Маршалл - Толкование Нового Завета
Почему выводы специалистов по Новому Завету так сильно расходятся? Каждый, кто начинает читать книги о Новом Завете, вскоре обнаруживает, что серьезные ученые с одинаковой энергией и искренностью отстаивают совершенно различные подходы к толкованию Нового Завета.
Разнообразие точек зрения нередко приводит в великое замешательство как изучающих богословие, так и церковь в целом.Иногда из-за этого замешательства пренебрегают серьезными историческими и критическими исследованиями Писания в пользу предположительно простого и непосредственного «благочестивого» подхода.
Изучающие богословие подвержены искушению считать серьезным экзегезисом простое перечисление научных точек зрения и имен для обоснования конкретного мнения. Как видно из многих разделов данной книги, дискуссия о методах критики продолжается.
Но этим вряд ли можно объяснить, почему научные выводы расходятся в такой степени; сейчас между протестантскими и римско-католическими учеными существует достаточно полное согласие по вопросу о соответствующих инструментах и методах, которые допустимо использовать в экзегезисе.
Предпосылки, принятые толкователем сознательно или бессознательно, имеют для науки о Новом Завете гораздо большее значение, чем методологические разногласия.
Толкование Нового Завета
Под редакцией Говарда Маршалла
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 487 с.
ISBN 0-85364-424-1
Переводчик В. Н. Гаврилов
The Paternoster Press Ltd, 1977
ISBN 5-7454-0835-9
New testament interpretation
Essays on Principles and Methods
edited by I. Howard Marshall
Senior Lecturer in New Testament Exegesis
University of Aberdeen
THE PATERNOSTER PRESS
CARLISLE
Говард Маршалл - Толкование Нового Завета - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ. А. Г. Маршалл-старший
Часть I. Основы толкования
Глава 2. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА. Ф. Ф. Брюс
Глава 3. ПРЕДПОСЫЛКИ В НОВОЗАВЕТНОЙ КРИТИКЕ.Грэхем Н. Стэнтон
Часть II. Применение критических методов в толковании
Глава 4. СЕМАНТИКА И ТОЛКОВАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА. Энтони Ч. Тизелтон
Глава 5. ВВОДНЫЕ ВОПРОСЫ. Д. Гатри
Глава 6. РЕЛИГИОЗНАЯ ОБСТАНОВКА. Джон У. Дрейн
Глава 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА. А. Г. Маршалл
Глава 8. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА. Дэвид Венкам
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 8. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ КРИТИКА НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
Глава 9. КРИТИКА ФОРМ. Стивен Г. Трэвис
Глава 10. ИСТОРИЯ ТРАДИЦИЙ. Дэвид Р. Кэтчпол
Глава 11. КРИТИКА РЕДАКЦИЙ. Стивен С. Смоллей
Часть III. Задача экзегезиса
Глава 12. КАК В НОВОМ ЗАВЕТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. Э. Эрл Эллис
Глава 13. РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В НОВОЗАВЕТНОМ ЭКЗЕГЕЗИСЕ. Ральф П. Мартин
Глава 14. ЭКЗЕГЕЗИС НА ПРАКТИКЕ: ДВА ПРИМЕРА. Р. Т. Франс
Часть IV. Новый Завет и современный читатель
Глава 15. ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ — ПРОБЛЕМА МИФА В НОВОМ ЗАВЕТЕ. Джеймс Д. Дж. Данн
Глава 16. НОВАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА. Энтони Ч. Тизелтон
Глава 17. АВТОРИТЕТНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА. Робин Никсон
Глава 18. РАЗЪЯСНЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА. Джон Голдингэй
БИБЛИОГРАФИЯ. Норман Хильер
Говард Маршалл - Толкование Нового Завета - I. Различные способы толкования Нового Завета
Экзегезис означает «толкование», и когда мы применяем этот термин к книгам Нового Завета, мы можем начать с предварительного определения нашей задачи. Осуществлять экзегезис в отношении новозаветной литературы — значит выявлять, какой смысл исходно вкладывался в нее авторами. Процесс состоит в раскрытии этого смысла, а техника известна под названием эвристики, то есть метода, который объясняет, как выявить смысл того или иного места в Писании. Это должно быть первоочередной целью толкователя и требует, чтобы его подход к Писанию заключался в добросовестном исследовании и в честном стремлении обнаружить, какое значение в свое время вкладывал в текст его автор.
Однако, описанный таким образом, этот подход может на первый взгляд показаться прямолинейным и исполненным здравого смысла, на самом же деле он, что необходимо открыто признать, опирается на определенные допущения и содержит в себе несколько скрытых ловушек. Мы в этом убедимся при обсуждении различных вариантов того, как можно понимать подход к толкованию Нового Завета.
1. ДОГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Под этой рубрикой мы подразумеваем такой подход к Новому Завету, когда он рассматривается в качестве источника обосновательных текстов, которые предстоит скомпоновать — безотносительно к их литературной форме, историческому контексту, богословскому назначению и даже без учета вариантов их перевода на современный английский язык — для формирования доказательного свидетельства.
При рассмотрении в таком свете значение Писания распыляется, так как считается рассредоточенным между ключевыми словами или ключевыми фразами или отдельными стихами, выхваченными из своего ближайшего контекста. Очень мало внимания уделяется учению того раздела или той книги, где содержится отдельно взятый отрывок. В этом заключается очевидная опасность данного метода. Он неправильно использует текст Писания, обращаясь к усеченным частям (к одному стиху) вместо более протяженных и более внятных единиц текста (абзацев или целых разделов, в соответствии с авторской интенцией).
Метод не в состоянии избежать обвинений в субъективности, когда выбор отдельных стихов определяется их пригодностью или непригодностью для доказательства отдельного положения. И он не учитывает, что Божие провидение передало свое слово людям не в виде фрагментарных, вневременных изречений, но в полном контексте исторического существования древних людей (Израиля, ранней церкви) и посредством нескольких языков, которым присущи невписывающиеся в норму выразительные средства. Пренебрежение этим последним обстоятельством превратило бы Новый Завет в свод законов или сборник холодных фактов, наподобие телефонного справочника.
В ином аспекте, еще один вариант догматического подхода проявляется в тех случаях из церковной истории, когда определенное толкование Писания освящено авторитетом церкви. Вот лишь один из примеров: Трентский собор издал недвусмысленную директиву о значении слов Иисуса ученикам при установлении Им таинства причастия во время последней вечери.
Он сказал им в ясных и безошибочно понятных словах, что дает им собственное Тело и собственную Кровь...
Этим словам присущ свой естественный и очевидный смысл, и именно так они понимались отцами.
В этом установлении Магистериума проявляется авторитарность подхода к одному, чрезвычайно конкретизированному толкованию Писания и использование последнего в качестве догматического средства для обоснования учения церкви. И снова, как и в предыдущем обсуждении обосновательных цитат у протестантов, Библии приписывается характер законодательной литературы.
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