До настоящего момента рассмотрение пневматологии, или учения о Святом Духе, самых древних Святых Отцов - мужей апостольских и апологетов, оставалось за рамками круга тем, интересовавших представителей отечественной патрологической школы. Насколько известно, на русском языке не было написано ни одной специальной работы, посвященной пневматологии апологетов. Несколько страниц в историко-догматических курсах и полемических работах касательно Filioque - вот, пожалуй, и все, что имеет русская патрологическая наука по данному вопросу. За рамки общих обзоров с вытекающим отсюда уровнем глубины анализа и степенью проработки вопроса, данные опыты, разумеется, выйти не могли.

В курсах по патрологии - как дореволюционных (архиеп. Филарета (Гумилевского), В. Д. Гусева, Н. И. Сагарды, И. В. Попова и др.)', так и новых (архим. Киприана (Керна) и А. И. Сидорова) изложение учения того или иного древнего автора о Духе Святом не носит систематического характера. Специально пневматологическую тему в настоящее время разрабатывает о. Георгий Завершинский; он опубликовал статьи, посвященные пневматологии Ветхого Завета, ап. Иоанна и мужей апостольских. Отрадно видеть пробуждение интереса к столь серьезному и важному пункту учения Церкви, но, к сожалению, приходится признать, что пока эти работы нельзя считать исчерпывающими ни по глубине, ни по охвату.

На Западе вопрос пневматологии ранней Церкви разра- ботан лучше и имеется несколько важных работ. Прежде всего, это монографии С. Бёрджесса (The Spirit and the Church: Antiquity), Хаушилда (Pneumatologie dans ’Eglise ancienne), Мартина (El Espiritu Santo en 10s origenes del Cristianismo) и Суита (The Holy Spirit in the Ancient Church) и ряд важных статей по персоналиям. К сожалению, не все они оказались нам доступны, но там, где это было возмож- но, мы старались учитывать имеющуюся иностранную литературу по интересующему нас предмету.

Большая часть отечественных обзорных работ, равно как и многие монографии западных исследователей имеют один общий недостаток, когда учение раннехристианских авторов о Духе рассматривается с точки зрения позднейшей триадологической проблематики. Как правило, ограничиваются изучением вопросов, было ли представление о Божественном достоинстве Св. Духа у того или иного автора, и как он мыслил Духа в отношении прочих Лиц Св. Троицы (иногда с прибавле- нием вопроса о личности Святого Духа), тогда как сами древние авторы говорили больше о проявлении Духа Святого в мире, нежели о внутритроичных отношениях, и эта сторона зачастую остается без должного внимания со стороны исследо- вателей. Указанные темы, сколь бы важны они ни были, не охватывают всего спектра пневматологических высказываний писателей древней Церкви.

Результатом такого положения дел стало появление ряда устоявшихся ошибочных мнений касательно как содержания пневматологии древнецерковных авторов, так и самого места пневматологических вопросов в их богосло- вии. Расхожими стали мнения о том, что «учения о Святом Духе они касаются лишь стороной и вообще не обращают на него большого внимания», что они «ясно говорили только о личном бытии Святого Духа, - вопроса же об отношении Его к Богу Отцу и Богу Сыну или совсем не ставили, или, если и ставили, то разрешали его крайне обще и неопределенно», или даже что «Дух Святой для христиан той эпохи был прежде всего действующей силой», и что «богословская мысль II века еще не ставит перед собой проблемы учения о Святом Духе в единстве и составе всей Пресвятой Троицы и о Его месте в Ней» и т. п.

Вместе с тем при более внимательном рассмотрении дошедшего до нас материала нетрудно заметить, что учение о Боге Святом Духе в творениях древнецерковных авторов и особенно апологетов раскрыто достаточно рельефно и достаточно сильно для того, чтобы увидеть, сколь важно оно было для христиан II века. Безусловно, основной акцент в христианских апологиях смещен в сторону раскрытия учения о Боге Сыне или даже только учения о единобожии (как например, у св. Аполлония, Минуция Феликса и псевдо- Мелитона). Тем не менее апологеты, исходя из своих задач, все же вынуждены были излагать христианское понимание, христианский опыт жизни Святого Духа в категориях, близких и понятных нехристианской среде. Именно благодаря этому учение апологетов явилось принципиально новым этапом терминологического осмысления христианской пневматологии по сравнению с учением мужей апостольских.