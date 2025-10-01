Блэк Марк - Евангелие от Луки
Существует достаточно много комментариев к Евангелию от Луки, и большинство из них написаны очень грамотно. Я подумал, что хорошо бы попробовать передать популярной аудитории лучшее из последних научных трудов в удобной для чтения форме. Если в результате этих усилий все, кто не имеет специального образования, смогут глубже понять весть Луки, то это и будет ответом на мою молитву.
В ходе комментариев сразу станет ясно: я в долгу перед моими коллегами-предшественниками. В равной степени я обязан и тем, кто часами вычитывал текст и вносил предложения, которые существенно улучшили мою работу. Мне остается только сказать «Спасибо!» и «Я ваш должник» моему ученику-ассистенту Мэг Грандстафф, маме Пегги Блэк, а также коллегам Терри Брайли, Брэндону Фреденбургу и Гэри Холлоуэю. Хочу также поблагодарить руководство Университета Липскомб за предоставленную возможность провести лето 1996 года за работой над проектом.
Моя самая большая благодарность – Марго, Саре, Джессике и Эллисон, которые выдержали немало часов моего отсутствия. Каждый день они дарят мне радость, и вместе с Елизаветой (Лк. 1:43) мне хочется спросить: чем я заслужил такую милость быть им мужем и отцом?
Комментарий написан для учителей библейских школ, проповедников, студентов семинарий и всех, кто хочет изучать Новый Завет. При этом читателю не обязательно знать греческий язык, обладать научными знаниями или разбираться в методологии1. Единственная цель данного комментария – помочь современным читателям почувствовать себя на месте первых читателей Евангелия от Луки. Перед нами всегда стоят два вопроса: (1) что же Лука хотел донести до своих читателей, когда писал каждую часть своей истории; (2) во что он хотел, чтобы они поверили и что начали делать после прочтения всего повествования. Я думаю, что Евангелие от Луки написано для нас, но не мы его главные адресаты. Лука писал его для людей другой культуры почти две тысячи лет назад, и наша задача – попытаться прочитать его «глазами» первых читателей, чтобы лучше понять намерения автора.
Лука хотел вдохновить людей на искреннюю веру в Иисуса и сделал это с помощью литературного повествования. Другими словами, Лука писал, чтобы рассказать своим читателям, во что верить, утвердить основания их веры и показать пример жизни верующего человека. Для достижения этих целей он представил историю, в которой есть определенные указания и призывы, обращенные непосредственно к читателю. Но чтобы понять суть повествования, читатель должен научиться «читать между строк».
Поэтому в своем комментарии я использую литературный и богословский подходы2. Лука, на мой взгляд, оставил достаточно подсказок, указывающих на его намерения, и внимательное прочтение позволит нам их обнаружить. Проще говоря, его подход заключается в том, чтобы рассказать о жизни Иисуса, выделяя лишь самые важные для читателей аспекты этой истории. Сам сюжет состоит из многих моментов – от рождения до смерти и воскресения Иисуса. Чтобы читатель сумел понять его посыл, он должен прочитать все Евангелие целиком, уделяя пристальное внимание сюжету, персонажам и повторяющимся темам. По этой причине меня больше интересует, что именно хочет сказать Лука той или иной историей, а не то, кто и при каких обстоятельствах ему все это рассказал. Меня также больше волнует причина, почему Лука упоминает те или иные события, а не наша способность подтвердить их историческую достоверность.
Марк К. Блэк - Евангелие от Луки
ТОЛКОВЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ОТ «COLLEGE PRESS». - Издано по заказу Христианского научно-апологетического центра. - 336 с. - 2025.
ISBN:978-617-7930-64-7
Марк К. Блэк - Евангелие от Луки - Слдержание
От издателя
Предисловие
Список сокращений
Вступление
Структура
I. Пролог – 1:1–4
II. Младенчество – 1:5–2:52 3
- Предсказание рождения Иоанна Крестителя – 1:5–25
- Предсказание рождения Иисуса – 1:26–38
- Мария посещает Елизавету – 1:39–45
- Песнь Марии – 1:46–56
- Рождение Иоанна Крестителя – 1:57–66
- Песнь Захарии – 1:67–80
- Рождение Иисуса – 2:1–7
- Пастухи и ангелы – 2:8–20
- Иисус представлен в храме – 2:21–40
- Мальчик Иисус в храме – 2:41–52
III. Подготовка Иисуса к служению – 3:1–4:13
- Иоанн Креститель готовит путь – 3:1–20
- Крещение и родословная Иисуса – 3:21–38
- Искушение Иисуса – 4:1–13
IV. Служение Иисуса в Галилее 4:14–9:50
- Иисус отвергнут в Назарете – 4:14–30
- Служение Иисуса в Капернауме – 4:31–44
- Призыв первых учеников – 5:1–11
- Больной проказой – 5:12–16
- Начало конфликта – 5:17–6:11
- Проповедь на равнине – 6:12–49
- Пророк Иисус – 7:1–50
- Иисус учит притчами – 8:1–21
- Иисус проявляет Свою божественную силу – 8:22–56
- Иисус и Его апостолы – 9:1–50
V. Путешествие Иисуса в Иерусалим – 9:51–19:27
- Иисус идет в Иерусалим – 9:51–13:21
- Иисус направляется в Иерусалим – 13:22–17:10
- Иисус приближается к Иерусалиму – 17:11–19:27
VI. Служение Иисуса в Иерусалиме – 19:28–21:38
- Триумфальный вход – 19:28–44
- Иисус в храме – 19:45–48
- Власть Иисуса подвергается сомнению – 20:1–8
- Притча о виноградарях – 20:9–19
- Уплата налогов кесарю – 20:20–26
- Воскресение и брак – 20:27–40
- Чей Христос Сын? – 20:41–47
- Приношение вдовы – 21:1–4
- Признаки конца века – 21:5–38
VII. Страдания и смерть Иисуса – 22:1–23:56
- Иуда соглашается предать Иисуса – 22:1–6
- Тайная вечеря – 22:7–38
- Иисус молится на Оливковой горе – 22:39–46
- Иисус арестован – 22:47–53
- Петр отрекается от Иисуса – 22:54–62
- Стражники насмехаются над Иисусом – 22:63–65
- Исус перед синедрионом – 22:66–71
- Иисус перед Пилатом и Иродом – 23:1–25
- Распятие – 23:26–43
- Смерть Иисуса – 23:44–49
- Погребение Иисуса – 23:50–56
VIII. Воскресение и вознесение Иисуса – 24:1–53
- Воскресение – 24:1–12
- По дороге в Эммаус – 24:13–35
- Иисус является ученикам – 24:36–49
- Вознесение – 24:50–53
Библиография
Огромное спасибо!