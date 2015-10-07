Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности
Очерки по истории детской театральной деятельности представляют собой междисциплинарное историческое исследование, актуальное для современной педагогики, ищущей новые пути в области духовно-нравственного развития личности ребёнка и оптимизации процесса обучения.
Рассматривая детскую театральную деятельность в историко-педагогическом аспекте, мы погружаемся в эволюцию всего лишь одного средства обучения и воспитания и с удивлением обнаруживаем, как разнообразны были методики его применения, как интересно работали педагогии в давние и не очень далёкие времена.
Поражает, сколь многое утеряно в исторической памяти современного поколения педагогов. Нередко мы узнаём, где находятся корни современных инноваций.
Именно такие открытия двигают вперёд педагогику, в этом и заключается смысл историко-педагогических исследований: помня о сделанном до тебя, идти вперёд, рождая новое.
Светлана Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности
ООО «Издательство «Совпадение», 2015
ISBN 978-5-903060-86-3
Светлана Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности - Содержание
Истоки школьного театра
Обучающая драматизация в первобытной общине
Гармония жизни, воспитания и театра в Древней Греции
Средневековая педагогика и театр
Возникновение и развитие школьного театра в XVI—XVII веках
Влияние эпохи Ренессанса на становление школьного театра
Реформация и школьный театр
Школьный театр в системе воспитания ордена иезуитов
Театр Яна Амоса Коменского
Школьный театр в православных духовных училищах Украины и России в конце XVI — первой половине XVIII века
Светское образование и театр в XVIII веке в России
Театр в Шляхетском корпусе
Театр при Московском университете
Театральная деятельность в Воспитательном обществе благородных девиц
Московский воспитательный дом и театр
А. Т. Болотов — провинциальный педагог, драматург, создатель домашнего детского театра
Детская театральная деятельность в конце XIX — начале XX века
Дискуссия о детской театральной деятельности
Да здравствует театр-игра!
Русский театр первой трети XX века: новаторство и интерес к работе с детьми
Театральная деятельность в педагогическом опыте С. Т. Шацкого
Театральная деятельность в ШКИДе В. Н. Сороки-Росинского
Театр в вальдорфской школе
Особенности развития детской театральной деятельности с 1930-х годов до начала XXI века
Театр, в котором играют дети, — эстетическое направление театральной деятельности
Социоигровая педагогика, или Как обучать средствами театра
Драматические игры с детьми младшего возраста
Драматические игры — Jeux Dramatiques
Послесловие
Литература
Реформация и школьный театр
Школьный театр в системе воспитания ордена иезуитов
Театр Яна Амоса Коменского
Школьный театр в православных духовных училищах Украины и России в конце XVI — первой половине XVIII века
Светское образование и театр в XVIII веке в России
Театр в Шляхетском корпусе
Театр при Московском университете
Театральная деятельность в Воспитательном обществе благородных девиц
Московский воспитательный дом и театр
А. Т. Болотов — провинциальный педагог, драматург, создатель домашнего детского театра
Детская театральная деятельность в конце XIX — начале XX века
Дискуссия о детской театральной деятельности
Да здравствует театр-игра!
Русский театр первой трети XX века: новаторство и интерес к работе с детьми
Театральная деятельность в педагогическом опыте С. Т. Шацкого
Театральная деятельность в ШКИДе В. Н. Сороки-Росинского
Театр в вальдорфской школе
Особенности развития детской театральной деятельности с 1930-х годов до начала XXI века
Театр, в котором играют дети, — эстетическое направление театральной деятельности
Социоигровая педагогика, или Как обучать средствами театра
Драматические игры с детьми младшего возраста
Драматические игры — Jeux Dramatiques
Послесловие
Литература
Светлана Машевская - Очерки по истории детской театральной деятельности - Предисловие
Перенесёмся в Древнюю Грецию, в V—IV века до н. э. — время наивысшего расцвета античной греческой культуры, распространившегося на все сферы знания и искусства. Необходимо отметить, что типичной для Древней Греции формой социально-экономической и политической организации общества был полис — город-государство. Полисы соперничали друг с другом в борьбе за гегемонию в Греции, и в V веке до н. э. ведущая роль в развитии культуры утвердилась за Афинами. «Один город Аттики на протяжении многих лет прославился большим числом мастеров слова и творения, чем вся Греция, так что можно было подумать, будто части туловища греческого народа так или иначе распределены между другими греческими городами, а Дух заключён за стенами одних Афин», — писал римский историк Гай Веллей Патеркул.
Жизнь в греческом полисе отличала «простота и непосредственность» (А. Ф. Лосев). Классический рабовладельческий полис всегда был миниатюрных размеров, имел сравнительно небольшое количество рабов. Его граждане не только принимали непосредственное участие в жизни своего города-государства, но и знали друг друга в лицо. Гражданин полиса, явившись на площадь, становился политическим деятелем, решая важные для города вопросы. Придя на поле, он либо работал сам как крестьянин, либо организовывал труд рабов, выступая в роли их руководителя. В случае войны он становился либо начальником, либо воином, но в обоих случаях — обязательно непосредственным участником победы или поражения.
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