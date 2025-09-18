Мартин Ллойд-Джонс - Послание к Римлянам - Благовестие Божье

После смерти Мартина Ллойда-Джонса (он умер в 1981 году) многие читатели его опубликованных толкований Послания к Римлянам спрашивали, будет ли продолжение этой серии книг. Данный том является частью ответа на этот вопрос. Все проповеди Ллойда-Джонса на Послание к Римлянам были сначала записаны на магнитной ленте, а в 1981 году — переписаны на бумагу. Они оканчиваются толкованием отрывка Римлянам 14:17 («Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе»).

Автор, остановившись на разъяснении слова «мир», заболел и вынужден был прервать свое тридцатилетнее служение в Вестминстерской часовне. Это произошло в 1968 году.

Впоследствии он уделял много времени редактированию записей своих проповедей. Мы с радостью продолжили этот труд, руководствуясь принципами, по которым были изданы предыдущие тома.

Мартин Ллойд-Джонс – Послание к Римлянам – Глава 1. Благовестие Божье

Харьков: Біблос-Альфа, 2007. — 424 с.

ISBN: 966-2013-03-2

Мартин Ллойд-Джонс – Послание к Римлянам – Глава 1. Благовестие Божье – Содержание

Глава 1 Необходимость духовного подхода к исследованию. Значение Послания к Римлянам в истории Церкви. Обращение и подготовка Павла. Ложное противопоставление природных даров и действия Святого Духа

Глава 2 Читатели послания, и что мы знаем о них. Образование и характеристика церкви в Риме. Цель написания послания — утвердить читателей в истине. Анализ послания. Главы 4-8, посвященные уверенности в спасении

Глава 3 Центральное место Христа. Раб, искупленный и плененный Христом. Правильное определение понятия «апостол». Авторитет и власть апостола. Воскресший Господь призывает Павла

Глава 4 Подтверждение апостольства Павла. Его равенство с другими апостолами. Его служение среди язычников. Актуальность в прошлом и в настоящем. «Апостольская преемственность». Избранный от чрева матери

Глава 5 Значение слова «Евангелие». Самая великая благая весть в мире. Евангелие Бога в трех Лицах. Верховенство Отца. Ограниченность апологетики

Глава 6 Метод Павла, основанный на Ветхом Завете. Обетования, пророчества, прообразы. Возвещение Божьих слов и предсказания. Откровение и вдохновение согласно Петру. Священные Писания, Слово Божье

Глава 7 Почему Христос так долго не приходил. Использование Ветхого Завета для подтверждения преемственности Евангелия. Истинная природа Церкви и доктрина об остатке. Достаточность, авторитет, целостность, необходимость и последовательность Писаний. Утешение Ветхого Завета

Глава 8 Центром Евангелия является Сам Христос. Воплощенный Сын Божий. Его человеческая сущность. Связь с пророчествами, особенно касающимися дома Давидова. Актуальность в наши дни

Глава 9 Серия контрастов: родился — открылся; слабость — сила; плоть — дух святыни. Значение воскресения. Объявление Богочеловека посредником

Глава 10 Иисус Христос Господь. Иисус Христос — помазанный Спаситель. Пророк, Священник и Царь. Неразрывность служения Спасителя и служения Господа. Основание того, что делает Павел и кем он является. Повиновение веры

Глава 11 Воля и подчинение. Крис Эванс и сандеманизм. Евангелие для всех народов. Во имя Христа. Прославление Христа словом, жизнью и свидетельством

Глава 12 Причастность к Иисусу Христу Основание, возлюбленные Божьи. Призыв общий и призыв действенный. Отделенные для Бога и Его славы. Святые и святость

Глава 13 Доктрина и практическая жизнь. Благодать, ведущая к миру с Богом. Мир с Богом. Скрытые доктрины. Особая работа Божья в Риме

Глава 14 Желание Павла посетить Рим. Утверждение младенцев во Христе. Форма и содержание. Молитвенная жизнь апостола. Благодарение через Христа. Великий ходатай

Глава 15 Желание, молитва и повиновение воле Божьей. Содействие Божье. Препятствия и водительство. Настойчивость в молитве. «Человек предполагает, а Бог располагает»

Глава 16 Отношение Павла к своему служению. Служение духом. Опасность внешнего служения. Плотской и духовный методы. Плотское и духовное усердие. «Безграничная божественная благодать»

Глава 17 Границы, установленные для себя апостолом. Богатство благовествования. Сила и власть Святого Духа. Утверждение через учение

Глава 18 Неподдельная скромность Павла. Подлинная проверка верующего. Духовная власть и католицизм. Церковь как общение. Утешение верой. Опасность различных «течений»

Глава 19 Долг проповедовать Евангелие. Способность передавать Евангелие. Всеобщая нужда людей в Евангелии. Способность Павла достигать людей. Все Евангелие для всего человека. Сдерживающий фактор

Глава 20 Логический метод. Стыд благовествования. Соблазн креста. Безумие Христа ради. Популярные лжеевангелия. Правильная причина не стыдиться. Единственная спасающая сила

Глава 21 Славное благовестие. Тройное избавление от греха. Примирение и восстановление. Спасение: в прошлом, в настоящем и в будущем. Путь Божий

Глава 22 Спасающая сила Божья. Действенность Евангелия. Слово и Дух. Божественное предписание. Во-первых, иудеям. Надежда для всех

Глава 23 Явленное Евангелие. Праведность, угодная Богу. Облаченные в праведность Христа. Уникальность евангельской веры. Орудие. Лютер и Аввакум

Глава 24 Итоги. Значение отрывка 1:18-3:20. Необходимость Евангелия. История и суетность цивилизации. Общий анализ отрывка 1:18-3:20

Глава 25 Начало наших отношений с Богом. Опыт и культы. Отношение неверующих и модернистов к гневу Божьему. Концепция библейского евангелизма. Новозаветные доказательства. Пример нашего Господа, апостолов и великих благовестников

Глава 26 Природа гнева Божьего. Как проявляется гнев Божий. Суды Божии в истории. Гнев и крест. Гнев в настоящем и в будущем

Глава 27 Природа греха. Нечестие и неправда. Связь и порядок. Грехи и грех. Обычная мораль и социальное евангелие. Гуманистическая религия, в центре которой находится человек. Истинный евангелизм

Глава 28 Человек не имеет никакого оправдания. Всеобщее познание Бога. Бог являет Себя в творении, провидении и истории. Общее и особое откровение. Подавление истины. Гордая и нечестивая философия

Глава 29 Отвержение Бога. Идолопоклонство и мифология. Преклонение перед Богом Библии. Безумие и нечистота. Законный отказ. Нужда в возрождении

Мы подошли к изучению второй главы Послания к Римлянам, и тем, кто вместе с нами исследовал первую главу, может показаться, что мы потратили на нее слишком много времени – более двадцати занятий! Однако, рассмотрев особенности и характерные черты первой главы, вы перестали удивляться этому. Как мы помним, в ней апостол приводит главные темы всего Послания к Римлянам. Затем он начинает излагать их, и я думаю, что при изучении второй главы мы сможем продвигаться вперед гораздо быстрее, чем в случае с первой главой, поскольку аргументация второй главы гораздо проще и излагается не в таком сжатом виде. Перейдя к первой части третьей главы, мы снова увидим, что каждый ее термин имеет для нас огромное значение, но все равно, я надеюсь, теперь мы будем двигаться гораздо быстрее. Мартин Ллойд-Джонс – Послание к Римлянам – Главы 2:1 – 3:20 - Праведный суд Божий Харьков: Біблос-Альфа, 2009. — 256 с. ISBN: 966-2013-14-18 Мартин Ллойд-Джонс – Послание к Римлянам – Главы 2:1 – 3:20 - Праведный суд Божий – Содержание Глава 1. Связь с первой главой. Аудитория, к которой обращается апостол. Иудеи, закон и обрезание. Лукавство греха в отрицании оправдания верой. Разделение доктрины и жизни Глава 2. Доказательство безответности иудеев. Сущность и природа греха. Обвиняя других, осуждаем себя. Суд по истине. Суд нелицеприятный и справедливый Глава 3. Суть и природа искупления. Никто не избежит Божьего суда. Злоупотребление благостью Божьей вследствие отрицания суда. Низкая оценка Божьей благости. Кротость и долготерпение Глава 4. Долготерпение как предлог греха. Оскорбление Бога. Божий замысел покаяния. Благодать удерживающая, но не непреодолимая. Важность и необходимость покаяния Глава 5. Значение покаяния. Изменение мышления и образа жизни. Наше представление о Боге, самих себе, своей жизни и смерти. Упорное и нераскаянное сердце. Сокровищница гнева Глава 6. Суд всеобщий и индивидуальный. Нет никаких привилегий. Суд по делам. Праведники и нечестивые. Их отношение к Богу, образ жизни и поступки. Две участи Глава 7. Оправдание делами и значение контекста. Основание для осуждения и доказательство веры. Опасность сандеманизма, антиномизма и формального исповедания веры Глава 8. Бог нелицеприятен. Иудеи, язычники и закон. Суд в зависимости от нашего положения. Великое преимущество иудеев. Христос — Судия, знающий тайные дела. Благовествование Павла Глава 9. Отступление. Важность исполнения, а не знания закона. Доказательство существования совести у язычников. Три ложных взгляда на их состояние. Неспособность жить «по совести» Глава 10. Божьи стандарты. Иудеи и язычники осуждены. Несколько слов о «праведниках», «гениальных» философах и «достойных» язычниках. Оценка иудеев, неспособных жить по тем знаниям, которыми располагают Глава 11. Разоблачение лицемерия иудеев. Интеллектуализм, самодовольство и отсутствие объективной самооценки. Неспособность поступать согласно своему учению. Влияние на представления язычников о Боге и Евангелии. Обрезание внешнее и внутреннее. Да исследует себя человек Глава 12. Общий обзор третьей главы. Преимущество иудеев: им вверено Слово Божье. Наша обязанность — защищать и распространять Писание. Родители-христиане и дети Глава 13. Что можно сказать о неверии иудеев? Верность и праведность Бога. Еще один отвергнутый взгляд. Как справиться с трудностями. Обвинения в антиномизме неизбежны Глава 14. Две категории людей. Все стали грешниками. Ход рассуждений апостола Павла. Необходимость обличения во грехе. Тьма греха и слава благодати. Перечень цитат. Нет праведного ни одного Глава 15. Состояние человека после грехопадения. Недостаток духовного разумения. Что значит «искать Бога»? Общее влияние греха на наше поведение. Потрясающее зеркало: конкретное проявления греха в словах и делах Глава 16. Страх Божий: благоговение, поклонение и ведение о Боге Судии. Итоги аргументации. Весь мир умолкает. Все заслужили гнев Божий. Благодарение и прославление Бога

В чем же заключается данное учение? Что значит «оправдание верой»? В процессе нашего рассмотрения ответ на этот вопрос будет все более проясняться. Начнем же мы с краткого определения. В чем же заключается данное учение? Что значит «оправдание верой»? В процессе нашего рассмотрения ответ на этот вопрос будет все более проясняться. Начнем же мы с краткого определения.

Это доктрина о том, что Бог усмотрел путь, которым люди могут спастись и примириться с Ним. Спасение исходит от Бога. На основании того, что Он совершил в Своем Сыне, нашем благословенном Господе и Спасителе, Он полностью прощает и избавляет верующих в Евангелие от всех грехов. Но и это еще не все. Он облекает их в праведность Иисуса Христа и провозглашает их святыми и праведными пред Ним.

Бог берет наш грех, а взамен дает нам праведность Христа. Она «вменяется», или «засчитывается», нам, так что мы становимся угодными в Его очах. Как сказано в Римлянам 5:19, мы «сделались» праведными в присутствии святого и праведного Бога.

Такова суть доктрины об оправдании верой. Позвольте мне показать, что она основана исключительно на Писании, а стало быть, каждый, кто с ней не согласен, не согласен и с Писанием. Это не какая-нибудь теория или идея, придуманная людьми, и не просто философия. Это истина, взятая непосредственно из Писания.

Доктор Мартин Ллойд-Джонс - Искупление и оправдание - Послание к Римлянам - Изложение глав 3:20-4:25

Харьков Издательство «БИБЛИОС –АЛЬФА», 2007 г. — 256 с.

ISBN 966-2013-02-4

Доктор Мартин Ллойд-Джонс - Искупление и оправдание - Послание к Римлянам - Изложение глав 3:20-4:25 - Содержание

Предисловие

1. Вводная часть. Оправдание как основная тема книги. Нечестие и неправда. Божий гнев на иудеев и язычников. Заграждаются всякие уста. Предназначение закона

2. Великий поворотный пункт — «Но ныне». Единственный путь спасения. «Но ныне» в нашей жизни и в истории. Анализ стихов 21-31. Благовестие Божье. Ветхоза­ветные предпосылки

3. Больше нем прощение. Цель пришествия Христа. Праведность как Божий дар. Не со­блюдением закона, а по вере. Спасение совершено Христом. Всеобщая нужда

4. Даром, по благодати. Первостепенная роль оправдания. Дар благодати. Цена искуп­ления и рабство греха. Научены Христом и апостолами

5. Умилостивление. Основополагающая доктрина об искуплении. Значение понятия «умилостивление». Современные переводы и искажения этого понятия. Гнев как важнейший элемент доктрины об искупле­нии. Избавление, совершенное пострадавшей стороной

6. Кровь Иисуса Христа. Другое важнейшее понятие, часто искажаемое и отвергаемое. Правильные и ошибочные толкования. Жертвенная смерть. Заместительная жертва. Ηовый завет

7. Подтверждение Божьей любви и праведности. Примирение вечной любви и вечной праведности. Прощение и неупоминание. Божье долготерпение. Необходимость наказания греха. Крест — провозглашение Божьей любви и праведности

8. Похвальба исключена. Необходимость аргументов и полемики. Первый вывод из Еван­гелия. Похвальба исключена. Вера, а не дела. Павел и Иаков

9. Различия упразднены. Второй вывод. Один путь спасения для иудеев и язычников. «По» и «через». Никакого компромисса с другими религиями. Евангелие — единственное основание для общения

10. Закон утвержден. Третий вывод. Значение слова «закон». Ошибочные взгляды отвергнуты. Семь способов, которыми Евангелие, особенно крест, чтит закон. Заключительная часть главы 3. Причины, по которым сегодня отрицается это учение

11. Авраам оправдался верой. Возражения, касающиеся случая с Авраамом. Один завет благодати на все века. Авраам не мог хвалиться. Разъяснение Книги Бытия 15:16. Что значит «вера» и «вменять»

12. Оправдание нечестивого. Благодать и долг. Оправдание нечестивого. Одежда правед­ности. Высказывание Давида в Псалме 31. Спасение всецело зависит от Бога. Лучший тест

13. Только по вере. Ответ на два других возражения. Вера и обрезание. Печать оправдания. Вера и закон. Закон и обетование. «Семя»

14. Всемогущая благодать — залог спасения. Природа закона противоположна природе обетования. Взаимосвязь благодати и веры. Спасение предназначено для всего «семени»: и для иудеев, и для язычников. Спасение непрелож­но, потому что оно дано по Божьей благодати

15. Природа веры. Иллюстрация веры. Элементы настоящей веры. Достижения веры Авраама. Укреплен верой

16. Вера, прославляющая Бога. Вера прославляет бытие и атрибуты Бога. Слабая вера — тоже вера. Различие между знаниями и практикой. Различие между верой и безрассудной храбростью. Как стать сильным в вере

17. Воскрес для оправдания нашего. Вера Авраама применительно к нам. Богоцентричная вера. Значение воскресения Христа. Каким образом воскресение оправдывает. Практическое применение сравнения с Авраамом

Пятая глава Послания к Римлянам не только открывает новый раздел, но и во многих отношениях является ключом к правильному пониманию остальной части данного послания, а также содержит в себе библейское учение, призванное утешить и ободрить читателя, и поэтому заслуживает самого пристального внимания. Как следует из предыдущего текста, апостол Павел заканчивает изложение доктрины об оправдании верой. До этого он рассматривал все возражения и аргументы, которые можно было бы выдвинуть против нее, и, ответив на вопросы своих оппонентов, вновь излагает читателям данную доктрину, утверждая в конце четвертой главы, что истину, которой он учит, необходимо проповедовать всем людям: «...Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам: вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Доктор Мартин Ллойд-Джонс - Уверенность - Послание к Римлянам – Изложение главы 5 Харьков Издательство «БИБЛИОС –АЛЬФА», 2008 г. — 408 с. ISBN 966-2013-08-3 Доктор Мартин Ллойд-Джонс - Уверенность - Послание к Римлянам – Изложение главы 5 - Содержание Предисловие Глава 1 Анализ глав 5-8. Главная тема данного отрывка — уверенность в окончательном спасении, а не освящение. Глава 5:1-11: последствия оправдания. Через нашего Господа Иисуса Христа. «Мир с Богом» предшествует «миру Божьему» Глава 2 Человеческая и Божья сторона «мира с Богом». Шесть тестов нашего оправдания. Мир и уверенность. Свойства истинного и ложного мира Глава 3 Доступ к Богу. Мы раз и навсегда подпадаем под действие благодати. Привилегии и благословения этого состояния. Безопасность нашего положения. Дерзновение и уверенность Глава 4 Хвалиться и радоваться в надежде. «Слава Божия». Прославление и физическое воскресение. Предвкушение славы. Что значит слава Глава 5 Христианская реакция на скорби в сравнении с реакцией культов. Понимание цели, которую Бог стремится достигнуть через скорби. Конечный результат Глава 6 Надежда ведет не к постыжению, а к победе. Практически доказуемая уверенность в Божьей любви. Свидетельства в ее подтверждение. Увещевание познавать Божью любовь Глава 7 Святой Дух и уверенность. Доказательства Божьей работы в нас. Гарантия нашей стойкости в вере. Очевидность присутствия Духа в нас, проявляющегося через Его труд Глава 8 Описание любви Отца в стихах 6-8. Как согласовать любовь и правосудие. Любовь Божья в ее временном аспекте в связи с приходом в этот мир и смертью Христа, а также с характером спасаемых Глава 9 Любовь Бога к грешникам. Смысл нечестия. Праведник и бла­годетель. Смерть Христа. Любовь Божья как основание нашей уверенности в спасении Глава 10 «Посему тем более ныне». Спасение в прошлом, настоящем и будущем. Кровь Христа как основание нашего оправдания. Бесповоротность Божьего оправдательного приговора Глава 11 Дальнейшие рассуждения от общего к частному. Объективный и субъективный аспекты вражды. Необходимость смерти Христа для примирения с Богом. Безопасность тех, кто пребывает во Христе Глава 12 Верующий хвалится Богом. Причины, по которым этого не происходит: неверное понимание оправдания по вере, недостаток рассуждений, неспособность изучать Писание. Исследование самого себя и радость Глава 13 Новый раздел. Связь с предыдущими стихами. Особая связь с «Его жизнью». Отрывок, являющийся введением к главам 6-8. Два главы человеческого рода. Важность данного раздела Глава 14 Общий анализ отрывка. Сходства и различия между Христом и Адамом. Всеобщность греха и смерти. Противоположность теории эволюции и Библии Глава 15 Значение выражения «все согрешили». Вменение греха Адама. Аналогичное вменение праведности Христа. Доктрина о первородном грехе Глава 16 Наше родство с Адамом. Реалистический взгляд и «федеральная теория». Защита апостольского авторитета. Адам как прообраз Христа: сходства и различия Глава 17 Различия между Адамом и Христом. Расплата и дар. Определенность и изобилие благодати Божьей. Приобретение больших благословений, чем те, которые были утеряны в Адаме Глава 18 Универсализм. «Один» и «многие». Библейское использование и контекстуальные ограничения. Павла интересует связь, а не количество. Опасность мудрствования Глава 19 Одно преступление и многие. Осуждение и оправдание. Царствование смерти. Дар праведности и наше царствование в жизни Глава 20 Юридические последствия непослушания Адама. Юридические последствия повиновения Христа. Наше положение «во Христе», а не «в Адаме». Уверенность христиан, несмотря на грех Глава 21 Предназначение закона. Умножение познания о грехе. Обличение во грехе. Предрасположенность ко греху. Как приводить людей ко Христу. Потребность в законе Глава 22 Преизобилие благодати. Источник уверенности и радости. Человек во власти греха. Царствование греха в современном мире. Грех и смерть Глава 23 Царство благодати. Работа благодати. Установление царства благодати. Благодать и праведность. Почтение и дерзновение Глава 24 Программа царства благодати. Ее воплощение в библейской истории, пророчествах и истории Церкви. Ее воплощение в жизни отдельных людей и «порядок спасения». Сила благодати Глава 25 Сила царства благодати. Духовная смерть и непреодолимая благодать. Проявление силы благодати. Нерушимая благодать Глава 26 Щедрость благодати. Окончательная победа благодати. Тот, Кто делает возможным царствование благодати. Триумф благодати в Царстве Христа