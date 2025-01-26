Манн Юрий - О гротеске в литературе

Судьба гротеска драматична и поучительна. На протяжении последних двух веков гротеск пользовался неизменной популярностью и, можно сказать, почитанием. Слово «гротеск» писали на знаменах литературных партий; ему посвящали темпераментные декларации и обстоятельные исследования; его произносили с воодушевлением, трепетом, надеждами — и не только литературными. Казалось, в самом этом слове, звучавшем на всех языках одинаково, было скрыто что-то от тайного тайных искусства: от его извечной дерзновенности, непокорности, стремления опрокинуть любые изжившие себя авторитеты и образцы. «Шутка сказать — гротеск!» — писал Станиславский в 1922 году. В его восклицании запечатлелся отзвук этой давней традиции.

Но не только традиции: в те первые послереволюционные годы, как столетием раньше — в период «Предисловия к Кром- велю» Виктора Гюго, — гротеск переживал самое бурное время своей литературной и особенно театральной истории. Мастера театра старшего поколения, обращаясь сегодня к дням своей молодости, охотно вспоминают о гротескных пьесах, гротескных постановках, гротескной манере игры, даже о гротескных декорациях… Время показало, как много было в этом гротескном ажиотаже пустой шумихи, притязаний на моду и наивного самообмана, — но все же они сопровождали искания больших художников и подлинных новаторов. И если вспомнить гротескные произведения таких интереснейших писателей нашего времени, как Брехт и Маяковский, Пиранделло и Ануй, Булгаков и Зощенко, Шварц и Эренбург, Хикмет и Когоут, — то эти примеры говорят сами за себя.

Было бы, конечно, большой ошибкой преувеличивать роль гротеска в истории литературы, приписывать ему монопольное положение в современном искусстве. Далеко не все писатели, определившие судьбы литературы XX века, связаны с гротеском. Горький, Шолохов, Серафимович, Фадеев — в советской литературе, Ромен Роллан, Хемингуэй, Моравиа и многие другие — в зарубежной — в общем далеки от гротеска и (если прибегнуть к известной формуле Чернышевского) изображают «жизнь в формах самой жизни». Но все же без гротеска наше представление о советской и прогрессивной западной литературе будет неполным. Важность изучения гротеска обусловлена и той большой ролью, которую играл и играет он в общественной, политической борьбе.

Манн Юрий - О гротеске в литературе

Москва: Издательство Юрайт, 2021, 145 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-13433-9

Манн Юрий - О гротеске в литературе - Оглавление

Вместо введения

Глава 1. Сущность гротеска

Глава 2. Искусство реалистического гротеска

Глава 3. Гротеск, писатель и время

Глава 4. Фантастика и преувеличение в гротеске

Глава 5. Гротеск и аллегория

Глава 6. Комическое в гротеске

Глава 7. Об «усложнении» гротеска

Глава 8. Гротеск и художественное обобщение

Вместо заключения

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