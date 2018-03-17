Настоящий богословско-догматический пятитомный труд впервые переиздается после долгих лет забвения. Автор его – епископ Сильвестр Малеванский (1828-1908) - выдающийся духовный писатель-богослов РПЦ, истинный христианин-подвижник, пламенный патриот своего Отечества. Курс Догматического богословия преосв. Сильвестра отличается от догматических систем его русских предшественников-богословов историческим изложением догматов, полнотой, оригинальностью исследования и ясностью изложения - в этом большая заслуга еп. Сильвестра и его системы. «Он открыл то духовное содержание, которое вложено в догматические формулы, освободил дух и истину из словесной оболочки». Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия - В 5 томах Труд преосв. Сильвестра представляет интерес не только для специалистов в области богословия, но и для широкого круга читателей, молодежи, студентов и учащихся духовных школ.

Санкт-Петербург: Общество памяти игумений Таисии, 2008 г.

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 1

Санкт-Петербург: Общество памяти игумений Таисии, 2008 г. - 328 с.

ISBN 5-91041-026-1

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 1 – Содержание

§ 1. Указание на те вопросы, которые должны быть рассмотрены во введении в науку православно-догматического богословия

§ 2. I. Понятие о науке

§ 3. Понятие о догматах христианских как предмете науки догматического богословия. Выяснение сего понятия на основании слово-значения и слово-употребления — Soyfioc

§ 4. Существенные, характеристические черты догмата христианского: а) теологичность

§ 5. б) Богооткровенность

§ 6. в) Церковность

§ 7. г) Законообязательность

§ 8. II. Задача науки догматического богословия

§ 9. Уместность науки

§ 10. III. Способ выполнения задачи. Общее руководящее начало при ее выполнении

§11. Частные научные способы ее выполнения, — метод

§ 12. Образцы церковной веры

§ 13. Символы

§ 14. Вероопределения соборные

§ 15. Исповедания веры или вероизложения

§ 16. История догматической науки. Ее периоды

§ 17. Догматика в первые три века христианства

§ 18. Догматика в период Вселенских Соборов

§ 19. Догматика после Вселенских Соборов

§ 20. Догматика на Западе

§ 21. Догматика католическая

§ 22. Догматика протестантская

§ 23. План и разделение науки

Предварительные или основные догматические истины, вводящие собою в область вероучения христианского

§ 24. I. Истина бытия Божия

§ 25. Учение о ней Откровения

§ 26. Учение Отцов и Учителей Церкви. Общее замечание о воззрении их на основание веры в бытие Божие и на рассудочные способы убеждения в этой истине

§ 27. Врожденность чувства или непосредственного сознания Божества как основание веры в Его бытие

§ 28. Врожденность сознания Божества в особенном его виде, в виде нравственного чувства, а вместе с ним и веры в бытие Бога — Законодателя и Судии

§ 29. Всеобщность веры в Бога как признак ее врожденности, непосредственности и непоколебимости

§ 30. О лично-свободных способах к прояснению и утверждению в нас веры в бытие Божие

§ 31. О внутреннем или психическом способе уверенности в бытии Божием

§ 32. О внешнем или космическом способе уверенности в бытии Божием

§ 33. Доводы космологические

§ 34. Доводы физико-теологические или телеологические

§ 35. Общий вывод из древнеотеческого учения о бытии Божием

§ 36. Оправдание этого вывода историческим ходом позднейшей богословствующей и философствующей мысли в изыскании способов убеждения в бытии Божием

§ 37. II. О познаваемости Бога при непостижимости Его существа

§ 38. Учение Откровения

§ 39. Учение Церкви

§ 40. III. О способах boi опознании и их значении

§ 41. Сущность естественного способа Богопознания. Учение об этом Откровения

§42. Учение Отцов Церкви

§ 43. Значение естественного способа Богопознания

§ 44. Сущность способа Богопознания откровенного. По учению Откровения

§45. По учению Церкви

§ 46. Оправдание веры в Богодухновенность Св. Писателей указаниями общерелигиозного и христианского сознания

§ 47. Склонение позднейшего протестантского богословия в пользу учения о Богодухновенности Св. Писателей

§ 48. Значение откровенного способа в самом себе и в его отношении к способу естественному

§ 49. Разделение учения о Боге

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 1 – Введение

§ 1. Указание на те вопросы, которые должны быть рассмотрены во введении в науку православно-догматического богословия

Всякая наука нуждается в общих предварительных о ней понятиях и сведениях, которые могли бы облегчать вход во внутреннюю ее область слушателю или читателю. В такого рода понятиях и сведениях имеет нужду и наука православного догматического богословия, труд изложения которой мы приняли на себя. Прежде же, чем приступить к изложению этой науки, нам представляется необходимым решить следующие вопросы: 1) что такое наука православного догматического богословия, 2) какая ее задача и 3) как эта задача может и должна быть выполнена? Поэтому и займемся мы прежде всего их решением, что и составит введение в нашу науку.

§2 I. Понятие о науке

Название нашей науки догматическим богословием или догматикою есть техническое, которое она получила от технического же термина догматов, составляющих предмет ее.

Догматическое богословие есть наука о догматах. Поэтому, чтобы составить надлежащее понятие об этой науке, необходимо прежде иметь надлежащее понятие о догматах, как ее предмете. С уяснением и определением понятия о догматах, само собою уяснится и определится понятие о самой науке, трактующей о них.

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 2

Санкт-Петербург: Общество памяти игумений Таисии, 2008 г. - 652 с.

ISBN 5-91041 -026-1

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 2 – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О Боге в Самом Себе

§ 50. Разделение

Глава I О Боге, едином в существе I. О существе Божием

§ 51. Определение вопроса о существе Божием

§ 52. Учение Откровения о действительном значении приписываемых существу Божию свойств

§ 53. Учение древних Отцов и Учителей Церкви. В первые три века

§ 54. С четвертого века до Дамаскина

§ 55. С Дамаскина до позднейшего времени

§ 56. Соображения разума в пользу значимости свойств Божиих и против позднейших ложных мнений

Учение о свойствах существа Божий

§ 57. Их разделение

1. Общие свойства существа Божия

§ 58. а) Бесконечность существа Божия 78

§ 59. б) Духовность

§ 60. Учение Откровения

§ 61. Учение Церкви. В первые три века

§ 62. С четвертого века

2. Частные свойства существа Божия

§63

А. Свойства существа Божия как существа бесконечного

§64

§ 65. а) Независимость по бытию или самобытность

§ 66. б) Независимость от перемен по бытию или неизменяемость

§67. Разрешение трудностей в вопросе о неизменяемости Божией

§ 68. в) Независимость от времени или вечность

§ 69. г) Независимость от условий пространства, безграничность и вездесущие

Б. Свойства существа Божия как существа духовного

§70

§ 71. а) Разум Божий

§ 72. Его свойства — самосознание, всеведение и премудрость

§ 73. б) Воля Божия

§ 74. Свойства воли Божией в самой себе, ее святость при свободе и могуществе

§ 75. Свойства воли Божией в ее проявлении вовне — ее правда при свободе и всемогуществе

§ 76, в) Чувство или чувствование Божие

§ 77. Его свойства в Самом Себе и в отношении к миру — блаженство, любовь к Себе и любовь к тварям

§ 78. Соображения разума в пользу приписываемых свойств Богу как личному Духу и опровержение возражений противников этого учения

II. О единстве существа Божия

§79

§ 80. Учение Откровения

§81. Учение Церкви

§ 82. Общий вывод и переход к учению о Троице

Глава II. О Боге, троичном в Лицах

§ 83. Указание сторон, с каких может и должен быть рассматриваем догмат о Троице

I. Откровенное учение о Троице. Учение Ветхозаветное

§ 84. Общее замечание о нем

§ 85. Указание Ветхого Завета на множественность Лиц в Божестве

§ 86. Указание на троичность Лиц

§ 87. Частные указания на то или иное из Лиц в Божестве

Новозаветное учение о Троице

§ 88. Общее о нем замечание

§ 89. Учение Самого Иисуса Христа о трех Лицах Божества

§ 90. Учение Апостолов

§ 91. Учение ап. Петра

§ 92. Учение ап. Павла

§ 93. Учение апостола и евангелиста Иоанна

II. Учение о Св. Троице Церкви

§ 94. Общее замечание об учении Церкви и разделение его исторического обзора на периоды

§ 95. Первоначальное и основное учение Церкви о Троице в древних символах

Церковно-богословское раскрытие и определение учения о Троице. ПЕРИОД I. Первоначальное и общее раскрытие церковного учения о Троице в писаниях мужей апостольских и апологетов христианских ІІ-го века

§ 96. Общее замечание

I. Учение мужей апостольских

§ 97. А. О Сыне Божием

§ 98. Б. О Святом Духе

II. Учение христианских апологетов II века

§ 99. Общее замечание

А. О Сыне-Слове Божием

§ 100. Учение св. Иустина философа

§ 101. Учение Татиана, св. Феофила Антиохийского и Афинагора

Учение апологетов — антигностиков

§ 102. Общее замечание

§ 103. Учение св. Иринея Лионского

§ 104. Учение Климента Александрийского

§ 105. Учение апологетов о Святом Духе

ПЕРИОД II. Более частное и определенное раскрытие учения о Троице (в III в.) в борьбе с монархианами. Об ипостасности Лиц при единстве существа Божия

§ 106. Общее замечание

§ 107. Учение Тертуллиана

§ 108. — св. Ипполита

§ 109. — Оригена

§ 110. — св. Дионисия Александрийского

§ 111. — св. Григория Неокесарийского

§ 112. Общее замечание о ходе и направлении древнеучительского учения о Троице в III веке

ПЕРИОД III. Учение о Троице в борьбе с арианством (IV век). О единосущии троичных Лиц при Их ипостасности

§ 113. Общее замечание

§ 114. Единосущие Сына с Отцом

§ 115. Единосущие с Отцом Св. Духа

§ 116. Более точное определение ипостасности троичных Лиц

§ 117. Лица в отношении к Их существу

§ 118. Лица Сами в Себе

Лица во взаимном Их отношении между Собою

§ 119. Отношение Отца к Сыну, а также и к Святому Духу

§ 120. Отношение между Сыном и Святым Духом по Их личному бытию

§ 121. Свидетельства отеческие против Filioque и per Filium об одинаково виновническом отношении Отца как к Сыну, так и к Св. Духу

§ 122. Такого же рода свидетельства об одинаково зависимом от Отца по бытию отношении как Сына, так и Духа Святого

§ 123. Подобные свидетельства о взаимном отношении между Сыном и Духом при упоминании об исхождении Духа от Отца и усвоении Ему совершенно иного в отношении к Сыну

§ 124. Несостоятельность ссылок на отеческие свидетельства сторонников Filioque и per Filium. Св. Афанасия

§ 125. Св. Илария

§ 126. Св. Василия Великого

§ 127. Св. Епифания

§ 128. Св. Амвросия

§ 129. Св. Григория Нисского

§ 130. Св. Григория Назианзина

ПЕРИОД IV. Учение о Троице после Второго Вселенского Собора. Всегдашнее хранение его Восточною Церковью в доселе выработанной и определенной форме при допущенном здесь Церковью Западною изменении по отношению к частному пункту о Св. Духе

§ 131. Общее замечание

§ 132. Общее учение о Троице

Частное учение о Троице, и именно об отношении Сына и Духа к Отцу и Их взаимном отношении между Собою. А. Учение в V веке

§ 133. Св. Кирилла Александрийского

§ 134. Бл. Феодорита Кирского

Учение в VI веке

§ 135. Св. Анастасия Антиохийского

В VII веке

§ 136. Учение Максима Исповедника и Софрония, патриарха Иерусалимского

В VIII веке

§ 137. Учение Иоанна Дамаскина

§ 138. Замечание об учении Тарасия, Константинопольского патриарха, и отношение к нему Седьмого Вселенского Собора

Б. Учение об отношении Св. Духа к Отцу и Сыну на Западе. В конце IV-ro и в V-м веке

§ 139

§ 140. Проспер Аквитанский, Максим Туринский, Павел Ноланский, Лев I и Вигилий Тапсенский

В VI веке

§ 141. Фульгенций Руспенский, Кардинал Рустик, папа Пелагий I и Григорий Великий

§ 142. Filioque в Испании. Исидор Севильский и Третий собор Толедский

В VII веке

§ 143

В VIII веке и начале IX

§ 144

§ 145. Общий заключительный вывод из обзора западного учения об исхождении Святого Духа

III. Отношение учения о Св. Троице к разуму

§ 146. Непостижимость этого учения для разума

§ 147. Небезусловная его недоведомость или непонятность

§ 148. Возможность некоторого его уяснения или приближения к разуму при посредстве аналогического способа познавания

§ 149. Зачатки крайних воззрений на меру познаваемости Божественной Троицы в средние века

§ 150. Крайние воззрения в позднейшее время

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. Том 2 – I. О существе Божием. §51 Определение вопроса о существе Божием

О чем же, спрашивается, собственно мы должны говорить, рассуждая о существе Божием, когда мы знаем, что оно непостижимо и недоступно для разумения человеческого? Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно припомнить, как учила древняя Церковь относительно познаваемости существа Божия, признавая в нем одну сторону совершенно сокрытою от нас и непостижимою, а другую — более или менее открытою и доступною для нашего разумения. По ее воззрению, как мы видели (см. § 39), в существе Божием совершенно недоступно и неуловимо для мысли человеческой то, каким оно есть само в себе, в совершенном отрешении от своих проявлений в мире, с которым не связано внутреннею и необходимою связью. С этой стороны, следовательно, существо Божие не может быть предметом рассуждений человеческих, а потому не может и не должно быть у нас о нем и речи. Но есть в существе Божием одна сторона, которая более или менее открыта для нашего наблюдения и разумения, это та его сторона, какой оно проявляет себя в мире, отображая здесь в конечной форме свои свойства, по которым мы отчасти и гадательно можем судить о его собственных и внутренних свойствах. Эти-то свойства существа Божия, отпечатлеваемые в мире, о которых сообщает нам и само Откровение, и составляют то, что доступно нашему разумению в представлении о существе Божием и что должно быть предметом нашего изучения. Итак, излагая учение о существе Божием, мы должны будем говорить не о самом существе Божием, а о его свойствах, насколько они познаются нами при посредстве мира и по сравнению с миром, или, выражаясь словами св. Иоанна Дамаскина, должны будем говорить не о натуре Божией, а о том, что есть соприкосновенного Его натуре.

Но здесь мы встречаемся со следующего рода весьма немалозначительным недоумением: так как известные нам свойства существа Божия суть только внешние отображения его в мире, и так как мы познаем их не иначе, как только при посредстве мира и по сравнению с миром, то спрашивается, имеют ли они какое-либо внутреннее отношение к самому существу Божию? Выражают ли они собою что-либо действительно находящееся внутри этого существа и ему существенно принадлежащее? Не выражают ли они собою одних только внешних отношений Бога к миру, ничего не указывая и не определяя в существе Его? Или же, наконец, не суть ли они, как некоторые думали, одни только формы конечного мышления, под которыми ограниченный разум по необходимости представляет бесконечное существо Божие, тогда как оно на самом деле стоит выше всех этих форм и ничего им соответствующего в себе не заключает? Вот недоумения относительно значения приписываемых Богу свойств, которые необходимо разрешить как на основании Писания и Предания Церкви, так и соображений разума, прежде чем приступим к самому изложению учения о свойствах существа Божия.

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 3

Санкт-Петербург: Общество памяти игумений Таисии, 2008 г. - 548 с.

ISBN 5-91041-026-1

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 3 - Содержание

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. О Боге в явлении Его тварям или Его домостроительстве

§ 1. Содержание и подразделение

Глава I. О Боге — Творце мира

§2. Общее замечание

ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ. О Боге — Творце мира вообще 1. Учение о виновническом начале мира

§ 3 Откровенное учение

§ 4. Учение древнецерковное в первые три века

§5. С 4 века

§ 6. Общая мысль в древнеотеческом учении о миротворении и оправдание ее соображениями здравого разума

§ 7. Дальнейшая судьба этого учения и бесполезность позднейших рационалистических попыток поколебать его значение

§ 8. Несостоятельность новейших пантеистических теорий

§ 9. Несостоятельность гипотезы новейшего материализма

2. Начальность или временность миротворения

§ 10. Учение Откровения

§11. Учение древних Отцов и Учителей Церкви

§ 12. Замечание о позднейших ложных мнениях относительно происхождения мира от вечности

§ 13. Отдельные и последовательные акты в миротворении

§ 14. Историческое значение повествования Моисеева о происхождении и образовании мира

§ 15. Несостоятельность позднейшего аллегорического способа изъяснения Моисеева Шестоднева

§ 16. Замечание по поводу некоторого рода несогласий между сказанием Моисеевым и позднейшими геологическими предположениями относительно последовательного хода в образовании земли

§ 17. Разные экзегетические опыты соглашения сказания Моисеева о шести днях творения с допускаемыми геологами длинными периодами образования мира

§ 18. Побуждение в Боге к миротворению

Главная цель его и цели подчиненные

§ 19. Совершенство мира

УЧЕНИЕ ЧАСТНОЕ. О Боге — Творце мира духовного

§ 20. Общее замечание об этом учении и разделение его

Действительное бытие духов

§21. Учение Откровения

§ 22. Учение Церкви

§ 23. Свидетельство здравого разума в пользу бытия мира духовного

§ 24. Происхождение бесплотных духов и его время

§ 25. Природа существ духовного мира. Общее и главное ее свойство — духовность или бесплотность

§ 26. Частные ее свойства, относительная независимость от всего чувственного, а также пространства и времени, и относительное превосходство ее духовных сил и их отправлений

§ 27. Степенные ее разности

§28. Назначение мира чистых духов

О Боге — Творце человека и всего рода человеческого

§ 29. Общее учение о происхождении первого человека и положении в ряду других тварей

О первоначальном происхождении тела и его значении в составе природы человеческой

§ 30. Учение Откровения

§ 31. Учение древнеотеческое

§ 32. Замечание по поводу противных откровенному учению позднейших материалистических гипотез о первоначальном происхождении тела человеческого и тождестве его с организмами животных

§ 33. О первоначальном происхождении души человеческой и ее значении в составе природы человеческой. Ее существенное отличие и независимость от тела или духовность

§ 34. Учение древних Отцов и Учителей Церкви

§ 35. Замечание об учении древних христианских Учителей и писателей в пользу существования в природе человеческой кроме души еще и духа

§ 36. Общее замечание касательно древнеотеческого учения об отличии души от тела или ее духовности

§ 37. Душа бессмертна

§ 38. Учение древнеотеческое

§ 39. Образ Божий как существенная принадлежность Богосозданной души человеческой

§ 40. Частные черты напечатленного в душе человеческой образа Божия

§ 41. Разумность души

§ 42. Ее свобода

§ 43. Ее способность к Богоподобной любви и религиозному единениюс Богом

§ 44. Назначение первосозданного человека

§ 45. О созданности человека в виде двух родовых индивидуумов как способе размножения на земле людей, по их телесной природе

§ 46. Адам и Ева — единственные родоначальники в человечестве, откуда и единство всего рода человеческого

§ 47. О Богоустановленном способе размножения на земле людей, по их духовной природе

§ 48. Замечания о сравнительном достоинстве гипотез происхождения человеческих душ

ГЛАВА II. О Боге — Промыслителе мира вообще

§ 49.

ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ. О Боге— Промыслителе мира вообще

§ 50. Учение откровенное

§ 51. Учение древнеотеческое

§ 52. Соображения разума в пользу учения о Промысле, с опровержением противоположных мнений

ЧАСТНОЕ УЧЕНИЕ. О Боге — Промыслителе существ мира духовного

§ 53. Учение откровенное

§ 54. Учение церковно-отеческое

О Боге — Промыслителе мира существ чувственно-разумных или людей

§ 55. Подразделение этого учения

О Боге — Промыслителе человека до его падения

§ 56. Откровенное учение о промышлении Божием в отношении к первым людям до их падения и о блаженном их состоянии, как следствии такого промышления

§ 57. Учение церковно-отеческое

§ 58. Замечание о разного рода несогласных с церковно-библейским учением ложных мнениях

О Боге — Промыслителе человека после его падения

§ 59. Общее замечание

О грехопадении первых людей с его разрушительными следствиями для их собственной природы и природы их потомства

§ 60. Учение откровенное. а) О грехопадении прародителей и следствиях его в отношении к ним самим

§ 61. б) О следствиях грехопадения прародителей в отношении к природе их потомства

Учение церковно-отеческое

§ 62. а) О грехопадении прародителей и его следствиях в отношении к ним самим

§ 63. б) О следствиях грехопадения прародителей в отношении к природе их потомства или наследственной греховной порче

§ 64. Замечания и суждения по поводу возникших и существующих на Западе разных превратных и ложных о прародительском грехе и его следствиях мнений. а) в католичестве

§ 65. б) в протестантстве и выродившихся из него разных рационалистических сектах

§ 66. Промышление Божие о падших прародителях и о происшедшем от них всем греховном роде человеческом

§ 67. Способ промышления естественный

Образ промышления сверхъестественный

§ 68. Предвечное определение Божие о восстановлении падшего человека чрез посольство на землю Самого Сына Божия и ниспослание Св. Духа

§ 69. Учение откровенное

§ 70. Учение древнеотеческое

§ 71. Ложное на Западе учение о безусловном предопределении и суд о нем Восточной Церкви

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 3 - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. О Боге в явлении Его тварям или Его домостроительство. § 1. Содержание и подразделение

Теперь мы переходим к учению о той стороне существа Божественного, какою оно обращено к миру и в нем себя открывает или, что то же, к учению о Боге в явлении Его тварям, или в Его домостроительстве. Эта область Боговедения и есть собственно та область, которая одна сравнительно близка и доступна нашему наблюдению и разумению, а которую поэтому каждый и может, и обязан по мере сил своих изучать и познавать, чтобы достигать возможного и необходимого для нас знания о Боге. Здесь Бог не только не закрывает Себя, но открывает с такою осязательною и поражающею очевидностью, что нужно не иметь разума и сердца, чтобы не ощущать близости Его присутствия и не замечать везде и всегда следов Его творческой и промыслительной деятельности. Потому-то, по слову Апостола, совершенно безответны те, которые не видят того, что угодно было Богу из Себя явить им, потому что невидимое Его — вечная сила Его и Божество от создания мира чрез рассматривание творений видимы (Рим. 1,19, 20). Впрочем, это не то значит, что люди, хотя и не могут видеть или знать Бога, каким Он в Самом Себе, но зато могут всецело видеть и знать Его таким, каким Он открывает Себя в мире. Нет, и на такого рода полное и совершенное знание Бога не дает основания и права рассчитывать людям их слабость и ограниченность. Наш круг воззрений и наблюдений так ограничен и узок, что мы в состоянии сделать не больше, как только подвергать рассматриванию и изучению одну какую-либо из самых мелких и незначительных частей или отрывков всего необъятного мироздания Божия, и притом в одно определенное и самое незначительное мгновение времени.

Прошедшее же и особенно давно прошедшее в этом Богооткровении мировом не только стоит за пределами нашего сознания, но далеко не захватывается и самою древнейшею историею человеческою, и будущее в нем представляет для нас один непроглядный мрак и непроницаемый покров. Кто же дерзнет и подумать о том, чтобы была какая-либо возможность человеку всецело изучить и познать дела и действия Божий в мире и являющееся в них невидимое Божие?

Но тем не менее это ничуть не снимает ответственности с тех, которые, быв одарены способностью познавать Бога, не видят или не хотят видеть Его творческой и промыслительной силы, проявившихся и всегда и везде проявляющихся в мире. Для того, чтобы примечать это и убеждаться как в бытии, так и могуществе и благости Творца и Промыслителя мира, не требуется знать все дела и действия Божий во всем их объеме и глубине, а достаточно их знать настолько, насколько кто по мере сил своих может, хотя само собою понятно, что чем шире и глубже бывает таковое дознание, тем должна быть тверже и непоколебимее и самая вера в Бога как Творца и Промыслителя мира. Между тем и в сем отношении Откровение много помогает нашему разуму, сообщая ему много такого, до чего сам собою он не мог бы достичь, ограничиваясь одним личным рассматриванием дел Божиих в мире. Так, оно сообщает нам ясное учение о самых первоначальных явлениях творческой воли Божией, следствием чего было происхождение и образование вселенной. Так, оно, далее, независимо от изображения общих промыслительных действий Божиих о мире, представляет целый и непрерывный ряд подобных же действий особеннейшего или сверхъестественного характера, проливая чрез это особенный свет и на самые промыслительные отношения Бога к роду человеческому. Наконец, оно дает нам некоторые указания и на ту судьбу, которая в конце веков предназначена созданному миру и к которой все в нем направляется промыслительною и мироправительною силою Божиею. Всем этим, конечно, может и должен воспользоваться наш ограниченный разум, чтобы восполнить свои добываемые частичным опытом, самые недостаточные и скудные сведения о Боге в Его отношении к миру.

Какому же плану и порядку мы должны будем следовать в своем изложении учения о Боге в Его явлении тварям или в Его домостроительстве? Бог, как заметили мы выше, не только в Своем внутреннем существе, но и в Своем Откровении в мире необъятен и безграничен. Поэтому напрасно бы мы стали искать в Самом Боге точки опоры для своих рассуждений о Его отношении к миру. Нам доступны одни только действия Божий, являемые в мире; от них только мы и поднимаемся своею мыслью к самому Виновнику их, по ним только мы и судим о том или ином отношении Бога к миру, подобно тому, как по тени, отбрасываемой каким-либо телом, мы отчасти судим о положении самого тела.

Какого же рода эти действия Божий и с каких сторон удобнее всего они могут быть рассматриваемы нами? Всматриваясь в них, применительно к ограниченным формам нашего конечного мышления, а также соответственно тому, как они изображаются в Откровении, мы не можем не отличать в них своего рода начала, средины и конца. В первом случае они совпадают с происхождением и образованием мира, во втором — с его продолжением и стремлением к предназначенной ему цели, а в третьем — с тою последнею его судьбою, или полнотою времен, когда все достигнет, своего возглавления во Христе (Еф. 1, 10). В первом отношении Бог представляется нам как Творец мира, во втором — как его Промыслитель, а в третьем — как Выполнитель Своих планов о мире.

Соответственно с сим и самое учение о Боге в Его явлении в мире может быть подразделено на учение: 1) о Боге — Творце мира; 2) о Боге — Промыслителе мира и 3) о Боге — Выполнителе окончательных судеб о мире. При изложении же этого учения нам естественно прежде всего обращать внимание на выяснение и определение общего воззрения на то или иное отношение Бога к миру вообще, без чего, что само собою понятно, нельзя иметь верного взгляда и на частные отношения Божий к тем или иным существам. Но, с другой стороны, мы не можем не подвергнуть своему особеннейшему вниманию и изучению тех частных и особенных отношений Бога к миру, которые имеют для нас самое близкое и внутреннее значение, каковы Его отношения к людям и к самым близким к судьбе их существам духовного мира. А потому нам кажется необходимым вслед за изложением учения о том или ином отношении Бога к миру вообще предлагать, насколько это окажется удобным, и частное учение о подобном же отношении Бога к существам мира духовного и к человеку или человечеству.

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 4

Санкт-Петербург: Общество памяти игумений Таисии, 2008 г. - 560 с.

ISBN 5-91041 -026-1

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 4 – Содержание

§ 72. Образ выполнения на самом деле предвечного определения Божия о спасении падшего человека во Христе

ЧЛЕН I. О Боге-Предустроителе человеческого спасения

§ 73. Причина не скорого пришествия на землю Спасителя мира, заключающаяся в необходимости

приготовления к этому людей

§ 74. Приготовление рода человеческого к принятию Спасителя до призвания Авраама

Приготовление избранного народа Божия

§ 75. Общее замечание

§ 76. Обетования и пророчества в Книгах Моисеевых

§ 77. Пророчества, содержащиеся в псалмах

§ 78. Пророчества — у пророков

§ 79. Замечание о других способах приготовления избранного народа к пришествию Мессии

§ 80. Приготовление язычников

Член II. О Боге-Совершителе спасения людей, или их Искупителе

§ 81. Содержание и разделение этого учения

§ 82. 1) Иисус Христос — поистине обетованный Избавитель мира

§ 83. 2) Иисус Христос — Богочеловек. Общее замечание

Откровенное учение о Лице Иисуса Христа. По изображению Откровения, Иисус Христос есть

§ 84. а) истинный Сын Божий

§ 85. б) Иисус Христос — истинный человек

§ 86. в) Иисус Христос есть одно Лицо — Богочеловек

Учение церковно-отеческое о Лице Иисуса Христа

§ 87. а) В древнейших символах и Символе Никейском

§ 88. б) В писаниях мужей апостольских, а также последующих Учителей и Пастырей церковных — до IV века

§ 89. В IV веке

§ 90. С V века, или со времени 3-го Вселенского Собора

§ 91. Замечание о позднейших лжеучениях относительно Лица Христова

§ 92. О следствиях ипостасного соединения двух естеств во Христе в отношении к лицу Пресвятой Девы Марии.

а) Она есть Приснодева

§ 93. б) Пресв. Мария есть Богородица, или Богоматерь

О деле совершенного Иисусом Христом искупления рода человеческого

§ 94. Общее замечание

§ 95. Откровенное учение о пророческом служении Христовом

§ 96.0 первосвященническом служении Христовом

§ 97. О царском служении

Учение церковно-отеческое об искупительном деле Христовом

§ 98. Общее замечание

§ 99. Учение мужей апостольских

§ 100. Учение христианских апологетов II и III веков

§101. Учение в дальнейшее время — в период Вселенских Соборов

§ 102. Замечания о позднейшей судьбе догмата на Востоке и Западе с критическим суждением о противных ему учениях

ЧЛЕН III. О Боге-Раздаятеле людям спасения, или Освятителе

§ 103. Переход к учению о Боге-Освятителе и его разделение

I. Об освящении человека и производящих его причинах

§ 104. О существе освящения человека

О благодати, как главном и деятельном начале в освящении человека

§ 105. Учение откровенное

§ 106. Учение церковно-отеческое

§ 107. Учение мужей апостольских

§ 108. Учение Отцов и Учителей II и III веков

§ 109. Учение — в IV веке

§ 110. Учение после IV века на Западе

§ 111. Учение после IV века на Востоке

О вере, как подчиненном и воспринимательном начале в освящении человека

§ 112. Учение откровенное

§ 113. Учение древнеотеческое до IV века

§ 114. С IV века — на Востоке

§ 115. На Западе

II. О церкви, как посреднице в освящении человека

§ 116. Общие замечания о значении и необходимости в деле освящения Церкви и переход к учению о ней

Откровенное учение о Церкви

§ 117. Учение Самого Иисуса Христа

§ 118. Учение Апостолов

Учение церковно-отеческое

§ 119. Во времена мужей апостольских

§ 120. Учение во II и III веках

§ 121. Учение о Церкви на основании Соборов и их определений этого времени

§ 122. В период Вселенских Соборов

§ 123. После Вселенских Соборов

III. О существующих в Церкви средствах к освящению человека

§ 124. Общее о сем замечание

1. О таинстве священства

§ 125. Учение откровенное

§ 126. Учение церковно-отеческое до Первого Вселенского Собора. Учение мужей апостольских

§ 127. Учение во II и III веках

§ 128. В период Вселенских Соборов

§ 129. Общий вывод из всего вышеизложенного учения о таинстве священства

§ 130. Замечания о дальнейшей судьбе учения о таинстве священства

2. О таинстве крещения

§ 131. Откровенное учение

§ 132. Учение церковно-отеческое до Вселенских Соборов

§ 133. В период Вселенских Соборов

§ 134. Общий вывод и замечание о дальнейшей судьбе учения о таинстве крещения

3. О таинстве миропомазания

§ 135. Откровенное учение

Учение церковно-отеческое

§ 136. В три первые века христианства

§ 137. В период Вселенских Соборов

§ 138. Общий из предыдущего обозрения вывод и замечания о дальнейшей судьбе учения относительно таинства миропомазания

4. О таинстве евхаристии

§ 139. Учение откровенное

§ 140. Учение церковно-отеческое в первые три века христианства

§ 141. В период Вселенских Соборов

§ 142. Общий заключительный вывод и замечания о дальнейшей судьбе учения об евхаристии

5. О таинстве брака

§ 143. Учение откровенное

Учение церковно-отеческое

§ 144. В первые три века христианства

§ 145. В период Вселенских Соборов.

Учение отдельных Отцов и Учителей Церкви

§ 146. Учение о том же Соборов

§ 147. Общий из предыдущего вывод и замечания о дальнейшей судьбе учения о таинстве брака

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 4 – ЧЛЕН I. О Боге-Предустроителе человеческого спасения. §73 Причина не скорого пришествия на зелию Спасителя мира, заключающаяся в необходимости приготовления к этому людей

Хотя Бог, предвидя падение человека, еще от вечности положил спасти его чрез Своего Сына, но, как сейчас мы заметили, Искупителя Сына Своего послал Он в мир не тотчас и даже не вскоре по падении человека, а по исполнении многих и многих веков. Где же причина этому столь нескорому пришествию на землю Искупителя рода человеческого? Таковая причина, понятно, заключалась не столько в Боге, в одно мгновение могшем совершить все зависящее от одной Его воли, сколько в самом же человеке, который, быв создан Богом существом свободно-разумным, и мог быть спасен Им не иначе как только при своем собственном, добровольном желании, а следовательно и под условием только возникновения и развития в нем самом нужной восприимчивости к подаваемому спасению, для чего требовалось немалое время. Эту, конечно, а не иную имел в виду мысль и апостол Павел, когда утверждал о Боге, что Он прежде, чем стал говорить в Своем Сыне, многократно и многообразно говорил издревле Отцам в Пророках (Евр. 1, 1 и 2), так как все это, понятно, нужно было не для Самого Бога, а только для людей, нуждавшихся в постоянном и постепенном воспитании и укреплении в них веры в имеющего некогда придти к ним Сына Божия. Свою мысль тот же Апостол еще прямее выражает, когда Ветхозаветный закон называет детоводителем ко Христу (Гал. 3, 24).

Так учили и древние Отцы и Учители Церкви, причину не скорого пришествия Спасителя тоже полагая в том, что слабым и немощным людям необходимо было сперва пройти чрез многие и длинные ступени в своем духовно-нравственном развитии, чтобы впоследствии стать способными к достойному принятию как своего Спасителя, так и даруемого Им спасения. По Григорию Богослову, напр., не только Новый, но и Ветхий Завет вводились Богом постепенно, а не вдруг, по первому приему за дело, и это делалось для того, чтобы видно было, что нас не принуждают, а убеждают, так как это одно и свойственно правосудию Божию, никого насильно не принуждающему к добру, но сообщающему его одним желающим его. И по Василию Великому, не вдруг открылся людям Божественный свет христианства, потому что он мог бы собою ослепить их больные духовные очи, но вместо этого Божественный Домостроитель с самою благоразумною постепенностию вводил их в общение с тем же самым Светом, приучая их смотреть на него как бы в воде, в его тенях и отображениях, для чего между прочим были даны и закон, бывший сенью грядущих благ, и предуказания пророческие — эти гадания истины, служащие к обучению наших очей сердечных и делающие для нас более удобным переход от них к Божественной премудрости, в тайне сокровенной. Эту же мысль, только в другой форме, бл. Августин выражает так: «Господь знал, когда Ему надо было явиться. Прежде же этого необходимо было чрез длинный ряд времен и лет о Нем предвозвещать, потому что немаловажное что-либо имело явиться. Всегда нужно было Его ожидать и долго о Нем предвозвещать, наподобие того, как чем более важный явился когда-либо судья, тем большее ему предшествовало число провозвестников».

Итак, в Божественном плане домостроительства в тех именно намерениях, положено было только в конце веков придти на землю Сыну Божию, чтобы прежде этого нужным образом предуготовить людей к достойному Его принятию и к таковому же усвоению имеющего быть Им совершенным великого дела спасения.

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 5

Санкт-Петербург: Общество памяти игумений Таисии, 2008 г. - 504 с.

ISBN 5-91041-026-1

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 5 – Содержание

О таинстве покаяния

§ 148. Откровенное учение

§ 149. Учение церковно-отеческое в первые три века христианства

В период Вселенских Соборов

§ 150. Учение отдельных Отцов и Учителей Церкви

§ 151. Учение Вселенских и Поместных Соборов

§ 152. Общий вывод и замечания о дальнейшей судьбе учения о таинстве покаяния

О таинстве елеосвящения

§ 153. Учение о нем откровенное

Учение церковно-отеческое

§ 154. В первые три века христианства

§ 155. В дальнейший период Вселенских Соборов

§ 156. Общий вывод и дальнейшая судьба учения об елеосвящении

ГЛАВА III. О Боге, как Выполнителе конечных судеб Своих о мире и человеке

§ 157. Переход к дальнейшему учению о Боге и его разделение

Член I. О Боге — Судии и Мздовоздаятеле каждого человека порознь по его смерти

§ 158. Смерть как переход к другой жизни и ее значение по отношению к загробной участи человека. Откровенное учение

§ 159. Учение церковно-отеческое

§ 160. Частный после смерти для каждого человека суд. Откровенное о нем учение

Учение церковно-отеческое

§ 161. В первые три века христианства

§ 162. С четвертого века

§ 163. В V-м и дальнейшие века

О мздовозлаянии после частного суда

§ 164. Учение откровенное

Учение церковно-отеческое

§ 165. В первые три века христианства

§ 166. В период Вселенских Соборов

§ 167. Замечание о возникшем в этот период на Западе мнении относительно особого третьего или среднего за гробом состояния некоторых душ и особого для них там места — чистилища

§ 168. Судьба учения в дальнейший позднейший период

§ 169. Об отношении живых к отшедшим от них членам Церкви Христовой

А) Об отношении живых к оi шедшим от них совершенным членам Церкви Христовой или святым. I. О почитании святых

§ 170 Откровенное о сем учение

§171. Учение церковно-отеческое в первые три века христианства

§ 172. В период Вселенских Соборов

§ 173. Общее замечание о дальнейшей судьбе учения

О почитании останков святых

§ 174. Отношение его к откровенному учению

Чествование останков святых в христианской Церкви и учение о нем ее пастырей и Учителей

§ 175. В первые три века христианства — до Вселенских Соборов

§ 176. В период Вселенских Соборов

§ 177. Общий из предыдущего вывод и замечания о позднейшей судьбе учения

§ 178. О почитании священных изображений или икон святых

§ 179. Учение откровенное

§ 180. Иконопочитание в первые три века христианства

§ 181. Несостоятельность возражений против иконопочитания в сем периоде

§ 182. Иконопочитание в период Вселенских Соборов

§ 183. Учение об иконопочетании

§ 184. Краткие замечания о дальнейшей судьбе иконопочитания и учения о нем

§ 185. II. О призывании святых

§ 186. Откровенное учение

Учение церковно-отеческое

§ 187. В первые три века христианства

§ 188. В период Вселенских Соборов

§ 189. Замечания о дальнейшей судьбе учения о призывании святых и заблуждении лютеран

Б) Об отношении к усопшим членам Церкви несовершенным

§ 190. Общие замечания и переход к учению о молитвах за умерших

§ 191. Учение откровенное

Учение церковно-отеческое

§ 192. В три первые века христианства

§ 193. В период Вселенских Соборов

§ 194. Общий вывод и краткие замечания о дальнейшей судьбе учения о молитвах за усопших

Член II. О Боге Судии и Мздовоздаятеле на последнем суде всею рода человеческого

§ 195. Переход к дальнейшему учению о Боге Судии и Мздовоздаятеле и его подразделение

I. О времени второго пришествия Христова для суда и признаках его наступления

§ 196. Учение Самого Иисуса Христа

§ 197. Учение апостольское

§ 198. Учение древнеотеческое

II. О втором пришествии Христовом

§ 199. Учение откровенное

III. О воскресении мертвых

§ 200. Переход к учению о воскресении мертвых

§ 201. Учение откровенное

Учение церковно-отеческое

§ 202. В первые три века христианства

§ 203. В период Вселенских Соборов

IV. Обновление мира

§ 204. Учение откровенное

Учение церковно-отеческое

§ 205. В три первые века христианства

§ 206. В период Вселенских Соборов

V. Всеобщий суд с его последствиями

§ 207. Переход к учению о всеобщем суде и его последствиях

§ 208. Откровенное ученее о всеобщем суде

§ 209. Учение церковноотеческое

§ 210. О последствиях всеобщего суда или мздовоздаянии праведных и грешных

§ 211. Об уготованном для праведников будущем царстве

§ 212. О блаженной жизни праведных в уготованном им царстве. Учение откровенное

§ 213. Учение древнеотеческое

О присужденном грешникам вечном, уготованном диаволу и ангелам его, огне и их в нем мучениях

§ 214. Учение откровенное

§ 215. Учение церковно-отеческое

§ 216. О предназначенном для осужденных грешников месте мучений

§ 217. О существенных свойствах адских мучений

§ 218. О разных степенях сих мучений

§ 219. О вечности адских мучений. В первые три века христианства

§ 220. В период Вселенских Соборов

Архимандрит Сильвестр (Малеванский) - Опыт православного догматического богословия. В 5 т. - Том 5 – О таинстве покаяния. § 148 Откровенное учение

Теперь переходим к учению о таинстве покаяния, установленном в Церкви для того, чтобы подавать духовно-благодатную врачебную помощь тем из ее членов, которые подвергаются разного рода духовным недугам и после получения ими и утверждения чрез другие таинства новой во Христе жизни.

Таинство это, как известно из прямого свидетельства Иоанна, установлено было Христом вскоре после Его воскресения, когда Он, явившись Своим ученикам, между прочим сказал, дунувши на них: приимите Дух свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им: и имже держите, держатся (Иоан. 20, 22, 23), чем ясно показал, что с этого именно времени Он на самом деле навсегда облек их тою самою властию, которую еще прежде в течение земной жизни преподать им обещал, сказав сперва одному Петру: и дам ти ключи царства небеснаго, и еже аще свяжеши на земли, будет связано на небесех, и еже аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех (Матф. 16, 19), а после то же повторив и прочим Апостолам: аминь глаголю вам: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будет разрешено на небесех (Матф. 18, 18).

Какого же рода была эта власть, преподанная Христом Апостолам? Из приведенных мест видно, что она, во-первых, преподана была Христом вместе со Св. Духом, посылаемым Им в мир, по примеру того, как Сам Он послан был Своим Отцом (Иоан. 20. 21) одним Апостолам, которые в свою очередь могли передать ее вместе с силою Св. Духа только своим преемникам; что, далее, власть сия соединена была с силою и действием Св. Духа и что, наконец, она состояла в праве прощения и разрешения людям грехов, и не одного только прощения и разрешения их, а и удерживания или связывания.

Не сказано здесь только об одном, чем же должны были, согласно с мыслию и волею Спасителя, руководиться Апостолы, при пользовании на самом деле означенною Богодарованною им властью. Но все это, конечно, вполне было им известно из прежнего учения и наставлений Христовых. А чем именно в сем случае они должны были руководиться и на самом деле руководились, это увидим из нижеследующих немалочисленных свидетельств их Писаний.

Так, Иисус Христос, сопоставляя отпущение Отцом небесным грехов людям с отпущением ими самими соделанных им другими прегрешений (Матф. 6, 14 и 15) и требуя от последних, чтобы они каждый раз прощали, когда согрешивший брат скажет: каюся (Лук. 17, 4), этим самим ясно показал, что и у Бога непременным условием к прощению Им людям грехов служит их раскаяние. А что раскаяние грешника действительно пред Богом многоценно и способно преклонить Его на милость и прощение грехов, это Он с особенною силою изобразил в притче об обретении имеющим сто овец одной заблудшей, где, указав на то, что он больше радуется об одной и обретенной овце, чем об остальных не заблудших, к сему присовокупил следующее: глаголю вам, я ко та ко радость будет на небеси о едином грешнице кающемся, нежели о девятидесятых девяти праведник, иже не требуют покаяния (Лук. 15, 7).