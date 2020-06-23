Маслов - Иоанн - Лекции по литургике
Литургикой называется наука о богослужении в христианской Православной Церкви. Свое название эта наука получила от слова «литургия», что в переводе с греческого языка означает «общественное дело», «общественная служба». В древние времена слово «литургия» употреблялось для обозначения совокупности богослужебных действий, обрядов и форм, то есть всего богослужения или отдельных его видов.
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике
ООО «Самшит-издат», Москва, 2002 - 318 с.
ISBN 5-900937-20-8
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
- Литургика как наука. Понятие, предмет изучения, задача литургики
- О Церковном уставе и требованиях неукоснительного его выполнения
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
- Общие понятия о них
- Двунадесятые неподвижные Господские и Богородичные праздники. Отличия и особенности
- Основные особенности богослужения двунадесятых праздников
ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- Рождество Пресвятой Богородицы
- Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Сретение Господне
- Успение Пресвятой Богородицы
ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ
- Рождество Христово
- Крещение Господне. Богоявление
- Преображение Господне
- Воздвижение Животворящего Креста Господня
БОГОСЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОПОСТНОЕ
- Древность Великого поста и его значение
- Понятие о Триоди Постной
- Общее понятие о подготовительных Неделях Великого поста
- Общее понятие о великопостном богослужении
- Вход Господень во Иерусалим
- Страстная седмица
ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ
- Содержание и происхождение Цветной Триоди
- Пасха. Светлое Христово Воскресение
- Вознесение Господне
- Неделя седьмая по Пасхе, святых отцев Первого Вселенского Собора
- Троицкая родительская суббота
- Святая Пятидесятница
- День Святого Духа
- Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых
- Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российстей просиявших
- Петров пост
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике - Рождество Христово
Литургическое освещение праздника
Церковные песнопения и каноны, посвященные прославлению Рождества Христова, составлены знаменитыми песнопевцами Церкви, святыми Константинопольскими архиепископами: Григорием Богословом, Анатолием и Германом; святым Андреем, архиепископом Критским, преподобным Иоанном Дамаскиным, св. Космою, епископом Маиумским, инокиней Кассией и другими.
Произведения названных богословов прекрасны поэтическими образами, безграничной глубиной богословского умозрения и силой чувства.
Идейное содержание этих творений в целом представляет историко-богословское изображение тайны Рождества Христова. Песнопения праздника упоминают также о переписи иудеев кесарем Октавианом Августом, о путешествии Иосифа Обручника и Пресвятой Девы Марии в Вифлеем, излагают некоторые подробности Рождества Христова и кратко замечают о бегстве Святого семейства в Египет от царя Ирода.
Основываясь на Евангельском повествовании о Рождестве Спасителя, святые песнопевцы подчеркивают исключительное значение этого мирового события для спасения всего человеческого рода и вдохновенно призывают к духовному торжеству и ликованию.-По сравнению с Евангелием, литургическое раскрытие истории настоящего праздника закономерно отличается некоторыми особыми свидетельствами. Например, здесь мы встречаем слова Богоматери к родившемуся Богомладенцу и Ее разговор при встрече с волхвами.
Другой пример. В Евангелии не поясняется, какова была буря смятения в душе Иосифа Обручника при виде Пресвятой Девы непраздною. В богослужебных же песнопениях приводится диалог на эту тему Иосифа и Преблагословенной Марии.
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