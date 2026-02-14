Люди так сотворены Богом, что они разумеют числа и порядок вещей, и в процессе познания им существенно помогает как первое, так и второе. Посему при преподавании какого-либо предмета с особой тщательностью должна демонстрироваться последовательность составных частей, — следует выделять начало, развитие и цель. В философии это называется "методом". В предметах, преподаваемых с применением метода демонстрации, такая процедура является общепринятой, но только не в учении Церкви. Ибо демонстрационный метод опирается на вещи, подвластные чувствам, и на понимание "первопричин". В учении же Церкви мы стремимся определить последовательность, но отнюдь не демонстрационным методом. Ибо учение Церкви основано не на демонстрации или аргументации, но на истинах, дарованных Богом роду человеческому в твердых и ясных свидетельствах, посредством которых Он, по Своей великой благости, явил Себя и Свою волю.

Мартин Хемниц - Ключевые вопросы богословия - в 2-х томах

Перевод на русский язык и публикация данной книги выполнены Просветительским Фондом «Лютеранское Культурное Наследие»

Переводчик: Константин Комаров

Редактор русского текста: Алексей Комаров

Теол. редактор: Магистр богословия, пастор Александр Бите

Мартин Хемниц - Ключевые вопросы богословия - в 2-х томах - Содержание

ТОМ І

Locus I. Бог

Locus II. Ипостась Сына Божия

Locus III. Ипостась Святого Духа

Locus IV. Сотворение

Locus V. О причине греха и о его случайности

Locus VI. Человеческие силы, или свободный выбор

Locus VII. Грех

ТОМ ІІ

Locus VIII. Закон Божий

Locus IX-XII опущены

Locus XIII. Оправдание

Locus XIV. Добрые дела

Locus XVI. Различие между смертельным и простительным грехом

Locus XVII. Церковь

Locus XVIII. Таинства

Locus XIX. Крещение

Мартин Хемниц - Ключевые вопросы богословия - в 2-х томах - Предисловие Мартина Хемница

В философии мы стремимся к поиску таких вещей и явлений, которые обладают определенностью и несомненно отличаются от неопределенных. Источники определенности в таком случае — это всеобщий опыт, принципы и демонстрация. Но в учении Церкви источником определенности является откровение Божие. И мы должны принимать во внимание — какой смысл был установлен для того или иного явления Богом. Например, любому здравомыслящему человеку ясно, что "дважды четыре будет восемь" — это истинное утверждение. Таково естественное знание, основанное на законах. Подобным же образом, мы имеем прочные и непоколебимые артикулы веры, а именно — Божественные угрозы и Божественные обетования. В равной мере несомненно, что всякий человек, раскаявшийся в своем грехе, имеет прощение ради Сына Божия, что его молитва услышана, и что он соделан наследником вечной жизни. Но источники определенности при этом различны. Когда речь идет о цифрах, разум своим суждением находит правильное решение. Артикулы же веры являются несомненными по причине откровения, которое подтверждено прочными и ясными свидетельствами Божиими, такими как воскрешение мертвых и многими другими чудесами. Но, поскольку эти вещи выше человеческого понимания, их принятие имеет более пассивный характер, несмотря на то, что разум побуждается свидетельствами, чудесами и получает поддержку от Святого Духа.

При том, что философия учит о необходимости сомнения относительно тех вещей, которые непостижимы чувствами, не являются законами и не подтверждены экспериментально (как, например, допустимо сомневаться или воздерживаться от суждения относительно того, что является причиной появления облаков, или откуда берется радуга), все же мы знаем, что дарованное Церкви Богом учение несомненно и неизменно, даже если оно не поддается проверке органами чувств, не принадлежит нам от рождения, подобно законам, и не доказывается никакими экспериментами. Источником этой определенности является откровение Бога, Который верен и истинен.

Посему мы никогда не должны допускать подобного философского сомнения относительно учения, которое Бог даровал Своей Церкви. Ибо, по извращенности нашей природы, великие смущения и сомнения относительно Бога все еще присущи нашему разуму. Мы должны бороться с этим и противиться этому, употребляя те помышления, которые нам дарованы от Бога. Нам не следует допускать и одобрять описанного рода сомнений. Ведь вера является твердым согласием, то есть уверенностью, в которой разум утверждается Божественными свидетельствами и прочно держится за Божественное возвещение о "невидимом", как об этом сказано в Послании к Евреям (11:1).

Нам следует принимать это за основу, дабы с самого начала понимать, что учение Церкви является несомненным и неизменным, как Сын Божий сказал об этом: "Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут" (Лук.21:33). Кроме того, нам следует также сознавать, что вера — это твердое и полное принятие учения Евангелия. Она не является делом двусмысленных игр, мнений и диспутов, как было принято в академии Аркесилая или как многие невежественные умы всегда полагали, полагают сейчас, и будут полагать. Бог карает подобные богохульства как в настоящей, так и в грядущей жизни.