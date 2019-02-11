Церковнославянский язык - Начальные сведения - Теоретический очерк - Маршева

Данное пособие, входя в продолжающуюся тематическую серию, содержательно и структурно открывает изучение церковнославянского языка и представляет начальные сведения о нем.

При этом много места уделено созданию славянской письменности, ибо беспримерный подвиг славянских Первоучителей, Кирилла и Мефодия, и их ближайших соратников до сих пор самым решительным образом продолжает влиять на идентичность славян, их религиозную, словесную культуру, оставаясь мощным консолидирующим фактором.

Отсюда в очередной раз становится понятным, почему первый, литературный, общий для всех славян-христиан старославянский язык, созданный в середине IX века, триумфально шагнул по разным славянским землям, развившись в течение короткого времени в его изводы. Одним из них является церковнославянский язык, который начал свое существование с начала XI столетия. Он, подвергаясь многочисленным справам, на протяжении долгих веков был литературным языком русских людей, определяя образ их мыслей и бытия.

Имея в виду огромное количество серьезной научной литературы, рассматривающей проблемы возникновения и распространения славянских азбук – глаголицы и кириллицы, пособие дает только ключевые сведения о них.

Маршева Л. И. - Церковнославянский язык - Начальные сведения - Теоретический очерк

Упражнения. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2018 — 112 с.

ISBN 978-5-7533-1500-7

Маршева Л. И. - Церковнославянский язык - Начальные сведения - Теоретический очерк - Содержание

I Создание славянской письменности

II Понятие о церковнославянском языке

III История церковнославянского языка (краткий очерк)

IV Признаки литературного языка в применении к церковнославянскому

V Церковнославянский в ряду других славянских

VI Другие территориально-исторические изводы старославянского языка (основные сведения)

VII Славянские азбуки: проблема происхождения. Глаголица

VIII Кириллица

IX Текстообразующая роль буквенного именника

X Азбучная молитва как феномен славянской культуры

XI Числовые значения кириллических букв

XII Знаки препинания в церковнославянском языке

XIII Церковнославяно-русская корреляция

XIV Упражнения

Маршева Л. И. - Церковнославянский язык - Начальные сведения - Теоретический очерк - Понятие о церковнославянском языке

Итак, старославянский язык уникален тем, что он был намеренно создан в середине IX века славянскими просветителями и миссионерами — братьями Кириллом и Мефодием. Разработанная ими в результате величайшего творческого процесса система вошла в историю как первый письменный литературный славянский язык, который был предназначен для нужд христианства, и прежде всего для перевода греческих богослужебных книг.

Старославянский язык был создан для всех славян: мораван, чехов, словаков, отчасти поляков, паннонских и альпийских славян, южных славян в пределах далматинских, хорватских, македонских, болгарских, сербских и славян восточных.

То есть святые равноапостольные Кирилл и Мефодий изначально создали общий славянский язык, который в научной литературе называется старославянским. Иными словами, термином старославянский язык принято обозначать первый книжный, письменный, литературный язык славян.

Существуют и другие термины. Определение славянский язык — самое очевидное и почти ничего не говорящее о специфике рассматриваемой системы, ибо маркирует ее только с точки зрения бытования у славянских народов. Под общеславянским языком понимается единый, первый, книжно-письменный литературный язык, распространенный во всей Славии.

Термин же древнеславянский язык устанавливает преемственность с другими славянскими языками, возникшими после IX века.

Обозначение церковнославянский язык подчеркивает лишь богослужебную область функционирования языка, совершенно игнорируя, что солунскими братьями и их последователями был создан язык не только религии, но науки и философии (можно вспомнить хотя бы трактат «О письменах» черноризца Храбра, в котором изложены факты, связанные с созданием славянской письменности). Сочетание древнецерковнославянский язык отделяет первоначальную систему от более поздних.

Наиболее спорен термин древнеболгарский язык, который сосредотачивает неоправданно много внимания на том, что солунский диалект, носителями которого были Кирилл и Мефодий, входит в состав древнеболгарского языка, что основная подготовительная работа (создание азбуки, разработка механизмов перевода и проч.) осуществлялась до миссионерской поездки в Моравию и, что, наконец, расцвет первого литературного языка всех славян связан с царствованием болгарских царей Бориса и Симеона.