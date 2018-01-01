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Максимов - Практическая психофилософия

Андрей Максимов Практическая психофилософия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Большое спасибо за то, что решили прочитать мою третью книгу по психофилософии. По-хорошему, по-правильному, во вступлении я должен долго и желательно умно рассказывать о том, что такое психофилософия, каковы ее задачи, принципы и т. д. Не знаю, как Вам, дорогой читатель, но мне делать «по-правильному» (то есть ровно так, как принято) всегда было неинтересно. Я не буду долго объяснять Вам суть психофилософии. Вместо этого я предлагаю Вам ознакомиться с ее главными принципами, а также со словарем основных терминов психофилософии. И то и другое, как мне представляется, позволяет довольно точно понять, что такое психофилософия. Впрочем, я не исключаю, что какие-то выводы или понятия покажутся Вам неясными; что ж, в этом случае я могу только отослать Вас к первым книгам по психофилософии, в которых я, как мог, объяснял и основные термины, и ключевые принципы. С чем-то Вы не согласитесь. Скажем, один мой близкий друг категорически не приемлет мое определение веры. Отлично. Оттолкнувшись от него или даже оттолкнув его, Вы можете прийти к своему пониманию любого термина. Но согласитесь, что для начала разговора нужно понять, какой смысл вкладывает в важнейшие слова. Во время чтения (при желании) Вы можете возвращаться к этим страницам для того, чтобы понять, что я имею в виду под тем или иным термином, или еще раз посмотреть четкую формулировку принципов, о которых я так или иначе говорю в книге.

Андрей Максимов - Практическая психофилософия

К. : Конформ Стайл, 2017. 288 с.
ISBN 978-617-660-266-8

Андрей Максимов - Практическая психофилософия - Содержание

Вместо вступления
  • Основные принципы психофилософии
  • Словарь основных терминов психофилософии
1. Мы все — психологические консультанты
  • Кто наши шаманы?
  • Куда податься, когда плохо?
  • Три выхода в одну дверь
  • Психофилософия — это не психология
2. Психология: шаги из бездны
  • Психология лечит, а не учит
  • Психология. Россия. XX век
  • Великий Павлов и «невеликая психология»
  • Психология. Россия. XXI век
  • Помогая другим — помогаешь себе
3. Эта ненормальная норма
  • Ремонтируем головы. Не все
  • Мир не без здоровых людей?
  • Норма — это логика
  • Психофилософия и дети
  • Соучаствовать в другом
4. Человек — как тайна
  • Камень, который нельзя познать
  • Поддержка — не в силе, а в понимании
  • Слово — как семя
  • Призвание — это желание
  • Одной на всех логики не бывает
  • Доверчивость вместо борьбы
5. Перед Вами сидит центр Вселенной и плачется на жизнь
  • ... И больше никакие
  • Хочу ощущать мир
  • Общение — это поиск открытий
  • Два уха и один язык
  • Глаза — проводники чувств
6. Советчики и антисоветчики
  • Советы — за, советы — против
  • Совет да приказ
  • Расширить суженный взгляд
  • Желание — как движитель
  • Договориться: договорить себя
7. Человек — часть энергии мира
  • Почему не прижилась мильеза
  • Реальность дается или строится?
  • Человек — не наблюдатель, а строитель
  • Реальность — это выбор
  • Мы волеем мир
8. Привычка менять привычки
  • Вчера или завтра?
  • Страдание — враг жизни
  • Привычки — это серьезно
  • Привыкни к новому
  • Без гнева и печали
  • Якоря реальности
9. Выбор одиночества
  • Одиночество — это проблема?
  • Одиночество — это выбор?
  • Одиночество само не рождается?
  • Волшебные вопросы
  • Стеснительность равна высокомерию
10. Мы — комплексы, мы — комплексы, мы очень любим комплексы
  • Что случилось?
  • Комплекс внести!
  • Воспитание комплексов
  • Детские комплексы — не приговор
  • Стыд, стесняющий жизнь
  • Человек жив другими
  • Я — хороший, я — плохой
  • Реализация себя
11. Любовь и разговоры
  • Научиться любить?
  • Определение любви
  • Любовь — как познание
  • Секс — это тест
  • Любите ли Вы?
  • Любят ли Вас?
  • Финал любви
12. Полюби себя, если не хочешь быть эгоистом
  • Что такое эгоизм?
  • Эгоизм — дитя комплексов
  • Настройся на любовь к себе
  • Жизнь и смерть внутреннего человека
  • В поисках горизонта
  • Что такое самоисповедь?
  • Письменные беседы
  • Стань себе другом
13. Вера — понятие конкретное
  • Верите ли вы в Бога?
  • Церковь зримая и незримая
  • Христианство — религия радости
  • Психофилософские критерии Веры
  • Молитва и психология
14. Убедитесь в своих убеждениях
  • Человек — это его убеждения
  • Убеждения — кирпичи реальности
  • Убеждения и свобода
  • Убеждения — это программа
  • Желание стать другим
15. Здравствуйте, невротический человек!
  • Как слышите? Прием!
  • Так вот ты какой, невроз
  • Невротический человек — больной человек
  • Невроз — дитя дисгармонии
16. До свидания, невротический человек!
  • Расслабьтесь, все хорошо
  • Успокойтесь. Но не до конца
  • Желания и смысл
  • Не забывая о сознательном
17. Депрессия: враг таинственный и непонятный
  • Состояние, а не болезнь
  • Степень печали
  • Движение и речь
  • Жизнь минус желания равно депрессия
  • Старость: заслуга или вина?
Заключение
Книги, вдохновившие меня

Андрей Максимов - Практическая психофилософия - Куда податься, когда плохо?

Если у человека возникают психологические проблемы, если окружающий мир и он сам как часть этого мира вызывают страх...

Если не хочется вставать по утрам, потому что не ждешь от наступающего дня ничего хорошего... Да если ему просто неуютно жить, он заплутал в жизни, запутался в своих взаимоотношениях с близкими и далекими людьми — куда ему податься? Казалось бы, ответ очевиден: к специалистам. Однако со своими психологическими проблемами наши люди предпочитают ходить не к профессионалам, а друг к другу. На своей страничке в «Фейсбуке» я провел опрос — спросил людей: «Куда вы обращаетесь, когда возникают психологические проблемы?» Мне ответили тысяча с лишним человек. Был ли мой опрос репрезентативным?

Не так давно из замечательной книги Дэвида Майерса «Социальная психология» я узнал, что, собственно говоря, означает этот таинственный термин «репрезентативный опрос». «Поразительно, — пишет Майерс, — но если в исследовании участвуют 1200 случайно отобранных людей (неважно, изучаем ли мы население какого-либо города или всей страны), на 95 % можно быть уверенным в том, что ошибка определения не превысит 3 %.

Представьте себе, — продолжает известный американский ученый, — огромный кувшин, наполненный бобами, половина из которых красные, а половина — белые. Отберите, не глядя, 1200 штук, и можете на 95 % быть уверенными в том, что среди отобранных вами бобов от 47 % до 53 % красные. И не имеет никакого значения, сколько бобов в кувшине — 10 тысяч или 100 миллионов... Как по нескольким капелькам крови можно судить о состоянии всего организма, так и по случайной выборке можно судить обо всем населении». Удивительная закономерность, не так ли? Едва ли не мистического свойства, но с ученым не поспоришь...

Честно говоря, я досконально не подсчитывал точное количество участвующих в моем опросе, но их было как раз где-то около 1200. (Сумма ответов, понятно, чуть больше, нежели число участников, поскольку некоторые предлагали несколько вариантов.) Но, с другой стороны, это мои «фейсбучные френды» и френды моих френдов — то есть люди весьма определенные. Поэтому не убежден, что результаты опроса можно считать строго научными. Но, если говорить совсем честно, для меня это не так уж и важно: результаты показали то, о чем и я, и Вы, дорогой читатель, и сами догадывались.

Итак, когда у людей возникают психологические проблемы, они обращаются:
  • К самому себе — 461 человек.
  • К близким и друзьям — 336 человек.
(В сумме это почти 800 из 1200.)
  • К Богу, священникам — 170 человек.
  • К специалистам в психологии — 109 человек.
  • К музыке, книгам, фильмам — 90 человек.
  • К лекарствам, в том числе к алкоголю как к лекарству, — 52 человека.
  • К природе, к своим домашним питомцам, собакам и кошкам — 21 человек.
  • К помощи Интернета прибегают 14 человек.
  • И наконец, никуда не обращаются — 12 человек.
Подавляющее большинство людей осознают свои психологические проблемы и пытаются с ними бороться. При этом две трети опрошенных считают психологическими консультантами самих себя, а также своих друзей и знакомых. Лишь каждый десятый обращается к специалистам — это чуть больше, чем количество тех, кто в трудную минуту ищет помощи у произведений литературы и искусства. Мы не отдаем себе отчета в том, что каждый из нас является психологическим консультантом. Все мы так или иначе даем советы самим себе, своим близким, родным и знакомым.
Views 899
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2018
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (2 comments)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.
G
gios76 8 years ago

спасибо

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