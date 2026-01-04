Но этим вряд ли можно объяснить, почему научные выводы расходятся в такой степени; сейчас между протестантскими и римско-католическими учеными существует достаточно полное согласие по вопросу о соответствующих инструментах и методах, которые допустимо использовать в экзегезисе.

Разнообразие точек зрения нередко приводит в великое замешательство как изучающих богословие, так и церковь в целом.Иногда из-за этого замешательства пренебрегают серьезными историческими и критическими исследованиями Писания в пользу предположительно простого и непосредственного «благочестивого» подхода.

Почему выводы специалистов по Новому Завету так сильно расходятся? Каждый, кто начинает читать книги о Новом Завете, вскоре обнаруживает, что серьезные ученые с одинаковой энергией и искренностью отстаивают совершенно различные подходы к толкованию Нового Завета.

ISBN 0-85364-424-1

Переводчик В. Н. Гаврилов

The Paternoster Press Ltd, 1977

New testament interpretation

Essays on Principles and Methods

edited by I. Howard Marshall

Senior Lecturer in New Testament Exegesis

University of Aberdeen

THE PATERNOSTER PRESS

CARLISLE

Говард Маршалл - Толкование Нового Завета - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Экзегезис означает «толкование», и когда мы применяем этот термин к книгам Нового Завета, мы можем начать с предварительного определения нашей задачи. Осуществлять экзегезис в отношении новозаветной литературы — значит выявлять, какой смысл исходно вкладывался в нее авторами. Процесс состоит в раскрытии этого смысла, а техника известна под названием эвристики, то есть метода, который объясняет, как выявить смысл того или иного места в Писании. Это должно быть первоочередной целью толкователя и требует, чтобы его подход к Писанию заключался в добросовестном исследовании и в честном стремлении обнаружить, какое значение в свое время вкладывал в текст его автор.

Однако, описанный таким образом, этот подход может на первый взгляд показаться прямолинейным и исполненным здравого смысла, на самом же деле он, что необходимо открыто признать, опирается на определенные допущения и содержит в себе несколько скрытых ловушек. Мы в этом убедимся при обсуждении различных вариантов того, как можно понимать подход к толкованию Нового Завета.

1. ДОГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Под этой рубрикой мы подразумеваем такой подход к Новому Завету, когда он рассматривается в качестве источника обосновательных текстов, которые предстоит скомпоновать — безотносительно к их литературной форме, историческому контексту, богословскому назначению и даже без учета вариантов их перевода на современный английский язык — для формирования доказательного свидетельства.

При рассмотрении в таком свете значение Писания распыляется, так как считается рассредоточенным между ключевыми словами или ключевыми фразами или отдельными стихами, выхваченными из своего ближайшего контекста. Очень мало внимания уделяется учению того раздела или той книги, где содержится отдельно взятый отрывок. В этом заключается очевидная опасность данного метода. Он неправильно использует текст Писания, обращаясь к усеченным частям (к одному стиху) вместо более протяженных и более внятных единиц текста (абзацев или целых разделов, в соответствии с авторской интенцией).

Метод не в состоянии избежать обвинений в субъективности, когда выбор отдельных стихов определяется их пригодностью или непригодностью для доказательства отдельного положения. И он не учитывает, что Божие провидение передало свое слово людям не в виде фрагментарных, вневременных изречений, но в полном контексте исторического существования древних людей (Израиля, ранней церкви) и посредством нескольких языков, которым присущи невписывающиеся в норму выразительные средства. Пренебрежение этим последним обстоятельством превратило бы Новый Завет в свод законов или сборник холодных фактов, наподобие телефонного справочника.

В ином аспекте, еще один вариант догматического подхода проявляется в тех случаях из церковной истории, когда определенное толкование Писания освящено авторитетом церкви. Вот лишь один из примеров: Трентский собор издал недвусмысленную директиву о значении слов Иисуса ученикам при установлении Им таинства причастия во время последней вечери.

Он сказал им в ясных и безошибочно понятных словах, что дает им собственное Тело и собственную Кровь...

Этим словам присущ свой естественный и очевидный смысл, и именно так они понимались отцами.

В этом установлении Магистериума проявляется авторитарность подхода к одному, чрезвычайно конкретизированному толкованию Писания и использование последнего в качестве догматического средства для обоснования учения церкви. И снова, как и в предыдущем обсуждении обосновательных цитат у протестантов, Библии приписывается характер законодательной литературы.