический человек!16. До свидания, невротический человек!17. Депрессия: враг таинственный и непонятныйЗаключениеКниги, вдохновившие меня