Это учебное пособие — плод моего почти 20-летнего служения на клиросе храма Сретения Господня в селе Новая Деревня Пушкинского района и преподавания (в течение пяти лет) предмета «Церковное пение» в Воскресной школе при том же храме.

Данное издание преследует достаточно скромную цель: не претендуя на полноту, помочь преподавателям пения и учащимся воскресных школ проникнуть в суть и содержание церковных песнопений Православной церкви.

С этой же целью в пособие включена вторая часть «Сборник нотных приложений» (составитель — Н.И. Фортунатова). Сборник имеет ту же структуру, что и само пособие, то есть расположение нот по главам и беседам.

София Алексеевна Рукова - Беседы о церковном пении со сборником нотных приложений. Учебное пособие

Москва, Издательство Московской Патриархии, РОПО «Древо добра» 1999 г. — 240 с.

София Алексеевна Рукова - Беседы о церковном пении со сборником нотных приложений. Учебное пособие – Содержание

От автора

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

1. Почему о церковном пении надо говорить?

2. Бог повелевает Моисею сложить песню (Втор 31:32)

3. Некоторые особенности церковного пения

Проверьте себя!

Глава 2. ВОСЬМИГЛАСИЕ

4. «Песенная лестница»

5. «Земные ступеньки»

6. «Небесные ступеньки»

Проверьте себя!

Глава 3. ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

7. Гласовые песнопения

8. Негласовые песнопения

Проверьте себя!

Глава 4. ПЕНИЕ ВСЕМ НАРОДОМ

9. Церковный хор

10. «Царю Небесный»

11. «Отче наш»

12. «Верую»

13. «Богородице Дево»

Проверьте себя!

Глава 5. ПЕСНОПЕНИЯ НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

14. Антифоны

15. «Херувимская песнь»

16. «Милость мира»

17. «Достойно есть»

Проверьте себя!

Глава 6. ПЕСНОПЕНИЯ НА ВСЕНОЩНОЙ

18. Стихиры

19. Канон и ирмосы

20. Библейские песни

Проверьте себя!

Глава 7. ПОСТОЯННЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ НА ВСЕНОЩНОЙ

21. Предначинательный псалом

22. «Господи, воззвах»

23. «Светё Тихий»

24. «Ныне отпущаеши»

26. «Честнейшую»

26. Великое славословие

Проверьте себя!

Глава 8. ПЕСНОПЕНИЯ НА ВОСКРЕСНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ВСЕНОЩНЫХ

27. «Блажен муж»

28. «Хвалите имя Господне»

29. «От юности моея»

30. Воскресные тропари «Ангельский собор»

Проверьте себя!

Глава 9. ОСОБЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ

31. Великопостные песнопения

32. Пасхальные песнопения

Проверьте себя!

Глава 10. ПЕСНОПЕНИЯ ПРИ СЛУЖЕНИИ ТРЕБ И ВО ВРЕМЯ ТАИНСТВ

33. Отпевание и панихида

34. Молебен

35. Пение во время церковных таинств

36. Принцип иерархии в пении

Проверьте себя!

Заключение

Добавление 1. О ЦЕРКОВНОМ ЧТЕНИИ

1. Богослужебные тексты

Особенности церковного чтения

Проверьте себя!

Добавление 2. О БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГАХ

Проверьте себя!

СБОРНИК НОТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

От составителя

Приложение 1. (к главе 2.)

“Земные ступеньки”

“Небесные ступеньки”

Приложение 2. (к главе 3.)

“Гласовые песнопения”

"Негласовые песнопения”

Приложение 3. (к главе 4. )

“Царю Небесный”

“Отче наш"

“Символ веры”

“Богородице Дево”

Приложение 4. (к главе 5. )

“Антифоны”

“Херувимская песнь”

“Милость мира”

"Достойно есть”

Приложение 5. (к главе 6. )

“Стихиры”

“Канон и ирмосы”

“Библейские песни”

Приложение 6. (к главе 7.)

“Предначинательный псалом”

“Господи воззвах”

“Свете Тихий”

“Ныне отпущаеши”

“Честнейшую...”

“Великое славословие"

Приложение 7. (к главе 8.)

“Блажен муж...”

“Хвалите Имя Господне"

“От юности моея”

“Воскресные тропари: Ангельский собор”

Приложение 8. (к главе 9.)

"Великопостные песнопения”

"Пасхальные песнопения”

Приложение 9. (к главе 10.)

"Отпевание и панихида"

“Молебен”

“Пение во время церковных таинств"

Приложение 10. (дополнительное)

София Алексеевна Рукова - Беседы о церковном пении со сборником нотных приложений. Учебное пособие - Глава 1. Введение в церковное пение

1. Почему о церковном пении надо говорить?

Почему о церковном пении надо говорить? Разве недостаточно просто петь? Или просто слушать? И кому оно нужно, это пение?

Понятно, например, для чего существует песни колыбельные — чтобы успокоить плачущее дитя, помочь ему заснуть; военные песни — чтобы укрепить мужество воинов, вселить в них необходимость и уверенность в победе над врагом; песни лирические — чтобы смягчить сердце, соединить друзей, воспламенить любовь к родине, к земле, к людям; наконец, профессиональные песни о строителях, летчиках, пожарных и многие другие— чтобы вселить бодрость, облегчить труд, сделать его радостным и плодотворным.

А церковное пение? Что оно рождает в нас? Бодрость или утешение? Мужество или любовь? Радость или трудолюбие? Об этом и о многом другом и пойдет речь в этих беседах. Но сначала— несколько слов о том, почему это пение называется церковным.

Многие скажут: да потому, что оно поется в церкви, где молятся Богу, понимая под «церковью» здание — «дом молитвы» (Ис 56:7; Мк 21:13), или храм Божий. Но Церковью мы называем все сообщество христиан, объединяемых именем Иисуса Христа. Именно в этом сообществе, или, иначе, собрании верных, и рождаются тексты и мелодии песнопений, содержание и смысл которых можно определить одним словом — ЛЮБОВЬ: любовь к Богу, и ближним. И потому церковное пение — это один из видов служения Богу и ближним, но служение это особое — молитвой.

В Священном Писании сказано: «Благо петь Богу нашему», «Пойте Господу, святые Его», «хвала Ему в собрании святых», «Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте(...) пойте все разумно» (Пс. 146:1; 29:5; 149:1; 46:7-8).

«Святые» — это те, кто посвящен Богу, т.е. Церковь — «собрание святых». Слово «разумно» значит с пониманием — во-первых, смысла песнопения, а во-вторых, того, что пение угодно Богу. Вот почему о церковном пении надо говорить.

Но сначала — маленькое отступление в историю.

2. Бог повелевает Моисею сложить песню (Втор 31, 32)

Это было более 3000 лет тому назад. Великий вождь Израильского народа готовился навсегда покинуть Землю. Всю свою жизнь он, исполняя волю Божию, служил своему народу. Имя его было Моисей. Он вывел Израильтян из страны рабства — Египта, учил их любить и ценить свободу, быть мужественными, терпеливыми и верными Единому Богу— Творцу всей 6Вселенной и всей твари, какая живет и дышит на земле, в небе или в воде.

И вот, пришло время, когда силы его иссякли, — ему было уже 120 лет, и он уже не мог передвигаться как прежде. И сказал Господь Моисею: «Дни твои приблизились к смерти».

Тогда встал Моисей и вошел в Скинию, где более сорока лет он беседовал с Господом «лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх 33:11), получая от Него наставления для народа Божия — Сынов Израилевых. Все в Скинии до мелочей было знакомо и дорого сердцу Моисея. На первый взгляд это была обычная походная палатка, но наделе... Была она сделана из десяти покрывал из дорогих тканей — виссона и голубой, пурпурной и красной шерсти. Соединялись те покрывала при помощи крючков из чистого золота, а петли для них были из голубой шерсти. Внутри Скинии из таких же тканей была сделана завеса, на которой искусной работой были изображены херувимы. За завесой находился Ковчег со Словом Божиим — скрижалями с Десятью Заповедями. И потому эта часть Скинии называлась Святое Святых.