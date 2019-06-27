Впервые в печатном виде в данном издании отражается известная уже много лет клиросная практика разметки в богослужебных книгах текстов для пения их «на глас». Не претендуя на авторство в этой области, мы даем один из наиболее наглядных образцов такой разметки с комментариями.

Сергей Маркелов - Современное осмогласие. Гласовые напевы московской традиции: (учебное пособие)

Издательство ДАРЪ, 2017 год — 128 с

ISBN 978-5-485-00404-0

Сергей Маркелов - Современное осмогласие. Гласовые напевы московской традиции: (учебное пособие) - Содержание

Предисловие

Глас 1

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Образцы ирмосного напева

Тексты ирмосов

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 2

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Образец ирмосного напева

Тексты ирмосов

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 3

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 4

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Воскресная стихира

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

«Бог Господь» и тропарь Рождества Христова (вариант тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Образцы ирмосного напева

Тексты ирмосов

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 5

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Образец ирмосного напева

Тексты ирмосов

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 6

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Образец ирмосного напева

Тексты ирмосов

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 7

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Глас 8

«Господи воззвах» (образец стихирного напева)

Запевы на «Господи воззвах» и стиховне вечерни

Тексты стихир

«Бог Господь» и воскресный тропарь (образец тропарного напева)

Тексты тропарей и кондаков

Образец ирмосного напева

Тексты ирмосов

Запевы на хвалитех и стиховне утрени

Методические указания по Церковному обиходу

Приложения

Сергей Маркелов - Современное осмогласие. Гласовые напевы московской традиции: (учебное пособие) - Предисловие

Пособие, которое вы держите в руках, можно использовать и как памятку во время пения на богослужении, и как учебник по изучению гласов в рамках специальных уроков.

Данный сборник мы постарались сделать по возможности наиболее полным собранием ныне практикуемых гласовых напевов, со всеми распространенными вариантами. Образцы мелодий и их обиходной гармонизации (отметим, не всегда следующей правилам классической гармонии) являются достоверной записью современной традиции, без каких-либо исправлений и «улучшений». Нотами выписаны все запевы к стихирам на каждый из восьми гласов (кроме специфических праздничных) и расположены в порядке следования на богослужении. Для учебных целей тексты этих запевов помещены в конце сборника. Также для учебных целей после каждого нотного образца дается ряд текстов для самостоятельных упражнений в распевании текста на мелодию образца. В послесловии содержатся методические указания по преподаванию предмета «Церковный обиход» по данному пособию.

В пособии собраны и сгруппированы по гласам образцы трех видов напевов: «тропарный», «стихирный» и «ирмоснои» (или «ирмосный») московской традиции, употребляемых в современной практике Русской Православной Церковью при пении на богослужении. Мелодии имеют разное происхождение, но исторически сложилось так, что большинство тропарных напевов принадлежат греческому, стихирных же и ирмосных — киевскому или малому знаменному роспевам. По традиции, они исполняются с конца XVII века не одноголосно, а в обиходной гармонизации (в целом согласно правилам классической гармонии), когда к основной мелодии (в примерах выделена более крупным шрифтом) пристраивается голос на терцию выше (реже — ниже, например, в 5 гласе), а остальные голоса достраивают полный аккорд.