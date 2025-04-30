Хвильку - на цій квітці, хвильку - на тій... тут понюхати, там полизати... А як стане нудно, то полечу далі. І знаю, що я вільний, бо ніхто мене ні до чого не змушує, ніхто мені не каже сидіти там, де я вже не хочу бути. Але чи можна вести мову про свободу, коли треба, стиснувши зуби, виконувати якісь обов’язки вимушено, майже всупереч собі? Хіба людина, яка цінує власну свободу, може сказати: «Присягаюся бути вірним аж до смерти»? Метелик літає, як йому хочеться, доти... доки живе сам, але тільки-но зустріне свою пару, одразу починає узгоджувати з нею спільні маршрути польотів, час перебування на квітці тощо. Якщо я живу зовсім сама, то можу планувати свій день, ні в кого ні про що не запитуючи... Однак досвід багатьох самітників учить, що ця абсолютна свобода, замість того, щоб звільнити людину, стає для неї нестерпним тягарем, породжує в серці відчуття порожнечі. Маю час для себе й лише для себе, безплідний час, нікому не потрібний. Але якщо зустріну братню душу, буду змушений обмежити свою свободу, тобто більше не матиму змоги вільно розпоряджатися власним часом: не зможу спати до полудня, бо о 8:00 їдемо в гори; не зможу ввечері піти в кіно, бо пообіцяв їй, що допоможу вибрати килим. І так поступово інша людина входить у моє життя, ми стаємо взаємно відповідальними, почуваємося зобов’язаними допомагати одне одному в разі потреби, навіть якщо ця допомога вимагатиме додаткових годин того цінного часу, який досі був моєю приватною власністю. А якщо бачу, що та інша людина є для мене «тією єдиною», отою омріяною другою половинкою, тоді вона має право знати, що може завжди розраховувати на мене. Моя свобода проявляється саме в тому, що радісно й беззастережно віддаю себе їй у дар: бери мій час, мої сили, мене самого... я аж такий вільний, що не боюся кинути все на одну шальку, бо не поневолений хворобливим страхом за себе й власну свободу.

Пєкаж Данута - Дорогоцінний тягар свободи

пер. з пол. Т. Різуна. - Львів : Свічадо, 2015. - 144 с.

ISBN 978-966-395-853-8

Пєкаж Данута - Дорогоцінний тягар свободи - Зміст