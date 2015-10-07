Очерки по истории детской театральной деятельности представляют собой междисциплинарное историческое исследование, актуальное для современной педагогики, ищущей новые пути в области духовно-нравственного развития личности ребёнка и оптимизации процесса обучения.

Рассматривая детскую театральную деятельность в историко-педагогическом аспекте, мы погружаемся в эволюцию всего лишь одного средства обучения и воспитания и с удивлением обнаруживаем, как разнообразны были методики его применения, как интересно работали педагогии в давние и не очень далёкие времена.

Поражает, сколь многое утеряно в исторической памяти современного поколения педагогов. Нередко мы узнаём, где находятся корни современных инноваций.

Именно такие открытия двигают вперёд педагогику, в этом и заключается смысл историко-педагогических исследований: помня о сделанном до тебя, идти вперёд, рождая новое.



Светлана Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности

ООО «Издательство «Совпадение», 2015

ISBN 978-5-903060-86-3



Светлана Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности - Содержание



Истоки школьного театра

Обучающая драматизация в первобытной общине

Гармония жизни, воспитания и театра в Древней Греции

Средневековая педагогика и театр

Возникновение и развитие школьного театра в XVI—XVII веках

Влияние эпохи Ренессанса на становление школьного театра

Реформация и школьный театр

Школьный театр в системе воспитания ордена иезуитов

Театр Яна Амоса Коменского

Школьный театр в православных духовных училищах Украины и России в конце XVI — первой половине XVIII века

Светское образование и театр в XVIII веке в России

Театр в Шляхетском корпусе

Театр при Московском университете

Театральная деятельность в Воспитательном обществе благородных девиц

Московский воспитательный дом и театр

А. Т. Болотов — провинциальный педагог, драматург, создатель домашнего детского театра

Детская театральная деятельность в конце XIX — начале XX века

Дискуссия о детской театральной деятельности

Да здравствует театр-игра!

Русский театр первой трети XX века: новаторство и интерес к работе с детьми

Театральная деятельность в педагогическом опыте С. Т. Шацкого

Театральная деятельность в ШКИДе В. Н. Сороки-Росинского

Театр в вальдорфской школе

Особенности развития детской театральной деятельности с 1930-х годов до начала XXI века

Театр, в котором играют дети, — эстетическое направление театральной деятельности

Социоигровая педагогика, или Как обучать средствами театра

Драматические игры с детьми младшего возраста

Драматические игры — Jeux Dramatiques

Послесловие

Литература

Светлана Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности - Предисловие

Перенесёмся в Древнюю Грецию, в V—IV века до н. э. — время наивысшего расцвета античной греческой культуры, распространившегося на все сферы знания и искусства. Необходимо отметить, что типичной для Древней Греции формой социально-экономической и политической организации общества был полис — город-государство. Полисы соперничали друг с другом в борьбе за гегемонию в Греции, и в V веке до н. э. ведущая роль в развитии культуры утвердилась за Афинами. «Один город Аттики на протяжении многих лет прославился большим числом мастеров слова и творения, чем вся Греция, так что можно было подумать, будто части туловища греческого народа так или иначе распределены между другими греческими городами, а Дух заключён за стенами одних Афин», — писал римский историк Гай Веллей Патеркул.

Жизнь в греческом полисе отличала «простота и непосредственность» (А. Ф. Лосев). Классический рабовладельческий полис всегда был миниатюрных размеров, имел сравнительно небольшое количество рабов. Его граждане не только принимали непосредственное участие в жизни своего города-государства, но и знали друг друга в лицо. Гражданин полиса, явившись на площадь, становился политическим деятелем, решая важные для города вопросы. Придя на поле, он либо работал сам как крестьянин, либо организовывал труд рабов, выступая в роли их руководителя. В случае войны он становился либо начальником, либо воином, но в обоих случаях — обязательно непосредственным участником победы или поражения.

