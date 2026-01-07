Мартин Лютер - 95 тезисов

Реформация христианской Церкви, совершенная в XVI в. немецким народом во главе с Мартином Лютером (1483-1546), явилась подлинной национальной революцией — революцией духа. Немецкий народ первым среди европейских народов нового мира противопоставил слепому послушанию и вере в церковный авторитет принцип свободы, примирения человеческого духа с самим с собой. Восточной погруженности в абстракцию Потустороннего, по отношению к которому все мирское признавалось «греховным», церковному идеалу «Царства Божия», долженствующего наступить «в светлом будущем», был противопоставлен принцип разумности всего существующего в человеческом духе: сам разум был признан истинным и всеобщим, а следовательно, божественным.

Монашеским идеалам безбрачия и нищенского труда была противопоставлена божественность брака и достойно оплачиваемого труда, светской власти папского Рима — политическое самоопределение немецкого народа. Человек, таким образом, был признан необходимым моментом Божественного Откровения, принадлежащего к сущности самого духа. На место ветхозаветных представлений средневековых Отцов Церкви о Боге как однократном «творце неба и земли», Реформация выставила евангельское понятие Бога как вечного само откровения Духа. Вместе с тем немецкая Реформация не привнесла ничего «нового» в учение христианства. Достаточно прочесть «Краткий катехизис» (1529) Мартина Лютера или «Аугсбургское вероисповедание» (1530) Филиппа Меланхтона, особенно статьи «О Боге», «Об оправдании», «О Церкви и ее единстве», «О значении и употреблении Таинств», «О церковных порядках» и др. чтобы убедиться в справедливости этих слов. Скорее, напротив, церковные реформы и учение Мартина Лютера можно рассматривать как величественную попытку вернуть христианскую Церковь к апостольским временам, к Евангелию, к самому Христу, почти совершенно вытесненным из христианского учения за пятнадцать веков ее существования. Пятнадцать веков — какой долгий период мрака!

За это время Церковь святого Петра превратилась в мощную политическую организацию римско-католической теократии, под вывеской «отпущения грехов» нагло обирающей весь западный христианский мир. С последовательностью и решимостью, присущими немецкому характеру вообще, Лютер положил конец этому мраку. Предписаниям Вселенских Соборов, кострам инквизиции, тысячам томов схоластической учености, наконец, «глупой робости моих дорогих немцев» простой монах, до тридцати четырех лет сам следовавший аскетическому учению в монастыре ордена Блаженного Августина, противопоставил принцип оправдания верою, принцип самоопределения разумной воли и сердца, сделавшийся со временем принципом всего современного мира. «Духовное преобразование XVI столетия, — говорит по этому поводу Шеллинг в статье «О сущности немецкой науки» (1811) — явилось революцией, совершенной посредством науки, [т. е.] посредством истинной метафизики вопреки механизму и физике тогдашней религиозной веры.

Мартин Лютер - 95 тезисов

Сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. Фокина.

СПб.: Роза мира, 2002. — 720 с.

Мартин Лютер - 95 тезисов - Содержание

Иван Фокин. Мартин Лютер и немецкая Реформация

Мартин Лютер

95 тезисов (1517)

К христианскому дворянству немецкой нации (1520)

О свободе христианина (1520)

Краткий катехизис (1529)

XLVI псалом. Господь наш меч, оплот и щит (1523)

Приложение

Ф. Меланхтон. Аугсбургское вероисповедание (1530)

Я. Бёме. Теософские послания (1622-1624)

I. Об умерщвлении Антихриста в нас самих

II. Что такое христианин?

III. О святой молитве

Г. В. Лейбниц. Защита Бога (1710)

Г. В. Ф. Гегель. Христианство и Реформация (1821-1831)

I. Рим в императорский период

II. Христианство

III. Византийская империя

IV. Магометанство

V. Крестовые походы

VI. Реформация

VII. Влияние Реформации на образование государств

VIII. Начало новой философии. Якоб Бёме

К. Фишер. Учение о религии в новой философии (1860-1898)

I. Введение в историю новой философии

II. Учение о Боге Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля

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