Есть у евреев такой праздник — Симхат Тора («радость Торы» — иврит). Как видно из названия, он про радость — радость от завершения годового цикла чтения священного текста, радость от начала нового годового цикла чтения Пятикнижия Моисеева. В Израиле (а есть разница в дате праздника между Израилем и диаспорой) он отмечается 22 тишрея по еврейскому календарю. Поскольку календарь этот лунно-солнечный, с гри­горианским календарем он каждый год соотносится по-разному, и расхождение иногда бывает довольно существенным. Напри­мер, в 2024 г. 22 тишрея — это 24 октября, а в 2025 г. — 14-е. В 2023 г. Симхат Тора выпала на субботу, 7 октября. И без того радостное событие становилось еще более зна­чимым для религиозных израильских евреев, так как приходи­лось на шаббат — традиционный день тотального отдыха.

Для всех остальных граждан страны это должен был быть очеред­ной выходной в середине детских школьных каникул. Погода стояла прекрасная, ничто не мешало строить планы на день. Но у ХАМАС были свои планы. И радость в Израиле в одно­часье сменилась горем. В 6:зо утра в субботу большинство израильтян проснулись из-за нескончаемого воя сирен на юге страны, в центре и в Иеру­салиме. Сирены сопровождались уже знакомыми почти каж­дому жителю Израиля хлопками в небе — работали системы противоракетной обороны, а именно нашумевший «Железный купол». По дороге в укрытия люди пытались понять, что про­исходит, — сирены ревели не умолкая, а хлопки стали такими частыми, что можно было подумать, будто в небесной канце­лярии вместе с религиозными евреями радуются началу нового цикла чтения священной книги. Приходившие обрывки ново­стей были невероятными. Требовалось много времени и много новостей, чтобы поверить в них и… ужаснуться. На юге Израиля находится территория, которую принято называть «конверт Газы» («отеф Аза» на иврите). Она представ­ляет собой некоторое количество поселений, включая город Сдерот, располагающихся вдоль границы Израиля с палестин­ским эксклавом* на небольшом от нее расстоянии.

Живущие там люди за последние десятилетия привыкли и к ракетам, и к сиренам, и к работе ПРО. Более того, некоторые поселения находятся так близко к границе, что запускаемые из сектора Газа ракеты их попросту перелетают. Но 7 октября 2023 г. про­изошло то, чего они не могли себе представить, то, по сравне­нию с чем вся суета вокруг воздушных атак показалась им дет­ским лепетом. Жители кибуцев Беэри и Кфар-Аза, городов Сдерот и Офаким, а также других поселений «конверта», кто — выглянув в окно, кто — выйдя на улицу, неожиданно для себя обнару­живали небольшие группы людей в камуфляже, пеших или на машинах, свободно разгуливающих-разъезжающих по их поселениям. Люди эти не задумываясь открывали огонь по про­хожим, вламывались в дома и общественные заведения. Кого-то охватила паника, кто-то старался дать отпор боевикам, кто-то попытался забаррикадироваться в своих жилищах, ну а кто-то — уехать как можно дальше. Но все были уверены, что скоро прибудет израильская армия и спасет их. Между тем время шло. Армии не было, зато повсюду слышались выстрелы, крики. На улицах появились мертвые тела. Разбой продолжался. Некоторых жителей выволокли из домов и увезли в неизвестном направлении. Чуть позже оказалось, что часть боевиков смогли вернуться в сектор Газа, прихватив с собой из Израиля сотни людей — и живых, и мертвых.

Жители поселений «конверта» ждали прихода армии, а ей было не до того. В первые же минуты после прорыва границы часть боевиков ХАМАС отправилась к военной базе, расположенной недалеко от кибуца Нахаль-Оз. На тот момент там находились девушки-наблюдательницы и бойцы 13-го батальона бригады «Голани». Через несколько часов боев база была захвачена нападавшими. Шестьдесят шесть солдат Армии обороны Израиля (АОИ) погибли. Несколько позднее в тот же день боевики ХАМАС напали на штаб дивизии «Газа» (база Реим). Лишь благодаря действиям одного из офицеров, которому удалось нарушить планы нападавших, этот военный объект не был захвачен. Неподалеку от базы Реим есть одноименный кибуц. Рядом с ним лес. Как раз в праздники там с разрешения сил безопасности, а именно руководства дивизии «Газа», проходил музыкальный фестиваль психоделической транс-музыки Supernova Sukkot Gathering, или просто — «Нова». На него то ли по случайности, то ли целенаправленно также напали боевики ХАМАС. Оказалось, что из штаба дивизии «Газа» организаторам этого мероприятия забыли сообщить о прорыве границы, поэтому его участников нападение застало врасплох — как, впрочем, и всех граждан еврейского государства.

Дмитрий Марьясис – Хроника с открытым финалом: История палестино-израильского противостояния

Издательство – «Альпина нон-фикшн»

Москва – 2025 г. / 332 с.

ISBN 978-5-00223-248-2

Дмитрий Марьясис – Хроника с открытым финалом: История палестино-израильского противостояния – Содержание

Предисловие

Введение

Почему за палестино- израильским конфликтом так внимательно следят

Часть I «Война железных мечей»

Глава 1 Военные действия

Глава 2 Про людей

Глава 3 Реакция в мире

Глава 4 Причины

Глава 5 Реакция сторон

Глава 6 Последствия

Часть II История возникновения и развития конфликта

Глава 7 Сионизм

Глава 8 Истоки конфликта

Глава 9 Развитие конфликта. Ключевые моменты

Часть III Сложные темы и непростые вопросы