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Маслов - Иоанн - Лекции по литургике

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Educational, Liturgical Books
Литургикой называется наука о богослужении в христианской Православной Церкви. Свое название эта наука получила от слова «литургия», что в переводе с греческого языка означает «общественное дело», «общественная служба». В древние времена слово «литургия» употреблялось для обозначения совокупности богослужебных действий, обрядов и форм, то есть всего богослужения или отдельных его видов.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике

ООО «Самшит-издат», Москва, 2002 - 318 с.
ISBN 5-900937-20-8

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
  • Литургика как наука. Понятие, предмет изучения, задача литургики
  • О Церковном уставе и требованиях неукоснительного его выполнения
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
  • Общие понятия о них
  • Двунадесятые неподвижные Господские и Богородичные праздники. Отличия и особенности
  • Основные особенности богослужения двунадесятых праздников
ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
  • Рождество Пресвятой Богородицы
  • Введение во храм Пресвятой Богородицы
  • Благовещение Пресвятой Богородицы
  • Сретение Господне
  • Успение Пресвятой Богородицы
ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ
  • Рождество Христово
  • Крещение Господне. Богоявление
  • Преображение Господне
  • Воздвижение Животворящего Креста Господня
БОГОСЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОПОСТНОЕ
  • Древность Великого поста и его значение
  • Понятие о Триоди Постной
  • Общее понятие о подготовительных Неделях Великого поста
  • Общее понятие о великопостном богослужении
  • Вход Господень во Иерусалим
  • Страстная седмица
ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ
  • Содержание и происхождение Цветной Триоди
  • Пасха. Светлое Христово Воскресение
  • Вознесение Господне
  • Неделя седьмая по Пасхе, святых отцев Первого Вселенского Собора
  • Троицкая родительская суббота
  • Святая Пятидесятница
  • День Святого Духа
  • Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых
  • Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российстей просиявших
  • Петров пост

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике - Рождество Христово

Литургическое освещение праздника
Церковные песнопения и каноны, посвященные прославлению Рождества Христова, составлены знаменитыми песнопевцами Церкви, святыми Константинопольскими архиепископами: Григорием Богословом, Анатолием и Германом; святым Андреем, архиепископом Критским, преподобным Иоанном Дамаскиным, св. Космою, епископом Маиумским, инокиней Кассией и другими.
Произведения названных богословов прекрасны поэтическими образами, безграничной глубиной богословского умозрения и силой чувства.
Идейное содержание этих творений в целом представляет историко-богословское изображение тайны Рождества Христова. Песнопения праздника упоминают также о переписи иудеев кесарем Октавианом Августом, о путешествии Иосифа Обручника и Пресвятой Девы Марии в Вифлеем, излагают некоторые подробности Рождества Христова и кратко замечают о бегстве Святого семейства в Египет от царя Ирода.
Основываясь на Евангельском повествовании о Рождестве Спасителя, святые песнопевцы подчеркивают исключительное значение этого мирового события для спасения всего человеческого рода и вдохновенно призывают к духовному торжеству и ликованию.-По сравнению с Евангелием, литургическое раскрытие истории настоящего праздника закономерно отличается некоторыми особыми свидетельствами. Например, здесь мы встречаем слова Богоматери к родившемуся Богомладенцу и Ее разговор при встрече с волхвами.
Другой пример. В Евангелии не поясняется, какова была буря смятения в душе Иосифа Обручника при виде Пресвятой Девы непраздною. В богослужебных же песнопениях приводится диалог на эту тему Иосифа и Преблагословенной Марии.
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Rating 5.0 / 5
Added 23.06.2020
Author brat christifid
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