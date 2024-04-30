Джеймс Мартін – Молитва – Посібник для кожного

Мартін – Молитва – Посібник для кожного
Молитися може кожен.
Іншими словами: якщо я можу вчитися молитися, то можете і ви. Якщо ви ніколи не молилися раніше, або маєте труднощі з молитвою, або ж думаєте, що молитесь якось неправильно, тоді вам буде важко повірити в те, що я кажу. Звучить надто оптимістично, щоби бути правдою. Однак це правда, хоч мені і знадобилося чимало часу, щоб усвідомити цей факт: молитва є доступною для кожного.
До тридцяти років я молився нечасто. Моя молитва була вкрай примітивною: я просто просив Бога про допомогу. «Допоможи мені скласти тест на відмінно. Допоможи мені вибити хоум-ран у Малій лізі. Нехай мені дадуть підвищення».
Звісно ж, немає нічого поганого в тому, щоби просити Бога про допомогу. Це цілком по-людськи і природно. Однак я не знав, що молитва може бути ще якоюсь, поки в двадцять сім років не приєднався до католицького ордену єзуїтів. Вступивши в новіціат, я вчився молитися по-новому. Те, що я відкрив, мене вразило – насправді є так багато способів молитися, так багато практик, так багато можливостей.
Водночас мене заохотили мислити про молитву по-новому: формувати уявлення про молитву як про особисті стосунки з Богом; відчувати, що відбувається, коли ти молишся; розуміти, що не існує якогось єдиного правильного способу молитися; знати, що молитва є тим, що змінюється впродовж усього твого життя; бачити, як молитва здатна змінити твоє життя. Отже, я не лише вчився молитися, я вчився розуміти молитву.
Це був шок. Так, наче вам хтось сказав: «Ти знаєш, що окрім знайомих тобі трьох вимірів, існує ще один?». До речі, це не погана аналогія. Молитва – це немовби здатність бачити ще один вимір життя.
Моя перша реакція була: «Чому я не знав про це раніше?». А потім: «Чому так мало людей про це знає?».
Відповідь на перше запитання була очевидною. Я ріс не в дуже релігійній сім’ї, тож мав обмаль практики благочестя. Не відвідуючи релігійні школи – католицькі чи якісь інші, – я рідко стикався з молитвою в школі. По неділях моя сім’я ходила до церкви і я протягом кількох років відвідував недільну школу, але ми не часто говорили про Бога вдома. На великі свята ми молилися при трапезі, однак у звичайні дні молилися рідше, принаймні разом.
Джеймс Мартін – Молитва – Посібник для кожного
Пер. з англ. О. Жаровська. – Львів : Свічадо, 2023. – 320 с.
ISBN 978-966-938-631-1
Джеймс Мартін – Молитва – Зміст
- 1. МОЛИТИСЯ МОЖЕ КОЖЕН
- 2. ДОРОГОЮ В ШКОЛУ
- 3. НАВІЩО МОЛИТИСЯ?
- 4. МОЛИТИСЯ, НЕ ЗНАЮЧИ ПРО ЦЕ
- 5. ЩО ТАКЕ МОЛИТВА?
- 6.ПОЧАТОК ДРУЖБИ З БОГОМ
- 7. КOЖЕН ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ
- 8. ТЕПЕР Я ЛЯГАЮ СПАТИ
- 9. Я ТУТ
- 10. ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, КОЛИ ВИ МОЛИТЕСЯ?
- 11. ЯК МЕНІ ВПІЗНАТИ БОГА?
- 12. ДАР УЯВИ
- 13. МОЛИТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ДУХОВНИХ ТЕКСТІВ
- 14. ПОШУКИ БОГА В НУТРІ
- 15. ПОШУКИ БОГА У ТВОРІННІ
- 16. ГОВОРИМО ПРО МОЛИТВУ
- 17. ТРУДНОЩІ НА МОЛИТВІ
- 18. А ТЕПЕР ЩО?
ПОДЯКИ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРИМІТКИ
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ В МАЛИХ ГРУПАХ
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