г. Москва, Издательство «Никея», 2017г. - 304 стр.

ISBN 978-5-91761-730-5

Диакон Кирилл Марковский - Небо на дне -15 лет переписки и встреч с пожизненно лишенными свободы - Предисловие

Доводы против смертной казни, как правило, начинают с того, что никогда нельзя исключить судебной ошибки. В самом деле, среди 32 осужденных, которых мне удалось посетить в Харпе в апреле 2015 г., трое утверждали, что они не совершали того, за что их осудили. Один из них утверждает, что уехал за два дня до того, как кто-то убил тех хозяев, у которых он ремонтировал дом, а приговорили его. Двое других утверждают, что за ними только один труп, а на них «повесили» еще несколько. И похоже, что это правда, особенно на фоне того, что остальные полностью признавали свою вину и говорили о себе, что все в отношении них законно и справедливо. Так что ошибки возможны, и слава Богу, что эти люди остались живы, хотя и в тюрьме. Но есть надежда, что они когда-нибудь добьются пересмотра приговора.

Но главный довод, как мне кажется, другой. Нам, верующим людям, не может быть безразлично, каким уйдет из жизни человек, даже совершивший тяжкое преступление. Уйдет ли он из жизни озлобленным преступником, в случае исполнения исключительной меры наказания, или спустя годы раскаявшимся грешником, как благоразумный разбойник, распятый одесную Спасителя.

Автор совершенно справедливо пишет об этом контингенте осужденных. «У пожизненно заключенных нет прошлого, нет настоящего и нет будущего (в земной жизни). В прошлом подавляющее большинство этих людей ничего не видели в жизни. У них не было ни счастливого детства, ни юности. Что такое любовь и что значит быть любимым, большинство из них очень плохо себе представляло. В настоящем их жизнь можно назвать лишь существованием. Их страдания бесславны. Они страдают не за возвышенные идеи, не за веру, не за Христа. Общество их ненавидит и презирает (и вполне понятно почему). Относительно своего будущего узники тоже не питают иллюзий».

В самом деле, те 25 лет, после которых пожизненно осужденные, как предполагалось по европейскому примеру, могли бы быть освобождены, пока что остались благим пожеланием.