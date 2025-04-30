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Пєкаж Данута - Дорогоцінний тягар свободи

Пєкаж Данута - Дорогоцінний тягар свободи
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Хвильку - на цій квітці, хвильку - на тій... тут понюхати, там полизати... А як стане нудно, то полечу далі. І знаю, що я вільний, бо ніхто мене ні до чого не змушує, ніхто мені не каже сидіти там, де я вже не хочу бути. Але чи можна вести мову про свободу, коли треба, стиснувши зуби, виконувати якісь обов’язки вимушено, майже всупереч собі? Хіба людина, яка цінує власну свободу, може сказати: «Присягаюся бути вірним аж до смерти»? Метелик літає, як йому хочеться, доти... доки живе сам, але тільки-но зустріне свою пару, одразу починає узгоджувати з нею спільні маршрути польотів, час перебування на квітці тощо. Якщо я живу зовсім сама, то можу планувати свій день, ні в кого ні про що не запитуючи... Однак досвід багатьох самітників учить, що ця абсолютна свобода, замість того, щоб звільнити людину, стає для неї нестерпним тягарем, породжує в серці відчуття порожнечі. Маю час для себе й лише для себе, безплідний час, нікому не потрібний. Але якщо зустріну братню душу, буду змушений обмежити свою свободу, тобто більше не матиму змоги вільно розпоряджатися власним часом: не зможу спати до полудня, бо о 8:00 їдемо в гори; не зможу ввечері піти в кіно, бо пообіцяв їй, що допоможу вибрати килим. І так поступово інша людина входить у моє життя, ми стаємо взаємно відповідальними, почуваємося зобов’язаними допомагати одне одному в разі потреби, навіть якщо ця допомога вимагатиме додаткових годин того цінного часу, який досі був моєю приватною власністю. А якщо бачу, що та інша людина є для мене «тією єдиною», отою омріяною другою половинкою, тоді вона має право знати, що може завжди розраховувати на мене. Моя свобода проявляється саме в тому, що радісно й беззастережно віддаю себе їй у дар: бери мій час, мої сили, мене самого... я аж такий вільний, що не боюся кинути все на одну шальку, бо не поневолений хворобливим страхом за себе й власну свободу.

Пєкаж Данута - Дорогоцінний тягар свободи

пер. з пол. Т. Різуна. - Львів : Свічадо, 2015. - 144 с.
ISBN 978-966-395-853-8

Пєкаж Данута - Дорогоцінний тягар свободи - Зміст

  • У мене є лиш ця хвилина
  • У неволі в годинника
  • За які гріхи я - вільний?
  • Свобода метелика
  • Найважча чеснота
  • Одинадцята заповідь: «Не нарікай!»
  • Мовний макіяж
  • Прощавай, ангелятку!
  • Дозволено тим, кому виповнилося 99 років
  • Кіт у прегарному мішку
  • А мені що до того?!
  • Знечулення мислення
  • Пам’ятати? Але для чого?
  • «Ви - сіль землі...»
  • Мій промінь сонця
  • Християнин серед «порядних людей»
  • Люди з променистими обличчями
  • Коли не вдається бути ангелом
  • Закон розвитку
  • Ніхто не є самотнім подорожнім
  • Дружба тільки для зрілих
  • Коли молитеся...
  • «Чекаю на культурних співрозмовників» - Бог
  • Молитва в ритмі дня
  • «Боже мій, кличу... не відповідаєш» (Пс. 22, 3)
  • Молитва папуги
  • Вірую в єдину, святу, соборну и апостольську Церкву
  • Ах, ця Церква!
  • Одне тіло чи два боки барикади? (1 Кр. 12)
  • Про гроші в Церкві, або Духовно-матеріяльна драма у двох частинах
  • Катехиза в рожевих окулярах (?)
  • Біблія існує для людей
  • Чи Біблія - це підручник терпимости?
  • Заповіт... А де спадок?
  • Від «дитячого садочка» до... Гори Блаженств
  • Коли в Бога людське серце
  • Псалом 2: пророцтво для царя... і для мене
  • Коли слабка людина постає перед Трисвятим (Іс. 6,1-13)
  • Бог, який слухається людини
  • Світ як завдання (з множення) (маленький вступ до Мт. 25, 14-30 і не тільки...)
  • Небо: тільки для тих, кому ще не виповнилося 10 років
  • Притча про нечесного управителя (Лк. 16,1-13) - біблійне заохочення до злодійства та корупції?! 1
  • Син Божий на весіллі (Йо. 2, 1-11)
  • За лаштунками суду (Йо. 8, 1-11)
  • Приневолений Юда?
  • Зразкова проповідь рибалки з Галилеї (Ді. 2,14—41)
  • Коли сам Бог відчиняє двері (Ді. 10)
  • Апостол Павло - ворог подружжя? (Пор.: 1 Кр. 7)
  • Не бійся Апокаліпсиса!
Views 179
Rating 5.0 / 5
Added 30.04.2025
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

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