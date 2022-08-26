Есть множество причин, почему ученики испытывают трудности в процессе обучения. Данная глава представит вашему вниманию примеры и описания симптомов недостаточной специфической обучаемости (Н.с.о.), синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ), некоторых эмоциональных барьеров в обучении и занижения уровня способностей учащихся. Это не единственные причины, почему дети могут испытывать трудности в чтении, письме, математике, других учебных навыках или соблюдении правил поведения и работы в классе. Однако эти описания и сопутствующие им методы вмешательства смогут во многом помочь вам достичь гораздо большего успеха в обучении детей со специфическими потребностями.

Недостаточная обучаемость

Учительница Роджера была обеспокоена тем, что он плохо читает. Миссис Джонсон знала, что Роджер - умный мальчик, прекрасно успевает по математике, однако его навыки чтения практически не улучшились на протяжении всего первого полугодия. Что-то было не так, и она волновалась.

Миссис Джонсон попросила разрешения обследовать Роджера, потому что подозревала, что он страдает каким-либо типом недостаточной обучаемости. Если исследование покажет наличие таких нарушений, школа сможет предоставить ему дополнительную помощь. Такая новость привела родителей Роджера, Мардж и Гэри, в уныние. Особенно тяжело переживал Гэри, потому что это напомнило о его собственных проблемах в детстве: у него никогда не получалось хорошо читать. Учителя всегда говорили ему, что у него есть потенциал учиться лучше, однако занятия чтением и письмом всегда приводили его в состояние расстройства чувств. Теперь - его сын столкнулся с таким же унижением и разочарованием.

Психолог протестировал Роджера на недостаточную обучаемость. Заключение специалиста гласило, что уровень интеллекта Роджера - выше среднего. Его способности по математике даже немного превышали уровень требований, предусмотренных для школьников такого возраста, но уровень понимания текста при чтении про себя и навыки письма были очень низкими. Психолог указал, что, если Роджер слышит текст, читаемый кем-то другим, он прекрасно понимает смысл услышанного. Когда же мальчику приходится читать самому, у него возникают серьезные трудности в осмыслении содержания. Исследование также показало отсутствие у ребенка навыков фонетического разбора слов. Роджер постоянно неверно произносил слова при самостоятельном чтении, часто заменял слова в тексте. В результате его понимание прочитанного оказывалось ошибочным.

Это описание сразу же нашло понимание у его родителей. «Да, - сказали они, - дома мы можем прочитать отрывок из книги или газетную статью, и Роджер никогда не упустит ни малейшей подробности. А вот когда он сам читает, то начинает все путать». Учительница добавила: «Я тоже это заметила. Создается впечатление, что Роджер потерял некоторые из прежних своих навыков фонетического построения слов. Однако странно то, что он непоследователен в своих ошибках. Некоторые сочетания звуков он знает хорошо, а другие выводят его из себя».