Марковский - Небо на дне
Для темы этой книги особое значение имел 1992 год. Среди прочих демократических преобразований в то время был принят и закон о возможности, в порядке помилования, замены смертной казни на пожизненное лишение свободы. Если бы не этот закон, принятый 17 декабря 1992 года, то не было бы ни этих рисунков, ни этих писем, да и самой книги, так как все эти люди как совершившие особо тяжкие преступления были бы расстреляны.
Несколько слов о предыстории принятия этого закона. В самом начале 1992 года, 12 января, Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина была создана Комиссия по вопросам помилования при Президенте РФ. Председателем Комиссии был назначен известный писатель Анатолий Игнатьевич Приставкин. Именно от него исходила инициатива приглашения в Комиссию Булата Окуджавы, Льва Разгона, Мариэтты Чудаковой, Евгении Альбац, Марка Розовского, Аркадия Вайнера и других известных писателей, юристов, психологов и общественных деятелей. Всего было около 15 человек. Среди вошедших в состав Комиссии оказался и автор этого предисловия.
Перед Комиссией была поставлена задача знакомиться с прошениями о помиловании осужденных, отбывших половину срока заключения, и рекомендовать применение того или иного вида помилования: условно досрочное освобождение, снижение срока наказания или освобождение из заключения.
Диакон Кирилл Марковский - Небо на дне .15 лет переписки и встреч с пожизненно лишенными свободы
г. Москва, Издательство «Никея», 2017г. - 304 стр.
ISBN 978-5-91761-730-5
Диакон Кирилл Марковский - Небо на дне -15 лет переписки и встреч с пожизненно лишенными свободы - Содержание
- Предисловие
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От автора
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Особый режим
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Покаявшиеся разбойники
-
Судьба
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Могли я быть на их месте?
-
Две исповеди
-
Любовь Божия и любовь человеческая
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"В двадцать четыре
-
к расстрелу был приговорен..."
-
Тайна Божественной любви
-
История из Пролога
-
Два евангельских стиха
-
Есть ли Бог на свете?
-
О покаянии
-
Из писем пожизненно
-
заключенных
-
Почему Ты так безразличен
-
к страданию моему?
-
Ладанка на счастье
-
"Я полюбил страдание"
-
Встреча
-
"Остановитесь на путях ваших..."
-
Насколько мы нужны им?
-
Доктор Гааз
-
Материальное и духовное
-
О призвании
-
Самый трудный вопрос
-
Письма пожизненным узникам
Диакон Кирилл Марковский - Небо на дне -15 лет переписки и встреч с пожизненно лишенными свободы - Предисловие
Доводы против смертной казни, как правило, начинают с того, что никогда нельзя исключить судебной ошибки. В самом деле, среди 32 осужденных, которых мне удалось посетить в Харпе в апреле 2015 г., трое утверждали, что они не совершали того, за что их осудили. Один из них утверждает, что уехал за два дня до того, как кто-то убил тех хозяев, у которых он ремонтировал дом, а приговорили его. Двое других утверждают, что за ними только один труп, а на них «повесили» еще несколько. И похоже, что это правда, особенно на фоне того, что остальные полностью признавали свою вину и говорили о себе, что все в отношении них законно и справедливо. Так что ошибки возможны, и слава Богу, что эти люди остались живы, хотя и в тюрьме. Но есть надежда, что они когда-нибудь добьются пересмотра приговора.
Но главный довод, как мне кажется, другой. Нам, верующим людям, не может быть безразлично, каким уйдет из жизни человек, даже совершивший тяжкое преступление. Уйдет ли он из жизни озлобленным преступником, в случае исполнения исключительной меры наказания, или спустя годы раскаявшимся грешником, как благоразумный разбойник, распятый одесную Спасителя.
Автор совершенно справедливо пишет об этом контингенте осужденных. «У пожизненно заключенных нет прошлого, нет настоящего и нет будущего (в земной жизни). В прошлом подавляющее большинство этих людей ничего не видели в жизни. У них не было ни счастливого детства, ни юности. Что такое любовь и что значит быть любимым, большинство из них очень плохо себе представляло. В настоящем их жизнь можно назвать лишь существованием. Их страдания бесславны. Они страдают не за возвышенные идеи, не за веру, не за Христа. Общество их ненавидит и презирает (и вполне понятно почему). Относительно своего будущего узники тоже не питают иллюзий».
В самом деле, те 25 лет, после которых пожизненно осужденные, как предполагалось по европейскому примеру, могли бы быть освобождены, пока что остались благим пожеланием.
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