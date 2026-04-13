Ллойд-Джонс - Проповедь и проповедники

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Я стремился с разных сторон рассмотреть проблемы и вопросы, волнующие как проповедников, так и слушателей. Я совершенно не одобряю, в чем вы скоро убедитесь, теоретический или абстрактный подход к проповедованию, и этим объясняется мой стиль изложения. Данные лекции – это доверительный разговор со студентами, готовящимися к пасторскому служению, и с рукоположенными служителями.

В каком-то смысле это рассуждения вслух. Они адресованы проповедникам и всем, кто интересуется проповедованием, поэтому я не пытался изменить разговорный и откровенный стиль изложения. Лекции публикуются с незначительными изменениями.

Проповедуя, я редко ссылаюсь на свой опыт, однако в данном случае я счел необходимым включить в лекции много эпизодов и иллюстраций из личной жизни, которые, думаю, помогут понять излагаемые принципы.

Кому-то, возможно, мои догматические убеждения не понравятся, но меня это вовсе не смущает. Каждому проповеднику нужно верить в свой собственный метод. Быть может, мне не удастся убедить всех в своей правоте, но, по крайней мере, эти лекции послужат поводом к размышлению и рассмотрению иных подходов. Могу откровенно признаться, что я критично отношусь к своим способностям. Многие уважаемые мною проповедники пользуются преимущественно другими методами и стилями проповедования. Но моя задача заключается не в том, чтобы рассказать о них, а в том, чтобы изложить собственный метод и собственные принципы.

Несмотря на несовершенство моего проповедования, я всё же надеюсь, что данные лекции будут полезны, особенно молодым проповедникам, призванным к этому величайшему служению, и особенно если учесть, что мы живем в такое трудное и неблагоприятное время. Как и многие другие, я молюсь о том, чтобы «Господин жатвы» выслал многих способных проповедников для провозглашения «неисследимого богатства Христова».

Д-р Мартин Ллойд-Джонс – Проповедь и проповедники – Preaching and Preachers

Харьков, БIБЛОС-АЛЬФА, 2011. - 304 с.

ISBN 966-2013-23-7

Мартин Ллойд-Джонс – Проповедь и проповедники – Содержание

  • 1. Приоритетность проповеди

  • 2. Проповедь незаменима

  • 3. Послание и его изложение

  • 4. Построение проповеди

  • 5. Изложение проповеди

  • 6. Проповедник

  • 7. Поместная церковь

  • 8. Характер послания

  • 9. Подготовка проповедника

  • 10. Подготовка проповеди

  • 11. Форма проповеди

  • 12. Иллюстрации, красноречие, юмор

  • 13. Чего следует избегать

  • 14. Призыв к покаянию

  • 15. Подводные камни и романтика

Мартин Ллойд-Джонс – Проповедь и проповедники – Приоритетность проповеди

Почему я согласился читать лекции о проповедовании?

На то есть целый ряд причин. Это труд всей моей жизни. Я посвятил ему сорок два года. Это было мое основное, хотя и не единственное, служение, и я постоянно работал над его совершенствованием. Я сознаю просчеты и неудачи, постигавшие меня на протяжении всех этих лет. Естественно, они послужили стимулом к углубленному изучению служения проповедника. Но главная причина моей готовности излагать данный цикл лекций заключается в том, что я считаю проповедование самым высоким, прекрасным и славным призванием из всех возможных. Если к этому требуется что-либо добавить, то я без колебания скажу, что наиболее острой нуждой сегодняшней христианской церкви является истинное проповедование. А поскольку в нем наиболее остро нуждается церковь, то, без сомнения, в нем больше всего нуждается и мир.

Итак, утверждение, что истинное проповедование является сегодня наиболее острой нуждой, приводит к первому вопросу, который нам предстоит вместе обсудить: существует ли потребность в проповедовании? Есть ли ему место в современной церкви и в современном мире или оно утратило свое значение? Сам факт того, что необходимо поднимать и рассматривать данный вопрос, является, на мой взгляд, наиболее ярким показателем состояния церкви в настоящее время. Думаю, он служит главным объяснением ее критического состояния и потери влияния в современном мире. В настоящее время широко обсуждается вопрос о значении и месте проповедования в служении церкви, и нам необходимо начать именно с него. Очень часто люди, которым предложили высказать свое мнение о проповедовании, тут же принимаются обсуждать методы, способы, средства и приемы. Думаю, это в корне неправильно. Мы должны начинать с предпосылок, с исходных данных и основных принципов, так как, если я не ошибаюсь, главная проблема заключается в том, что люди не имеют четкого понятия об истинном проповедовании. Поэтому прежде чем останавливаться на деталях, я рассмотрю данный вопрос в общих чертах.

Итак, нам предстоит ответить на важный вопрос: можем ли мы обосновать необходимость проповедования? Нуждается ли в нем современный мир вообще? Это только часть вопроса. Мы живем в такое время, когда подвергается сомнению необходимость не только проповедования, но и самой церкви. Вам известны рассуждения о «нерелигиозном христианстве», а также, наверняка, приходилось слышать мнение, что церковь является сегодня наибольшей преградой на пути христианской веры и что, если мы действительно желаем быть свидетелями обращений людей и так называемой «христианизации» мира, нам следует избавиться от церкви, препятствующей людям познать истину во Христе Иисусе.

С большей частью этой критики приходится, к сожалению, согласиться. В церкви слишком много недостатков — традиционализм, формализм, безжизненность и так далее, — и было бы бесполезно и глупо отрицать это. Состояние некоторых собраний и общин побуждает задать вопрос: имеют ли они вообще право называться церковью? Церковь очень легко может превратиться в организацию или даже в своеобразный клуб, так что необходимо поднимать вопрос и о ней самой. Однако это не является целью данных лекций, и мы не будем подробно останавливаться на нем. Но вопрос проповедования, без сомнения, должен рассматриваться как часть общего подхода к церкви, и это та тема, которую мне предстоит раскрыть.

Какова причина негативного отношения к проповедованию? Почему сегодня проповедование утратило ту позицию, которую оно некогда занимало в жизни церкви? Почему оно утратило свой авторитет в глазах людей? Читая историю церкви, нельзя не заметить, что проповедование всегда занимало центральное и доминирующее место в жизни церкви, особенно протестантской. В чем же причина ослабления его позиции и силы? И почему, вообще, возник вопрос о необходимости проповедования?

Я бы разделил свой ответ на два основных подпункта. Прежде всего назовем некоторые общие причины этого, а затем — частные, которые нужно искать внутри самой церкви. Под словом «общие» я подразумеваю определенные взгляды, широко распространенные в современном мире за пределами Церкви. Позвольте мне проиллюстрировать свою мысль. К примеру, упадок проповедования в Великобритании я связываю с болдвинизмом. Что означает этот термин? В двадцатые и тридцатые годы должность премьер-министра Великобритании занимал Стэнли Болдвин.

Этот человек ничем особенным не отличался, и имя его сегодня никому ни о чем не говорит, однако он оказал немалое влияние на отношение людей к публичному выступлению и ораторскому искусству. Он пришел к власти и приступил к исполнению служебных обязанностей после эпохи коалиционного правительства, возглавляемого такими людьми, как Ллойд Джордж, Уинстон Черчилль, лорд Биркенхед и др. Эти люди были прекрасными ораторами, и Стэнли Болдвин, не обладающий таким даром, понимал, что для победы в политической борьбе ему необходимо свести на нет роль публичного выступления. Его соперниками были выдающиеся люди с блестящими ораторскими способностями, и он стал разыгрывать из себя простого, честного, рядового англичанина. Болдвин признавался в отсутствии ораторских способностей и провозглашал, что если человек является блестящим оратором, то ему нельзя доверять, так как он не вполне искренен. Эти аргументы он выдвигал в качестве антитезиса. Болдвин стремился доказать другим, что он — простой англичанин, который не может похвастать высоким полетом фантазии и особым красноречием, но зато говорит открыто и доступно. В этом заключалась его тактика.

Comments (2 comments)

R
Rusart 1 year ago

Сердечно благодарю.
S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо!

