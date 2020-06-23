Литургикой называется наука о богослужении в христианской Православной Церкви. Свое название эта наука получила от слова «литургия», что в переводе с греческого языка означает «общественное дело», «общественная служба». В древние времена слово «литургия» употреблялось для обозначения совокупности богослужебных действий, обрядов и форм, то есть всего богослужения или отдельных его видов.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике

ООО «Самшит-издат», Москва, 2002 - 318 с.

ISBN 5-900937-20-8

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Литургика как наука. Понятие, предмет изучения, задача литургики

О Церковном уставе и требованиях неукоснительного его выполнения

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

Общие понятия о них

Двунадесятые неподвижные Господские и Богородичные праздники. Отличия и особенности

Основные особенности богослужения двунадесятых праздников

ПРАЗДНИКИ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Рождество Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы

Сретение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

ГОСПОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Рождество Христово

Крещение Господне. Богоявление

Преображение Господне

Воздвижение Животворящего Креста Господня

БОГОСЛУЖЕНИЕ ВЕЛИКОПОСТНОЕ

Древность Великого поста и его значение

Понятие о Триоди Постной

Общее понятие о подготовительных Неделях Великого поста

Общее понятие о великопостном богослужении

Вход Господень во Иерусалим

Страстная седмица

ТРИОДЬ ЦВЕТНАЯ

Содержание и происхождение Цветной Триоди

Пасха. Светлое Христово Воскресение

Вознесение Господне

Неделя седьмая по Пасхе, святых отцев Первого Вселенского Собора

Троицкая родительская суббота

Святая Пятидесятница

День Святого Духа

Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых

Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российстей просиявших

Петров пост

Схиархимандрит Иоанн (Маслов) - Лекции по литургике - Рождество Христово

Литургическое освещение праздника

Церковные песнопения и каноны, посвященные прославлению Рождества Христова, составлены знаменитыми песнопевцами Церкви, святыми Константинопольскими архиепископами: Григорием Богословом, Анатолием и Германом; святым Андреем, архиепископом Критским, преподобным Иоанном Дамаскиным, св. Космою, епископом Маиумским, инокиней Кассией и другими.

Произведения названных богословов прекрасны поэтическими образами, безграничной глубиной богословского умозрения и силой чувства.

Идейное содержание этих творений в целом представляет историко-богословское изображение тайны Рождества Христова. Песнопения праздника упоминают также о переписи иудеев кесарем Октавианом Августом, о путешествии Иосифа Обручника и Пресвятой Девы Марии в Вифлеем, излагают некоторые подробности Рождества Христова и кратко замечают о бегстве Святого семейства в Египет от царя Ирода.

Основываясь на Евангельском повествовании о Рождестве Спасителя, святые песнопевцы подчеркивают исключительное значение этого мирового события для спасения всего человеческого рода и вдохновенно призывают к духовному торжеству и ликованию.-По сравнению с Евангелием, литургическое раскрытие истории настоящего праздника закономерно отличается некоторыми особыми свидетельствами. Например, здесь мы встречаем слова Богоматери к родившемуся Богомладенцу и Ее разговор при встрече с волхвами.

Другой пример. В Евангелии не поясняется, какова была буря смятения в душе Иосифа Обручника при виде Пресвятой Девы непраздною. В богослужебных же песнопениях приводится диалог на эту тему Иосифа и Преблагословенной Марии.