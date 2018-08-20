Джон Мануссакис - Бог после метафизики

Люди услышали, что таинственный Создатель посетил этот мир; что совсем недавно на самом деле по миру ходил.

Тот, о Ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы; Человек, который создал мир.

Все великие мыслители и все прекрасные легенды всегда предполагали, что за пределами всего должен существовать Некто высший; но этого никто из них предположить не мог...

Самые великие пророки называли себя Его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели Его отблеск, а чаще — отблеск других, низших существ.

Самые глубокие мифы сообщали, что Творец присутствует в Творении.

Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи и уж тем более что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация.

Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово... Это разносит в пух и прах всякий сравнительный анализ религий.

Честертон, Вечный человек