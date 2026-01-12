Царство культов - Уолтер Мартин

Автор данной книги Уолтер Мартин, доктор религиоведения, в течение тридцати лет исследовал религии Америки, и его труд, как бы ни был он ограничен сложностью поставленных в нем проблем, дает оценку той бурлящей смеси, которую многие называют просто "царством культов".

Принимаясь за изучение нехристианских культов, чрезвычайно трудно дать им четкую оценку, если не учитывать психологические факторы их формирования и роста. Каждый культ обладает собственной, так сказать, «системой веры» определенного образца, которая позволяет сохранять индивидуальность личности, существующую в любой группе, и которая может быть исследована и понята в рамках системы богословия культа. До недавних пор об этой проблематике, связанной с культами, писали очень мало или вообще не писали, поскольку для обсуждения данного вопроса необходимы были фундаментальные исследования. Не подлежит сомнению, что психологическая структура — это неотъемлемая часть всего комплекса американских культовых систем.



В ходе исследования культов автор этой книги заметил, что каждому культисту, какой бы сильной индивидуальностью он ни обладал, свойственны и определенные психологические черты, общие для всех представителей его культа. Внимательное изучение этого сходства открыло некоторые интересные закономерности.



Невозможно в одной главе охватить все культовые системы, так что мы ограничим наблюдения свидетелями Иеговы, мормонами и «христианской наукой». Свидетели Иеговы делают упор на эсхатологию и пророчества. Мормоны — на роль священства, мистическую обрядность и символы. «Христианская наука» представляет гностические культы, которые опираются в своем опыте на метафизический пантеизм и физическое исцеление (одного этого достаточно, чтобы посвятить проблеме психосоматической медицины и исцелениям всю нашу книгу).

Уолтер Мартин - Царство культов

Издательство: Логос, 1992 г. - 352 с.

ISBN 5-85121-002-8



Уолтер Мартин - Царство культов - Содержание

Глава 1 Земное царство культов

Глава 2 Барьеры терминологии

Глава 3 Психологическая структура культов

Глава 4 Свидетели Иеговы и Библия «Сторожевой башни»

Глава 5 «Христианская наука»

Глава 6 Мормонизм — Церковь Иисуса Христа святых последних дней

Глава 7 Спиритизм — культ античности

Глава 8 Теософское общество

Глава 9 Дзен-буддизм

Глава 10 Бахаизм

Глава 11 Церковь единения

Глава 12 Восточные религии, Раджнишизм, Исккон и трансцендентная медитация

Глава 13 Ислам: откровение Мухаммеда

Глава 14 Миссионерская деятельность культов

Глава 15 Иисус культов

Глава 16 «Благовестие для культов: миссионерская нива прямо за порогом»

Глава 17 «Путь к исцелению»

Уолтер Мартин - Царство культов - Психологическая структура культов



Доктор Мильтон Рокич в своей блистательной книге «Открытый и закрытый разум» (The Open and Closed Mind) отмечает, что психологи обычно выделяют три области или уровня в любой системе веры или ее отрицания. Первая, центральная область охватывает основные, изначальные взгляды человека на мир, в котором он живет, и включает разрешение таких вопросов, как «представляет окружающий мир угрозу или в нем можно жить».



Вторая, промежуточная область — это авторитет. Другими словами, чей авторитет человек признает в делах, относящихся к существу его жизни.



И наконец, к периферийной области относятся особенности образа жизни. Детали могут различаться или изменяться в зависимости от признаваемого человеком авторитета.



Я нисколько не сомневаюсь, что культовые системы веры имеют общие для всех их особенности. Некоторые из этих особенностей заслуживают упоминания.



Первое и самое главное, культовые системы верований характеризуются ограниченностью. Они не заинтересованы в разумной, познавательной оценке фактов. Организация сама дает истолкование, указывая, что главным авторитетом для нее является Библия и/или основатель культа. Такие системы верований находятся в изоляции, они никогда не склонны к логической последовательности. Они существуют в той области сознания культиста, которая, можно сказать, перегорожена вдоль и поперек, и ее отдельные участки почти не связаны между собой или, наоборот, неделимы, если культист всецело принимает модели своей организации.



Во-вторых, культовые системы верований характеризуются изначальной неприязнью на человеческом уровне, поскольку культист почти всегда, не принимая христианское слово, распространяет неприятие и на человека, который излагает его.



Неразличение взглядов и личности, которая их высказывает, почти всегда приводит культистов к отвержению не только веры человека, но и его самого. Проблема эта тесно связана с первым фактором узости кругозора и представляет собой чрезвычайную трудность в общении с культистом.



Теоретически говоря, если кто-нибудь сумеет провести грань между личностью (по отношению к которой культист становится антагонистически настроенным) и богословием (которое является действительным источником антагонизма), то общение с отдельным культистом станет возможным, так как в его глазах человек окажется лишь нейтральным источником сведений. Христианин окажется лицом, поддерживающим другую систему богословия, но культист необязательно будет испытывать к нему личную неприязнь. Опыт показал, что когда это удается, делается первый шаг в разрешении одной из основных проблем всех культистов — проблемы враждебности к тем, кто не признает их истолкования.



Эта проблема может остаться и неразрешенной, если однажды культист, психологически обработанный своей собственной системой («Сторожевая башня», книги миссис Эдди, труды Иосифа Смита и Брайема Янга и т. д.), не столкнется с христианином, который сможет научить его выслушивать и принимать доводы независимо от богословских различий. Таким образом возможность общения значительно улучшается.



В действительности же культист сталкивается с дилеммой: «Как может этот человек (христианин) обладать столь гибким сознанием и не разделять его (культиста) взглядов на богословие?»



Культист начинает задумываться над тем, почему христианин принимает его как человека и при этом не принимает его взглядов. Так, в служении личного благовестия, может зародиться взаимопонимание.