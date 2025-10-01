Блэк Марк - Евангелие от Луки

Существует достаточно много комментариев к Евангелию от Луки, и большинство из них написаны очень грамотно. Я подумал, что хорошо бы попробовать передать популярной аудитории лучшее из последних научных трудов в удобной для чтения форме. Если в результате этих усилий все, кто не имеет специального образования, смогут глубже понять весть Луки, то это и будет ответом на мою молитву.

В ходе комментариев сразу станет ясно: я в долгу перед моими коллегами-предшественниками. В равной степени я обязан и тем, кто часами вычитывал текст и вносил предложения, которые существенно улучшили мою работу. Мне остается только сказать «Спасибо!» и «Я ваш должник» моему ученику-ассистенту Мэг Грандстафф, маме Пегги Блэк, а также коллегам Терри Брайли, Брэндону Фреденбургу и Гэри Холлоуэю. Хочу также поблагодарить руководство Университета Липскомб за предоставленную возможность провести лето 1996 года за работой над проектом.

Моя самая большая благодарность – Марго, Саре, Джессике и Эллисон, которые выдержали немало часов моего отсутствия. Каждый день они дарят мне радость, и вместе с Елизаветой (Лк. 1:43) мне хочется спросить: чем я заслужил такую милость быть им мужем и отцом?

Комментарий написан для учителей библейских школ, проповедников, студентов семинарий и всех, кто хочет изучать Новый Завет. При этом читателю не обязательно знать греческий язык, обладать научными знаниями или разбираться в методологии1. Единственная цель данного комментария – помочь современным читателям почувствовать себя на месте первых читателей Евангелия от Луки. Перед нами всегда стоят два вопроса: (1) что же Лука хотел донести до своих читателей, когда писал каждую часть своей истории; (2) во что он хотел, чтобы они поверили и что начали делать после прочтения всего повествования. Я думаю, что Евангелие от Луки написано для нас, но не мы его главные адресаты. Лука писал его для людей другой культуры почти две тысячи лет назад, и наша задача – попытаться прочитать его «глазами» первых читателей, чтобы лучше понять намерения автора.

Лука хотел вдохновить людей на искреннюю веру в Иисуса и сделал это с помощью литературного повествования. Другими словами, Лука писал, чтобы рассказать своим читателям, во что верить, утвердить основания их веры и показать пример жизни верующего человека. Для достижения этих целей он представил историю, в которой есть определенные указания и призывы, обращенные непосредственно к читателю. Но чтобы понять суть повествования, читатель должен научиться «читать между строк».

Поэтому в своем комментарии я использую литературный и богословский подходы2. Лука, на мой взгляд, оставил достаточно подсказок, указывающих на его намерения, и внимательное прочтение позволит нам их обнаружить. Проще говоря, его подход заключается в том, чтобы рассказать о жизни Иисуса, выделяя лишь самые важные для читателей аспекты этой истории. Сам сюжет состоит из многих моментов – от рождения до смерти и воскресения Иисуса. Чтобы читатель сумел понять его посыл, он должен прочитать все Евангелие целиком, уделяя пристальное внимание сюжету, персонажам и повторяющимся темам. По этой причине меня больше интересует, что именно хочет сказать Лука той или иной историей, а не то, кто и при каких обстоятельствах ему все это рассказал. Меня также больше волнует причина, почему Лука упоминает те или иные события, а не наша способность подтвердить их историческую достоверность.

Марк К. Блэк - Евангелие от Луки

ТОЛКОВЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ОТ «COLLEGE PRESS». - Издано по заказу Христианского научно-апологетического центра. - 336 с. - 2025.

ISBN:978-617-7930-64-7

Марк К. Блэк - Евангелие от Луки - Слдержание

От издателя

Предисловие

Список сокращений

Вступление

Структура

I. Пролог – 1:1–4

II. Младенчество – 1:5–2:52 3

Предсказание рождения Иоанна Крестителя – 1:5–25

Предсказание рождения Иисуса – 1:26–38

Мария посещает Елизавету – 1:39–45

Песнь Марии – 1:46–56

Рождение Иоанна Крестителя – 1:57–66

Песнь Захарии – 1:67–80

Рождение Иисуса – 2:1–7

Пастухи и ангелы – 2:8–20

Иисус представлен в храме – 2:21–40

Мальчик Иисус в храме – 2:41–52

III. Подготовка Иисуса к служению – 3:1–4:13

Иоанн Креститель готовит путь – 3:1–20

Крещение и родословная Иисуса – 3:21–38

Искушение Иисуса – 4:1–13

IV. Служение Иисуса в Галилее 4:14–9:50

Иисус отвергнут в Назарете – 4:14–30

Служение Иисуса в Капернауме – 4:31–44

Призыв первых учеников – 5:1–11

Больной проказой – 5:12–16

Начало конфликта – 5:17–6:11

Проповедь на равнине – 6:12–49

Пророк Иисус – 7:1–50

Иисус учит притчами – 8:1–21

Иисус проявляет Свою божественную силу – 8:22–56

Иисус и Его апостолы – 9:1–50

V. Путешествие Иисуса в Иерусалим – 9:51–19:27

Иисус идет в Иерусалим – 9:51–13:21

Иисус направляется в Иерусалим – 13:22–17:10

Иисус приближается к Иерусалиму – 17:11–19:27

VI. Служение Иисуса в Иерусалиме – 19:28–21:38

Триумфальный вход – 19:28–44

Иисус в храме – 19:45–48

Власть Иисуса подвергается сомнению – 20:1–8

Притча о виноградарях – 20:9–19

Уплата налогов кесарю – 20:20–26

Воскресение и брак – 20:27–40

Чей Христос Сын? – 20:41–47

Приношение вдовы – 21:1–4

Признаки конца века – 21:5–38

VII. Страдания и смерть Иисуса – 22:1–23:56

Иуда соглашается предать Иисуса – 22:1–6

Тайная вечеря – 22:7–38

Иисус молится на Оливковой горе – 22:39–46

Иисус арестован – 22:47–53

Петр отрекается от Иисуса – 22:54–62

Стражники насмехаются над Иисусом – 22:63–65

Исус перед синедрионом – 22:66–71

Иисус перед Пилатом и Иродом – 23:1–25

Распятие – 23:26–43

Смерть Иисуса – 23:44–49

Погребение Иисуса – 23:50–56

VIII. Воскресение и вознесение Иисуса – 24:1–53

Воскресение – 24:1–12

По дороге в Эммаус – 24:13–35

Иисус является ученикам – 24:36–49

Вознесение – 24:50–53

Библиография