Объектом изучения в настоящей работе станут три цикла легенд, впервые соотнесенных между собой в рамках единого исследования. В этих нарративах повествуется о поисках и посещениях потусторонних миров, о человеке, оказавшемся на распутье ведущих к ним дорог. Речь идет о «том свете», или загробном мире, о затонувших городах, маркированных в русском фольклоре узнаваемым знаком Китежа, о «далеких землях», символом которых в данной этнокультурной традиции служит Беловодье.

Легенды о «том свете» основываются на сформировавшихся еще в язычестве представлениях о мире мертвых, который тогда изображался качественно однородным. Лишь под воздействием христианского вероучения и выработанной им идеи воздаяния этот запредельный локус дифференцировался на две противопоставленные друг другу сферы — ад и рай. В аллегорических картинах мучений грешников и блаженства праведников воплотилась вся совокупность нравственно-этических норм и религиозно-мировоззренческих постулатов русского народа, предусмотренных на любой (подчас — мельчайший) случай в человеческом бытии. Они-то и служат критериями, по которым соизмеряются подлинные ценности того или иного социума либо каждого конкретно взятого индивида.

Криничная Неонила - Русская мифология - Человек на перепутье миров

М.: Академический проект, 2019, 300 с.

Серия "Технологии культуры"

ISBN 978-5-8291-2356-7

Криничная Неонила - Русская мифология - Человек на перепутье миров - Оглавление

Предисловие

Глава первая. Китеж: легенды о провалившихся городах

Некоторые предпосылки к постановке вопроса

Земное бытие и вторжение хаоса

Сакральный ландшафт и потусторонний мир

Инобытие сокровенного города (монастыря)

Взыскание сокровенного града

Контакты между мирами

Глава вторая. Беловодье: легенды о «далеких землях»

Историографический экскурс

«Далеко-далеко, там, на востоке…», или Путь в Беловодье

«Острова, называемые Беловодие…»

Посещение сокровенной страны

Глава третья. На «том свете»: легенды о загробной жизни

Видение рая

Посещение ада

От мытарств до Страшного Суда

Заключение